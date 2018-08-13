Skoda Kodiaq и Kia Sorento Prime российской сборки: все мелкие косяки

Ох уж эти клише про нашу страну! Мол, все русские слушают исключительно «калынку-малынку», качество собранных у нас машин хуже, чем у сделанных в «цивилизованных» странах, а ездить по российским «направлениям» (по которым вечно бродят медведи!) на филигранно сконструированной технике — сплошная мýка. Первый пункт останется без комментариев, а на остальные отвечают пятиместные полно­при­водные кроссоверы Skoda Kodiaq и Kia Sorento Prime.

Kia и Skoda — народные бренды. Но цéны на большие кроссоверы — о‑го-го! Kodiaq 2.0 TSI (180 л.с.) российской сборки (семиступенчатый робот DSG, полный привод) и с опциями потянул почти на два с половиной миллиона. Обновленный Sorento Prime 2.4 (188 л.с., шестиступенчатый автомат) в топовом исполнении Luxe — на два миллиона триста тысяч.

Обе машины любят дальнюю дорогу выглядят достойно и на асфальте, и вне его.

Kia Sorento Prime Дебютировал в 2014‑м. В прошлом году перенес рестайлинг. Сборка — на заводе Автотор. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.4 (188 л.с.) — от 1 849 900 руб.

3.5 (249 л.с.) — от 2 529 900 руб.

дизельный: 2.2 (200 л.с.) — от 2 299 900 руб. Skoda Kodiaq Автомобиль представлен в 2016 году, на российском рынке — в 2017‑м. Сперва поставлялся из Европы, с начала года выпускается в Нижнем Новгороде. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.4 (125 л.с.) — от 1 339 000 руб.

1.4 (150 л.с.) — от 1 480 000 руб.

2.0 (180 л.с.) — от 1 848 000 руб.

дизельный: 2.0 (150 л.с.) — от 1 783 000 руб.

Типовая мебель

Параллельно-перпендикулярный Kodiaq — яркий пример нефотогеничности. Не вызывает эмоций, но и долго не будет стареть. Этот принцип чехи используют давно и успешно. Sorento тоже чужд эстетству­ющим натурам, но выглядит поинтереснее.

Собирают Sorento на калининградском заводе Автотор, куда приходят уже готовые окрашенные кузова. На них навешивают двигатель и трансмиссию в сборе, пластиковые детали и т. д.

Интерьер не западает в душу, но покоряет отменной эргономикой, качественной сборкой и отличными материалами. У топовой мультимедиасистемы Columbus и четкость изображения отличная, и меню интуитивно понятно. Качество звучания акустики Canton — под стать. Блок климат-контроля выполнен по классической для Шкоды схеме с тремя вращающимися кругляшами. К его эффективности есть небольшие вопросы.

Очарование классических приборов немного подпорчено традиционной радиальной оцифровкой.

При нажатии дверная обивка сильно продавливается, и это сопровождается скрипом.



Kodiaq прописался в Нижнем Новгороде: на производственных площадях ГАЗа его выпускают по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов, но крупные узлы и агрегаты тоже приходят в Нижний в сборе.

По дороге в Россию Kodiaq не только потерял в цене (есть относительно недорогие переднеприводные версии), но и лишился такой приятной мелочи, как выезжа­ющая пластиковая защита торцов дверей. Немного пострадало и качество. На двери багажника мы заметили мелкие огрехи покраски — подтеки.

Доказывай потом при перепродаже, что это не кустарный перекрас! В остальном кузов собран достойно: кузовные зазоры ровные, днище равномерно обработано мастикой.

К окраске Kia ноль претензий. Моторный отсек прикрыт стальной защитой (у Шкоды защита — из пластика), но между ней и бампером — мягкий фетровый пыльник. Он легко отрывался на дорестайлинговой машине, так же легко его повредить и сейчас.

Передняя панель Kia выглядит интереснее. К эргономике нет вопросов, но качество материалов всё же уступает шкодовскому. Мультимедиасистема Sorento на фоне Кадьяка выглядит бледно. Это касается как логики меню, так и качества картинки. Климатическая установка понравилась не только простотой управления, но и эффективностью. Из дополнительных возможностей отметим обогрев руля.

Приборы Kia давно можно признать образцово‑показательными. Просто и невероятно информативно.

