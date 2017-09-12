Обновленный Nissan X‑Trail: как его готовили к русской зиме

Автор «За рулем» провел неделю с инженерами технического центра Nissan Europe и принял участие в доводке обновленных кроссоверов X-Trail и Qashqai. Представляете, они замораживали амортизаторы!

Мы сидим в уютном пабе неподалеку от технического центра NTCE (Nissan Technical Centre Europe) в Крэнфилде. Потягиваем «Гиннесс» и травим профессиональные байки.

— Расскажи что-нибудь забористое из последнего!

Это я тормошу инженера Алексея Боцелькинда. И он на пару с коллегой Андреем Стуковым заводит историю о том, как тесно переплетены современные технологии и инженерная смекалка.

Когда обновленный X‑Trail для российского рынка был почти готов и Алексею с коллегами оставалось провести заключительные тесты на Дмитровском автополигоне, на всех тестовых машинах вдруг появился неприятный стук в области задних амортизаторов. Их немедленно демонтировали и отправили поставщику для выяснения причин. Но пока он изучал и дорабатывал деталь, промозглая весна внезапно сменилась жарким летом — и пришлось импровизировать, чтобы смоделировать прежнюю ситуацию и понять, решена ли проблема.

От них зависит, какими будут российские Ниссаны. Слева направо: Андрей Стуков, Сергей Лосев, Наито-сан и Алексей Боцелькинд.

В ближайшем магазине бытовой техники они купили морозильный ларь, замораживали в нем амортизаторы и в режиме пит-стопа устанавливали на машину. Несмотря на всю комичность идеи, она дала результат: старые амортизаторы по-прежнему стучали, новые — нет. Это была локальная, но очень важная победа.

Здесь и сейчас — после дня в суперсовременном NTCE — эта история звучит особенно смачно. Те же люди, что работают в Крэнфилде с ведущими инженерами мира, неделями пропадают на полигоне IDIADA в Испании, шлифуют ездовые свойства новых Ниссанов на великолепнейшем испытательном треке в британском Милбруке, - морозили амортизаторы в дешевом ларе где-то в Новосинькове! При этом каждый из этапов по-своему важен. Убери хоть один, и Nissan уже не будет Ниссаном.

Техцентр в Крэнфилде не поражает масштабами, хотя именно он — самый крупный в Европе ниссановский комплекс R&D (Research & Development; если хотите — НИОКР). Здесь трудятся 725 человек. Еще 350 инженеров работают в Барселоне, 84 человека — в Москве и Питере. Десять — в немецком городке Бонн. И почти все циркулируют между этими городами «по обмену».

Так выглядит комната проверки автомобиля по стандарту AVES, насчитывающему более пятисот параметров. Автомобиль выдергивают с конвейера случайным образом. Полная инспекция занимает семь часов. Обратите внимание на потолочные светильники. Их расположение рассчитано специальной программой и помогает обеспечить оптимальное освещение.

Въезд на территорию NTCE осуществляется строго по магнитным пропускам. На входе сдаешь смартфон (снимать можно только на камеру, указанную в заявке, которую подают за пару недель до приезда) и получаешь специальную обувь с металлическими защитными вставками на носках — на случай, если захочешь засунуть ногу под какой-нибудь пресс или погрузчик.

К вопросам безопасности в Крэнфилде подходят ответственно, если не сказать фанатично. Все роботизированные стенды наподобие тех, что сутки напролет открывают и закрывают двери автомобилей или складывают спинки заднего сиденья для определения ресурса механизмов, отделены ограждениями. Да и в целом ритм жизни здесь ниже, чем на заводе. Даже если зазеваешься, едва ли окажешься у кого-нибудь на пути.

Беспилотные тележки-тягачи, напоминающие робот-пылесос, ездят вдоль магнитных линий, проложенных по полу, и подвозят контейнеры с нужными деталями. И никогда не сталки­ваются.

Тем не менее мне удалось угодить в ситуацию, заставившую попереживать: по собственной глупости (впрочем, давайте назовем это энтузиазмом) я напросился фотографировать обновленный Qashqai на вибростенде, имитирующем езду по «бельгийской» мостовой. Но никто не предупредил, что во время цикла испытаний я не смогу покинуть бокс, в котором поддерживается температура 10 °C. Разумеется, это не морозильный ларь, но десяти минут оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя тем амортизатором.

Вибростенд — многофункци­ональная штука. Он «задает вопросы» многим компонентам машины: кузову и его элементам, салону и в какой-то мере — подвеске (основные работы проводят в Испании). После знатной встряски с автомобиля снимают переднюю панель салона (со всеми потрохами), и инженер эндоскопом, словно доктор, скрупулезно осматривает все полости и закоулки. Так выявляют наиболее слабые детали, предотвращают появление «сверчков» и перетирание жгутов проводки.

