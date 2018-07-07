Chevrolet Niva из парка ЗР: 102 000 км на одометре

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Chevrolet Niva
Изготовитель GM-АВТОВАЗ
Та «Шнива» и впрямь была печаль-беда. Ремонт отнимал кучу времени, деньги на запчасти текли из кармана рекой. Она постоянно доказывала мне, что ничего вечного не бывает, а срок службы любой детали зависит от интенсивности и условий эксплуатации. И стала этакой ненадежной подругой, которая может подвести в любой момент.
На этом фоне нынешняя «Шнива» выглядит вполне пристойно. Но перейдем от эмоций к фактам.
Издержки преклонного возраста
Чем ближе машина подкатывалась к заветному километражу заявленного заводом ресурса, тем интенсивнее шел процесс старения. Надо отдать должное, значительная часть проблем относится к эстетике. Потертая баранка, потрескавшаяся обивка водительского сиденья, съежившаяся «шумка» моторного отсека, просевшие пружины передней подвески никак не отражались на работоспособности автомобиля. А так как «шевик» постоянно служит рабочей лошадкой, устранением этих неполадок я занимался не по мере их появления, а откладывал до очередного ТО. Благо обслуживание проводил самостоятельно.
После третьей замены прокладки вновь начал подсекать выпускной коллектор. Видимо, повело поверхности сопряжения, ведь после замены коллектора эти мучения прекратились.
Из-за износившихся резиновых втулок реактивных штанг задней подвески пришлось заменить весь комплект штанг, а заодно и чуть подтекающий амортизатор. Ко всему прочему кондиционер уже не столь эффективно охлаждал салон — пришлось дозаправить систему. За исключением этой операции и некоторых других, требующих специфического оборудования, все недостатки устранял собственными руками в заранее запланированное время, почти всегда приуроченное к очередному обслуживанию.
Возрастные проблемы
На подходе счетчика одометра к отметке «100 000 км» «Шнива» отметилась сразу двумя самыми настоящими поломками. Что-то начало хрустеть в передней подвеске, а в поворотах машина стала крениться больше, чем обычно. После тщательного осмотра снизу выяснил причину — лопнул пруток стабилизатора поперечной устойчивости. Брак! Что любопытно, он отходил «положенные» 90 000 км (даже с некоторым запасом), а не развалился раньше! Случайность или тонкий расчет? Новый обошелся в тысячу рублей.
Практически одновременно потекла система охлаждения. Подтяжка хомутов и подсыпание герметика в радиатор эффекта не дали. Пришлось менять радиатор, по ходу дела костеря конструкторов и технологов: потребовалось разобрать весь передок машины вплоть до бампера. На разборку-сборку ушел почти полный рабочий день. Заодно заменил все соединительные резиновые патрубки, поскольку они потеряли эластичность. Цена нового радиатора — 4500 рублей, еще на 8000 рублей потянули комплект новых патрубков и канистра охлаждающей жидкости. Проверка показала, что радиатор течет через соты. С одной стороны, пробег невелик для возникновения таких неисправностей. С другой — требуемый срок он честно отслужил. Точно так же, как разрушившийся стабилизатор.
Обе детали были переданы на исследование в дирекцию контроля качества GM-АВТОВАЗ с ремаркой о перепробеге. Производитель автомобиля сообщил, что с прошлого года завод сменил поставщика радиаторов системы охлаждения: вместо деталей производства Димитровградского завода радиаторов на все выпускаемые автомобили устанавливают более качественные радиаторы, которые производит ПО «Авто-Радиатор» (Санкт-Петербург). На тольяттинском предприятии «Авто-Арсенал», где изготовляют стабилизаторы, пообещали усилить контроль качества готовой продукции. Надеюсь, надежность этих компонентов повысится.
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–102 000 км)*
Расходы на содержание: 0–52 000 км 231 475 руб.
*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
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