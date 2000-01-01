Проверено Арктикой

Зимой погода на Балтике неустойчива и капризна как женщина. Утром может быть ясно, а вечер закончится вьюгой. Начавшее хмуриться под Выборгом небо принесло не просто снегопад, а снежную бурю, которая по мере приближения к Хельсинки только усиливалась. Порой нам казалось, еще час-другой — и движение остановится. Педантичные финны не успевали очищать дорогу. На магистрали автомобили вытягивались в бесконечную вереницу в первом ряду и еле тащились, опасаясь выезжать на левую полосу, где снега было значительно больше. По этой полосе позволяли себе двигаться внедорожники. Мы тоже рискнули — полноприводный автомобиль с мощным 180-сильным мотором позволял нам укладываться в разрешенные 90 км/ч. Увеличенный дорожный просвет Шкоды Скаут тоже оказался не лишним. Но все же главная заслуга в преодолении снежной каши, полагаю, — шины с крупными блоками протектора, пронизанными тончайшими прорезями ламелей. Они, словно колесный пароход, черпали белую массу. И, доложим вам, обутый в правильную резину Скаут с колесной формулой 4х4 — это очень серьезный в плане проходимости автомобиль.

