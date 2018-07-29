Отфутболили! Тест трех вэнов с помощью болельщиков

Чемпионат мира по футболу 2018 тест-группа «За рулем» провела на колесах, сравнивая между собой Hyundai H1, Citroen SpaceTourer и Volkswagen Caravelle.

Citroen Spacetourer
Citroen Spacetourer

Citroen > Spacetourer

Volkswagen Caravelle
Volkswagen Caravelle

Volkswagen > Caravelle

Hyundai H1
Hyundai H1

Hyundai > H1

Лето 2018 года мы запомним надолго. Чемпионат мира по футболу преобразил Россию, радикально трансформировал сознание многих людей - даже те, кто никогда не интересовался игрой, совершенно неожиданно для себя стали фанатами. Улицы городов наполнила атмосфера праздника и безудержного веселья, раскрасив яркими цветами и трудовые будни.

Казалось бы, при чем здесь микроавтобусы? Это же функциональность, практичность и расчет. Но всё меняется, если тест микроавтобусов приходится на время мундиаля.

Прима — модернизированный Hyundai H1, продажи которого начались в июне, перед открытием Чемпионата. Второй — Citroen SpaceTourer, его производство наладили под Калугой минувшей зимой. Ну а за точку отсчета мы приняли Volkswagen Caravelle — это признанный лидер сегмента.

Все машины — восьмиместные, с двумя сдвижными дверями. Запустив дизели и переведя автоматы в положение «драйв», мы рванули в эпицентр футбольного праздника.

Сзади обновленный H1 почти неотличим от предшественника.
Сзади обновленный H1 почти неотличим от предшественника.

Citroen — это отличный баланс между управляемостью и плавностью хода.
Citroen — это отличный баланс между управляемостью и плавностью хода.

По динамике VW уступает соперникам. Особенно тяжко даются ему ускорения с ходу.
По динамике VW уступает соперникам. Особенно тяжко даются ему ускорения с ходу.

Hyundai H1

Дебютировал в 2007 году. Модернизированная версия показана в прошлом декабре, а до нас добралась в начале лета. Как и прежде, в продаже только заднеприводная модификация.

ДВИГАТЕЛИ:
дизельные:
2.5 (136 л.с.) — от 2 079 000 руб.
2.5 (170 л.с.) — от 2 229 000 руб.

Citroen SpaceTourer

Появился на российском рынке в конце 2017 года. На выбор предлагают короткую и длинную базу, двигатели — только дизельные, а привод — передний.

ДВИГАТЕЛИ:
дизельные:
1.6 (95 л.с.) — от 1 999 900 руб.
2.0 (150 л.с.) — от 2 069 900 руб.

Volkswagen Caravelle

Дебютировал в 2015 году. Привод передний либо полный, база короткая либо длинная, двигатель бензиновый либо дизельный. И многочисленные линии исполнения.

ДВИГАТЕЛИ:
дизельные:
2.0 (102 л.с.) — от 2 319 600 руб.
2.0 (140 л.с.) — от 2 422 800 руб.
2.0 (180 л.с.) — от 2 939 200 руб.
бензиновые:
2.0 (149 л.с.) — от 2 374 500 руб.
2.0 (204 л.с.) — от 3 085 500 руб.

Фан-зона

На обновленный Hyundai водители дорестайлинговых Н1 засматриваются. Один в вялотекущей пробке даже умудрился на ходу заглянуть в салон, но тут же скривился, заметив, что изменений практически нет. Я тоже не в восторге. Корейцы решили сэкономить, оставили интерьер фактически прежним. Выглядит он откровенно старомодно и страдает эргономическими просчетами.

Огромный и некрасивый руль по-прежнему регулируется по вылету в крайне малом диапазоне — а хочется пододвинуть его ближе. Ремень безопасности лежит на плече, а не проходит между плечом и шеей. Телефон положить некуда — бокс в верхней части передней панели после рестайлинга исчез.

Интерьер «корейца» откровенно старомодный. Разогнать тоску пытается лишь двухцветная отделка.
Интерьер «корейца» откровенно старомодный. Разогнать тоску пытается лишь двухцветная отделка.

Приборы — святая простота.
Приборы — святая простота.

