Какие документы нужны, чтобы вернуть водительское удостоверение после временного лишения?

Список необходимых документов
- Заявление, поданное в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа посредством сайта госуслуг (п. 6 Постановления Правительства РФ № 1191).
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (п. 5 Постановления Правительства РФ № 1191).
- Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителя транспортного средства (кандидата в водители транспортного средства) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, выданное после прекращения действия права на управление транспортными средствами. Когда нужно медицинское заключение? Оно предоставляется в случаях, если лишение прав произошло за нарушение, связанное с алкогольным или наркотическим опьянением: ч. 1 и 4 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.26 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ (п. 7 Постановления Правительства РФ № 1191). Другим поводом истребовать с вас заключение является ситуация, когда решение о лишении прав принято на основании результата медицинского обследования. В этом случае водительское удостоверение возвращается без проверки при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителя ТС (кандидата в водители транспортного средства) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, выданного после прекращения действия права на управление транспортными средствами. (п. 8 Постановления Правительства РФ № 1191).
- Квитанции об уплате всех имеющихся штрафов за нарушения ПДД (п. 4.1. ч. 4. ст. 32.6. КоАП РФ).
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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