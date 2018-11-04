Чайка ГАЗ-13 и ее заокеанские прототипы

«За рулем» сравнил с зарубежными аналогами один из самых знаменитых советских автомобилей — Чайку ГАЗ-13.

Материалы по теме Крылья Советов: догоняем Америку на Чайке ГАЗ-13

Первая Чайка ГАЗ‑13 — такой же символ промышленного и духовного подъема 1950‑х, как новые кварталы, великие сибирские стройки, совсем иные, чем прежде, фильмы и книги. Ну и, конечно, Чайка, ставшая теперь культовым автомобилем, - это символ мощи советской индустрии, автомобиль, как принято было писать некогда, высшего класса. Машина эта, как известно, не продавалась, ездили на ней только чиновники высокого ранга, приближенные к власти особы, а позднее и некоторые молодожены.

Конечно, даже на рубеже 1960‑х годов было понятно, что Чайку делали по американским лекалам. Но по каким и в какой степени? Написано на эту тему немало, но на многие вопросы внятных ответов по-прежнему нет. Попробуем их найти, разложив ГАЗ‑13 если не на атомы, то хотя бы на молекулы.

Дизайн Чайки поражал советских граждан смелыми аэрокосмическими линиями и богатством декора. Но те, кто был хоть немного знаком с американской автомобильной стилистикой тех лет (а после выставки США, прошедшей в Сокольниках в 1959‑м, таковых стало довольно много), понимали, что именно заокеанские решения стали образцом для советских художников.

В 1956 году в НАМИ состоялась закрытая (только для специалистов) выставка советских легковых автомобилей и зарубежных моделей, закупленных для изучения в качестве аналогов для перспективных отечественных разработок. Среди них был Packard Patrician, который и послужил основой для разработки дизайна Чайки. Американская фирма уже переживала не лучшие времена, но стилистика ее машин оставалась на достойном уровне. Кроме того, свою роль сыграло давнее уважение к марке, привечаемой высшим руководством страны еще с 1930‑х годов. Так, основные узлы и агрегаты лимузина ЗИС‑110 были копией паккардовских.

Ходовой прототип ГАЗ‑13 появился в 1958 году, к производству приступили в самом начале 1959‑го. Для советского автопрома многое в машине было революционным — в частности, двигатель V8, автоматическая коробка передач (такую, правда, уже применяли на Волге ГАЗ-М21, но не очень успешно), гидроусилитель руля и вакуумный усилитель тормозов, электростеклоподъемники. Семиместный кузов смонтировали на раме. У предыдущего горьковского представительского автомобиля ГАЗ‑12 ЗИМ кузов был несущим, но Чайка, разумеется, получилась тяжелее. Впрочем, полная масса ГАЗ‑13 превышала массу предшественника всего на 185 кг.

Важное новшество ГАЗ‑13 состо­яло в том, что его несущая рама — не лестничного типа, а Х‑образная, более легкая. Такой прогрессивной рамы не имели не только Паккарды, но и большинство иных американских автомобилей тех лет.

Передняя подвеска ГАЗ‑13 традиционная: двухрычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами — такая схема применялась на большинстве автомобилей тех лет. Некоторые американские фирмы, в том числе Packard и Chrysler, увлекались в те годы торсионами. А на Кадиллаки ставили уже и пневматику, причем спереди — в качестве опции. Но для нашей страны такие решения были, конечно, неприемлемы. Сзади у ГАЗ‑13 — традиционные продольные рессоры.



Флагманом автопрома США в те годы была компания Cadillac. Именно ее автомобили в середине 1950‑х годов получили Х‑образную раму, на которую очень похожа (но при этом не является точной копией!) чáйковская.

В основе автоматической коробки передач Чайки (а сначала и Волги) лежал агрегат Ford, но очень сильно переделанный. Необычно и эффектно выглядели кнопки управления коробкой передач.

Фактура панели приборов и сами круглые циферблаты Чайки немного похожи на те, что применялись в середине 1950‑х на автомобилях Packard. Но лишь похожи. Кнопочное управление коробкой передач у Чайки от Крайслера. Именно эта компания некоторое время применяла подобное управление.

В основе мотора ГАЗ‑13 — агрегат Chrysler с характерной компоновкой навесных агрегатов — например, генератором в развале цилиндров. Экспериментальный газовский двигатель объемом 4,8 литра, очевидно, вырос из американского мотора V8 объемом 301 куб. дюйм (4,94 л). Диаметр цилиндра и ход поршней — как у мотора ГАЗ‑21: 92х92 мм. Серийный двигатель ГАЗ‑13 ближе к крайслеровскому объемом 354 куб. дюйма (5,8 л, 100×92 мм). Под капотом Крайслера, рядом с двигателем, - вакуумный усилитель тормозов, скопированный для Чайки.

Серийный двигатель ГАЗ‑13 рабочим объемом 5,52 литра (диаметр цилиндра 100 мм, ход поршня 88 мм) имел степень сжатия 8,5 и развивал 195 л.с. На прототипы, как вспоминали создатели автомобиля, ставили экспериментальный 4,8‑литровый агрегат мощностью 180 л.с., унифицированный по поршням с новым мотором ГАЗ‑21. Обратите внимание: справа от двигателя ГАЗ‑13 видна характерная гармошка ­вакуумного усилителя тормозов.

Крылья застоя

ГАЗ‑13 Чайка — это в известной мере компиляция достижений американского автопрома, но очень умелая и грамотная. Чайка получилась куда более самобытной, нежели ЗИС‑110. А если немного отвлечься от дизайна, то примерно настолько же самобытной, как ГАЗ‑20 Победа.

Другое дело, что американский автопром шел в те годы семимильными шагами, особенно в части стилистики. Чайка и в конце 1950‑х явно не выглядела прорывной по сравнению с зарубежными аналогами, - а уж в 1960‑е, тем более в 1970‑е, и подавно! Однако машина, которую выпускали до 1981 года, была сделана для совсем другой жизни и совсем иных потребителей…

С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.

Какие автомобили были в основе ЗИС-110, мы рассказали в этой публикации.

Не обошлось без клонирования и при создании Москвича-2141.

О том, чьей копией была легендарная Победа ГАЗ-М20, читайте здесь.

Запорожец ЗАЗ-965 тоже имеет заграничных родственников.

Особенным автомобилям требуется особенный подход. Знания можно почерпнуть из специальной литературы, а ухаживать за ретромобилем проще с качественной автохимией.

Фото: из архива автора