9 ситуаций, когда механический ручник лучше электронного

Электронный стояночный тормоз современнее механического. Но это вовсе не означает, что он во всем превосходит его.

Тормозить прогресс так же увлекательно, как и творить его, — все зависит от исходной установки и от воспитания.

А. и Б. Стругацкие, «Волны гасят ветер»

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Исчезновение из современных автомобилей механического ручника (который правильнее называть «стояночный тормоз») — это уже тренд. Первые электронные ручники EPB (Electronic Parking Brake) стали появляться пару десятков лет назад: производители начали избавляться от громоздкого рычага в салоне, тросового привода и прочих атрибутов «механики». Однако древнее решение имеет ряд неоспоримых преимуществ перед новомодным преемником. Попробуем их перечислить (в галерее).

Мне кажется, что классический ручник со временем сохранится… нет, не на массовых машинах, а как раз на дорогих, спортивных, с подчеркнуто спартанским дизайном. А всех, кто готов изложить свой взгляд на «рычаги и кнопочки», как обычно, приглашаем высказаться.

А с какой трансмиссией ручник не нужен? Эксклюзивный тест «За рулем» читайте по этой ссылке.

Фото: из архива автора