Какие документы нужны, чтобы вернуть водительское удостоверение после временного лишения?

Audi A8: меч джедая!

Надо же так уметь сделать автомобиль, чтобы в целом он сохранял классические формы, а по деталям был революционным! Проведите пальцем по граням кузова — я чуть не порезался. Автомобиль на пневмоподвеске — это же летающий меч.