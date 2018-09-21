Обновленный УАЗ Патриот и его главные конкуренты: выбираем лучший вариант

УАЗ только что рассекретил цены на модернизированный Патриот. Они подросли, но не смертельно. На фоне бюджетных одноклассников ульяновский вездеход выглядит вполне конкурентоспособным — в этом «За рулем» убедился, сравнив его с главными соперниками.

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Пожалуй, помимо Патриота на нашем рынке нет другого автомобиля, который бы воспринимался так неоднозначно. Примерно половина автомобилистов относится к нему спокойно, другая же — нещадно критикует. УАЗу достается за ненадежность, чахлый двигатель, слабую коррозионную устойчивость кузова, невыразительные ходовые качества на асфальте.

В Ульяновске знают слабые места своего вездехода, поэтому раз в два года проводят серьезную модернизацию. Нынешней осенью он получил более мощный мотор (150 «лошадей» вместо 138), доведенное до ума шасси, модернизированные рулевое и сцепление. Первый тест-драйв показал, что Патриот прибавил в динамике, стал более внятно управляться и оставил в прошлом виброакустический дискомфорт. Поводов для отчаянной хулы стало меньше. Но критиков вряд ли поубавится — они, как и прежде, будут говорить, что за сопоставимые деньги лучше возьмут Chevrolet Niva, DW Hower Н3/Н5, Renault Duster — нужное подчеркнуть. Давайте рассмотрим все эти варианты повнимательнее.

Эконом-вариант

Начальная цена Патриота — 746 500 рублей. За эти деньги вы получаете версию Классик Fleet (это вариант со старым шасси. Модернизированный Патриот Классик стоит от 766 500 рублей). При этом в оснащение входят АБС, водительская подушка безопасности, регулировки рулевой колонки по вылету и высоте, электростеклоподъемники, обогрев и электропривод боковых зеркал и бортовой компьютер, передний центральный подлокотник, светодиодные ходовые огни. Вполне самодостаточный набор.

Экстерьер модернизированного Патриота остался без изменений. Исключение одно — 18-дюймовые колесные диски нового дизайна.

Салон свежего УАЗа можно определить по наличию рукояток на дверных стойках.



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Стартовая цена Chevrolet Niva (80 л.с.) выглядит привлекательнее — 623 000 рублей. Но за эти деньги вы получите куда более скромный набор оборудования — упоминания заслуживают лишь передние электростеклоподъемники да электропривод и обогрев внешних зеркал. Если нет задачи экономить, можно выбрать богатую версию GLС за 757 500 рублей. Здесь уже будут легкосплавные диски, противотуманки, рейлинги на крыше, фронтальные подушки безопасности, АБС, центральный замок, кондиционер, магнитола, обогрев передних сидений и ветрового стекла. Комплектация хороша, однако по сравнению с УАЗом у Chevrolet куда более тесные салон и багажник, устаревший дизайн, чахлая динамика. Да и в плане надежности к Шниве тоже есть вопросы.

Вот кто славится беспроблемностью, так это Renault Duster. Но он и стоит соответствующе: полноприводная версия 1.6 (114 л.с.) в базовом исполнении Authentique оценена в 819 990 рублей. При этом укомплектован «француз» весьма скромно: АБС да водительская подушка безопасности. Нет ни электропакета, ни обогревов — даже спинка заднего сиденья не складывается! Кроме того, в отличие от двух упомянутых выше машин, Duster является кроссовером, а не внедорожником. В его распоряжении нет демультипликатора (его отчасти заменяет «короткая» первая передача), а задние колеса подключает межосевая муфта.

Что касается Ховера, то за сопоставимые деньги его не купить.

Renault Duster в оранжевой расцветке — верный признак модификации Dakar, ориентированной на поклонников езды по бездорожью.

Салон в целом неплох, но древняя рукоятка автомата и низкое расположение экрана мультимедиа с головой выдают немалый возраст модели.



Золотая середина

Следующая по статусу комплектация — Патриот Оптимум, которая предлагается за 866 500 рублей. По сравнению с базовой версией сюда добавлена раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления, пассажирская подушка безопасности, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик.

