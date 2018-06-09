Чем зафиксировать груз на багажнике?

Эксперты «За рулем» проверяют на эффективность десяток крепежных «пауков», призванных надежно закреплять груз на крыше автомобиля.

Недавние погодные аномалии со шквалистыми ветрами и летающими навесами напомнили: любые хлипкие конструкции рано или поздно обнаружат свою ненадежность. В полной мере это относится и к багажникам на крышах легковушек, по которым на дороге безошибочно угадываешь дачников.

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Взвалить наверх всяческий груз — это запросто. Но сделать так, чтобы поклажа добралась до места назначения, не улетев по дороге, сложнее. Помочь призваны так называемые «пауки» — эластичные шнуры с крючками, напоминающие элементы гимнастического эспандера. Какой из них выбрать?

Вспомним известную страшилку про бабушек, пользующихся сумками-тележками. Упомянутые шнуры, призванные надежно закреплять сумку на тележке, имеют мерзкую привычку своевольно отстегиваться, норовя угодить металлическим крючком в самые уязвимые места. Именно поэтому мы решили проверить, насколько хороша заделка наконечников у приобретенных нами изделий, способны ли они самопроизвольно разогнуться и велико ли относительное удлинение эластичных шнуров.

Для экспертизы мы приобрели десяток однотипных изделий. Белой вороной выглядит лишь сетка для багажника, которую тоже решили испытать. Как обычно, напоминаем, что результаты нашей проверки относятся к конкретной выборке и не претендуют на общую оценку качества продукции того или иного бренда.

Программа и методика испытаний

Относительное удлинение шнура

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Параметр показывает, не превращается ли эластичный шнур в подобие авиамодельной резинки. Иными словами, не будет ли закрепленный им груз «гулять» по багажнику. Для проверки один конец шнура закрепляем, а ко второму прилагаем линейно возрастающее усилие до тех пор, пока шнур не перестанет удлиняться. Размеры шнура в исходном состоянии и в растянутом измеряем тарированной металлической линейкой. Относительное удлинение определяем в процентах как отношение приращения длины к изначальному размеру.

Максимальная разрывная нагрузка

Параметр говорит о предельной нагрузочной способности «паука». Один конец шнура надежно закрепляем на неподвижной станине, а ко второму через наконечник прилагаем линейно возрастающее усилие, контролируемое тарированным динамометром. Определяем величину нагрузки, при которой так или иначе нарушалась работоспособность шнура — деформировался или отрывался крючок, лопался шнур. Поскольку нормативов для подобной продукции не сыскать, мы решили просто выявить «чемпиона».

Оценка эргономики

Визуальная оценка травмоопасности крючков и качества их заделки.

У кого «привязанность» сильнее?

Российскому «Зубру» не было равных. Хорошая упаковка, полная информация об изделии (только для этого шнура указана разрывная нагрузка), необычная идеология «отрежь, сколько надо», абсолютно лучшие результаты в испытаниях на разрыв. Пожалуй, только эластичность у шнура избыточная, но на фоне плюсов к этому не хочется цепляться. Цена также показалась нам приемлемой.

Всем желаем удачной дороги и сохранности багажа!