Пульт управления кондиционером у «корейца» выглядит сиротливо.
Пульт управления кондиционером у «корейца» выглядит сиротливо.

Кармашки в дверях Н1 меньше, чем у «европейцев», а подлокотник не такой удобный.
Кармашки в дверях Н1 меньше, чем у «европейцев», а подлокотник не такой удобный.

Трип-компьютер показывает только среднюю скорость движения, суточный пробег и расстояние, которое может пройти машина на остатке топлива. Автоматический режим есть только у водительского стеклоподъемника. Наконец, нет функции трехкратного моргания поворотников. Но всё это мелочи на фоне скверной обзорности. Лобовое стекло невысокое, отчего край крыши нависает прямо над глазами. И передние стойки кузова чрезмерно широки.

На потолке — блок управления микроклиматом, дефлекторы и плафон индивидуальной подсветки.
На потолке — блок управления микроклиматом, дефлекторы и плафон индивидуальной подсветки.

К услугам пассажиров Спейстурера — высоковольтная розетка.
К услугам пассажиров Спейстурера — высоковольтная розетка.

Вместимостью кармашков Citroen превзошел всех.
Вместимостью кармашков Citroen превзошел всех.

Как и полагается Ситроену, интерьер оформлен в нетривиальном ключе. Кругляш-селектор автомата призван экономить место в салоне.
Как и полагается Ситроену, интерьер оформлен в нетривиальном ключе. Кругляш-селектор автомата призван экономить место в салоне.

Нечетная оцифровка спидометра — как у многих французских машин.
Нечетная оцифровка спидометра — как у многих французских машин.

При опасном приближении к препятствию на ситроеновском экране автоматически возникает вид сверху — это облегчает парковку.
При опасном приближении к препятствию на ситроеновском экране автоматически возникает вид сверху — это облегчает парковку.

В Ситроене обзорность лучше, а дизайн — яркий и современный. Особенно хорош подрезанный по нижней хорде руль и шайба-селектор автомата: она удобна и занимает меньше места в салоне. Три огромных бардачка, в дверях — внушительные карманы, а над зеркалом заднего вида предусмотрено еще одно — чтобы всегда знать, чем заняты дети. Понравились и кресла. Их профиль куда удобнее, чем у H1, и на подлокотнике французы экономить не стали.

Интерьер Каравеллы солиден и эргономически безупречен. А смартфон положить некуда.
Интерьер Каравеллы солиден и эргономически безупречен. А смартфон положить некуда.

Приборы «фолькса» просты, но предельно информативны. Классика жанра.
Приборы «фолькса» просты, но предельно информативны. Классика жанра.

На потолке Каравеллы — батарея из дефлекторов, «люстр» и кнопок управления климат-контролем.
На потолке Каравеллы — батарея из дефлекторов, «люстр» и кнопок управления климат-контролем.

Кармашки в дверях очень емкие. Каждый свободный сантиметр должен использоваться по назначению!
Кармашки в дверях очень емкие. Каждый свободный сантиметр должен использоваться по назначению!

Водительское сиденье Фольксвагена ничуть не хуже. А правое пассажирское даже лучше — оно, как и у водителя, с двумя подлокотниками (опция за 7400 рублей). Интерьер выдержан в типичном для марки лаконичном стиле. Эргономика почти идеальная. Кнопки-переключатели, кажется, можно найти с закрытыми глазами. Обзорность классная. Передние стойки самые тонкие, а огромное ветровое стекло обеспечивает панорамный вид на дорогу. Но среди множества бардачков нет ни одного по-настоящему вместительного. И место для смартфона не предусмотрено.

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У фан-зоны разговорились с болельщиками-иностранцами. Настроение боевое, и всё же сетуют, что в российские такси помещается мало народу. Дескать, их большие компании приходится разбивать на две-три машины. А вот наши микроавтобусы им приглянулись. Тогда выбирайте любой!

В первый момент фанаты из Малайзии настороженно отнеслись к приглашению забраться в незнакомую машину, но увидели рядом с нами симпатичных девчонок-волонтеров FIFA — и расслабились. В Каравелле отдали должное трем раздельным сиденьям второго ряда с идеально выверенным профилем. Одобрительно поцокали языками, восторгаясь простором. Особенно им понравился отдельный блок управления микроклиматом — еще бы, в такую-то жару! В отличие от конкурентов, в Фольксвагене — трехзонный климат-контроль с дисплеем, позволяющий не только менять силу и температуру потока подаваемого воздуха, но и регулировать направление.

