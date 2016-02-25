Если нож — хозяйственно-бытового назначения, то есть садовый, сапожный, кухонный, перочинный, то повода для беспокойства нет. Если же у вас обнаружат нож, который может быть отнесен к холодному оружию, то последствия будут такие же, как при незаконном ношении этого оружия. За такое деяние на территории РФ грозит административная ответственность по части 2 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Вас оштрафуют на сумму от 500 руб. до 2000 руб, а нож будет у вас изъят.
Но как отличить холодное оружие от кухонного ножа? Вообще критериев существует довольно много, а мы лишь перечислим основные. Нож не является холодным оружием, если:
- клинок ножа короче 90 мм
- рукоять короче 70 мм
- твердость клинка ниже 42 единиц по шкале Роквелла
- толщина обуха меньше 2,4 мм
- нож не имеет острия. Кончик заточен под отвертку или зубило шириной больше 3 мм
- острие ножа расположено выше линии обуха на величину больше чем 5 мм
- присутствует крюк для вспарывания шкур
- клинок толще 6 мм
- отсутствует заточенное лезвие
- отсутствует гарда или другое конструктивное приспособление, которое защищает руку от соскальзывания
Все вышеперечисленные критерии приведены для справки. А если вы обычно возите в машине нож устрашающего вида, выглядящий как холодное оружие, то вместе с ним нужно возить сертификат, в котором указаны его характеристики. Сертификат вам должны дать при покупке в магазине. Из сертификата должно быть видно, по какому параметру нож к «холодняку» отнести нельзя.
Ну а если у вас есть охотничий билет, то официально купленный нож, снабженный номером, должен быть записан в билет. Тогда можно перевозить нож в своем автомобиле куда угодно в пределах страны. Но при этом держите его в ножнах и в сумке (чемодане). В открытую охотничий нож можно носить только в охотхозяйствах. Иными словами, нож находится в автомобиле не в целях самообороны, а доставляется автомобилем к месту охоты.
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