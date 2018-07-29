Отфутболили! Тест трех вэнов с помощью болельщиков

Чемпионат мира по футболу 2018 тест-группа «За рулем» провела на колесах, сравнивая между собой Hyundai H1, Citroen SpaceTourer и Volkswagen Caravelle.

Лето 2018 года мы запомним надолго. Чемпионат мира по футболу преобразил Россию, радикально трансформировал сознание многих людей - даже те, кто никогда не интересовался игрой, совершенно неожиданно для себя стали фанатами. Улицы городов наполнила атмосфера праздника и безудержного веселья, раскрасив яркими цветами и трудовые будни.

Казалось бы, при чем здесь микроавтобусы? Это же функциональность, практичность и расчет. Но всё меняется, если тест микроавтобусов приходится на время мундиаля.

Прима — модернизированный Hyundai H1, продажи которого начались в июне, перед открытием Чемпионата. Второй — Citroen SpaceTourer, его производство наладили под Калугой минувшей зимой. Ну а за точку отсчета мы приняли Volkswagen Caravelle — это признанный лидер сегмента.

Все машины — восьмиместные, с двумя сдвижными дверями. Запустив дизели и переведя автоматы в положение «драйв», мы рванули в эпицентр футбольного праздника.

Сзади обновленный H1 почти неотличим от предшественника.

Citroen — это отличный баланс между управляемостью и плавностью хода.

По динамике VW уступает соперникам. Особенно тяжко даются ему ускорения с ходу.

Hyundai H1 Дебютировал в 2007 году. Модернизированная версия показана в прошлом декабре, а до нас добралась в начале лета. Как и прежде, в продаже только заднеприводная модификация. ДВИГАТЕЛИ:

дизельные:

2.5 (136 л.с.) — от 2 079 000 руб.

2.5 (170 л.с.) — от 2 229 000 руб. Citroen SpaceTourer Появился на российском рынке в конце 2017 года. На выбор предлагают короткую и длинную базу, двигатели — только дизельные, а привод — передний. ДВИГАТЕЛИ:

дизельные:

1.6 (95 л.с.) — от 1 999 900 руб.

2.0 (150 л.с.) — от 2 069 900 руб. Volkswagen Caravelle Дебютировал в 2015 году. Привод передний либо полный, база короткая либо длинная, двигатель бензиновый либо дизельный. И многочисленные линии исполнения. ДВИГАТЕЛИ:

дизельные:

2.0 (102 л.с.) — от 2 319 600 руб.

2.0 (140 л.с.) — от 2 422 800 руб.

2.0 (180 л.с.) — от 2 939 200 руб.

бензиновые:

2.0 (149 л.с.) — от 2 374 500 руб.

2.0 (204 л.с.) — от 3 085 500 руб.

Фан-зона

На обновленный Hyundai водители дорестайлинговых Н1 засматриваются. Один в вялотекущей пробке даже умудрился на ходу заглянуть в салон, но тут же скривился, заметив, что изменений практически нет. Я тоже не в восторге. Корейцы решили сэкономить, оставили интерьер фактически прежним. Выглядит он откровенно старомодно и страдает эргономическими просчетами.

Огромный и некрасивый руль по-прежнему регулируется по вылету в крайне малом диапазоне — а хочется пододвинуть его ближе. Ремень безопасности лежит на плече, а не проходит между плечом и шеей. Телефон положить некуда — бокс в верхней части передней панели после рестайлинга исчез.

Интерьер «корейца» откровенно старомодный. Разогнать тоску пытается лишь двухцветная отделка.

Приборы — святая простота.

Пульт управления кондиционером у «корейца» выглядит сиротливо.

Кармашки в дверях Н1 меньше, чем у «европейцев», а подлокотник не такой удобный.



Трип-компьютер показывает только среднюю скорость движения, суточный пробег и расстояние, которое может пройти машина на остатке топлива. Автоматический режим есть только у водительского стеклоподъемника. Наконец, нет функции трехкратного моргания поворотников. Но всё это мелочи на фоне скверной обзорности. Лобовое стекло невысокое, отчего край крыши нависает прямо над глазами. И передние стойки кузова чрезмерно широки.