Новый «фейс» — единственное, что отличает модернизированный H1 от прежней машины.
Новый «фейс» — единственное, что отличает модернизированный H1 от прежней машины.

Очаровательная фанатка бразильской команды порадовалась простору Н1. Но узнав, что сиденья не съемные, расстроилась.
Очаровательная фанатка бразильской команды порадовалась простору Н1. Но узнав, что сиденья не съемные, расстроилась.

В третьем ряду Н1 — наибольший запас пространства по длине-ширине. Задние сиденья не имеют продольной регулировки — можно лишь менять угол наклона спинок. Но болельщиков из Канады это не смущает.
В третьем ряду Н1 — наибольший запас пространства по длине-ширине. Задние сиденья не имеют продольной регулировки — можно лишь менять угол наклона спинок. Но болельщиков из Канады это не смущает.

В третьем ряду тоже вольготно. Жаль, обстановка бедненькая — ни подстаканников, ни кармашков. Основная же претензия — нет регулировок сидений. Кроме того, «мебель» у «фолькса» очень тяжела. Кресла второго ряда весят 31 кг — даже самый крепкий из малайзийцев кряхтел, вынимая их из салона. А неразрезной задний диван тянет на 55 кг, его и вдвоем-то еле выудили из машины. Но уж коли вытащил, грузи спокойно: мягкое прорезиненное покрытие пола устойчиво к протиранию и легко отмывается от грязи. С коврами конкурентов такой фокус не пройдет.

Только отпустили малайзийцев на игру, как познакомились с веселой компанией датчан. Забираться в Citroen им не очень понравилось — высота дверного проема Спейстурера (1271 мм) меньше, чем у конкурентов. Первым полез размалеванный в цвета национального флага датчанин и буквально забодал машину. Благо был в шлеме викинга с рогами, так что обошлось парой шуток. Второй ряд Ситроена чуть менее просторен, и всё же скандинавы на тесноту не жаловались. По части «фишечек» SpaceTourer оказался даже предпочтительнее Каравеллы. В распоряжении пассажиров — удобные откидные столики и две розетки — на 12 и 220 вольт.

Болельщики из Сенегала поразили яркими нарядами и дружелюбием — активно приглашали приехать к ним в гости. Вот думаем, на чем ехать. На Ситроене, что ли, рвануть?
Болельщики из Сенегала поразили яркими нарядами и дружелюбием — активно приглашали приехать к ним в гости. Вот думаем, на чем ехать. На Ситроене, что ли, рвануть?

Ребятам из Дании приглянулся SpaceTourer — не потому ли, что он окрашен в цвет их спортивной формы?
Ребятам из Дании приглянулся SpaceTourer — не потому ли, что он окрашен в цвет их спортивной формы?

Откидные столики фиксируются крепко: не дрожат и не шатаются.
Откидные столики фиксируются крепко: не дрожат и не шатаются.

Запас пространства по высоте во втором ряду хорош, а по ширине Citroen уступает соперникам.
Запас пространства по высоте во втором ряду хорош, а по ширине Citroen уступает соперникам.

Третий ряд Спейстурера — наименее просторный в тестовой троице.
Третий ряд Спейстурера — наименее просторный в тестовой троице.

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На галерке тоже чуть меньше пространства, зато имеются розетка и подстаканники. Но главное преимущество Ситроена — роскошная трансформация салона. Передний и задний ряды поделены в соотношении 2:1. Причем благодаря проложенным на полу рельсам «багажные» сиденья легко сдвинуть до упора вперед, а «салонные» — впритык к задним.

Есть и возможность менять угол наклона спинок. При необходимости «стулья» легко вынимаются из салона. На фоне немецкой «мебели» они невесомые: одинарный сегмент весит 26 кг, сдвоенный — 44 кг. Датчане этими сиденьями буквально жонглировали.

Словом, Citroen уверенно выбрался в лидеры по части практичности.

