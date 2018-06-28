10 моделей Nissan, о которых вы не знали или успели забыть

Как продлить международное водительское удостоверение? Если у вас уже есть международное водительское удостоверение (МВУ), то крайне важно знать, когда нужно будет его продлять и, без каких документов не обойтись в этом случае. Гонка звезд «За рулем» 2018: время и место 7 июля вся редакция «За Рулем будет праздновать юбилей журнала на автодроме Moscow Raceway. Приглашаем всех присоединиться и заодно посмотреть нашу Гонку звезд! Как получить международное водительское удостоверение в первый раз? Если вы решили получить международное водительское удостоверение (МВУ) в первый раз, но не знаете с чего начать, то советуем ознакомиться с этим материалом, в котором мы подробно расскажем обо всех существенных нюансах процедуры и необходимом пакете документов.