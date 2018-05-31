Старт с пробуксовкой! Оштрафуют или нет?

Вариант, кажущийся невероятным, во многом зависит от настроения конкретного инспектора.

Для ответа на этот незатейливый вопрос нам понадобятся ПДД и немного здравого смысла.

При снегопадах и на скользком покрытии без пробуксовки порой и не удастся тронуться с места — особенно если в горочку. Получается, что зимой во многих случаях это необходимый элемент нормального дорожного движения. Водитель, не способный тронуться с места при движении в потоке, однозначно создает помехи другим участникам движения.

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Избыточная пробуксовка, применяемая любителями дешевых внешних эффектов, как мы понимаем, никакой пользы при разгоне по снегу не даст.

Пользы нет и летом, но стихийные состязания в динамике разгона иногда можно увидеть на дорогах общего пользования, в том числе и с шумно-дымным стартом с места. Поэтому поищем в ПДД абзацы, с помощью которых инспектор теоретически мог бы докопаться до дымной пробуксовки.

Формулировка «создание помех другим участникам движения» определенно не подходит. Если не заниматься откровенным дрифтом, а стартовать в своем ряду, сохраняя разумные интервалы от других ТС, то пробуксовка помехой не является.

Относительно свежая поправка к пункту 2.7 объясняет, что такое опасное вождение. Неаккуратные перестроения, несоблюдение безопасной дистанции, необоснованные резкие торможения, препятствование обгону. Про разгон — ни единого слова: ПДД не считают, что пробуксовка при старте со светофора может создать «угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств».

Но есть еще пункт 1.5, он определяет действия, трактуемые как «создание опасности и причинение вреда». Начинается он словами «Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог». Грубо говоря, кидать на дорогу арбузные корки — это правонарушение.

Если дотошный и достаточно свирепый гаишник возьмется толковать пробуксовку как умышленное загрязнение покрытия (резиной с ваших шин), то в конечном итоге дело может дойти до статьи 12.33 КоАП РФ, предусматривающей для рядовых граждан административный штраф в размере 1500 рублей. Это крайне маловероятный вариант, но теоретически он возможен.