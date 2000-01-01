Проверено Арктикой

Путешествуем на шинах GT Radial IcePro3 за Полярный круг
Идея поездки созрела в прошлом году, когда компания Giti организовала для журналистов показ новинок зимнего сезона в тестовом шинном центре в финскомИвало. Рассуждали мы так. На полигонах все аккуратно заранее подготовлено, расчищено, разлиновано. Здесь притормози, здесь разгонись, здесь поверни. А не взять ли зимние покрышки и не махнуть по северным дорогам на автомобиле «диким путем»? Пусть шипованная резина поцарапает асфальт — чтобы убедиться, прочно ли сидит шип. А как поведут себя покрышки на рыхлом снегу? Ведь зимой приходится ездить не только по укатанным дорожкам и специально расчищенному льду? И почему только Финляндия?
Сказано-сделано. Переобутая в зимние шипованные шины GT Radial IcePro3 ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT уже бежит к финской границе. Современная трасса на Санкт-Петербург находится в процессе строительства, но на отдельных платных участках можно очень прилично разогнаться. Идем хорошо за «сотню», автомобиль уверенно держит дорогу. Больше всего нравится то, что звука карябающего камень шипа практически не слышно. Безусловно, в этом большая заслуга качественного автомобиля с хорошей шумоизоляцией, но и IcePro3 не пасует перед испытанием на прочность.
На крутых заледенелых булыжных улочках Выборга без шипованных покрышек и полного привода пришлось бы туго. Даже очень туго!
Напомним, что шина GT Radial IcePro3 имеет направленный рисунок протектора. При ее изготовлении специалисты Giti использовали резиновую смесь с увеличенным содержанием силики. Благодаря этому шина сохраняет эластичность при низких температурах, улучшая сцепные свойства резины на снегу и обледенелых участках дороги. Ошиповка охватывает плечевые зоны и центр шины. В зависимости от типоразмера на шину приходится от 118 до 140 шипов. На Скауте стандартно устанавливают колеса размерностью 225/45 R17. Это максимальный диаметр, для которого выпускается данная покрышка, ей полагаются все 140 шипов. Что касается снижения шумности, то здесь главную роль играют не шипы, а эластичность резины, которая и создает комфортные условия езды.
Зимой погода на Балтике неустойчива и капризна как женщина. Утром может быть ясно, а вечер закончится вьюгой. Начавшее хмуриться под Выборгом небо принесло не просто снегопад, а снежную бурю, которая по мере приближения к Хельсинки только усиливалась. Порой нам казалось, еще час-другой — и движение остановится. Педантичные финны не успевали очищать дорогу. На магистрали автомобили вытягивались в бесконечную вереницу в первом ряду и еле тащились, опасаясь выезжать на левую полосу, где снега было значительно больше. По этой полосе позволяли себе двигаться внедорожники. Мы тоже рискнули — полноприводный автомобиль с мощным 180-сильным мотором позволял нам укладываться в разрешенные 90 км/ч. Увеличенный дорожный просвет Шкоды Скаут тоже оказался не лишним. Но все же главная заслуга в преодолении снежной каши, полагаю, — шины с крупными блоками протектора, пронизанными тончайшими прорезями ламелей. Они, словно колесный пароход, черпали белую массу. И, доложим вам, обутый в правильную резину Скаут с колесной формулой 4х4 — это очень серьезный в плане проходимости автомобиль.
На первом двухсоткилометровом отрезке пути до столицы в Финляндию снегопад стал набирать силу и при подъезде к Хельсинки принял масштаб стихийного бедствия. Снегоуборочная техника не справлялась, автострада оказалась покрыта толстым, сантиметров в пятнадцать, слоем мокрого снега. На каждом третьем съезде с трассы можно было наблюдать не вписавшиеся в поворот автомобили, водители которых тщетно пытались вернуться на дорогу.
На Хельсинкской трассе более-менее очищенным оказался только правый ряд. Чтобы ехать в левом ряду с разрешенной скоростью 90 км/ч, нужна была хорошая резина. Шины GT Radial IcePro3 с этой задачей справлялись.
Снег непрерывно шел и шел вместе с нами от самой границы, и казалось, метель не кончится никогда.
На другой день к полудню произошло чудо — снег на набережной исчез, словно его и не было. Оставалось только недоумевать, насколько непредсказуемой бывает зима у побережья Балтики. И только ледяной ветер не давал расстаться с теплой курткой.
На другой день к полудню произошло чудо — снег на набережной исчез, словно его и не было. Оставалось только недоумевать, насколько непредсказуемой бывает зима у побережья Балтики. И только ледяной ветер не давал расстаться с теплой курткой.
Разнообразные виды мостовых Хельсинки, в особенности брусчатка и булыжник, предоставляют отличную возможность испытать шипы на прочность и заодно оценить шумность шин, эффективность работы подвески и качество звукоизоляции салона автомобиля.
По мере продвижения на север Финляндии дорожки в городах становятся все однообразнее. Снег, укатанный снег, а что под ним — неважно. И не нужно никакой химии. Можно наслаждаться белым снегом и зимой, которая случается, как и день рожденья, только единственный раз в году. Для уверенного передвижения требуются шипованные зимние шины, такие как, например, GT Radial Ice Pro3..
В Рованиеми зимой настоящий белый снег. Иначе этот городок за Полярным кругом не выбрал бы себе под резиденцию Санта-Клаус. По дороге сюда из Москвы на машине мы преодолели около 1800 километров.
В Рованиеми зимой настоящий белый снег. Иначе этот городок за Полярным кругом не выбрал бы себе под резиденцию Санта-Клаус. По дороге сюда из Москвы на машине мы преодолели около 1800 километров.
На укатанном снегу GT Radial IcePro3 удерживают автомобиль просто великолепно.
На укатанном снегу GT Radial IcePro3 удерживают автомобиль просто великолепно.
Рыхлый снег автомобилю на шинах GT Radial IcePro3 — тоже по плечу. Особенно, если этот автомобиль полноприводный. Как наш Skoda Octavia Scout, который идет по снежной целине глубиной 20 сантиметров.
Полярная ночь на финской дороге.
Полярная ночь на финской дороге.
Трасса «Кола» Москва-Мурманск протяженностью 2000 километров.
Мурманск - незамерзающий порт в Заполярье
Вот, где проходит Полярный круг.
Пройдено 5000 километров. Износ шин составил 0,5 мм. Мы не потеряли ни одного шипа. Возможно, это было самое снежное путешествие года. Шины GT Radial IcePro3 не разочаровали, как, впрочем, и автомобиль Scoda Octavia Scout.
Пройдено 5000 километров. Износ шин составил 0,5 мм. Мы не потеряли ни одного шипа. Возможно, это было самое снежное путешествие года. Шины GT Radial IcePro3 не разочаровали, как, впрочем, и автомобиль Scoda Octavia Scout.