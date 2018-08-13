Skoda Kodiaq и Kia Sorento Prime российской сборки: все мелкие косяки

Ох уж эти клише про нашу страну! Мол, все русские слушают исключительно «калынку-малынку», качество собранных у нас машин хуже, чем у сделанных в «цивилизованных» странах, а ездить по российским «направлениям» (по которым вечно бродят медведи!) на филигранно сконструированной технике — сплошная мýка. Первый пункт останется без комментариев, а на остальные отвечают пятиместные полно­при­водные кроссоверы Skoda Kodiaq и Kia Sorento Prime.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Skoda > Kodiaq

Kia Sorento
Kia Sorento

Kia > Sorento

Kia и Skoda — народные бренды. Но цéны на большие кроссоверы — о‑го-го! Kodiaq 2.0 TSI (180 л.с.) российской сборки (семиступенчатый робот DSG, полный привод) и с опциями потянул почти на два с половиной миллиона. Обновленный Sorento Prime 2.4 (188 л.с., шестиступенчатый автомат) в топовом исполнении Luxe — на два миллиона триста тысяч.

Обе машины любят дальнюю дорогу выглядят достойно и на асфальте, и вне его.
Обе машины любят дальнюю дорогу выглядят достойно и на асфальте, и вне его.

Kia Sorento Prime

Дебютировал в 2014‑м. В прошлом году перенес рестайлинг. Сборка — на заводе Автотор.

ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
2.4 (188 л.с.) — от 1 849 900 руб.
3.5 (249 л.с.) — от 2 529 900  руб.
дизельный: 2.2 (200 л.с.) — от 2 299 900  руб.

Skoda Kodiaq

Автомобиль представлен в 2016 году, на российском рынке — в 2017‑м. Сперва поставлялся из Европы, с начала года выпускается в Нижнем Новгороде.

ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые: 1.4 (125 л.с.) — от 1 339 000  руб.
1.4 (150 л.с.) — от 1 480 000  руб.
2.0 (180 л.с.) — от 1 848 000  руб.
дизельный: 2.0 (150 л.с.) — от 1 783 000  руб.

Типовая мебель

Параллельно-перпендикулярный Kodiaq — яркий пример нефотогеничности. Не вызывает эмоций, но и долго не будет стареть. Этот принцип чехи используют давно и успешно. Sorento тоже чужд эстетству­ющим натурам, но выглядит поинтереснее.

Собирают Sorento на калининградском заводе Автотор, куда приходят уже готовые окрашенные кузова. На них навешивают двигатель и трансмиссию в сборе, пластиковые детали и т. д.

Интерьер не западает в душу, но покоряет отменной эргономикой, качественной сборкой и отличными материалами. У топовой мультимедиасистемы Columbus и четкость изображения отличная, и меню интуитивно понятно. Качество звучания акустики Canton — под стать. Блок климат-контроля выполнен по классической для Шкоды схеме с тремя вращающимися кругляшами. К его эффективности есть небольшие вопросы.
Интерьер не западает в душу, но покоряет отменной эргономикой, качественной сборкой и отличными материалами. У топовой мультимедиасистемы Columbus и четкость изображения отличная, и меню интуитивно понятно. Качество звучания акустики Canton — под стать. Блок климат-контроля выполнен по классической для Шкоды схеме с тремя вращающимися кругляшами. К его эффективности есть небольшие вопросы.

Очарование классических приборов немного подпорчено традиционной радиальной оцифровкой.
Очарование классических приборов немного подпорчено традиционной радиальной оцифровкой.

При нажатии дверная обивка сильно продавливается, и это сопровождается скрипом.
При нажатии дверная обивка сильно продавливается, и это сопровождается скрипом.
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Skoda Kodiaq — тест-драйв строгого «медведя»

Kodiaq прописался в Нижнем Новгороде: на производственных площадях ГАЗа его выпускают по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов, но крупные узлы и агрегаты тоже приходят в Нижний в сборе.

