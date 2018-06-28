10 моделей Nissan, о которых вы не знали или успели забыть

Модельная гамма Nissan в России насчитывает лишь шесть автомобилей: кассу японцам делают популярные Qashqai и X-Trail, следом идут менее успешные Murano, Terrano и Juke, а также бюджетный седан Almera и 570-сильный спорткар GT-R. Но задумывались ли вы, насколько широка глобальная линейка компании? Сегодня мы говорим о моделях Nissan, представленных на других рынках и — к сожалению или к счастью — недоступных нам.

Подробности — в нашей фотоподборке...

10 моделей Nissan, о которых вы не знали или успели забыть

Фото: Nissan

10 моделей Nissan, о которых вы не знали или успели забыть

Какую модель от компании Nissan вы бы хотели увидеть на нашем рынке в первую очередь?

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