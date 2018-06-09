Чем зафиксировать груз на багажнике?

Недавние погодные аномалии со шквалистыми ветрами и летающими навесами напомнили: любые хлипкие конструкции рано или поздно обнаружат свою ненадежность. В полной мере это относится и к багажникам на крышах легковушек, по которым на дороге безошибочно угадываешь дачников.
Взвалить наверх всяческий груз — это запросто. Но сделать так, чтобы поклажа добралась до места назначения, не улетев по дороге, сложнее. Помочь призваны так называемые «пауки» — эластичные шнуры с крючками, напоминающие элементы гимнастического эспандера. Какой из них выбрать?
Вспомним известную страшилку про бабушек, пользующихся сумками-тележками. Упомянутые шнуры, призванные надежно закреплять сумку на тележке, имеют мерзкую привычку своевольно отстегиваться, норовя угодить металлическим крючком в самые уязвимые места. Именно поэтому мы решили проверить, насколько хороша заделка наконечников у приобретенных нами изделий, способны ли они самопроизвольно разогнуться и велико ли относительное удлинение эластичных шнуров.
Для экспертизы мы приобрели десяток однотипных изделий. Белой вороной выглядит лишь сетка для багажника, которую тоже решили испытать. Как обычно, напоминаем, что результаты нашей проверки относятся к конкретной выборке и не претендуют на общую оценку качества продукции того или иного бренда.
Программа и методика испытаний
- Относительное удлинение шнура
Параметр показывает, не превращается ли эластичный шнур в подобие авиамодельной резинки. Иными словами, не будет ли закрепленный им груз «гулять» по багажнику. Для проверки один конец шнура закрепляем, а ко второму прилагаем линейно возрастающее усилие до тех пор, пока шнур не перестанет удлиняться. Размеры шнура в исходном состоянии и в растянутом измеряем тарированной металлической линейкой. Относительное удлинение определяем в процентах как отношение приращения длины к изначальному размеру.
- Максимальная разрывная нагрузка
Параметр говорит о предельной нагрузочной способности «паука». Один конец шнура надежно закрепляем на неподвижной станине, а ко второму через наконечник прилагаем линейно возрастающее усилие, контролируемое тарированным динамометром. Определяем величину нагрузки, при которой так или иначе нарушалась работоспособность шнура — деформировался или отрывался крючок, лопался шнур. Поскольку нормативов для подобной продукции не сыскать, мы решили просто выявить «чемпиона».
- Оценка эргономики
Визуальная оценка травмоопасности крючков и качества их заделки.
У кого «привязанность» сильнее?
Российскому «Зубру» не было равных. Хорошая упаковка, полная информация об изделии (только для этого шнура указана разрывная нагрузка), необычная идеология «отрежь, сколько надо», абсолютно лучшие результаты в испытаниях на разрыв. Пожалуй, только эластичность у шнура избыточная, но на фоне плюсов к этому не хочется цепляться. Цена также показалась нам приемлемой.
Всем желаем удачной дороги и сохранности багажа!
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«Зубр», Россия
Шнур резиновый крепежный с переставными крюками
Примерная цена 370 руб.
«Фишка» в том, что крепеж нужной длины можно изготовить самостоятельно. Общая длина шнура — 10 метров, есть восемь быстросъемных крюков. Заявленная разрывная нагрузка изделия — до 24 кг, но мы смогли повредить его, сломав крючок, только при 60 кг! При этом сам шнур уцелел. Относительное удлинение — 110%. Многовато. Но в целом это лучшее изделие в выборке.
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Conaсord, Германия
Набор багажных ремней с крюками на концах
Примерная цена 600 руб.
Комплект из шести шнуров разной длины (2 × 60/80/100 cм) — один из самых дорогих в нашей выборке. При нагрузке 30 кг крючки начинают разгибаться, грозя сорваться с места. Относительное удлинение — 60%. Дороговато и не очень надежно.
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AirLine, КНР
Резинки багажные «Паук»
Примерная цена 200 руб.
В комплекте четыре шнура по 80 см каждый. Крючок разогнулся при нагрузке 44 кг — хороший результат. Но шнур при предельной нагрузке заметно пострадал: исходную форму восстановить не смог. Относительное удлинение — 100%. С учетом доступной цены — неплохо.
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FIT 64900, КНР
Ремень багажный
Примерная цена 125 руб.
Четыре шнура по 60 см каждый. Они практически не тянутся: относительное удлинение — 25%. Крючок срывается с заделки при нагрузке всего 10 кг. Не годится.
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FIT 64902, КНР
Ремень багажный
Примерная цена 170 руб.
В комплекте два шнура по 60 см каждый. Относительное удлинение небольшое — 60%. А вот заделка отвратительная: крючок выскочил из нее при нагрузке всего 12 кг. Плохо.
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Kraft 860003, Германия
Резинки крепления груза
Примерная цена 260 руб.
В немецком комплекте три пары резинок — по 60, 80, 100 см. Тянутся сильно: относительное удлинение — 110%. Крючок разгибается при нагрузке 32 кг: средний результат. Жгут почти не имеет остаточных деформаций. В целом — неплохо.
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MasterProf, арт. 020021, Россия
Резинка багажная
Примерная цена 60 руб.
За эти деньги полагается всего один шнур длиной 80 см. Его крючок спасовал при нагрузке 24 кг — рановато. Относительное удлинение — 105%: тянется шнур довольно сильно. Не годится.
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Stels 54364, КНР
Паук багажный усиленный
Примерная цена 345 руб.
«Паук» с восемью крюками и шнурами длиной по 80 см продержался до усилия 40 кг, прежде чем крючки начали разгибаться, — хороший результат. Но эластичность слишком высокая: относительное удлинение — 110%. И дороговато.
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Top Race, КНР
Шнур эластичный
Примерная цена 80 руб.
Одинокий шнур длиной 120 см с карабинами вместо привычных крючков привлек внимание нетипичным крепежом. Но уже при усилии 14 кг алюминиевый карабин сначала деформировался, утратив работоспособность, а потом и совсем оторвался. Относительное удлинение — 100%. Выглядит этот шнур гораздо лучше, чем работает.
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Zipower PM4275, КНР
Сетка для багажника
Примерная цена 770 руб.
Не одиночные шнуры, а сеть размером 130×180 см. Самое дорогое изделие в нашей экспертизе. Но даже незначительных усилий сетка не выдерживает: заделка крюка ломается при нагрузке всего 10 кг. Тянутся нити тоже сильно: относительное удлинение каждой — 110%. Изделие не внушает доверия.
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