А что новичок H1? Он в арьергарде — в этом мы убедились с парой фанатов из Канады. Да, в машине достаточно мéста (примерно как в Каравелле) во втором и третьем рядах. Поделенные в соотношении 2:1 сиденья перемещаются на салазках в продольном направлении (только во втором ряду), а спинки регулируются по углу наклона. Но всё это омрачено намертво прикрученными к полу сиденьями.

Фанаты из Малайзии оказались подкованными автомобилистами. Они уважают VW, но опасаются за надежность коробки DSG. 
Фанаты из Малайзии оказались подкованными автомобилистами. Они уважают VW, но опасаются за надежность коробки DSG. 

В третьем ряду Каравеллы упитанным болельщикам не тесно — можно запросто отправиться на гостевую встречу любимой команды!
В третьем ряду Каравеллы упитанным болельщикам не тесно — можно запросто отправиться на гостевую встречу любимой команды!

Во втором ряду Каравеллы — три поставленных плотно друг к другу сиденья. Они раздельные, со складными спинками, но без продольной регулировки.
Во втором ряду Каравеллы — три поставленных плотно друг к другу сиденья. Они раздельные, со складными спинками, но без продольной регулировки.

Для Hyundai это реальный прокол, ведь, покупая микроавтобус, хочется получить в одном флаконе и фургон. Так что хозяйственные канадцы, с интересом изучив диковинную для Северной Америки модель, на нее не запали.

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Огорчил Hyundai и наибольшей погрузочной высотой багажника, а также скромной высотой подъема пятой двери. Ситроеновские «недра» порадовали сразу двумя источниками света, а также полкой — у соперников ее нет. Больше всего понравился фольксвагеновский багажник. У него самый высокий проем, ­наименьшая погрузочная высота и взмывающая далеко вверх пятая дверь. В отличие от соперников, у «немца» «калитка» снабжена электроприводом — это опция за 48 500 рублей. Кстати, задняя дверь может быть и двухстворчатой: половинки распахиваются на 250 градусов и имеют фиксатор на 90 градусах. Такая конструкция потребует раскошелиться аж на 34 800 рублей.

Как видите, цены на дополнительное оборудование у VW недетские. И это еще не самые выдающиеся позиции. Как вам камера заднего вида и парктроник за 56 400 рублей? А двухцветная окраска кузова за 182 100 рублей? А расширенная легкосплавная защита днища за 275 200 рублей? Расценки — как на билеты на финал с рук у перекупщиков!

Доплата за опции в Ситроене существенно ниже. А вот для Hyundai дополнительное оборудование по традиции не предлагается вовсе. Если захотите, скажем, кожаный салон, придется потратиться сразу на несколько позиций, которые идут в следу­ющей по статусу комплектации.

Объем багажника Н1 увеличить невозможно — сиденья третьего ряда не съемные. Большой минус в карму.
Объем багажника Н1 увеличить невозможно — сиденья третьего ряда не съемные. Большой минус в карму.

Багажник Caravelle понравился не только объемом, но и наименьшей погрузочной высотой. Пятая дверь поднимается выше всех. Спинка третьего ряда цельная, и это больно бьет по практичности. А лежать удобно — благодаря мягкому резиновому покрытию пола.
Багажник Caravelle понравился не только объемом, но и наименьшей погрузочной высотой. Пятая дверь поднимается выше всех. Спинка третьего ряда цельная, и это больно бьет по практичности. А лежать удобно — благодаря мягкому резиновому покрытию пола.

Загрузить длинную (и узкую) поклажу позволяет только SpaceTourer. «Глубина» его багажного отсека — рекордная.
Загрузить длинную (и узкую) поклажу позволяет только SpaceTourer. «Глубина» его багажного отсека — рекордная.

Вперед и с песней

На предложение покататься шумные болельщики замахали руками. Понятно, им не до нас. Под громкие песни-кричалки они влились в море идущих смотреть очередной матч. Хорошего футбола!

А мы отправляемся в пробег по Подмосковью, продираясь сквозь «вылетные» пробки. Hyundai, если не принимать во внимание скверную обзорность, - как болельщик на стадионе. Очень маневренный, с наимень­шим радиусом разворота. И подвеска самая комфортная, причем вне зависимости от загрузки. Понравился отлично настроенный автомат и понятные тормоза. А вот заднеприводность настораживает. На заснеженных трассах Н1 потребует больше внимания и водительских навыков, чем переднеприводные SpaceTourer и Caravelle.

