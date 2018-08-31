5 плюсов и один минус Kia Sorento Prime

Большой кроссовер по определению не сможет стать бестселлером: солидные размеры, приличное базовое оснащение, полный привод — все это стоит недешево. Но всегда найдутся модели, которые очень неплохо расходятся на фоне конкурентов. Одним из таких стал Kia Sorento Prime.

Kia Sorento Prime заметно вырос по сравнению с «простым» Sorento предыдущего поколения. И прибавил в солидности. Быть может, в этом и кроется секрет успеха? Не только — у Sorento Prime есть и другие козыри в рукаве.

1. Адекватная цена

Одно из главных преимуществ Sorento Prime — относительно невысокая цена. Как ни крути, за миллион восемьсот покупатель получает довольно большой кроссовер с вполне приличным списком базового оборудования — тут есть двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, широкий спектр электронных систем безопасности, омыватель фар и много чего еще. При этом автомобиль будет с полным приводом, 188-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатым автоматом.

2. Проверенные агрегаты

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Еще одним плюсом, за который у нас любят корейские автомобили (и не только Sorento Prime), можно назвать проверенные двигатели и коробки передач. Наш кроссовер не стал исключением. Бензиновых двигателей два, и оба атмосферные: базовый четырехцилиндровый рабочим объемом 2,4 литра (188 л.с.) и 3,3-литровый V6 мощностью 249 л.с. В качестве альтернативы можно взять 200-сильный турбодизель.

И никаких роботов! В паре с базовым мотором трудится классический 6-ступенчатый автомат, с остальными — 8-ступенчатый. А продать автомобиль с обычным атмосферником (или дизелем) и обычной гидромеханикой на вторичном рынке куда проще, чем с малокубатурным мотором с наддувом и преселективной коробкой передач.

3. Вместительный и продуманный салон

Логично, что кроссовер длиной 4,8 метра располагает просторным и удобным салоном. Сиденья заднего ряда регулируются по двум направлениям. В салоне полно отделений и удобных боксов. А начиная с версии Prestige автомобиль становится семиместным.

4. Багажник

Багажное отделение у Прайма немалое. К тому же в пятиместном исполнении у него есть очень солидное подполье с большими отделениями. В трехрядном варианте это пространство занимают сиденья. По нашим замерам трюм Sorento вмещает больше полутысячи литров — очень достойный результат.

5. Долгоиграющая внешность

Еще одним плюсом Sorento Prime можно назвать спокойный и солидный дизайн, который довольно долго не потеряет актуальности. Это является весомым аргументом в пользу Прайма, как при выборе нового автомобиля, так и при дальнейшей его продаже на вторичном рынке. То же относится и к интерьеру. Да и сами материалы очень неплохи.

Минус

Одним из главных минусов Прайма однозначно можно назвать недостаточную геометрическую проходимость. Как под защитой двигателя, так и под остальным днищем не наберется и двухсот миллиметров просвета. Добавьте к этому скромные углы въезда и съезда, едва переваливающие за 20°, и станет ясно — несмотря на полный привод и блокировку межосевой муфты, съезжать с асфальта нужно очень осторожно, не забывая при этом об очень мягких бамперах.