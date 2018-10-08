6 плюсов и 3 минуса обновленного Nissan Juke

Компактный экстравагантно выглядящий кроссовер, представленный в 2010 году (уже восемь лет прошло!), пережил и взлет продаж, и уход с нашего рынка, и некоторые метаморфозы. Теперь Juke вернулся, и ЗР осматривает обновленную версию.

Внешний вид

Смелый, неординарный дизайн Juke был явным успехом японцев в 2010 году. В России автомобиль продавался хорошо: до 30 тысяч единиц в год. Сегодня таких показателей у Джука уже нет, но его внешний вид не теряет актуальности. Производители подарили обновленному кроссоверу фальшрадиаторную решетку, окрашенную в черный хром, темную оптику и на выбор оранжевые или синие элементы кузова (и интерьера). Благодаря этим решениям Juke выглядит интересно, но при этом особого эффекта новизны нет и в потоке машина выделяется мало.

Достойный горожанин

Переднеприводный Ниссан с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л.с. и автоматом идеален для перемещений по городу. На ровном асфальте Juke чувствует себя уверенно благодаря хорошо настроенному шасси, короткой колесной базе и в меру жесткой подвеске. В городских условиях кроссовер отлично управляется, четко реагирует на педаль газа и вовремя включает нужные передачи.

Бордюры — не преграда

Городские жители нередко выбирают кроссоверы, чтобы избавить себя от мучительной парковки на бордюрах и рядом с ними. Достойный дорожный просвет Джука, а также большие углы въезда и съезда позволяют и вовсе забыть о бордюрах. И даже если задний бампер кроссовера встретится с очень уж высоким бордюром, ущерб будет небольшой: пострадают разве что пластиковые брызговики.

Система кругового обзора

С водительского места обзор неплохой. Но тем, кто хочет видеть вообще все, производитель предлагает систему кругового обзора, которую устанавливают на Juke начиная с комплектации QE+ (стоимость такого автомобиля — от 1,3 млн рублей). И хотя диагональ дисплея далека от рекордной, проблем с восприятием изображения не возникает.

Цена

Стоимость Nissan Juke с бензиновым двигателем объемом 1.6 и мощностью 117 л.с. начинается от 1,2 млн рублей. Это меньше, чем у конкурентов — Toyota C-HR и Suzuki Vitara S.

Дилерская сеть

С обслуживанием Джука владельцам точно не придется ломать голову. Межсервисный интервал у этого кроссовера стандартный — 15 000 км, станций обслуживания в избытке. И все же есть у Джука и ряд недостатков.

На загородных трассах

На загородных дорогах проявляются основные проблемы Джука. Мощности двигателя не хватает для уверенных безопасных обгонов, жесткая подвеска дает пассажирам прочувствовать все особенности дорожного рельефа, а в колее приходится крепко держать руль, да и с шумоизоляцией беда. На серьезное же бездорожье соваться просто не стоит.

Бюджетный интерьер

Производитель, постоянно работая над внешним видом Джука, упускает из виду детали, которые напоминают об уже далеком 2010-м. Да, материалы отделки и приборы неплохи, но отрегулировать руль Джука по вылету по-прежнему нельзя, мультимедиасистема заслуживает места в музее, а клавиши стеклоподъемников не имеют подсветки. Хромает и эргономика: подлокотник отсутствует, места для мелких вещей откровенно мало. Есть претензии и к не самому удачному профилю сидений.

Вместительность

Спору нет: Джук для кроссовера на удивление компактен, при этом, если очень захотеть, в него поместятся пятеро взрослых. Но места в машине мало, на заднем ряду троим будет явно тесно, а багажник объемом 180 л, мягко говоря, не впечатляет.