Sorento помимо выбора режимов движения позволяет принудительно заблокировать межосевую муфту.



Внутри Kia просто и уютно — обилие мягкого пластика, частично маскирующегося под кожу с отстрочкой. Разве что ковровое покрытие (под ним прячется выбитый на полу под пассажирским креслом номер кузова) неопрятно топорщится. Корейцы не забывают про наш климат и обильно снабжают российские машины «теплыми» опциями — от обогрева руля до обогрева задних сидений. Sorento — отличный спутник в дальнем выезде со своими кубометрами пространства и множеством отделений для мелких вещей.

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Skoda — это не просто удобные апартаменты, а настоящий секретер с обилием потайных и не очень отделений. Такие мелочи, как упрятанные в торцы дверей зонтики или плед в багажнике, покоряют. Увы, нашли мы червоточинку и тут: мягкая обивка дверей при нажатии скрипит. Экономия на спичках-пистонах?

Для обитателей второго ряда в Шкоде — королевские хоромы. Со шторками на окнах, своим блоком климат-контроля и большим запасом квадратных дециметров. Удивительно, но более габаритный Sorento дает меньше простора задним седокам. Ответ нужно искать в колесной базе — у Kia она короче. Ни тебе собственного климат-контроля, ни шторок. Только обогрев сидений.

И багажник у Kia скромнее. Назвать его маленьким язык не повернется — мы намерили «под шторкой» больше полукубометра. Но Skoda еще вместительнее. А с запасками обратная история: у Шкоды в багажнике докатка, а у Sorento под задним свесом пристроилось полноценное колесо.

Багажник Шкоды заставил попотеть — нам едва хватило зачетных кубиков для его замера. Объем «под шторкой» — 512 литров (при максимально отодвинутых назад задних сиденьях).

Назвать грузовой отсек Kia маленьким язык не повернется — чуть больше 500 литров. Но если оценивать форму и организацию пространства, он немного уступает шкодовскому.

В подполье нашлось место докатке, а в ней размещен сабфувер.

Под задним свесом пристроилась полноценная запаска. При съезде она порой контактирует с грунтом.



Боковые стенки щеголяют неплохими карманами. Левый фонарь освещения традиционно съемный.

Между опционной стальной защитой и двигателем пристроился фетровый пыльник, ­который легко порвать, зацепив за грунт.



Обрусевшие манеры

Дальнюю дорогу любят оба. Kia отлично держит прямую, не шибко реагируя на внешние факторы, и лишь на асфальтовой колее изредка требует корректировки курса. Но на виражах, даже пологих, ощущение незыблемости уходит — крены больше, чем хотелось бы, а реакции на поворот руля замедленны. Это мелочи, и вполне можно считать, что Prime едет пристойно, - до тех пор, пока не сядешь за руль Кадьяка.

Если внутри Skoda производит впечатление более крупной машины, чем есть на самом деле, то с управляемостью всё с точностью до наоборот. С первым же поворотом начисто забываешь про размеры — реакции на руль типичны скорее для маленького хэтчбека, нежели для солидного кроссовера.

Сиденья с плотной набивкой отлично спрофилированы и не утомляют в дальней дороге.

Kodiaq чуть мельче Sorento, но задний ряд у него просторнее. Сиденья регулируются как по углу наклона спинки, так и в продольном направлении.



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Kodiaq отрывается от Sorento не только в поворотах, но и на прямиках. Базовый 2,4‑литровый атмосферник уверенно разгоняет Kia и не заставляет краснеть в потоке. Шестиступенчатый автомат «корейца» страдает легкой задумчивостью (особенно в «комфортном» режиме), но раздражения не вызывает. Как и десять литров бензина на сотню в автобанном режиме. Но Skoda своим двухлитровым турбомотором кладет Sorento на обе лопатки. Лишняя сотня ньютон-метров уже на двух тысячах оборотов и «скорострельный» робот DSG уносят Kodiaq на несколько корпусов вперед.

Но дороги у нас так себе, и на каждой трещине асфальта расплескивается эйфория от легковой управляемости Кадьяка. Жестко. Местами даже звонко. Sorento деликатнее, но тоже не без греха: на кочках посерьезнее он уже не так уверен в себе — появляется продольная раскачка, которая вынуждает снизить темп.

