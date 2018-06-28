Перед судом предстанет депутат одной из сельских Дум Далматовского района Курганской области, ставший виновником смертельного ДТП. Он даже не притормозил перед пешеходным переходом, по которому пересекали дорогу пенсионерка и две девочки.
Если вы решили получить международное водительское удостоверение (МВУ) в первый раз, но не знаете с чего начать, то советуем ознакомиться с этим материалом, в котором мы подробно расскажем обо всех существенных нюансах процедуры и необходимом пакете документов.
Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону, если вы захотите посетить один из матчей ЧМ-2018, можно преодолеть по прямой за 11−12 часов. Или за 16−18, заскочив по пути в один-два города. Трасса М-4 «Дон» пересекает пять областей и девять платных зон.
В дни чемпионата мира по футболу у болельщика есть два постоянных вопроса. Первый — кто и когда сегодня играет? Второй — как вчера сыграли? У «За рулем» есть все ответы — с нашим расписанием вы не пропустите ни один матч.
10 моделей Nissan, о которых вы не знали или успели забыть
Модельная гамма Nissan в России насчитывает лишь шесть автомобилей: кассу японцам делают популярные Qashqai и X-Trail, следом идут менее успешные Murano, Terrano и Juke, а также бюджетный седан Almera и 570-сильный спорткар GT-R. Но задумывались ли вы, насколько широка глобальная линейка компании? Сегодня мы говорим о моделях Nissan, представленных на других рынках и — к сожалению или к счастью — недоступных нам.
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