Вибростенд в Крэнфилде может имитировать езду по дорогам любого типа и является своего рода лакмусом для элементов кузова и деталей интерьера. После стендовой протряски автомобиля демонтируют переднюю панель салона и при помощи эндоскопа осматривают ее внутренние полости. Так устраняются потенциальные «сверчки» и другие проблемы.

В одном из уголков, неподалеку от акустической безэховой камеры, замечаю пару леворульных Икс-Трейлов. Оказывается, эти машины собраны в Питере и доставлены в Крэнфилд для проведения различных тестов. Шумоизоляция — один из ключевых аспектов для российских потребителей. ­Поэтому у обновленного Икс-Трейла — шумопоглощающее лобовое стекло (прежде оно было прерогативой дизельных версий), увеличена толщина антигравийного покрытия днища, усилена защита арок, а полости кузова заполнены вспенивающимся составом.

Интерьер изменился не сильно. Появилась кожаная вставка в области бардачка, новые двухцветные материалы для версий с тканевой обивкой сидений, а сиденье пассажира (в машинах в комплектациях начиная со средней) обзавелось новыми регулировками — поясничного упора и по высоте. Аналогичный руль со скошенным низом (D‑Shape) получили обновленные Кашкаи и Икс-Трейлы на всех рынках.

Один из досадных примеров экономии: клавиши активации обогрева заднего сиденья расположили в передней части консоли, поскольку в случае их переноса на задние двери пришлось бы переделывать обивку.

Обновленный X‑Trail получил новый багажный органайзер, а покупателям предлагают выбор между докаткой и полноразмерной запаской. В первом случае объем багажника на 50 литров больше.



Испытательный балаган

Вспененный материал в крыльях позволил заметно снизить уровень аэродинамических шумов и даже немного повысить жесткость кузова.

На следующий день я помчал на испытательный полигон в Милбруке. И, должен сказать, он прекрасен! Будучи ровесником Дмитровского автополигона, цветущий английский трек наглядно демонстрирует, как мощен потенциал европейского автопрома. У обоих полигонов функция одна и та же: они помогают автопроизводителям, сертификаторам и местной автомобильной прессе — не бесплатно, конечно.

Сегодня в моем распоряжении два Икс-Трейла в российской спецификации: нынешний и обновленный — его инженеры ласково называют Minor Change. Изменения действительно незначительные, но их много. Это и новый дизайн передней части с бόльшим количеством хрома и меньшим — неокрашенного черного пластика. И новые светодиодные фонари. И улучшенный интерьер.

Мне же сейчас интереснее техническая сторона. Отправляемся с инженерами наматывать круги по горной дороге и скоростному бэнкингу. Пока я знакомлюсь с конфигурацией Милбрука, ребята рассказывают о порядке работы над «минорным чейнджем». Вкратце это звучит так: сбор пожеланий клиентов, согласование бюджета, подбор шин, настройка подвески и только затем — калибровка рулевого управления и всего остального. Последовательность — строжайшая!

Обновленный X‑Trail выдает более массивная, чем прежде, хромированная V‑образная вставка и новый бампер с минимумом неокрашенного пластика. На фото — участок «горной дороги» полигона в Милбруке. «Икс» стал тише, приятнее в управлении и отзывчивее в реакциях на акселератор. Ездовой комфорт на прежнем уровне, как и возможности вне асфальта.

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Дело в том, что каждое изменение тянет за собой нить событий. Например, появление в арсенале обновленного Икс-Трейла 19‑дюймовых колес изменило колею и заставило пересчитывать все компоненты подвески. А добавление «зимнего пакета» (обогрев руля, лобового стекла и задних сидений) вынудило заменить 150‑амперный генератор 180‑амперным. Чтобы он вписался в подкапотное пространство, пришлось переносить даже масляный щуп.

Впрочем, всё это частности. Попробую резюмировать общие впечатления от обновленной машины. Подвеска стала собраннее, но сохранила энергоемкость. Перенастроенный электроусилитель одарил руль внятным «нулём», а уровнем проработки шумоизоляции X‑Trail вплотную приблизился к лучшим игрокам сегмента. Измененный софт вариатора сделал отклик на педаль газа менее «тягучим». Этого и желали покупатели.

Сзади рестайлинговый X‑Trail выдает новая светодиодная оптика и бампер с хромированной горизонтальной планкой.

