Как купить все для любимой 11.11 на распродаже AliExpress

Наступил ноябрь. На большой скорости приближается знаменательное событие для всех любителей, и, прежде всего, для автолюбителей — «День всемирного шопинга» на AliExpress, который проходит всегда 11 ноября. Это самая популярная распродажа на китайском портале AliExpress, когда можно купить практически все для своей любимой машины с огромной выгодой.

Распродажа приурочена ко «Дню холостяков», который отмечается в Китае с 1993 года. Традиционно в этот день молодежь массово устраивала вечеринки в клубах и кафе, также много покупая в окрестных магазинах. Торговые сети отреагировали на масштабное событие, начав проводить в этот день акции и распродажи. Самая массовая распродажа в этот день — «День всемирного шопинга» на AliExpress. Это ежегодное событие с нетерпением ждут по всему миру. С началом торгов товары начинают раскупаться пользователями всех стран с космической скоростью. В 2016 году за первые 5 минут распродажи было сделано заказов на 5 миллиардов долларов. В 2018 году ожидается еще больше. А за весь год, с учетом распродажи, по прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли, покупки только россиян на AliExpress оцениваются в 212 млрд рублей. И немалая часть из этих покупок придется на долю автомобилистов.

Кто не успел

На распродаже 11 ноября скидки достигают 50%, иногда 70–90%, а количество товаров, продающихся по сниженным ценам, идет на миллионы. Однако, как показала практика предыдущих лет, даже эти миллионы могут быстро закончиться. И, чтобы не упустить в этот день интересующий вас товар, существует несколько способов гарантировать результат.

Прежде всего, стоит сделать предзаказ. Этот вариант стал доступен уже с 20 октября и продлится до 13:59 (МСК) 10 ноября. Предзаказ возможен в категориях «Автотовары», «Смартфоны и аксессуары», «Электроника и бытовая техника», «Компьютеры и безопасность», «Дом и сад» и многих других. Для автолюбителей, конечно, важна первая категория. Здесь вы сможете купить практически все — от запчастей и электроники до аксессуаров для вашего авто. Например, сделать предзаказ, купив навигатор IaotuGo 7"Android со скидкой 32%.

Или со скидкой 59% приобрести чехлы для автомобильных сидений AUTOYOUTH, сэкономив около 2000 рублей только на скидке, не говоря о кэшбэке.

И это только начало экономии в день 11.11. Скидки, полученные в период предзаказа, вы сможете увеличить с помощью других инструментов. Но сначала расскажем, как это работает.

Как сделать предзаказ

Официально акция будет идти в течение двух этапов. Первый — с 20 октября с 10:00 по 10 ноября 13:59 (МСК) и второй — с 10 ноября с 14:00 по 12 ноября 15:59 (МСК). Во время первого этапа вы можете выбрать и забронировать товар по предзаказу, сразу же сделав предоплату. Обычно предоплата составляет около 10%. Для этого вы можете воспользоваться купонами AliExpress, спецкупонами, а также купонами продавца, которые смогли выиграть до внесения предоплаты. Также можно оплачивать товар деньгами. Оставшуюся часть суммы за предзаказ заплатите уже во время распродажи, то есть с 18:00 (МСК) 10 ноября до 16 часов 12 ноября 2018 года. Если вы еще не наметили список покупок для своего автомобиля, торопитесь, так как по окончании первого этапа распродажи вы уже не сможете заказать их по цене предзаказа.

Какие будут купоны и как их получить Всего будет доступно 3 вида купонов: спецкупоны, купоны AliExpress, купоны продавцов. Купоны продавцов — предлагаются отдельными продавцами. Эти купоны можно применять только к продуктам в конкретном магазине и получать тоже непосредственно на странице продавца на его условиях. Остальные виды купонов можно будет получить, участвуя в различных активностях. Например, с 29 октября по 7 ноября ежедневно участвуя в «Стране Игр», отметившись в пяти любых магазинах, вы сможете получить AliExpress-купон, дающий скидку на $5 и еще 5 спецкупонов (по 1 за каждый магазин). Кроме того, за эти действия в «Стране Игр» вы получите бэйдж. Когда в сумме вы соберете 3 бейджа, то получите возможность выиграть US $1 000 000, который в период с 29.10 по 7.11 организаторы раздают в виде купонов. С 5.11 по 11.11 на AliExpress начнется «Дождь из купонов», который будет проходить несколько раз в день. Расписание можно уточнить на сайте. Если вы будете достаточно быстры, то сумеете получить AliExpress-купон, дающий скидку на $5. А если не успеете, то у вас еще останется шанс получить 2 спецкупона. Собирайте монеты. Каждый раз, когда вы добавляете товар в корзину, вы получаете 5 монет, которые также можете обменять на купоны разных видов. Детали также уточняйте на AliExpress. Кроме того, есть еще способ заработать на особых купонах, которые будут раздавать ежечасно. Если вы являетесь 1-м, 11-м, 111-м, 1111-м, 11 111-м, 111 111-м клиентом, оформившим заказ 11 ноября, вы получите скидочный купон на сумму $1111 долларов! Еще выгоднее покупать все с кэшбэком Если вы хотите не просто выгодно приобрести нужные товары, но и вернуть часть потраченного, лучше делать все покупки на распродаже через кэшбэк-сервис. Покупки с кэшбэком — дело выгодное. В частности, пользователи кэшбэк-сервиса «Мегабонус» экономят в среднем до 400 долларов в год, а наиболее активные — до 10 тысяч долларов. Для покупок на AliExpress в настоящее время «Мегабонус» это оптимальный вариант, процент кэшбэка за покупки с AliExpress составляет здесь до 4,91%. Конкретный процент зависит, конечно, от вашего уровня в программе лояльности «Мегабонус» и может быть значительно больше. У «Мегабонус» семь уровней программы лояльности, на каждом вы будете экономить все больше по мере роста суммы начисленного кэшбэка. Например, чтобы перейти с начального на второй уровень «Арифметик», нужно сэкономить всего лишь $1 кэшбэка, что сразу дает +7% к ставке. Третий уровень «Купец» прибавляет уже 14%. А пятый уровень даст прирост ставки в 31%. И так далее. У «Мегабонус», который до июля 2017 года работал исключительно с AliExpress и даже носил название AliBonus.com, есть в арсенале широкий набор полезных инструментов, который поможет пользователю совершить все покупки на распродаже 11.11 с максимальной безопасностью и удобством. Это, например, проверка надежности продавца — красный круг с большой цифрой в середине, в котором видны значения от 0 до 100%. Если уровень ниже 50%, то лучше поискать другого продавца. Если больше — смело покупайте.