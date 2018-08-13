Skoda Kodiaq и Kia Sorento Prime российской сборки: все мелкие косяки

Kia и Skoda — народные бренды. Но цéны на большие кроссоверы — о‑го-го! Kodiaq 2.0 TSI (180 л.с.) российской сборки (семиступенчатый робот DSG, полный привод) и с опциями потянул почти на два с половиной миллиона. Обновленный Sorento Prime 2.4 (188 л.с., шестиступенчатый автомат) в топовом исполнении Luxe — на два миллиона триста тысяч.
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Kia Sorento Prime
Дебютировал в 2014‑м. В прошлом году перенес рестайлинг. Сборка — на заводе Автотор.
ДВИГАТЕЛИ:
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Skoda Kodiaq
Автомобиль представлен в 2016 году, на российском рынке — в 2017‑м. Сперва поставлялся из Европы, с начала года выпускается в Нижнем Новгороде.
ДВИГАТЕЛИ:
Типовая мебель
Параллельно-перпендикулярный Kodiaq — яркий пример нефотогеничности. Не вызывает эмоций, но и долго не будет стареть. Этот принцип чехи используют давно и успешно. Sorento тоже чужд эстетствующим натурам, но выглядит поинтереснее.
Собирают Sorento на калининградском заводе Автотор, куда приходят уже готовые окрашенные кузова. На них навешивают двигатель и трансмиссию в сборе, пластиковые детали и т. д.
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Интерьер не западает в душу, но покоряет отменной эргономикой, качественной сборкой и отличными материалами. У топовой мультимедиасистемы Columbus и четкость изображения отличная, и меню интуитивно понятно. Качество звучания акустики Canton — под стать. Блок климат-контроля выполнен по классической для Шкоды схеме с тремя вращающимися кругляшами. К его эффективности есть небольшие вопросы.
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Очарование классических приборов немного подпорчено традиционной радиальной оцифровкой.
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При нажатии дверная обивка сильно продавливается, и это сопровождается скрипом.
Kodiaq прописался в Нижнем Новгороде: на производственных площадях ГАЗа его выпускают по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов, но крупные узлы и агрегаты тоже приходят в Нижний в сборе.
По дороге в Россию Kodiaq не только потерял в цене (есть относительно недорогие переднеприводные версии), но и лишился такой приятной мелочи, как выезжающая пластиковая защита торцов дверей. Немного пострадало и качество. На двери багажника мы заметили мелкие огрехи покраски — подтеки.
Доказывай потом при перепродаже, что это не кустарный перекрас! В остальном кузов собран достойно: кузовные зазоры ровные, днище равномерно обработано мастикой.
К окраске Kia ноль претензий. Моторный отсек прикрыт стальной защитой (у Шкоды защита — из пластика), но между ней и бампером — мягкий фетровый пыльник. Он легко отрывался на дорестайлинговой машине, так же легко его повредить и сейчас.
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Передняя панель Kia выглядит интереснее. К эргономике нет вопросов, но качество материалов всё же уступает шкодовскому. Мультимедиасистема Sorento на фоне Кадьяка выглядит бледно. Это касается как логики меню, так и качества картинки. Климатическая установка понравилась не только простотой управления, но и эффективностью. Из дополнительных возможностей отметим обогрев руля.
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Приборы Kia давно можно признать образцово‑показательными. Просто и невероятно информативно.
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Sorento помимо выбора режимов движения позволяет принудительно заблокировать межосевую муфту.
Внутри Kia просто и уютно — обилие мягкого пластика, частично маскирующегося под кожу с отстрочкой. Разве что ковровое покрытие (под ним прячется выбитый на полу под пассажирским креслом номер кузова) неопрятно топорщится. Корейцы не забывают про наш климат и обильно снабжают российские машины «теплыми» опциями — от обогрева руля до обогрева задних сидений. Sorento — отличный спутник в дальнем выезде со своими кубометрами пространства и множеством отделений для мелких вещей.
Skoda — это не просто удобные апартаменты, а настоящий секретер с обилием потайных и не очень отделений. Такие мелочи, как упрятанные в торцы дверей зонтики или плед в багажнике, покоряют. Увы, нашли мы червоточинку и тут: мягкая обивка дверей при нажатии скрипит. Экономия на спичках-пистонах?
Для обитателей второго ряда в Шкоде — королевские хоромы. Со шторками на окнах, своим блоком климат-контроля и большим запасом квадратных дециметров. Удивительно, но более габаритный Sorento дает меньше простора задним седокам. Ответ нужно искать в колесной базе — у Kia она короче. Ни тебе собственного климат-контроля, ни шторок. Только обогрев сидений.
И багажник у Kia скромнее. Назвать его маленьким язык не повернется — мы намерили «под шторкой» больше полукубометра. Но Skoda еще вместительнее. А с запасками обратная история: у Шкоды в багажнике докатка, а у Sorento под задним свесом пристроилось полноценное колесо.
