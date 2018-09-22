7 преимуществ гаражного автосервиса

Бывалые автомобилисты предпочитают решать автомобильные проблемы не с официалами, а в гаражных кооперативчиках. Аргументов «за» довольно много.

Майкрофт… никуда не ходит, и нигде его не увидишь, кроме как в клубе «Диоген», прямо напротив его дома.

Артур Конан Дойл, «Случай с переводчиком»

Что такое гаражное обслуживание для современного человека?

Раньше все было ясно. Гараж былых времен — это оазис в пустыне дефицита запчастей и знаний, в котором гаражный разум неизменно умудрялся находить решение любых технических проблем. Без всяких сканеров, официалов и прочих телематик. Запаять радиатор, состоящий из сплошных дыр, разобрать неразборную АКБ, перевести жигулевский мотор на низкооктановый бензин… А заодно посидеть на ящике из-под пива в нормальной компании себе подобных, обсуждая игру ЦСКА со «Спартаком» или наших с канадцами. Без начальственных указаний и домашних нравоучений.

По размерам — целый ангар, правда, оптимизма подобный автосервис не вызывает, хотя бы потому, что вместо подъемников используется обычный домкрат. Но так бывает не всегда.

Сегодня все типы сервиса обычно разделяют на «официалов» и «неофициалов». К последним можно отнести и пенал соседа по даче, и крупное предприятие, отличающееся от официалов приставкой «не» и готовностью обслуживать всё подряд, и гаражный кооперативчик с повидавшем многое подъемником и рукастыми ребятами. Последний вариант по своему духу ближе всего к упомянутому выше Гаражу — именно его и попытаемся сравнить с официалами, от которых очень многие стараются поскорее удрать.

Так выглядит офис официального сервиса. Здесь клиент расстается с машиной и получает ее уже после ремонта. В сервисную зону вас никогда не пустят. А в обычном гараже — запросто.

Зачем удирать от официалов? Причин довольно много — попробуем перечислить основные.

Главная причина очевидна: в Гараже обслуживание вашей машины будет заведомо дешевле. Обычно этот довод перевешивает всё.

Гараж — это почти что мужской клуб по интересам, в котором работают не болтуны-манагеры, а нормальные мужики, занимающиеся делом. На практике ситуация складывается так, что ты обращаешься к тем, кого уже знаешь, с кем можешь договориться об удобных сроках ремонта и т. п.

В Гараже еще помнят глагол «чинить». У официалов предпочитают термин «менять целиком». Мол, доктор сказал «в морг» — значит, в морг!

Гараж позволяет реально согласовать объем необходимых работ, при этом его прайс становится довольно гибким. У официалов гибкость отсутствует на генном уровне — невыгодно, ведь приоритет на зарабатывании денег. Все остальное — вторично.

В Гараже какие-то работы можно добавлять по ходу пьесы. Например, если мастер уже снял сцепление, то пусть взглянет на задний сальник коленвала — живой он там или гонит вовсю? Официалы тоже заменят вам сальник, но обязательно попытаются объяснить, что для этого им пришлось снимать сцепление вторично, потому что это входит в технологическую карту подобной операции… В итоге за одну операцию вы заплатите дважды.

В Гараже всегда возможно применение какого-либо нестандартного решения, на которое официалы никогда не пойдут.

В Гараже можно поговорить «за жизнь». А это порой многого стоит.

Гаражное обслуживание по своей сути больше напоминает эдакий клуб по интересам.

Один момент все-таки нужно прояснить. Дело в том, что клуб по интересам при гаражном обслуживании рождается далеко не всегда. На практике в такие места попадаешь, скажем так, по знакомству, а не вследствие поиска в Сети. Кого-то привел друг, кто-то рядом живет, а кому-то после зарулевских публикаций хочется попасть именно к Анатолию Михайловичу… В противном случае все перечисленные выше достоинства могут оказаться мыльным пузырем в окружении неумелых механиков. Впрочем, в какой нормальный Клуб можно войти просто так, с улицы? Обязательно должен кто-то привести, представить и т.п.

Всех, кто имеет свое представление о поиске оптимального автосервиса, приглашаем поделиться соображениями.