5 плюсов и один минус Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan второго поколения «взорвал» сегмент: продажи относительно предшественника увеличились в разы. Разбираемся, в чем заключается секрет столь большой народной любви.

Volkswagen Tiguan

Большинство автомобилей со сменой поколения сохраняют успех предшественника примерно на том же уровне. Исключения бывают, и одно из самых ярких со знаком «плюс» — Volkswagen Tiguan. Недостатка любви в России не испытывал и кроссовер первого поколения, но нынешний Tiguan превзошел все ожидания. Достаточно сказать, что в 2017 году продажи относительно 2016-го взлетели с 10,7 до 27,7 тысячи машин. Сохраняется рост, пусть и не такой внушительный, и в текущем году.

1. Строгий стиль

Как ни крути, а большинство покупателей и у нас, и в других странах выбирает машины со спокойным дизайном. Эпатажники редко могут похвастаться сколь-нибудь серьезными продажами. И кто-кто, а Volkswagen всегда умел делать автомобили строгими и современными одновременно. Tiguan не будет привлекать излишнего внимания, но и не покажется морально устаревшим даже спустя несколько лет после завершения производства.

Кузов и интерьер сотканы преимущественно из прямых линий, и складываются они в очень гармоничную картину. Такую не надоест созерцать ежедневно.

Нарисован Tiguan без изысков, но именно такой подход — путь к сердцам большинства покупателей.

2. Легковая управляемость

Сегодня от кроссоверов требуется все меньше внедорожных качеств и все больше легковых повадок. Атрибуты SUV порой становятся просто красивой мишурой. Tiguan отнюдь не беспомощен вне дорог благодаря муфте Haldex пятого поколения и 200-миллиметровому (по данным производителя) дорожному просвету.

Но на асфальте Volkswagen порадует абсолютно легковой управляемостью — четкой и азартной. Наши эксперты в сравнительном тесте даже назвали его «driver’s car». Tiguan дает одно из лучших на рынке сочетаний внедорожных возможностей и выверенных легковых повадок. Конечно, есть кроссоверы и поспортивнее, вот только стоят они совсем других денег. А в своем сегменте «немец», пожалуй, лучший вариант, если вы пересаживаетесь с «пузотерки». Переучиваться не придется.

Платформа MQB используется на широчайшей линейке моделей, от малыша Polo до гиганта Teramont. Это шасси — одно из лучших в «гражданском» мире. Неслучайно машины на нем преимущественно выбирают для тестов шинные компании.

3. Высокотехнологичные опции

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Говорим «немецкое», подразумеваем «высокотехнологичное». В арсенале Тигуана есть ряд функций, каких у отдельных его конкурентов нет вовсе. Так, уже в версии Comfortline (следующая после базовой модификации) появляются полностью светодиодные фары, а трехзонный климат-контроль — стандартное оснащение.

Активную безопасность обеспечивают системы помощи при выезде с парковки задним ходом, мониторинга слепых зон, контроля дистанции с функцией автоматического торможения в экстренной ситуации, наблюдения за степенью усталости водителя, автоматического управления дальним светом. Есть и неплохо работающий в российских условиях адаптивный круиз-контроль.

Если покупатель готов раскошелиться, к его услугам цифровая комбинация приборов, мультимедиа с экраном на 9,2 дюйма, поддержкой Android Auto, Apple CarPlay и Mirrorlink, водительское сиденье с 14-позиционной регулировкой и функцией массажа. О мелочах вроде обогрева всего и вся, электроприводе пятой двери с бесконтактным управлением, съемного фонарика в багажнике даже упоминать неловко. Для Тигуана эти опции в порядке вещей.

Одной из главных «фишек» Тигуана служит цифровая комбинация приборов. Подачу информации на ней можно настраивать по своему вкусу. Она положена комплектациям Highline и Sportline, а в качестве опции стоит 29 500 рублей.

4. Экономичность

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Двигатели концерна Volkswagen заслужили славу одних из самых экономичных агрегатов. Цифр из официальных технических данных, полученных по методике NEDC, конечно, в реальной жизни достичь сложно, но все равно Tiguan остается весьма не жадным до топлива. А это при нынешних ценах становится одним из важнейших параметров для автомобиля. Даже если он относится не к самому дешевому на рынке сегменту.

Например, редакционный Tiguan со 150-сильным двигателем, роботом и полным приводом за пробег почти в 13 000 км показал средний расход 9,6 л/100 км. Производитель, конечно, заявляет сильно меньше, однако для немаленького кроссовера уложиться в десять литров с городскими пробками — отличный результат. А если вспомнить, что в линейке есть и 150-сильный дизель, счет в пользу Тигуана становится еще на единичку больше.

Шайба выбора режимов движения приспосабливает алгоритм управления силовым агрегатом и электронными системами к типу покрытия под колесами. А еще на Тигуане можно отдельно менять степень усилия на руле.

5. Выбор на любой вкус

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Японские и корейские марки верны давней традиции предлагать фиксированные комплектации и не слишком большой выбор агрегатов. Volkswagen Tiguan — совсем другое дело. Доступных сочетаний двигателя и трансмиссии — восемь. Причем ассортимент простирается от версии для экономных (125 л.с., «ручка» и передний привод) до выбора приверженцев спортивного стиля (220 л.с., робот и полный привод). Последняя модификация разгоняется до сотни за 6,5 секунды! Из конкурентов подобным не может похвастаться никто. Стоит такой Tiguan недешево, но и не запредельно по сегодняшним меркам: от 2 259 000 рублей — и это уже с отличным набором опций.

Комплектаций у Тигуана пять. К стандартным фольксвагеновским Trendline, Comfortline и Highline добавлены Sportline и City. Первая отличается спортивным декором, вторая — хорошим набором наворотов по адекватной цене. Плюс системы и пакеты, которые можно докупить к каждому исполнению отдельно.

Есть сочетания, которые соперники предлагать не считают нужным. Например, полный привод нужен далеко не всем покупателям, но у ряда марок кроссовер с ним можно купить только в бедных уровнях оснащения. Моноприводный Tiguan доступен в любой комплектации, кроме Sportline. Кроме того, для него есть два двигателя, механическая и роботизированная коробки. «Подогретый» мотор в 220 л.с. тоже фольксвагеновский эксклюзив, не у всех конкурентов в гамме присутствует и дизель.

Даже строгому Фольксвагену не чужда легкая игривость. В комплектации Highline вместо стандартной черно-серой гаммы можно заказать кожаную отделку с оранжевыми акцентами.

Вопросы к надежности

Главный недостаток Тигуана проистекает из его достоинств. Высокие технологии в электронике и «железе» агрегатов оборачиваются не самым надежным поведением. Электроника, бывает, глючит, а о проблемах с моторами TSI и роботами DSG, наверное, не слышал только глухой. Производитель непрерывно модернизирует узлы, и сейчас к ним претензий гораздо меньше. Но чудес не бывает: сложная техника гражданского назначения пока не может похвастаться выдающейся надежностью. Если вы к этому готовы, а обладание одним из самых высокотехнологичных автомобилей в классе для вас важнее всего остального, Volkswagen Tiguan вас не разочарует.

Фото Volkswagen