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Багажник Шкоды заставил попотеть — нам едва хватило зачетных кубиков для его замера. Объем «под шторкой» — 512 литров (при максимально отодвинутых назад задних сиденьях).
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Назвать грузовой отсек Kia маленьким язык не повернется — чуть больше 500 литров. Но если оценивать форму и организацию пространства, он немного уступает шкодовскому.
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В подполье нашлось место докатке, а в ней размещен сабфувер.
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Под задним свесом пристроилась полноценная запаска. При съезде она порой контактирует с грунтом.
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Боковые стенки щеголяют неплохими карманами. Левый фонарь освещения традиционно съемный.
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Между опционной стальной защитой и двигателем пристроился фетровый пыльник, который легко порвать, зацепив за грунт.
Обрусевшие манеры
Дальнюю дорогу любят оба. Kia отлично держит прямую, не шибко реагируя на внешние факторы, и лишь на асфальтовой колее изредка требует корректировки курса. Но на виражах, даже пологих, ощущение незыблемости уходит — крены больше, чем хотелось бы, а реакции на поворот руля замедленны. Это мелочи, и вполне можно считать, что Prime едет пристойно, - до тех пор, пока не сядешь за руль Кадьяка.
Если внутри Skoda производит впечатление более крупной машины, чем есть на самом деле, то с управляемостью всё с точностью до наоборот. С первым же поворотом начисто забываешь про размеры — реакции на руль типичны скорее для маленького хэтчбека, нежели для солидного кроссовера.
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Сиденья с плотной набивкой отлично спрофилированы и не утомляют в дальней дороге.
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Kodiaq чуть мельче Sorento, но задний ряд у него просторнее. Сиденья регулируются как по углу наклона спинки, так и в продольном направлении.
Kodiaq отрывается от Sorento не только в поворотах, но и на прямиках. Базовый 2,4‑литровый атмосферник уверенно разгоняет Kia и не заставляет краснеть в потоке. Шестиступенчатый автомат «корейца» страдает легкой задумчивостью (особенно в «комфортном» режиме), но раздражения не вызывает. Как и десять литров бензина на сотню в автобанном режиме. Но Skoda своим двухлитровым турбомотором кладет Sorento на обе лопатки. Лишняя сотня ньютон-метров уже на двух тысячах оборотов и «скорострельный» робот DSG уносят Kodiaq на несколько корпусов вперед.
Но дороги у нас так себе, и на каждой трещине асфальта расплескивается эйфория от легковой управляемости Кадьяка. Жестко. Местами даже звонко. Sorento деликатнее, но тоже не без греха: на кочках посерьезнее он уже не так уверен в себе — появляется продольная раскачка, которая вынуждает снизить темп.
Съехали на лесную дорогу и вскоре наткнулись на небольшую речку. Идем вброд! Первой отправляем Шкоду: клиренс у машин одинаковый, но у Кадьяка бамперы чуть повыше.
|
Сиденья набиты не так плотно, как у Шкоды, но спрофилированы не хуже. А боковая поддержка понравилась даже больше.
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Хотя Sorento крупнее Кадьяка, мéста в заднем ряду оказалось меньше. Сиденья регулируются по двум параметрам.
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Участок ковролина, под которым выбит VIN-код, производит впечатление вырезанного вручную, причем наспех.
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Для задних пассажиров есть обогрев сидений — весьма полезная в нашем климате вещь.
Skoda прошла чисто и без касаний — не цапанула днищем даже при выезде на крутой берег. Следом пустили Kia, но предварительно сняли низко висящий госномер. И правильно сделали: Sorento нырнул в воду и от души приложился юбкой переднего бампера, выезжая на берег. Оторвался бы номер! Усугубил ситуацию мягкий пластик: юбка выскочила из нескольких креплений. К счастью, ни одно из них не обломилось, и мы тут же вернули бамперу прежний вид. Урок на будущее: при штурме препятствий на Kia скорость нужно снижать.
Диагонального вывешивания эти автомобили не боятся и справляются с ним успешно, даже не требуя включения блокировки межосевой муфты (Kia) или внедорожного режима (Skoda).
|
Двигатель и трансмиссия Шкоды прикрыты защитой из прочного пластика. В целом днище очень плоское: можно скрести брюхом.
|
Агрегаты Kia прячутся за металлическим щитом, но ниже защиты висит выпускная система.
|
Качество окраски кузова Шкоды разочаровало: в проеме и на крышке мы нашли подтеки и капли краски.
|
У Kia пластик бамперов слишком мягкий и продавливается легким нажатием пальца.
Душа и разум
Оба кроссовера достойно выглядят не только на асфальте, но и вне него. Kia Sorento Prime неплохо переносит наши дороги и способен согреть в русские морозы всех своих седоков. Широкая дилерская сеть, вкусная гарантия — тоже весомые аргументы.
Выбор в пользу Шкоды может омрачить разница в двести тысяч рублей. Не хочешь переплачивать? Откажись от дорогих опций вроде электронного парковщика и камер кругового обзора, которых в принципе нет у Sorento Prime, и цены сравняются. А по основным потребительским позициям Kodiaq переиграл соперника.
