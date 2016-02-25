Ситуация распространенная: поехали на пикник и взяли с собой нож. Вас остановил полицейский. Если он заметил лежащий в машине нож, то это может привести к тому, что вместо пикника вы прибудете совсем в другое место, что чревато крупными неприятностями.

Если нож — хозяйственно-бытового назначения, то есть садовый, сапожный, кухонный, перочинный, то повода для беспокойства нет. Если же у вас обнаружат нож, который может быть отнесен к холодному оружию, то последствия будут такие же, как при незаконном ношении этого оружия. За такое деяние на территории РФ грозит административная ответственность по части 2 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Вас оштрафуют на сумму от 500 руб. до 2000 руб, а нож будет у вас изъят.

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Но как отличить холодное оружие от кухонного ножа? Вообще критериев существует довольно много, а мы лишь перечислим основные. Нож не является холодным оружием, если:

клинок ножа короче 90 мм

рукоять короче 70 мм

твердость клинка ниже 42 единиц по шкале Роквелла

толщина обуха меньше 2,4 мм

нож не имеет острия. Кончик заточен под отвертку или зубило шириной больше 3 мм

острие ножа расположено выше линии обуха на величину больше чем 5 мм

присутствует крюк для вспарывания шкур

клинок толще 6 мм

отсутствует заточенное лезвие

отсутствует гарда или другое конструктивное приспособление, которое защищает руку от соскальзывания

Все вышеперечисленные критерии приведены для справки. А если вы обычно возите в машине нож устрашающего вида, выглядящий как холодное оружие, то вместе с ним нужно возить сертификат, в котором указаны его характеристики. Сертификат вам должны дать при покупке в магазине. Из сертификата должно быть видно, по какому параметру нож к «холодняку» отнести нельзя.

Ну а если у вас есть охотничий билет, то официально купленный нож, снабженный номером, должен быть записан в билет. Тогда можно перевозить нож в своем автомобиле куда угодно в пределах страны. Но при этом держите его в ножнах и в сумке (чемодане). В открытую охотничий нож можно носить только в охотхозяйствах. Иными словами, нож находится в автомобиле не в целях самообороны, а доставляется автомобилем к месту охоты.