Сиденья у Н1 чрезмерно жесткие, им не хватает длины подушки и регулировки поясничного упора.
Сиденья у Н1 чрезмерно жесткие, им не хватает длины подушки и регулировки поясничного упора.

Картинка с камеры заднего вида — со спичечный коробок.
Картинка с камеры заднего вида — со спичечный коробок.

Обзорность в Н1 вызывает нарекания. За широченной стойкой вполне может «спрятаться» взрослый человек.
Обзорность в Н1 вызывает нарекания. За широченной стойкой вполне может «спрятаться» взрослый человек.

Citroen понравился чуть меньше. Он дольше откликается на акселератор, и подвеска не столь покладистая — на «лежачих полицейских» заднюю часть чуть ли не подбрасывает (на загруженной машине этот эффект сходит на нет). Тормозá по-французски излишне чуткие. Но на фоне Каравеллы это цветочки!

У Фольксвагена на малом ходу педаль требует ювелирного обращения. Чуть передавишь, и машина встает колом. В пробках это выматывает. Коробка DSG в «стандартном» режиме — соня сонная. Перемудрили с софтом! Даже в «спортивном» режиме VW не превращается в спринтера, а лишь достает завываниями ревущего на высоких оборотах мотора. Такой спорт нам не нужен.

Сиденья Спейстурера не только красивы, но и удобны даже в дальней дороге.
Сиденья Спейстурера не только красивы, но и удобны даже в дальней дороге.

Дополнительное зеркальце позволяет водителю наблюдать за пассажирами.
Дополнительное зеркальце позволяет водителю наблюдать за пассажирами.

По обзорности SpaceTourer превосходит H1, но уступает Фольксвагену.
По обзорности SpaceTourer превосходит H1, но уступает Фольксвагену.

Больше всего расстроила звонко срабатывающая даже на маленьких заплатках подвеска. А проезд по неровностям покрупнее сопровождается болезненными ударами. Причем эта особенность присуща как порожней, так и груженой машине. Хорошо, что болельщики с нами не поехали — всё пиво расплескали бы!

Может, на трассе Caravelle раскроется во всей красе? Увы. Прямую держит неважно, вальяжно покачивается на длинной волне и болтается под напором бокового ветра. На магистральной скорости машина слишком остро реагирует даже на небольшие ямки. Мотора «хватает» примерно до 80 км/ч. Затем VW ускоряется нехотя и отстает от соперников. Если любите ездить с ветерком, лучше присмотритесь к модификации со 180‑сильным дизелем.

Передние сиденья Каравеллы оказались самыми удобными.
Передние сиденья Каравеллы оказались самыми удобными.

Экран сильно наклонен и на солнце изрядно бликует.
Экран сильно наклонен и на солнце изрядно бликует.

По обзорности SpaceTourer превосходит H1, но уступает Фольксвагену.
По обзорности SpaceTourer превосходит H1, но уступает Фольксвагену.

А вот Citroen на скорости — бодрячок. Выйти на обгон не проблема. Автомат переключается быстро и своевременно — подрулевые лепестки остаются не у дел. А вот адаптивный «круиз» и функция контроля слепых зон — хорошие помощники (и редкое для этого класса оборудование).

Юрий Тимкин: «Hyundai Н1 выглядит свежо, но это старая машина со старыми недостатками. А новый, с иголочки, Citroen SpaceTourer проявил себя во всей красе и стал фаворитом теста».
Юрий Тимкин: «Hyundai Н1 выглядит свежо, но это старая машина со старыми недостатками. А новый, с иголочки, Citroen SpaceTourer проявил себя во всей красе и стал фаворитом теста».

Приятно удивил и Hyundai. На прямой устойчив и самоуверен, как Роналдо. Охотнее других выходит в нападение, то есть на обгоны, и в целом заметно эластичнее конкурентов. Энергию надо подпитывать: на 100 км «корейцу» требуется примерно 11 литров солярки, в то время как конкуренты расходуют 9,5 литров. Тем не менее у Н1 самый низкий кар-индекс, поскольку Hyundai в цене теряет меньше, чем конкуренты.

