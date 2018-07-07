На чем ездят Игнашевич, Зобнин, Ракитич, Модрич: автобитва перед матчем года Серию пенальти проводят, если 120 минут игры победителя не выявили. За Рулем устраивает автобитву сборных России и Хорватии до их встречи на поле. У кого круче машины? Это не гарантирует победу в футболе (ногомете по-хорватски), но придает уверенности. Chevrolet Niva из парка ЗР: 102 000 км на одометре Редакционная Chevrolet Niva как-то незаметно, между делом, отметила 90 000 пройденных километров, заявленных заводом-изготовителем как расчетный ресурс. И столь же буднично покатила дальше, добросовестно выполняя возложенные на нее обязанности. Работа у нее тяжелая в самом прямом смысле этого слова, ведь ей часто приходится таскать прицеп с шинами и собранными колесами. Мазерати, Феррари и… Туарег для мамы — гараж Неймара Коллекция машин форварда французского ПСЖ Неймара пока скромнее, чем у Роналду и Месси, как, впрочем, и футбольные заслуги. Но в автопарке главной звезды Бразилии тем не менее уже есть жемчужины.