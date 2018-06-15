Нужен ли нам мундиаль?

Все это — наш ЧМ-2018. Чего здесь больше: хорошего или плохого? И стоило ли вообще его затевать?
Мнения обязательно разойдутся. Главным образом — из-за денег. Мол, в стране миллион проблем с пенсиями, больницами и дорогами, а тут миллионеры мячик гоняют. А обыватели при этом еще и спорят, кто богаче — Месси или Роналду?
Честно говоря, я бы, на свой характер, не стал затевать никаких мундиалей. И в первую очередь потому, что мне всегда был ближе тот, старый спорт. Наивный, черно-белый — почти что из кинохроники. Когда спортсменов четко делили на любителей и каких-то ненашенских профессионалов. Когда мы не знали про допинги, а олимпийскому чемпиону просто пожимали руку и дарили отрез на костюм. Когда подтянутый Юрий Власов рвал ввысь такую штангу, какая была не по силам пузатым иностранцам, а вся страна при этом искренне радовалась. А для денег во всем этом пространстве просто не находилось места.
Так было давно. Сегодня же всё сведено к финансовым потокам. И думать о том, сколько стоила подготовка к нашему мундиалю, не хочется. Но уже очевидно одно: для миллионов (или миллиардов?) людей наступил-таки праздник, который организовала именно Россия. С миллионами гостей, улыбками, танцами и самой популярной игрой в мире.
— Деньги все равно пропадут! — уверенно объяснял мне один Большой Начальник. — Просто в одном случае они исчезнут «в никуда», а в другом случае с их помощью все-таки будет что-то создано. Так уж пусть что-то создается, чем просто по карманам растащат…
Дорого? Да, безумно дорого. Но особенность России состоит в том, что она во все времена умела решать именно невозможные и максимально трудные задачи. Именно поэтому построить космический корабль для нас проще, чем клепать легковушки и прочий ширпотреб.
А начало праздника предсказал некто Бакстер. В отличие от осьминога-оракула Пауля, предсказывавшего итоги соревнований, Бакстер — это робот-оракул. Он долго соображал, кто кого одолеет в первом матче ЧМ-2018, но в итоге, за пару часов до стартового матча, смотался куда-то в будущее и уверенно «присудил победу» нашим.
Верилось с трудом, но предсказание сбылось… И начало праздника не было омрачено бездарной нулевой ничьей, не говоря уже о ином исходе.
А вообще-то, Россия может всё. В этом я искренно убежден.
Хотя насчет футбола все-таки не уверен… Ладно, подождем питерского противостояния с египтянами. Чудес не бывает, но — вдруг?
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