И всё же Н1 не мой игрок. Добротные ходовые качества убивает устаревший салон и неважная функциональность. Программа-минимум — сделать сиденья съемными.

У Каравеллы другая напасть: практичность салона перечеркивается жесткой подвеской, норовистыми тормозами и DSG. А цена! В Фольксвагене нет ничего такого, что оправдывало бы почти миллионную разницу с Hyundai.

Золотая середина — Citroen с потрясающе функциональным салоном, неплохим шасси и приятной ценой: SpaceTourer при более богатом оснащении лишь немного дороже, чем H1. И если из нашей компании кто-то достоин ­чемпионского титула, так это Citroen. Франция и здесь побеждает!

Выхлопная труба Ситроена выведена прямо под пассажирский отсек — не угореть бы!
Выхлопная труба Ситроена выведена прямо под пассажирский отсек — не угореть бы!

Расширенная защита днища Каравеллы обойдется в 275 200 рублей!
Расширенная защита днища Каравеллы обойдется в 275 200 рублей!

Кардан красноречивее всего говорит о заднеприводной сущности Н1. Задняя подвеска — зависимая, что редкость в этом сегменте.
Кардан красноречивее всего говорит о заднеприводной сущности Н1. Задняя подвеска — зависимая, что редкость в этом сегменте.

CITROEN SPACETOURER

VOLKSWAGEN CARAVELLE

HYUNDAI H1

Великолепные возможности трансформации салона, щедрое оснащение, много места под мелочовку
Обзорность оставляет желать лучшего; «прыгучая» задняя подвеска, сравнительно скромный дорожный просвет

Идеальная эргономика, шикарная обзорность; хорошо организован багажник; скромный расход топлива
Вялая динамика, тряская подвеска; тяжеленные сиденья, у пассажирских кресел нет продольной регулировки

Отличная динамика, классные тормоза, энергоемкая подвеска; адекватная цена
Нет варианта с трансмиссией 4×4; дизайн интерьера старомоден, сиденья не вынимаются из салона, передние кресла неудобные

Кар-индекс учитывает эксплу­атационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.

CITROEN SPACETOURER VOLKSWAGEN CARAVELLE HYUNDAI H1
23,37 28,69 19,27

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CITROEN SPACETOURER

HYUNDAI H1

VOLKSWAGEN CARAVELLE

Снаряженная / полная масса

1806 / 3000 кг

2260 / 3030 кг

2029 / 3000 кг

Время разгона 0–100 км/ч

12,3 с

14,4 с

14,7 с

Максимальная скорость

183 км/ч

180 км/ч

172 км/ч

Радиус разворота

6,2 м

5,61 м

6,6 м

Топливо / запас топлива

ДТ / 69 л

ДТ / 75 л

ДТ / 80 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

7,0 / 5,6 / 6,2 л / 100 км

11,2 / 7,3 / 8,8 л / 100 км

10,2 / 6,7 / 8,0 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

дизельный

дизельный

дизельный

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1997 см³

2497 см³

1968 см³

Степень сжатия

16,7

16,4

16,5

Мощность

110 кВт/150 л.с. при 4000 об/мин

125 кВт/170 л.с. при 3600 об/мин

103 кВт/140 л.с. при 1500 об/мин

Крутящий момент

370 Н·м при 2000 об/мин

441 Н·м при 2000–2250 об/мин

340 Н·м при 1750–2500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

задний

передний

Коробка передач

A6

A5

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / — / 3,39

3,73 / 2,31 / 1,52 / 1,00 / 0,84 / — / — / 2,74

3,56 / 2,53 / 1,59 / 0,94 / 0,72 / 0,69 / 0,57 / 2,79

Главная передача

3,53

3,91

4,65 / 3,95

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / зависимая, с пружинами

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ГУР

реечное, с ГУР

реечное, с ГУР

Тормоза: спереди и сзади

дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые

Шины

215/60 R17

215/65 R17

235/55 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

CITROEN SPACETOURER

10 000 км или 12 месяцев

2 года без ограничения пробега

35

HYUNDAI H1

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

185

VOLKSWAGEN CARAVELLE

20 000 км или 12 месяцев

2 года без ограничения пробега

101

Отфутболили! Тест трех вэнов с помощью болельщиков
Отфутболили! Тест трех вэнов с помощью болельщиков
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