На потолке — блок управления микроклиматом, дефлекторы и плафон индивидуальной подсветки.

К услугам пассажиров Спейстурера — высоковольтная розетка.

Вместимостью кармашков Citroen превзошел всех.

Как и полагается Ситроену, интерьер оформлен в нетривиальном ключе. Кругляш-селектор автомата призван экономить место в салоне.

Нечетная оцифровка спидометра — как у многих французских машин.

При опасном приближении к препятствию на ситроеновском экране автоматически возникает вид сверху — это облегчает парковку.



В Ситроене обзорность лучше, а дизайн — яркий и современный. Особенно хорош подрезанный по нижней хорде руль и шайба-селектор автомата: она удобна и занимает меньше места в салоне. Три огромных бардачка, в дверях — внушительные карманы, а над зеркалом заднего вида предусмотрено еще одно — чтобы всегда знать, чем заняты дети. Понравились и кресла. Их профиль куда удобнее, чем у H1, и на подлокотнике французы экономить не стали.

Интерьер Каравеллы солиден и эргономически безупречен. А смартфон положить некуда.

Приборы «фолькса» просты, но предельно информативны. Классика жанра.

На потолке Каравеллы — батарея из дефлекторов, «люстр» и кнопок управления климат-контролем.

Кармашки в дверях очень емкие. Каждый свободный сантиметр должен использоваться по назначению!



Водительское сиденье Фольксвагена ничуть не хуже. А правое пассажирское даже лучше — оно, как и у водителя, с двумя подлокотниками (опция за 7400 рублей). Интерьер выдержан в типичном для марки лаконичном стиле. Эргономика почти идеальная. Кнопки-переключатели, кажется, можно найти с закрытыми глазами. Обзорность классная. Передние стойки самые тонкие, а огромное ветровое стекло обеспечивает панорамный вид на дорогу. Но среди множества бардачков нет ни одного по-настоящему вместительного. И место для смартфона не предусмотрено.

Лучшие места

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У фан-зоны разговорились с болельщиками-иностранцами. Настроение боевое, и всё же сетуют, что в российские такси помещается мало народу. Дескать, их большие компании приходится разбивать на две-три машины. А вот наши микроавтобусы им приглянулись. Тогда выбирайте любой!

В первый момент фанаты из Малайзии настороженно отнеслись к приглашению забраться в незнакомую машину, но увидели рядом с нами симпатичных девчонок-волонтеров FIFA — и расслабились. В Каравелле отдали должное трем раздельным сиденьям второго ряда с идеально выверенным профилем. Одобрительно поцокали языками, восторгаясь простором. Особенно им понравился отдельный блок управления микроклиматом — еще бы, в такую-то жару! В отличие от конкурентов, в Фольксвагене — трехзонный климат-контроль с дисплеем, позволяющий не только менять силу и температуру потока подаваемого воздуха, но и регулировать направление.

Новый «фейс» — единственное, что отличает модернизированный H1 от прежней машины.

Очаровательная фанатка бразильской команды порадовалась простору Н1. Но узнав, что сиденья не съемные, расстроилась.

В третьем ряду Н1 — наибольший запас пространства по длине-ширине. Задние сиденья не имеют продольной регулировки — можно лишь менять угол наклона спинок. Но болельщиков из Канады это не смущает.



В третьем ряду тоже вольготно. Жаль, обстановка бедненькая — ни подстаканников, ни кармашков. Основная же претензия — нет регулировок сидений. Кроме того, «мебель» у «фолькса» очень тяжела. Кресла второго ряда весят 31 кг — даже самый крепкий из малайзийцев кряхтел, вынимая их из салона. А неразрезной задний диван тянет на 55 кг, его и вдвоем-то еле выудили из машины. Но уж коли вытащил, грузи спокойно: мягкое прорезиненное покрытие пола устойчиво к протиранию и легко отмывается от грязи. С коврами конкурентов такой фокус не пройдет.