По дороге в Россию Kodiaq не только потерял в цене (есть относительно недорогие переднеприводные версии), но и лишился такой приятной мелочи, как выезжа­ющая пластиковая защита торцов дверей. Немного пострадало и качество. На двери багажника мы заметили мелкие огрехи покраски — подтеки.

Доказывай потом при перепродаже, что это не кустарный перекрас! В остальном кузов собран достойно: кузовные зазоры ровные, днище равномерно обработано мастикой.

К окраске Kia ноль претензий. Моторный отсек прикрыт стальной защитой (у Шкоды защита — из пластика), но между ней и бампером — мягкий фетровый пыльник. Он легко отрывался на дорестайлинговой машине, так же легко его повредить и сейчас.

Передняя панель Kia выглядит интереснее. К эргономике нет вопросов, но качество материалов всё же уступает шкодовскому. Мультимедиасистема Sorento на фоне Кадьяка выглядит бледно. Это касается как логики меню, так и качества картинки. Климатическая установка понравилась не только простотой управления, но и эффективностью. Из дополнительных возможностей отметим обогрев руля.
Передняя панель Kia выглядит интереснее. К эргономике нет вопросов, но качество материалов всё же уступает шкодовскому. Мультимедиасистема Sorento на фоне Кадьяка выглядит бледно. Это касается как логики меню, так и качества картинки. Климатическая установка понравилась не только простотой управления, но и эффективностью. Из дополнительных возможностей отметим обогрев руля.

Приборы Kia давно можно признать образцово‑показательными. Просто и невероятно информативно.
Приборы Kia давно можно признать образцово‑показательными. Просто и невероятно информативно.

Sorento помимо выбора режимов движения позволяет принудительно заблокировать межосевую муфту.
Sorento помимо выбора режимов движения позволяет принудительно заблокировать межосевую муфту.

Внутри Kia просто и уютно — обилие мягкого пластика, частично маскирующегося под кожу с отстрочкой. Разве что ковровое покрытие (под ним прячется выбитый на полу под пассажирским креслом номер кузова) неопрятно топорщится. Корейцы не забывают про наш климат и обильно снабжают российские машины «теплыми» опциями — от обогрева руля до обогрева задних сидений. Sorento — отличный спутник в дальнем выезде со своими кубометрами пространства и множеством отделений для мелких вещей.

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Skoda — это не просто удобные апартаменты, а настоящий секретер с обилием потайных и не очень отделений. Такие мелочи, как упрятанные в торцы дверей зонтики или плед в багажнике, покоряют. Увы, нашли мы червоточинку и тут: мягкая обивка дверей при нажатии скрипит. Экономия на спичках-пистонах?

Для обитателей второго ряда в Шкоде — королевские хоромы. Со шторками на окнах, своим блоком климат-контроля и большим запасом квадратных дециметров. Удивительно, но более габаритный Sorento дает меньше простора задним седокам. Ответ нужно искать в колесной базе — у Kia она короче. Ни тебе собственного климат-контроля, ни шторок. Только обогрев сидений.

И багажник у Kia скромнее. Назвать его маленьким язык не повернется — мы намерили «под шторкой» больше полукубометра. Но Skoda еще вместительнее. А с запасками обратная история: у Шкоды в багажнике докатка, а у Sorento под задним свесом пристроилось полноценное колесо.

Багажник Шкоды заставил попотеть — нам едва хватило зачетных кубиков для его замера. Объем «под шторкой» — 512 литров (при максимально отодвинутых назад задних сиденьях).
Багажник Шкоды заставил попотеть — нам едва хватило зачетных кубиков для его замера. Объем «под шторкой» — 512 литров (при максимально отодвинутых назад задних сиденьях).

Назвать грузовой отсек Kia маленьким язык не повернется — чуть больше 500 литров. Но если оценивать форму и организацию пространства, он немного уступает шкодовскому.
Назвать грузовой отсек Kia маленьким язык не повернется — чуть больше 500 литров. Но если оценивать форму и организацию пространства, он немного уступает шкодовскому.

