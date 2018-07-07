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На чем ездят Игнашевич, Зобнин, Ракитич, Модрич: автобитва перед матчем года
Серию пенальти проводят, если 120 минут игры победителя не выявили. За Рулем устраивает автобитву сборных России и Хорватии до их встречи на поле. У кого круче машины? Это не гарантирует победу в футболе (ногомете по-хорватски), но придает уверенности.
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