Только отпустили малайзийцев на игру, как познакомились с веселой компанией датчан. Забираться в Citroen им не очень понравилось — высота дверного проема Спейстурера (1271 мм) меньше, чем у конкурентов. Первым полез размалеванный в цвета национального флага датчанин и буквально забодал машину. Благо был в шлеме викинга с рогами, так что обошлось парой шуток. Второй ряд Ситроена чуть менее просторен, и всё же скандинавы на тесноту не жаловались. По части «фишечек» SpaceTourer оказался даже предпочтительнее Каравеллы. В распоряжении пассажиров — удобные откидные столики и две розетки — на 12 и 220 вольт.

Болельщики из Сенегала поразили яркими нарядами и дружелюбием — активно приглашали приехать к ним в гости. Вот думаем, на чем ехать. На Ситроене, что ли, рвануть?

Ребятам из Дании приглянулся SpaceTourer — не потому ли, что он окрашен в цвет их спортивной формы?

Откидные столики фиксируются крепко: не дрожат и не шатаются.

Запас пространства по высоте во втором ряду хорош, а по ширине Citroen уступает соперникам.

Третий ряд Спейстурера — наименее просторный в тестовой троице.



На галерке тоже чуть меньше пространства, зато имеются розетка и подстаканники. Но главное преимущество Ситроена — роскошная трансформация салона. Передний и задний ряды поделены в соотношении 2:1. Причем благодаря проложенным на полу рельсам «багажные» сиденья легко сдвинуть до упора вперед, а «салонные» — впритык к задним.

Есть и возможность менять угол наклона спинок. При необходимости «стулья» легко вынимаются из салона. На фоне немецкой «мебели» они невесомые: одинарный сегмент весит 26 кг, сдвоенный — 44 кг. Датчане этими сиденьями буквально жонглировали.

Словом, Citroen уверенно выбрался в лидеры по части практичности.

А что новичок H1? Он в арьергарде — в этом мы убедились с парой фанатов из Канады. Да, в машине достаточно мéста (примерно как в Каравелле) во втором и третьем рядах. Поделенные в соотношении 2:1 сиденья перемещаются на салазках в продольном направлении (только во втором ряду), а спинки регулируются по углу наклона. Но всё это омрачено намертво прикрученными к полу сиденьями.

Фанаты из Малайзии оказались подкованными автомобилистами. Они уважают VW, но опасаются за надежность коробки DSG.

В третьем ряду Каравеллы упитанным болельщикам не тесно — можно запросто отправиться на гостевую встречу любимой команды!

Во втором ряду Каравеллы — три поставленных плотно друг к другу сиденья. Они раздельные, со складными спинками, но без продольной регулировки.



Для Hyundai это реальный прокол, ведь, покупая микроавтобус, хочется получить в одном флаконе и фургон. Так что хозяйственные канадцы, с интересом изучив диковинную для Северной Америки модель, на нее не запали.

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Огорчил Hyundai и наибольшей погрузочной высотой багажника, а также скромной высотой подъема пятой двери. Ситроеновские «недра» порадовали сразу двумя источниками света, а также полкой — у соперников ее нет. Больше всего понравился фольксвагеновский багажник. У него самый высокий проем, ­наименьшая погрузочная высота и взмывающая далеко вверх пятая дверь. В отличие от соперников, у «немца» «калитка» снабжена электроприводом — это опция за 48 500 рублей. Кстати, задняя дверь может быть и двухстворчатой: половинки распахиваются на 250 градусов и имеют фиксатор на 90 градусах. Такая конструкция потребует раскошелиться аж на 34 800 рублей.

Как видите, цены на дополнительное оборудование у VW недетские. И это еще не самые выдающиеся позиции. Как вам камера заднего вида и парктроник за 56 400 рублей? А двухцветная окраска кузова за 182 100 рублей? А расширенная легкосплавная защита днища за 275 200 рублей? Расценки — как на билеты на финал с рук у перекупщиков!

