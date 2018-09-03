5 причин задуматься о покупке кроссовера Skoda Kodiaq

Просторный, хорошо управляемый Кодиак собран в лучших традициях Шкоды. Правда, теперь собран на «наш» манер — с незначительными, но досадными «косяками».

В июле этот кроссовер вошел в топ-25 самых продаваемых моделей России. Не последнюю роль в этом сыграл «переезд» производства Кодиаков в нашу страну. Это позволило снизить стоимость машины. А чем еще Кодиак привлекает покупателей?

1. Управляемость и разгон

За рулем Кодиака легко забыть, что управляешь габаритным кроссовером. Реакции машины на движения руля точны, как у легкового автомобиля. Тормоза работают отменно. Да и разгон впечатляет: Skoda с 2-литровым турбомотором развивает 100 км/ч за 8,2 секунды.

2. Практичность

Машина с ее широкими дверными проемами гостеприимна: садиться на любое сиденье удобно. При этом пороги всегда остаются чистыми, ведь в движении они почти полностью прикрыты дверьми. В салоне невероятное количество ниш, особенно удобны дверные карманы и двойной вещевой ящик. И отдельное спасибо создателям кроссовера за зонты в торцах дверей и плед в багажнике.

3. Простор и вместительность







Когда садишься в машину, создается впечатление, что она гораздо больше, чем есть на самом деле. И если у пассажиров спереди «места повышенной комфортности», то на втором ряду — настоящий «бизнес-класс»: шторки на окнах, собственный блок управления климат-контролем и много свободного пространства. При этом у модели весьма вместительный багажник на 512 литров. В багажнике у Кодиака докатка. Могли бы и полноразмерную запаску предусмотреть. В России она нужнее.

4. Продуманный салон

Угловатый внешний вид Кодиака, как и интерьер, не вызывает восхищения, зато отменная эргономика, качественная сборка и материалы салона радуют. К мультимедиасистеме Columbus не понадобится долго приспосабливаться: она проста и понятна в использовании. Акустическая система Canton обеспечивает отличный звук. Комфортные сиденья с плотной набивкой и достойным профилем имеют множество регулировок. Шумоизоляция Кодиака выше всяких похвал.

5. Внедорожные умения

Кроссовер не боится ни крутых съездов и подъемов, ни диагонального вывешивания, ни длительных пробуксовок. Двигатель и трансмиссия защищены прочным пластиковым щитком. Днище плоское, зацепиться на бездорожье сложно. Да и дорожный просвет довольно большой. А еще приятно, что при перемещении по пыльным и грунтовым дорогам грязь почти не проникает в салон.

Однако есть у машины и недостатки...

Цена покупки и стоимость обслуживания

Несмотря на то, что стоимость Кодиаков начинается от 1,34 млн рублей (с бензиновым двигателем 1,4 л), полноприводный автомобиль в комплектации Style с 2-литровым мотором, 7-ступенчатым роботом и дополнительными опциями обойдется почти в 2,5 млн рублей. Дороговато! Стоимость обслуживания Кодиака также сравнительно высока — 19,48 руб./км с учетом расходов к пробегу в 70 000 км, стоимости регистрации и ОСАГО, техосмотра, транспортного налога, затрат на топливо и планового ТО, а также потерь при перепродаже машины. Хорошо еще, что расход топлива относительно небольшой: в условиях города — 9 л на 100 км, по трассе — 6,3 л.

Качество сборки и покраски







В целом сборка качественная, но скрип при нажатии на мягкую обивку дверей неприятно удивляет. А подтеки и капли краски на отдельных деталях кузова неизбежно вызовут вопросы если не у первого владельца, то у второго точно: продавая машину, будет трудно доказать, что эти детали не перекрашивались в результате ремонта после ДТП.

Недооценка наших условий

Поперечные швы, стыки и трещины в асфальте, из которых преимущественно и состоят наши региональные дороги, машина проходит жестко, но на средних и крупных неровностях ведет себя лучше.