Съехали на лесную дорогу и вскоре ­наткнулись на небольшую речку. Идем вброд! Первой отправляем Шкоду: клиренс у машин одинаковый, но у Кадьяка бамперы чуть повыше.

Сиденья набиты не так плотно, как у Шкоды, но спрофилированы не хуже. А боковая поддержка понравилась даже больше.

Хотя Sorento крупнее Кадьяка, мéста в заднем ряду оказалось меньше. Сиденья регулиру­ются по двум параметрам.

Участок ковролина, под которым выбит VIN-код, производит впечатление вырезанного вручную, причем наспех.

Для задних пассажиров есть обогрев сидений — весьма полезная в нашем климате вещь.



Skoda прошла чисто и без касаний — не цапанула днищем даже при выезде на крутой берег. Следом пустили Kia, но предварительно сняли низко висящий госномер. И правильно сделали: Sorento нырнул в воду и от души приложился юбкой переднего бампера, выезжая на берег. Оторвался бы номер! Усугубил ситуацию мягкий пластик: юбка выскочила из нескольких креплений. К счастью, ни одно из них не обломилось, и мы тут же вернули бамперу прежний вид. Урок на будущее: при штурме препятствий на Kia скорость нужно снижать.

Диагонального вывешивания эти автомобили не боятся и справляются с ним успешно, даже не требуя включения блокировки межосевой муфты (Kia) или внедорожного режима (Skoda).

Двигатель и трансмиссия Шкоды прикрыты защитой из прочного пластика. В целом днище очень плоское: можно скрести брюхом.

Агрегаты Kia прячутся за металлическим щитом, но ниже защиты висит выпускная система.



Качество окраски кузова Шкоды разочаровало: в проеме и на крышке мы нашли подтеки и капли краски.

У Kia пластик бамперов слишком мягкий и продавливается легким нажатием пальца.



Душа и разум

Александр Виноградов: «Kodiaq и Sorento Prime — из числа лучших в своем классе. Тем обиднее даже мелкие огрехи российской сборки».

Оба кроссовера достойно выглядят не только на асфальте, но и вне него. Kia Sorento Prime неплохо переносит наши дороги и способен согреть в русские морозы всех своих седоков. Широкая дилерская сеть, вкусная гарантия — тоже весомые аргументы.

Выбор в пользу Шкоды может омрачить разница в двести тысяч рублей. Не хочешь переплачивать? Откажись от дорогих опций вроде электронного парковщика и камер кругового обзора, которых в принципе нет у Sorento Prime, и цены сравняются. А по основным потребительским позициям Kodiaq переиграл соперника.

Что до пресловутого российского качества сборки, то это вовсе не предрассудки. Выловленные косяки хоть и небольшие, но для машин за два с лишним миллиона — досадные.

Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановое ТО, а также потери при перепродаже машины.

SKODA KODIAQ KIA SORENTO PRIME 19,48 19,23

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

SORENTO PRIME KODIAQ Снаряженная / полная масса 1897 / 2520 кг 1738 / 2453 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с 8,2 с Максимальная скорость 195 км/ч 205 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92 / 71 л АИ-95 / 60 л Расход топлива: город. / загород. / смешан. цикл 12,4 / 7,3 / 9,2 л / 100 км 9,0 / 6,3 / 7,3 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 2359 см³ 1984 см³ Мощность 138 кВт/188 л.с. при 6000 об/мин 132 кВт/180 л.с. при 3900–6000 об/мин Крутящий момент 241 Н·м при 4000 об/мин 320 Н·м при 1400–3940 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач А6 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 4,65 / 2,83 / 1,84 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / — / 3,39 3,56 / 2,53 / 1,68 / 1,02 / 0,79 / 0,76 / 0,63 / 2,79 Главная передача 3,65 4,73 / 3,94 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска:

спереди/сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди и сзади дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые Шины 235/60 R18 235/55 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) KIA SORENTO PRIME 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 178 SKODA KODIAQ 15 000 км или 12 месяцев 2 года без ограничения пробега 122

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

KIA SORENTO PRIME SKODA KODIAQ Просвет a 185 мм 185 мм b 195 мм 235 мм c 190 мм 215 мм Угол α 20,5° 22,5° β 21,5° 24,5° γ 16,0° 19,0°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретным соперником. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.