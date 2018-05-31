9 причин, почему не стоит покупать машину в Москве

Москва — не Россия. Это расхожее изречение не теряет своей актуальности для многих сфер нашей жизни. Вот и вторичный рынок столичного региона по своему объему в разы (если не на порядки) превосходит предложение в других областях и республиках. Присматривающие себе машину с пробегом часто приезжают в Москву в надежде подыскать ее быстро и по выгодной цене. Такой подход имеет право на существование, однако нужно помнить о подводных камнях. А их не так уж мало.
- Как выбрать такой подержанный автомобиль, чтобы он приносил удовольствие от поездок, а общение с ним не превратилось бы в непрерывный ремонт? Ответ на этот вопрос дает эксперт ЗР.
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