В подполье нашлось место докатке, а в ней размещен сабфувер.
В подполье нашлось место докатке, а в ней размещен сабфувер.

Под задним свесом пристроилась полноценная запаска. При съезде она порой контактирует с грунтом.
Под задним свесом пристроилась полноценная запаска. При съезде она порой контактирует с грунтом.

Боковые стенки щеголяют неплохими карманами. Левый фонарь освещения традиционно съемный.
Боковые стенки щеголяют неплохими карманами. Левый фонарь освещения традиционно съемный.

Между опционной стальной защитой и двигателем пристроился фетровый пыльник, ­который легко порвать, зацепив за грунт.
Между опционной стальной защитой и двигателем пристроился фетровый пыльник, ­который легко порвать, зацепив за грунт.

Обрусевшие манеры

Дальнюю дорогу любят оба. Kia отлично держит прямую, не шибко реагируя на внешние факторы, и лишь на асфальтовой колее изредка требует корректировки курса. Но на виражах, даже пологих, ощущение незыблемости уходит — крены больше, чем хотелось бы, а реакции на поворот руля замедленны. Это мелочи, и вполне можно считать, что Prime едет пристойно, - до тех пор, пока не сядешь за руль Кадьяка.

Если внутри Skoda производит впечатление более крупной машины, чем есть на самом деле, то с управляемостью всё с точностью до наоборот. С первым же поворотом начисто забываешь про размеры — реакции на руль типичны скорее для маленького хэтчбека, нежели для солидного кроссовера.

Сиденья с плотной набивкой отлично спрофилированы и не утомляют в дальней дороге.
Сиденья с плотной набивкой отлично спрофилированы и не утомляют в дальней дороге.

Kodiaq чуть мельче Sorento, но задний ряд у него просторнее. Сиденья регулируются как по углу наклона спинки, так и в продольном направлении.
Kodiaq чуть мельче Sorento, но задний ряд у него просторнее. Сиденья регулируются как по углу наклона спинки, так и в продольном направлении.
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Kodiaq отрывается от Sorento не только в поворотах, но и на прямиках. Базовый 2,4‑литровый атмосферник уверенно разгоняет Kia и не заставляет краснеть в потоке. Шестиступенчатый автомат «корейца» страдает легкой задумчивостью (особенно в «комфортном» режиме), но раздражения не вызывает. Как и десять литров бензина на сотню в автобанном режиме. Но Skoda своим двухлитровым турбомотором кладет Sorento на обе лопатки. Лишняя сотня ньютон-метров уже на двух тысячах оборотов и «скорострельный» робот DSG уносят Kodiaq на несколько корпусов вперед.

Но дороги у нас так себе, и на каждой трещине асфальта расплескивается эйфория от легковой управляемости Кадьяка. Жестко. Местами даже звонко. Sorento деликатнее, но тоже не без греха: на кочках посерьезнее он уже не так уверен в себе — появляется продольная раскачка, которая вынуждает снизить темп.

Съехали на лесную дорогу и вскоре ­наткнулись на небольшую речку. Идем вброд! Первой отправляем Шкоду: клиренс у машин одинаковый, но у Кадьяка бамперы чуть повыше.

Сиденья набиты не так плотно, как у Шкоды, но спрофилированы не хуже. А боковая поддержка понравилась даже больше.
Сиденья набиты не так плотно, как у Шкоды, но спрофилированы не хуже. А боковая поддержка понравилась даже больше.

Хотя Sorento крупнее Кадьяка, мéста в заднем ряду оказалось меньше. Сиденья регулиру­ются по двум параметрам.
Хотя Sorento крупнее Кадьяка, мéста в заднем ряду оказалось меньше. Сиденья регулиру­ются по двум параметрам.

