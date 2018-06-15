Техника салютов: какие автомобили и механизмы отвечают за праздничное настроение

В России любят праздники и, конечно, салюты. Все мы не раз видели, как небо озаряется буйством красок, но мало кто задумывался о том, из чего запускают праздничный профессиональный салют. Открываем секреты действа и две лучшие столичные площадки для просмотра.

Мне посчастливилось родиться недалеко от Воробьевых гор и Поклонной горы. А это, как известно, самые зрелищные московские салютные точки — весь город перед глазами. Любой праздник для нас, неугомонных местных мальчишек, всегда длился два дня. Точнее — начинался вечером, а после перерыва на сон заканчивался утром. Сначала мы наслаждались грохотом залпов и огненной феерией в небе. Потом, уже в светлое время, лазили по окрестным лесам и паркам в поисках не до конца сгоревших «салютинок» — мелких составляющих зарядов фейерверка. По остаткам оболочек мы представляли размеры запускаемых салютных шаров. И, как продвинутые завсегдатаи праздничных событий, четко знали — в ходе салюта за звук и свет отвечает разная техника. Грохот и сотрясания почвы обеспечивают пушки, фейерверки же вылетают из банок, установленных в кузовах грузовиков ЗиЛ с надписью «салютная». Да-да, стволы для запуска фейерверков мы величали «банками», хотя правильное их название — салютные пусковые установки мортирного типа.

Перед каждым салютом расчеты 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона тренируются.

Гром...

Прошло много лет. И как же приятно, что мой любимый источник звукового сопровождения остался прежним. На вооружении 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона МО РФ Западного военного округа, а именно он отвечает за официальные салюты в столице, все еще заслуженные пушки ЗИС-3 образца 1942 года. Это прошедшие войну легендарные 76-миллиметровые орудия конструкции Василия Грабина. На многих видны следы ремонтных работ, после попадания вражеских пуль и осколков. Больше семидесяти пяти лет от роду — и все в строю! Единственное отличие от полностью боевой комплектации — снятые со стволов дульные тормоза. Говорят, прекрасный способ повышения кучности. Шутка! Конечно, орудия стреляют холостыми зарядами и ни во что не собираются попадать.

В столице за звуковое сопровождение салюта отвечают пушки-ветераны ЗИС-3. Салютные пушки стреляют холостыми зарядами. Со стволов сняты дульные тормоза.

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Чем бабахают на салютах в других регионах? В ЮВО пользуются 122-миллиметровыми гаубицами Д-30 образца 1963 года. Такие же применяются, например, и в Самаре. И вообще, это советское орудие, скорее всего, самое распространенное с точки зрения праздничного применения.

А Питер? В январе там состоялся салют на 74-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады. Залпы велись из 12 орудий артдивизиона Михайловской военной артиллерийской академии. Одно из старейших военных учебных заведений России выставило пушки Д-44 образца 1946 года калибра 85 мм. Примечательно, что и Северная столица для звуковой поддержки фейерверка применила орудия со снятыми дульными тормозами. А вот за цвет в небе отвечали столичные коллеги. Расчеты двадцати салютных установок уже упомянутого 449-го дивизиона совершили 800-километровый марш из подмосковных Ватутинок до Санкт-Петербурга.

Пульт управления салютной системой 2А30М. Прочный конструктив, ключ «зажигания». Теперь есть и другие пульты. В них заливается сценарий салюта в таблице формата xls, кроме того, они поддерживают беспроводное управление по радиоканалу.

...и молнии

Конечно, столь дальний вояж проделан не на прожорливом ЗиЛ-131. Грузовики Завода имени Лихачева еще применяются, но уже не так массово, как в былые годы. В свое время в их кузовах монтировали салютные установки 2А30, 2А34, 2А35 калибром 105, 195 и 310 мм соответственно. Сейчас встречаются модернизированные гибриды на базе 2А30 со стволами 105 и 125 мм. Последний, относительно свежий калибр под фейерверки индекса 4х79.

