Chevrolet Niva из парка ЗР: 102 000 км на одометре

Редакционная Chevrolet Niva как-то незаметно, между делом, отметила 90 000 пройденных километров, заявленных заводом-изготовителем как расчетный ресурс. И столь же буднично покатила дальше, добросовестно выполняя возложенные на нее обязанности. Работа у нее тяжелая в самом прямом смысле этого слова, ведь ей часто приходится таскать прицеп с шинами и собранными колесами.

Chevrolet Niva

Chevrolet Niva Изготовитель GM-АВТОВАЗ

Год выпуска 2013

В эксплуатации «За рулем» с мая 2013 года

Пробег на момент отчета 102 000 км

Публикации в ЗР № 10, 2013; № 1, 8, 2015

Совместная жизнь со «Шнивой» протекает не так уж беззаботно, если всё оценивать объективно. Но у меня так не получается, поскольку невольно сравниваю эту машину с предыдущей — из самых первых партий, производства 2003 года. Той, о которой первый генеральный директор компании Джон Милонас отзывался так: «Неудачная».

Та «Шнива» и впрямь была печаль-беда. Ремонт отнимал кучу времени, деньги на запчасти текли из кармана рекой. Она постоянно доказывала мне, что ничего вечного не бывает, а срок службы любой детали зависит от интенсивности и условий эксплуатации. И стала этакой ненадежной подругой, которая может подвести в любой момент.

На этом фоне нынешняя «Шнива» выглядит вполне пристойно. Но перейдем от эмоций к фактам.

Издержки преклонного возраста

Чем ближе машина подкатывалась к заветному километражу заявленного заводом ресурса, тем интенсивнее шел процесс старения. Надо отдать должное, значительная часть проблем относится к эстетике. Потертая баранка, потрескавшаяся обивка водительского сиденья, съежившаяся «шумка» моторного отсека, просевшие пружины передней подвески никак не отражались на работоспособности автомобиля. А так как «шевик» постоянно служит рабочей лошадкой, устранением этих неполадок я занимался не по мере их появления, а откладывал до очередного ТО. Благо обслуживание проводил самостоятельно.

«Потертое седло» не скрипит, но выглядит непрезентабельно.

Вторую группу недугов — которые со временем перерастают в неисправности — я называю «вызовами». С такими какое-то время можно ездить, оттягивая их устранение до планового ТО, хотя некоторое неудобство они доставляют. Сюда я отношу заедание троса газа из-за протершейся «рубашки», периодически плавающие обороты холостого хода (после долгих мытарств выяснилось, что на этот раз виноват регулятор холостого хода ), шуршание роликов системы натяжения ремня генератора, намекающих посторонними звуками на скорую замену. Похрустывания привода распредвала впоследствии вылились в замену цепи вместе с натяжителем, успокоителем и башмаком. В жаркие летние дни сцепление начинало работать рывками, эта неисправность медленно, но верно прогрессировала, и узел пришлось заменить.

После третьей замены прокладки вновь начал подсекать выпускной коллектор. Видимо, повело поверхности сопряжения, ведь после замены коллектора эти мучения прекратились.

До мойки моторного отсека вся шумо­изоляция выглядела как новая, а после — ­буквально усохла. Мыть или не мыть — вот в чем вопрос.

Из-за износившихся резиновых втулок реактивных штанг задней подвески пришлось заменить весь комплект штанг, а заодно и чуть подтекающий амортизатор. Ко всему прочему кондиционер уже не столь эффективно охлаждал салон — пришлось дозаправить систему. За исключением этой операции и некоторых других, требующих специфического оборудования, все недостатки устранял собственными руками в заранее запланированное время, почти всегда приуроченное к очередному обслуживанию.

Возрастные проблемы

На подходе счетчика одометра к отметке «100 000 км» «Шнива» отметилась сразу двумя самыми настоящими поломками. Что-то начало хрустеть в передней подвеске, а в поворотах машина стала крениться больше, чем обычно. После тщательного осмотра снизу выяснил причину — лопнул пруток стабилизатора поперечной устойчивости. Брак! Что любопытно, он отходил «положенные» 90 000 км (даже с некоторым запасом), а не развалился раньше! Случайность или тонкий расчет? Новый обошелся в тысячу рублей.

На месте излома прутка стабилизатора хорошо заметны поржавевшие участки. Это значит, что трещины появились давно. Налицо дефект изготовления — излом возле места сгиба говорит о том, что гнули плохо прогретый металл.

Практически одновременно потекла система охлаждения. Подтяжка хомутов и подсыпание герметика в радиатор эффекта не дали. Пришлось менять радиатор, по ходу дела костеря конструкторов и технологов: потребовалось разобрать весь передок машины вплоть до бампера. На разборку-сборку ушел почти полный рабочий день. Заодно заменил все соединительные резиновые патрубки, поскольку они потеряли эластичность. Цена нового радиатора — 4500 рублей, еще на 8000 рублей потянули комплект новых патрубков и канистра охлаждающей жидкости. Проверка показала, что радиатор течет через соты. С одной стороны, пробег невелик для возникновения таких неисправностей. С другой — требуемый срок он честно отслужил. Точно так же, как разрушившийся стабилизатор.

Проверка под давлением показала, что радиатор (продукт Димитровградского завода радиаторов) потек через «соты».

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Обе детали были переданы на иссле­­до­вание в дирекцию контроля качества GM-АВТОВАЗ с ремаркой о перепробеге. Производитель автомобиля сообщил, что с прошлого года завод сменил поставщика радиаторов системы охлаждения: вместо деталей производства Димитровградского завода радиаторов на все выпускаемые автомобили устанавливают более качественные радиаторы, которые производит ПО «Авто-Радиатор» (Санкт-Петербург). На тольяттинском предприятии «Авто-Арсенал», где изготовляют стабилизаторы, пообещали усилить контроль качества готовой продукции. Надеюсь, надежность этих компонентов повысится.

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