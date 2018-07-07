На чем ездят Игнашевич, Зобнин, Ракитич, Модрич: автобитва перед матчем года

Серию пенальти проводят, если 120 минут игры победителя не выявили. За Рулем устраивает автобитву сборных России и Хорватии до их встречи на поле. У кого круче машины? Это не гарантирует победу в футболе (ногомете по-хорватски), но придает уверенности.

Фото: depositphotos, instagrame, twitter, facebook

На чем ездят Игнашевич, Зобнин, Ракитич, Модрич: автобитва перед матчем года
На чем ездят Игнашевич, Зобнин, Ракитич, Модрич: автобитва перед матчем года
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые