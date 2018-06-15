Нужен ли нам мундиаль?

Какой он, наш ЧМ-2018?

Материалы по теме Футбольный маршрут: расписание и итоги матчей ЧМ-2018

Он — многоликий. Это — немецкий дедушка , прикативший в столицу на своем довоенном тракторе с прицепом. И новый УАЗ Патриот в футбольном обличье. Это и скотина-таксист, содравший десятикратную сумму с пассажирки-иностранки. И русский медведь с вувузеллой в лапах. А еще — великий Пласидо Доминго и концерт на Красной площади. Плюс наши полицейские на новеньких электрических скутерах, которые считаются «экологически чистыми». Плюс бесшабашные карнавальные пляски латинос и других веселых ребят в центре Москвы. И, как ни крути, это еще и тонны денег, потраченных на самый дорогой в истории мундиаль. И, конечно же, наша сборная команда, над беспомощностью которой за последние эн лет не издевался только ленивый. При этом, что самое обидное, издевался вполне заслуженно…

Все это — наш ЧМ-2018. Чего здесь больше: хорошего или плохого? И стоило ли вообще его затевать?

Мнения обязательно разойдутся. Главным образом — из-за денег. Мол, в стране миллион проблем с пенсиями, больницами и дорогами, а тут миллионеры мячик гоняют. А обыватели при этом еще и спорят, кто богаче — Месси или Роналду?

Честно говоря, я бы, на свой характер, не стал затевать никаких мундиалей. И в первую очередь потому, что мне всегда был ближе тот, старый спорт. Наивный, черно-белый — почти что из кинохроники. Когда спортсменов четко делили на любителей и каких-то ненашенских профессионалов. Когда мы не знали про допинги, а олимпийскому чемпиону просто пожимали руку и дарили отрез на костюм. Когда подтянутый Юрий Власов рвал ввысь такую штангу, какая была не по силам пузатым иностранцам, а вся страна при этом искренне радовалась. А для денег во всем этом пространстве просто не находилось места.

Так было давно. Сегодня же всё сведено к финансовым потокам. И думать о том, сколько стоила подготовка к нашему мундиалю, не хочется. Но уже очевидно одно: для миллионов (или миллиардов?) людей наступил-таки праздник, который организовала именно Россия. С миллионами гостей, улыбками, танцами и самой популярной игрой в мире.

— Деньги все равно пропадут! — уверенно объяснял мне один Большой Начальник. — Просто в одном случае они исчезнут «в никуда», а в другом случае с их помощью все-таки будет что-то создано. Так уж пусть что-то создается, чем просто по карманам растащат…

Материалы по теме На чем ездят Акинфеев и другие игроки российской сборной

Звучит довольно цинично. Но в этом есть здравый смысл. Ведь можно по десятому разу поменять на одной и той же улице бордюрные камни с тротуарной плиткой в придачу, потратив на это любую выделенную сумму. Еще можно переименовать милицию в полицию, перепутать зимние и летние времена, и спотыкаться о нулевые промилле, тратя на это миллионы. А можно через «не могу», санкции и смердяковские вопли типа «Всю Россию ненавижу!» организовать первый в нашей истории мундиаль. Эдакий карнавал планетарного масштаба. Порадовать друзей и позлить остальных — не будем тыкать пальцем.

Дорого? Да, безумно дорого. Но особенность России состоит в том, что она во все времена умела решать именно невозможные и максимально трудные задачи. Именно поэтому построить космический корабль для нас проще, чем клепать легковушки и прочий ширпотреб.

А начало праздника предсказал некто Бакстер. В отличие от осьминога-оракула Пауля, предсказывавшего итоги соревнований, Бакстер — это робот-оракул. Он долго соображал, кто кого одолеет в первом матче ЧМ-2018, но в итоге, за пару часов до стартового матча, смотался куда-то в будущее и уверенно «присудил победу» нашим.

Верилось с трудом, но предсказание сбылось… И начало праздника не было омрачено бездарной нулевой ничьей, не говоря уже о ином исходе.

А вообще-то, Россия может всё. В этом я искренно убежден.

Хотя насчет футбола все-таки не уверен… Ладно, подождем питерского противостояния с египтянами. Чудес не бывает, но — вдруг?