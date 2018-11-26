5 плюсов и два минуса обновленного Kia Sportage

Kia Sportage четвертого поколения в этом году перенес плановый рестайлинг. Стоит разобрать основные достоинства популярного кроссовера и перечислить несколько недостатков.

Sportage давно застолбил себе место в лидерах по продажам сегмента среднеразмерных кроссоверов. Причем время от времени этот кроссовер становится абсолютным лидером класса, опережая Volkswagen Tiguan и Тойоту RAV4. Так за счет чего этот кроссовер столь популярен на нашем рынке?

1. Яркое лицо

Еще предыдущее поколение этого кроссовера отличалось яркой внешностью. И хотя дизайн нынешнего поколения Kia Sportage у кого-то может вызывать вопросы, в отсутствие харизмы кроссоверу точно не откажешь. Большая рельефная решетка спереди. Слившиеся в одно целое задние фонари, что стало уже фирменной чертой многих Kia. И характерная для этой модели подоконная линия. Аналогичная история и внутри — салон стильный.

2. Проверенные агрегаты

Одна из главных причин популярности корейских машин на нашем рынке — проверенные и простые силовые агрегаты. И обновленный Sportage не исключение. Под капотом встречается один из двух бензиновых атмосферников. Самый популярный — 2-литровый двигатель мощностью 150 л.с. серии Nu. Есть также 2,4-литровый мотор с непосредственным впрыском топлива мощностью 184 л.с. В качестве альтернативы бензиновым у корейцев имеется и 2-литровый турбодизель в 185 л.с. Из всей линейки именно дизель кажется нам наиболее привлекательным: он самый тяговитый и при этом экономичный. А после обновления модели дизель стал работать в паре с 8-ступенчатым автоматом. Бензиновые же двигатели по-прежнему трудятся в тандеме с хорошо знакомой 6-ступенчатой гидромеханикой.

3. Низкая цена

Еще одна причина популярности — демократичные цены. Самая популярная версия с 2-литровым бензиновым двигателем, полным приводом и автоматом в исполнении Comfort обойдется чуть больше, чем в 1,6 млн рублей. Причем в ней будет уже очень приличный набор опций, включая обогревы всего и вся. А если доплатить еще 50 тысяч сверху, то можно получить исполнение Luxe с кое-какими приятными дополнениями. Например, мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном и камерой заднего вида.

4. Богатое оснащение

Корейские производители и Kia, в частности, всегда были щедры на оснащение. Уже начиная со второй комплектации Comfort вы можете рассчитывать на двухзонный климат-контроль, датчик дождя, круиз-контроль, задний парктроник. А также на обогрев лобового стекла, руля и всех сидений. Довольно щедро даже по меркам класса.

5. Развитая дилерская сеть и выгодные сервисные условия

Если не считать дилеров Лады, то именно Kia щеголяет самой разветвленной сетью в России — 187 официальных дилерских центров. Еще одним несомненным достоинством являются выгодные гарантийные условия — пять лет или 150 тысяч километров пробега. Хотя справедливости ради надо сказать, что пятилетняя гарантия распространяется лишь на основные узлы и агрегаты.

Однако есть у Спортижа и минусы, как и у любой другой машины.

Геометрическая проходимость

Пожалуй, одним из главных минусов Sportage остается недостаточная геометрическая проходимость. Даже по заводским данным дорожный просвет — всего 182 мм. Результат не выдающийся. По нашим же замерам расстояние до металлической защиты двигателя совсем скромное — 170 мм. Угол въезда также маловат — меньше 20 градусов. Так что съезжать с асфальта, если возникнет такая необходимость, нужно очень аккуратно.

Вместимость багажника

Большая вместимость салона и, особенно, багажника — никогда не были сильной стороной Sportage. На втором ряду сидений Спортижа не слишком тесно. Трое взрослых с достаточным комфортом перенесут даже длительную поездку. Тем более что задние сиденья регулируются по двум направлениям. А вот багажник у Kia маловат — менее 350 литров по нашим замерам. Так что если вы выбираете семейный кроссовер, чтобы регулярно перевозить на нем не только пакеты из супермаркета, но и коляски с велосипедами, стоит хорошо подумать и, возможно, присмотреться к более вместительным конкурентам.

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И все же Kia Sportage — достойный и весьма сбалансированный паркетник за вменяемые деньги, что и объясняет популярность модели на российском рынке. И если вам не нужны регулярные вылазки на офф-роуд или постоянная перевозка большого числа различного скарба, то Sportage будет правильным выбором.