Доплата за опции в Ситроене существенно ниже. А вот для Hyundai дополнительное оборудование по традиции не предлагается вовсе. Если захотите, скажем, кожаный салон, придется потратиться сразу на несколько позиций, которые идут в следу­ющей по статусу комплектации.

Объем багажника Н1 увеличить невозможно — сиденья третьего ряда не съемные. Большой минус в карму.

Багажник Caravelle понравился не только объемом, но и наименьшей погрузочной высотой. Пятая дверь поднимается выше всех. Спинка третьего ряда цельная, и это больно бьет по практичности. А лежать удобно — благодаря мягкому резиновому покрытию пола.

Загрузить длинную (и узкую) поклажу позволяет только SpaceTourer. «Глубина» его багажного отсека — рекордная.

Вперед и с песней

На предложение покататься шумные болельщики замахали руками. Понятно, им не до нас. Под громкие песни-кричалки они влились в море идущих смотреть очередной матч. Хорошего футбола!

А мы отправляемся в пробег по Подмосковью, продираясь сквозь «вылетные» пробки. Hyundai, если не принимать во внимание скверную обзорность, - как болельщик на стадионе. Очень маневренный, с наимень­шим радиусом разворота. И подвеска самая комфортная, причем вне зависимости от загрузки. Понравился отлично настроенный автомат и понятные тормоза. А вот заднеприводность настораживает. На заснеженных трассах Н1 потребует больше внимания и водительских навыков, чем переднеприводные SpaceTourer и Caravelle.

Сиденья у Н1 чрезмерно жесткие, им не хватает длины подушки и регулировки поясничного упора.

Картинка с камеры заднего вида — со спичечный коробок.

Обзорность в Н1 вызывает нарекания. За широченной стойкой вполне может «спрятаться» взрослый человек.



Citroen понравился чуть меньше. Он дольше откликается на акселератор, и подвеска не столь покладистая — на «лежачих полицейских» заднюю часть чуть ли не подбрасывает (на загруженной машине этот эффект сходит на нет). Тормозá по-французски излишне чуткие. Но на фоне Каравеллы это цветочки!

У Фольксвагена на малом ходу педаль требует ювелирного обращения. Чуть передавишь, и машина встает колом. В пробках это выматывает. Коробка DSG в «стандартном» режиме — соня сонная. Перемудрили с софтом! Даже в «спортивном» режиме VW не превращается в спринтера, а лишь достает завываниями ревущего на высоких оборотах мотора. Такой спорт нам не нужен.

Сиденья Спейстурера не только красивы, но и удобны даже в дальней дороге.

Дополнительное зеркальце позволяет водителю наблюдать за пассажирами.

По обзорности SpaceTourer превосходит H1, но уступает Фольксвагену.



Больше всего расстроила звонко срабатывающая даже на маленьких заплатках подвеска. А проезд по неровностям покрупнее сопровождается болезненными ударами. Причем эта особенность присуща как порожней, так и груженой машине. Хорошо, что болельщики с нами не поехали — всё пиво расплескали бы!

Может, на трассе Caravelle раскроется во всей красе? Увы. Прямую держит неважно, вальяжно покачивается на длинной волне и болтается под напором бокового ветра. На магистральной скорости машина слишком остро реагирует даже на небольшие ямки. Мотора «хватает» примерно до 80 км/ч. Затем VW ускоряется нехотя и отстает от соперников. Если любите ездить с ветерком, лучше присмотритесь к модификации со 180‑сильным дизелем.

Передние сиденья Каравеллы оказались самыми удобными.

Экран сильно наклонен и на солнце изрядно бликует.

По обзорности SpaceTourer превосходит H1, но уступает Фольксвагену.



А вот Citroen на скорости — бодрячок. Выйти на обгон не проблема. Автомат переключается быстро и своевременно — подрулевые лепестки остаются не у дел. А вот адаптивный «круиз» и функция контроля слепых зон — хорошие помощники (и редкое для этого класса оборудование).

Юрий Тимкин: «Hyundai Н1 выглядит свежо, но это старая машина со старыми недостатками. А новый, с иголочки, Citroen SpaceTourer проявил себя во всей красе и стал фаворитом теста».