Что до пресловутого российского качества сборки, то это вовсе не предрассудки. Выловленные косяки хоть и небольшие, но для машин за два с лишним миллиона — досадные.
Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановое ТО, а также потери при перепродаже машины.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
SORENTO PRIME
|
KODIAQ
|
Снаряженная / полная масса
|
1897 / 2520 кг
|
1738 / 2453 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,5 с
|
8,2 с
|
Максимальная скорость
|
195 км/ч
|
205 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92 / 71 л
|
АИ-95 / 60 л
|
Расход топлива: город. / загород. / смешан. цикл
|
12,4 / 7,3 / 9,2 л / 100 км
|
9,0 / 6,3 / 7,3 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
2359 см³
|
1984 см³
|
Мощность
|
138 кВт/188 л.с. при 6000 об/мин
|
132 кВт/180 л.с. при 3900–6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
241 Н·м при 4000 об/мин
|
320 Н·м при 1400–3940 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А6
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
4,65 / 2,83 / 1,84 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / — / 3,39
|
3,56 / 2,53 / 1,68 / 1,02 / 0,79 / 0,76 / 0,63 / 2,79
|
Главная передача
|
3,65
|
4,73 / 3,94
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска:
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди и сзади
|
дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
235/60 R18
|
235/55 R18
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
KIA SORENTO PRIME
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
178
|
SKODA KODIAQ
|
15 000 км или 12 месяцев
|
2 года без ограничения пробега
|
122
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
|
|
KIA SORENTO PRIME
|
SKODA KODIAQ
|
Просвет
|
a
|
185 мм
|
185 мм
|
b
|
195 мм
|
235 мм
|
c
|
190 мм
|
215 мм
|
Угол
|
α
|
20,5°
|
22,5°
|
β
|
21,5°
|
24,5°
|
γ
|
16,0°
|
19,0°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
KIA SORENTO PRIME
|
SKODA KODIAQ
|
Рабочее место водителя
|
Сиденья обеих машин — с отличным профилем и широким диапазоном регулировок. У Kia меньше понравилась плотность набивки, зато боковая поддержка лучше. Органы управления — без явных проблем. У Sorento обод руля обтянут более скользкой кожей. Приборы Шкоды требуют привыкания из-за радиальной оцифровки. У Кадьяка лучше обзор вперед, у Kia — назад: площадь стеклá задней двери больше, а подголовники не заслоняют картину.
|
Сиденье
|
9
|
9
|
Органы управления
|
9
|
9
|
Обзор
|
8
|
9
|
Салон
|
Садиться в оба автомобиля удобно как вперед, так и назад: проемы широкие, пороги прикрыты и всегда остаются чистыми. В Шкоде больше отделений для мелких вещей. Мультимедиасистеме Kia не хватает логичности управления, да и качество изображения не лучшее. Сзади обе машины просторны, но в Шкоде пассажирам вольготнее. Багажник Kia немного проигрывает шкодовскому
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
Багажник
|
9
|
9
|
Ходовые качества
|
Возможностей 2,4‑литрового мотора хватает Sorento для уверенных разгонов, но не более. Skoda с турбомотором и DSG лучше в разгоне, и управлять тягой удобнее. Управляется Kodiaq как легковой автомобиль — реакции точны. Kia вальяжнее: реакции медленнее, крены больше. По части тормозов — паритет.
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
9
|
9
|
Управляемость
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Skoda жестко отрабатывает поперечные швы и стыки. На средних и крупных неровностях — лучше. С Kia ситуация диаметрально противоположная. У Шкоды — трехзонный климат-контроль, но в жару его эффективность иногда недостаточна. Двухзонный климат-контроль Kia справляется со своей задачей лучше. В Kia есть обогрев руля и задних сидений, у Шкоды обогревается зона покоя щеток. Шумоизоляция Кадьяка на высоте, в Kia острее чувствуются дорожные и аэродинамические шумы.
|
Шум
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
Климат
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
У обоих автомобилей пороги прикрыты дверьми и остаются чистыми. При длительной езде по пыльным и грунтовым дорогам грязь практически не проникает в салон. В подполье Шкоды нашлось место лишь для докатки, а у Kia — полноценная запаска. «Корейцы» традиционно сильны гарантийными условиями, да и дилерская сеть развита лучше.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
9
|
Сервис
|
9
|
9
|
Эксплуатация
|
9
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,47
|
8,80
|
Поведение вне дороги
|
В арсенал Шкоды входит внедорожный режим движения и ассистент спуска с горы, работающий на славу. Муфта Haldex способна выдерживать долгие пробуксовки. Kia не имеет внедорожного режима, зато позволяет заблокировать межосевую муфту. У Sorento меньше ход подвески, диагональное вывешивание наступает раньше. И геометрическая проходимость у него хуже.
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
Выносливость
|
8
|
8
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,39
|
8,67
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