Участок ковролина, под которым выбит VIN-код, производит впечатление вырезанного вручную, причем наспех.
Участок ковролина, под которым выбит VIN-код, производит впечатление вырезанного вручную, причем наспех.

Для задних пассажиров есть обогрев сидений — весьма полезная в нашем климате вещь.
Для задних пассажиров есть обогрев сидений — весьма полезная в нашем климате вещь.

Skoda прошла чисто и без касаний — не цапанула днищем даже при выезде на крутой берег. Следом пустили Kia, но предварительно сняли низко висящий госномер. И правильно сделали: Sorento нырнул в воду и от души приложился юбкой переднего бампера, выезжая на берег. Оторвался бы номер! Усугубил ситуацию мягкий пластик: юбка выскочила из нескольких креплений. К счастью, ни одно из них не обломилось, и мы тут же вернули бамперу прежний вид. Урок на будущее: при штурме препятствий на Kia скорость нужно снижать.

Диагонального вывешивания эти автомобили не боятся и справляются с ним успешно, даже не требуя включения блокировки межосевой муфты (Kia) или внедорожного режима (Skoda).

Двигатель и трансмиссия Шкоды прикрыты защитой из прочного пластика. В целом днище очень плоское: можно скрести брюхом.
Двигатель и трансмиссия Шкоды прикрыты защитой из прочного пластика. В целом днище очень плоское: можно скрести брюхом.

Агрегаты Kia прячутся за металлическим щитом, но ниже защиты висит выпускная система.
Агрегаты Kia прячутся за металлическим щитом, но ниже защиты висит выпускная система.

Качество окраски кузова Шкоды разочаровало: в проеме и на крышке мы нашли подтеки и капли краски.
Качество окраски кузова Шкоды разочаровало: в проеме и на крышке мы нашли подтеки и капли краски.

У Kia пластик бамперов слишком мягкий и продавливается легким нажатием пальца.
У Kia пластик бамперов слишком мягкий и продавливается легким нажатием пальца.

Душа и разум

Александр Виноградов: «Kodiaq и Sorento Prime — из числа лучших в своем классе. Тем обиднее даже мелкие огрехи российской сборки».
Александр Виноградов: «Kodiaq и Sorento Prime — из числа лучших в своем классе. Тем обиднее даже мелкие огрехи российской сборки».

Оба кроссовера достойно выглядят не только на асфальте, но и вне него. Kia Sorento Prime неплохо переносит наши дороги и способен согреть в русские морозы всех своих седоков. Широкая дилерская сеть, вкусная гарантия — тоже весомые аргументы.

Выбор в пользу Шкоды может омрачить разница в двести тысяч рублей. Не хочешь переплачивать? Откажись от дорогих опций вроде электронного парковщика и камер кругового обзора, которых в принципе нет у Sorento Prime, и цены сравняются. А по основным потребительским позициям Kodiaq переиграл соперника.

Что до пресловутого российского качества сборки, то это вовсе не предрассудки. Выловленные косяки хоть и небольшие, но для машин за два с лишним миллиона — досадные.

Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановое ТО, а также потери при перепродаже машины.

SKODA KODIAQ KIA SORENTO PRIME
19,48 19,23

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

SORENTO PRIME

KODIAQ

Снаряженная / полная масса

1897 / 2520 кг

1738 / 2453 кг

Время разгона 0–100 км/ч

10,5 с

8,2 с

Максимальная скорость

195 км/ч

205 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92 / 71 л

АИ-95 / 60 л

Расход топлива: город. / загород. / смешан. цикл

12,4 / 7,3 / 9,2 л / 100 км

9,0 / 6,3 / 7,3 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

2359 см³

1984 см³

Мощность

138 кВт/188 л.с. при 6000 об/мин

132 кВт/180 л.с. при 3900–6000 об/мин

Крутящий момент

241 Н·м при 4000 об/мин

320 Н·м при 1400–3940 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

А6

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

4,65 / 2,83 / 1,84 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / — / 3,39