Приятно удивил и Hyundai. На прямой устойчив и самоуверен, как Роналдо. Охотнее других выходит в нападение, то есть на обгоны, и в целом заметно эластичнее конкурентов. Энергию надо подпитывать: на 100 км «корейцу» требуется примерно 11 литров солярки, в то время как конкуренты расходуют 9,5 литров. Тем не менее у Н1 самый низкий кар-индекс, поскольку Hyundai в цене теряет меньше, чем конкуренты.

И всё же Н1 не мой игрок. Добротные ходовые качества убивает устаревший салон и неважная функциональность. Программа-минимум — сделать сиденья съемными.

У Каравеллы другая напасть: практичность салона перечеркивается жесткой подвеской, норовистыми тормозами и DSG. А цена! В Фольксвагене нет ничего такого, что оправдывало бы почти миллионную разницу с Hyundai.

Золотая середина — Citroen с потрясающе функциональным салоном, неплохим шасси и приятной ценой: SpaceTourer при более богатом оснащении лишь немного дороже, чем H1. И если из нашей компании кто-то достоин ­чемпионского титула, так это Citroen. Франция и здесь побеждает!

Выхлопная труба Ситроена выведена прямо под пассажирский отсек — не угореть бы!

Расширенная защита днища Каравеллы обойдется в 275 200 рублей!

Кардан красноречивее всего говорит о заднеприводной сущности Н1. Задняя подвеска — зависимая, что редкость в этом сегменте.



CITROEN SPACETOURER VOLKSWAGEN CARAVELLE HYUNDAI H1 Великолепные возможности трансформации салона, щедрое оснащение, много места под мелочовку Обзорность оставляет желать лучшего; «прыгучая» задняя подвеска, сравнительно скромный дорожный просвет Идеальная эргономика, шикарная обзорность; хорошо организован багажник; скромный расход топлива Вялая динамика, тряская подвеска; тяжеленные сиденья, у пассажирских кресел нет продольной регулировки Отличная динамика, классные тормоза, энергоемкая подвеска; адекватная цена Нет варианта с трансмиссией 4×4; дизайн интерьера старомоден, сиденья не вынимаются из салона, передние кресла неудобные

Кар-индекс учитывает эксплу­атационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.

CITROEN SPACETOURER VOLKSWAGEN CARAVELLE HYUNDAI H1 23,37 28,69 19,27

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CITROEN SPACETOURER HYUNDAI H1 VOLKSWAGEN CARAVELLE Снаряженная / полная масса 1806 / 3000 кг 2260 / 3030 кг 2029 / 3000 кг Время разгона 0–100 км/ч 12,3 с 14,4 с 14,7 с Максимальная скорость 183 км/ч 180 км/ч 172 км/ч Радиус разворота 6,2 м 5,61 м 6,6 м Топливо / запас топлива ДТ / 69 л ДТ / 75 л ДТ / 80 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 7,0 / 5,6 / 6,2 л / 100 км 11,2 / 7,3 / 8,8 л / 100 км 10,2 / 6,7 / 8,0 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный дизельный дизельный Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1997 см³ 2497 см³ 1968 см³ Степень сжатия 16,7 16,4 16,5 Мощность 110 кВт/150 л.с. при 4000 об/мин 125 кВт/170 л.с. при 3600 об/мин 103 кВт/140 л.с. при 1500 об/мин Крутящий момент 370 Н·м при 2000 об/мин 441 Н·м при 2000–2250 об/мин 340 Н·м при 1750–2500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний задний передний Коробка передач A6 A5 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / — / 3,39 3,73 / 2,31 / 1,52 / 1,00 / 0,84 / — / — / 2,74 3,56 / 2,53 / 1,59 / 0,94 / 0,72 / 0,69 / 0,57 / 2,79 Главная передача 3,53 3,91 4,65 / 3,95 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / зависимая, с пружинами McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ГУР реечное, с ГУР реечное, с ГУР Тормоза: спереди и сзади дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые Шины 215/60 R17 215/65 R17 235/55 R17

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