На серьезное бездорожье я не выезжал, а на умеренной грунтовке — здесь ее называют не иначе как dacha road — подтвердились асфальтовые выводы: изоляция колесных арок вышла на новый уровень, а плавность хода как минимум не стала хуже. И хотя инженеры уверяли, что того же удалось добиться и в отношении обновленного Кашкая, поездить на нем по Милбруку не дали. Если «иксом» здесь довольны на все сто, то Qashqai, выходящий на российский рынок несколькими месяцами позже, пока полуфабрикат.

Грустно ли было покидать инженерно-драйверский Милбрук? И да и нет. Да — потому что здешняя горная дорога, на которой Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда кувыркнул Aston Martin в картине «Казино „Рояль“», - одна из лучших в мире. Нет, поскольку персонал полигона — это сказочные чудаки. Ума не приложу, как ниссановским парням хватает терпения вежливо общаться с местной службой безопасности. Наши «надзиратели» запретили параллельную съемку одной машины из другой: опасно, мол. А еще не позволили фотографировать, стоя внутри поворота. Вот с внешней стороны — пожалуйста!

А дома — лучше

В какой-то момент мне стало мерещиться, что я работаю в Ниссане. После возвращения из Англии мы с инженерами провели день на Дмитровском автополигоне, оценивая финальные варианты настройки обновленного Кашкая. Да-да, они доточили шасси и предложили вместе выбрать из двух удачных вариантов тот, который пойдет в серию. А затем я вместе с ниссановским специалистом по Яндекс.Авто тестировал навигационную систему — Икс-Трейлы с такой уже можно заказать. Увы, про Qashqai могу рассказать лишь то, что в выборе серийной спецификации мы совпали. Подро­бности российский офис Nissan просил приберечь до премьеры, намеченной на март. Придет весна — расскажу.

Эти камеры исполь­зуются при доводке Яндекс.Авто и следят за синхронизацией информации на основном тачскрине и дисплее трип-компьютера. Если что-то пошло не так, инженеры пересмотрят запись и разберутся. Но сегодня всё уже ­работает как надо.

В отличие от большинства автопроизводителей, Nissan не просто использует «болванку» Яндекса, а активно сотрудничает с компанией, дотачивая систему. Главное достижение — боковая панель виджетов. Можно пользоваться всем функционалом мультимедийки, ­не сворачивая карту.

А вот насчет новой мультимедийки — никаких секретов. Основное преимущество Ниссана перед конкурентами состоит в более плотном сотрудничестве с Яндексом. Интерфейс предусматривает «Алису», а также боковую панель с виджетами, которая позволяет пользоваться всем мультимедийным функционалом не закрывая карту. Главный и очень жирный минус — мультимедийка с Яндекс.Авто не сочетается с камерой заднего вида и будет прерогативой машин в средних комплектациях. По крайней мере, пока.

Чтобы детали пазла окончательно сложились в картину, я побывал на заводе в Санкт-Петербурге: посмотрел производственный цикл, задал инженерам из R&D оставшиеся вопросы и пару раз приятно удивился. Здесь я впервые увидел живьем беспилотные тележки-тягачи (хотя наш главред говорит, что такие есть даже на производстве Весты в Ижевске), которые ездят вдоль проложенных по полу магнитных линий и развозят по цехам нужные детали. А еще питерский завод демонстрирует лучшие показатели качества по стандарту AVES (Alliance Vehicle Evaluation Standard) среди всех заводов альянса в Европе!

Разумеется, я не собираюсь впадать в грех идеализации. В обновленном «иксе» хватает компромиссных решений. Клавиши обогрева заднего сиденья расположены в передней части салона — просто потому, что в компании не захотели тратиться на новые панели с вырезами под кнопки в обшивках задних дверей. А еще автоматический режим по-прежнему есть только у водительского стеклоподъемника (по секрету: в отличие от обновленного Кашкая). Просто форма двери Икс-Трейла не позволяет встроить в нее имеющийся смарт-мотор, исключающий зажим. А заморачиваться и менять моторчики опять же нерентабельно.

Когда вы дочитаете до этого места, продажи обновленных Икс-Трейлов в России будут идти полным ходом. Машина продержится на конвейере еще три-четыре года, после чего ее сменит новая модель. Для нас ее будет адаптировать та же команда. И знаете что? Пройдя с нашими инженерами через Крэнфилд, Милбрук, Дмитров и Питер, я убежден, что они знают, как надо. И если рационализаторы из топ-менеджмента не станут вставлять им палки в колёса и кнопки обогрева заднего сиденья в переднюю консоль, российские ­Ниссаны будут одними из лучших в мире.

Фото: Михаил Кулешов и Nissan