Самая дорогая Chevrolet Niva будет стоить дешевле — 770 500 рублей (версия LE+). Но ее оснащенность в сравнении с исполнением GLС богаче на мизер: добавляются только легкосплавные диски, черная отделка салона и фаркоп. Это потолок — сколько бы вы ни были готовы доплатить, дополнительного оборудования для Шнивы не получите.

Несмотря внешнюю несерьезность, проходимость Chevrolet Niva находится на довольно высоком уровне.

Этот интерьер потерял актуальность еще десять лет назад.



Вторая по статусу комплектация Дастера — Expression — стоит 906 990 рублей. Начиная с нее Renault предлагает 2-литровый 143-сильный двигатель, с которым сочетается как механическая коробка передач (такая машина стоит 962 990 рублей), так и автоматическая (за нее надо доплатить 50 000 рублей). А за 996 990 рублей можно приобрести версию с полуторалитровым 109-сильным дизелем — кроме французов, в этой ценовой категории версии на тяжелом топливе никто не предлагает. Вот только оснащенность экспрессивных Дастеров богаче базовых всего то на задние электростеклоподъемники, регулировку рулевой колонки по высоте, аудиосистему и наружные зеркала с электроприводом и обогревом. Есть и кондиционер — но только на 2-литровых версиях.

К Ховеру за эти деньги по-прежнему не подступиться.

Дорого, богато

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Третья в патриотовской иерархии комплектация называетсяи стоит 979 000 рублей. В нее добавлены легкосплавные колесные диски, ESP, система помощи при старте в гору (Hill Start Assist), круиз-контроль, многофункциональный руль с обогревом и кожаной отделкой обода, аудиосистема, навигатор.

Шевроле Ниву с таким оборудованием не получить — она отпадает.

Renault Duster 1.6 в третьей комплектации Privilege стоит 972 990 рублей. За версию с 2-литровым мотором придется выложить еще 40 000 рублей, с дизельным — все 74 000. Из оборудования добавляются легкосплавные диски, противотуманки, кожаная оплетка руля, круиз-контроль, бортовой компьютер, обогрев ветрового стекла (только для бензиновых модификаций) и передних сидений, а также система дистанционного запуска двигателя Renault Start.

Ховер будет стоить дороже — копите деньги.

Гуляй, душа!

Топ-версия — Патриот Максимум — обойдется в 1 049 000 рублей. Она щеголяет 18-дюймовыми колесами, подогревом задних сидений, климат-контролем, датчиками парковки спереди и сзади, камерой заднего вида. Полный фарш!

Флагманское исполнение Дастера (Luxe Privilege) с 1,6-литровым мотором не предлагается. С 2-литровым двигателем Люкс Престиж стоит 1 067 990 рублей, с турбодизелем — 1 101 990. Из оснащения сюда приплюсовывается кожаная отделка салона, электростеклоподъемники для седоков второго ряда, задние партроники, пассажирская фронтальная и две боковые подушки безопасности.

Китайский Hower H3 выглядит слишком помпезно — сверкающая хромом массивная радиаторная решетка отпугивает привыкших к сдержанности клиентов.

Интерьер H3 чрезмерно мрачен и старомоден. Но собран неплохо, и оснащение у автомобиля на высоте.



Китайский рамник Hower H3 (149 л.с.) еще дороже. С полным приводом он стоит от 1 319 000 рублей. В комплектацию входят легкосплавные колесные диски, центральный замок, климат-контроль, обогрев передних сидений и боковых зеркал, бортовой компьютер, многофункциональный руль и круиз-контроль. С кожаным салоном и электроприводами водительского сиденья китайский внедорожник будет стоить уже 1 419 000 рублей. Для покупателей такого рода машин это очень большие деньги — иначе Ховеры встречались бы на наших дорогах чаще.

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Таким образом, на фоне соперников цена и оснащение Патриота выглядят более чем достойно. После недавней модернизации он уже не воспринимается полуфабрикатом и его вполне можно рекомендовать для покупки. Если вы подыскиваете в пределах миллиона просторный рамный внедорожник с хорошим оснащением и на гарантии, то кроме Патриота других вариантов нет. Таковы сегодняшние реалии.

Фото: фирмы-производители