3,56 / 2,53 / 1,68 / 1,02 / 0,79 / 0,76 / 0,63 / 2,79

Главная передача

3,65

4,73 / 3,94

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска:
спереди/сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди и сзади

дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые

Шины

235/60 R18

235/55 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

KIA SORENTO PRIME

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

178

SKODA KODIAQ

15 000 км или 12 месяцев

2 года без ограничения пробега

122

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

KIA SORENTO PRIME

SKODA KODIAQ

Просвет

a

185 мм

185 мм

b

195 мм

235 мм

c

190 мм

215 мм

Угол

α

20,5°

22,5°

β

21,5°

24,5°

γ

16,0°

19,0°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретным соперником. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

KIA SORENTO PRIME

SKODA KODIAQ

Рабочее место водителя

Сиденья обеих машин — с отличным профилем и широким диапазоном регулировок. У Kia меньше понравилась плотность набивки, зато боковая поддержка лучше. Органы управления — без явных проблем. У Sorento обод руля обтянут более скользкой кожей. Приборы Шкоды требуют привыкания из-за радиальной оцифровки. У Кадьяка лучше обзор вперед, у Kia — назад: площадь стеклá задней двери больше, а подголовники не заслоняют картину.

Сиденье

9

9

Органы управления

9

9

Обзор

8

9

Салон

Садиться в оба автомобиля удобно как вперед, так и назад: проемы широкие, пороги прикрыты и всегда остаются чистыми. В Шкоде больше отделений для мелких вещей. Мультимедиасистеме Kia не хватает логичности управления, да и качество изображения не лучшее. Сзади обе машины просторны, но в Шкоде пассажирам вольготнее. Багажник Kia немного проигрывает шкодовскому
в объеме и удобстве.

Передняя часть

8

9

Задняя часть

8

9

Багажник

9

9

Ходовые качества

Возможностей 2,4‑литрового мотора хватает Sorento для уверенных разгонов, но не более. Skoda с турбомотором и DSG лучше в разгоне, и управлять тягой удобнее. Управляется Kodiaq как легковой автомобиль — реакции точны. Kia вальяжнее: реакции медленнее, крены больше. По части тормозов — паритет.

Динамика

8

9

Тормоза

9

9

Управляемость

8

9

Комфорт

Skoda жестко отрабатывает поперечные швы и стыки. На средних и крупных неровностях — лучше. С Kia ситуация диаметрально противоположная. У Шкоды — трехзонный климат-контроль, но в жару его эффективность иногда недостаточна. Двухзонный климат-контроль Kia справляется со своей задачей лучше. В Kia есть обогрев руля и задних сидений, у Шкоды обогревается зона покоя щеток. Шумоизоляция Кадьяка на высоте, в Kia острее чувствуются дорожные и аэродинамические шумы.

Шум

8

9

Плавность хода

8

8

Климат

9

8

Приспособленность к России

У обоих автомобилей пороги прикрыты дверьми и остаются чистыми. При длительной езде по пыльным и грунтовым дорогам грязь практически не проникает в салон. В подполье Шкоды нашлось место лишь для докатки, а у Kia — полноценная запаска. «Корейцы» традиционно сильны гарантийными условиями, да и дилерская сеть развита лучше.

Геометрическая проходимость

8

9

Сервис

9

9

Эксплуатация

9

8

Промежуточная оценка

8,47

8,80

Поведение вне дороги

В арсенал Шкоды входит внедорожный режим движения и ассистент спуска с горы, работающий на славу. Муфта Haldex способна выдерживать долгие пробуксовки. Kia не имеет внедорожного режима, зато позволяет заблокировать межосе­вую муфту. У Sorento меньше ход подвески, диагональное вывешивание наступает раньше. И геометрическая проходимость у него хуже.

Энерговооруженность

8

8

Выносливость

8

8

Ходы подвесок

8

8

Общая оценка

8,39

8,67
Skoda Kodiaq и Kia Sorento Prime российской сборки: все мелкие косяки
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