Пусковые установки 2А30 на базе ЗиЛ-131. Еще в строю, но постепенно уступают место свежей технике.

Современные тенденции — комбинированные салютные установки с мортирами малого, среднего и большого калибра на шасси не винтажных, а серийных грузовиков. Такие комплексы выпускает ОАО «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде.

Один из вариантов — КСУ 2А85 на тягаче МАЗ-671705-220 с прицепом МАЗ-8926-02. В арсенале комплекса 240 пусковых стволов. На прицепе 30 монстров калибра 310 мм. В кузове грузовика — 60 мортир калибра 195 мм и 150 калибра 105 мм.

Салютные КамАЗы на марше. Чтобы расчехлить кузов и подготовить установку к залпам, требуется полчаса.

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Но, пожалуй, самая интересная разработка — СПУ-2А85 на шасси КамАЗ-5350. Такие и ездили на салют в Санкт-Петербург. Комплекс вооружен стволами четырех калибров: 105, 125, 195 и 310 мм. В зависимости от исполнения может быть смонтирован в кузове грузовика или в тягаче, да еще и в прицепе 2ПН-8. Всего существует восемь модификаций СПУ-2А85 с числом разнокалиберных мортир от 123 до 375! Экипаж пусковой установки состоит из двух человек. Полностью снаряженный комплекс рассчитан на 30 залпов. Пиротехника не терпит суеты, тем не менее на заряжание этого органа стволов уходит не более двух часов. Но это происходит на так называемой технической позиции. Разворачивание на огневой позиции требует менее получаса. Комплекс снабжен управляющей электроникой, которая умеет контролировать электрические цепи и вести огонь в автоматическом режиме. Кроме того, СПУ-2А85 может работать с неподготовленных позиций, в том числе и в ручном режиме управления.

На площадке кузова «орган» из стволов пусковых установок разного калибра. Орган салютных мортир — вид сверху. Заряды фейерверков закладываются в стволы. Команда «огонь» проходит по проводам.

В век китайской бытовой пиротехники не лишне будет знать, что профессиональные установки для фейерверков используют в основном отечественные заряды шарообразной формы. Мало того, каждому присвоено собственное имя. Как вам, например, Плакучая ива?

Ответственные за свет в небе — салютные пусковые установки мортирного типа.

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По сути, все многообразие будущих небесных красок можно заранее прописать последовательностью названий фейерверков: Арина, Данко, Каприз, Опал, Соната, Сувенир, Мальва, Вега, Волна, Водолей, Ассоль-бриллиант, Рубин, Алиса, Виктория, Полина. Так и происходит. Алгоритм салюта моделируется на компьютере с помощью специальной программы, причем для разнообразия сценарий не должен повторяться из года в год. Разработанная последовательность действий «заливается» в управляющую салютными установками электронику. На огневой позиции оператор не заморачивается на тему вроде «сначала две Веги, потом жахнуть Опалом, затем накрыть Мальвой». Ему достаточно лишь нажать кнопку на пульте и дать старт электронике дистанционного управления — алгоритм исполняется, да и время между залпами корректируется автоматически.

Не раз в ходе салюта посматривал на часы. Процесс хорошо синхронизирован. По всем прикидкам, пушки грохают три раза в минуту и столько же раз стреляют фейерверками пусковые установки.

Так выглядят праздничным вечером в 22:00 улица Косыгина и смотровая площадка на Воробьевых горах. А если смотреть фейерверк с них, как на ладони видны все салюты Москвы. Салют в Парке Победы — потрясающее по красоте зрелище.

Давно уже не мальчишка — в голове седина. Но до сих пор считаю, что салют не может надоесть и перестать быть интересным. Каждый год меня снова тянет на Воробьевы горы насладиться завораживающим видом огненного неба. А если повезет, на следующий день в Парке Победы мы собираем мелкие «салютинки» с младшим сыном.