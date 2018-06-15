Техника салютов: какие автомобили и механизмы отвечают за праздничное настроение

Мне посчастливилось родиться недалеко от Воробьевых гор и Поклонной горы. А это, как известно, самые зрелищные московские салютные точки — весь город перед глазами. Любой праздник для нас, неугомонных местных мальчишек, всегда длился два дня. Точнее — начинался вечером, а после перерыва на сон заканчивался утром. Сначала мы наслаждались грохотом залпов и огненной феерией в небе. Потом, уже в светлое время, лазили по окрестным лесам и паркам в поисках не до конца сгоревших «салютинок» — мелких составляющих зарядов фейерверка. По остаткам оболочек мы представляли размеры запускаемых салютных шаров. И, как продвинутые завсегдатаи праздничных событий, четко знали — в ходе салюта за звук и свет отвечает разная техника. Грохот и сотрясания почвы обеспечивают пушки, фейерверки же вылетают из банок, установленных в кузовах грузовиков ЗиЛ с надписью «салютная». Да-да, стволы для запуска фейерверков мы величали «банками», хотя правильное их название — салютные пусковые установки мортирного типа.
Гром...
Прошло много лет. И как же приятно, что мой любимый источник звукового сопровождения остался прежним. На вооружении 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона МО РФ Западного военного округа, а именно он отвечает за официальные салюты в столице, все еще заслуженные пушки ЗИС-3 образца 1942 года. Это прошедшие войну легендарные 76-миллиметровые орудия конструкции Василия Грабина. На многих видны следы ремонтных работ, после попадания вражеских пуль и осколков. Больше семидесяти пяти лет от роду — и все в строю! Единственное отличие от полностью боевой комплектации — снятые со стволов дульные тормоза. Говорят, прекрасный способ повышения кучности. Шутка! Конечно, орудия стреляют холостыми зарядами и ни во что не собираются попадать.
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В столице за звуковое сопровождение салюта отвечают пушки-ветераны ЗИС-3.
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Салютные пушки стреляют холостыми зарядами. Со стволов сняты дульные тормоза.
А Питер? В январе там состоялся салют на 74-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады. Залпы велись из 12 орудий артдивизиона Михайловской военной артиллерийской академии. Одно из старейших военных учебных заведений России выставило пушки Д-44 образца 1946 года калибра 85 мм. Примечательно, что и Северная столица для звуковой поддержки фейерверка применила орудия со снятыми дульными тормозами. А вот за цвет в небе отвечали столичные коллеги. Расчеты двадцати салютных установок уже упомянутого 449-го дивизиона совершили 800-километровый марш из подмосковных Ватутинок до Санкт-Петербурга.
...и молнии
Конечно, столь дальний вояж проделан не на прожорливом ЗиЛ-131. Грузовики Завода имени Лихачева еще применяются, но уже не так массово, как в былые годы. В свое время в их кузовах монтировали салютные установки 2А30, 2А34, 2А35 калибром 105, 195 и 310 мм соответственно. Сейчас встречаются модернизированные гибриды на базе 2А30 со стволами 105 и 125 мм. Последний, относительно свежий калибр под фейерверки индекса 4х79.
Современные тенденции — комбинированные салютные установки с мортирами малого, среднего и большого калибра на шасси не винтажных, а серийных грузовиков. Такие комплексы выпускает ОАО «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде.
Один из вариантов — КСУ 2А85 на тягаче МАЗ-671705-220 с прицепом МАЗ-8926-02. В арсенале комплекса 240 пусковых стволов. На прицепе 30 монстров калибра 310 мм. В кузове грузовика — 60 мортир калибра 195 мм и 150 калибра 105 мм.
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На площадке кузова «орган» из стволов пусковых установок разного калибра.
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Орган салютных мортир — вид сверху. Заряды фейерверков закладываются в стволы. Команда «огонь» проходит по проводам.
В век китайской бытовой пиротехники не лишне будет знать, что профессиональные установки для фейерверков используют в основном отечественные заряды шарообразной формы. Мало того, каждому присвоено собственное имя. Как вам, например, Плакучая ива?
Не раз в ходе салюта посматривал на часы. Процесс хорошо синхронизирован. По всем прикидкам, пушки грохают три раза в минуту и столько же раз стреляют фейерверками пусковые установки.
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Так выглядят праздничным вечером в 22:00 улица Косыгина и смотровая площадка на Воробьевых горах. А если смотреть фейерверк с них, как на ладони видны все салюты Москвы.
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Салют в Парке Победы — потрясающее по красоте зрелище.
Давно уже не мальчишка — в голове седина. Но до сих пор считаю, что салют не может надоесть и перестать быть интересным. Каждый год меня снова тянет на Воробьевы горы насладиться завораживающим видом огненного неба. А если повезет, на следующий день в Парке Победы мы собираем мелкие «салютинки» с младшим сыном.
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