Второе обновление Mitsubishi Outlander: вечная молодость

Когда новые модели выходят крайне редко, приходится ставить рекорды по количеству модернизаций. Mitsubishi ASX столько раз омолаживали, что со счета можно сбиться. Outlander тоже не отстает — во второй раз лег под нож хирурга.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander 2.0 4WD Mitsubishi Outlander 2.4 4WD Mitsubishi Outlander 3.0 GT Длина / ширина / высота / база 4695 / 1810 / 1703 / 2670 мм Объем багажника (VDA) 477 / 1640 л Снаряженная / полная масса 1570 / 2210 кг 1685 / 2210 кг 1585 / 2270 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 107 кВт/146 л.с. при 6000 об/мин; 196 Н·м при 4200 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов,2360 см³; 123 кВт/167 л.с. при 6000 об/мин; 222 Н·м при 4100 об/мин бензиновый, V6, 24 клапана, 2998 см³; 167 кВт/222 л.с. при 6250 об/мин; 291 Н∙м при 3750 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,0 с 10,5 с 8,7 с Максимальная скорость 188 км/ч 198 км/ч 205 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 60 л АИ-92, АИ-95 / 60 л АИ-95 / 60 л Расход топлива: смешанный цикл 7,7 л / 100 км 7,8 л / 100 км 8,9 л / 100 км Трансмиссия полный привод; CVT полный привод; CVT полный привод; А6

Кислые щи

Нынешнему Аутлендеру перекройка фасада была позарез нужна с самого рождения. Узенькие фары и такая же решетка в сочетании с массивным передним бампером создавали странное впечатление — будто «айрон мэн» с похмелья. Глобальное обновление 2015 года изменило автомобиль до неузнаваемости: он посвежел и избавился от отекшего лица. Нашумевший «икс-дизайн», якобы тянутый у Лады, пошел Аутлендеру на пользу.

Хотя о чем я? У Mitsubishi икс-образные элементы в передке именуются Dynamic Shield, все совпадения случайны. Главное, что теперь масштабных изменений не нужно — второй рестайлинг принес слегка обновленные бамперы, новую решетку радиатора да светодиодный дальний свет.

Светодиодный дальний свет доступен для версии 2.4 Ultimate и трехлитрового GT.

Передние сиденья обрели боковую поддержку — не выдающуюся, но это лучше, чем ничего. Клавиши стеклоподъемников обзавелись подсветкой, а сами механизмы — доводчиками. У полноприводных моделей теперь электромеханический ручник.

Ни эталонной эргономики, ни внимания к мелочам, ни стиля. С отсутствием последнего придется смириться до глобальных перемен. Есть и другие проблемы. За рулем сидишь по-прежнему высоко, и с этим ничего не поделаешь. Диапазона «лифта» сиденья и регулировки руля по вылету не хватает даже человеку среднего роста.

Мясо с овощами

Под капотом без новостей: рядные «четверки» объемом 2,0 и 2,4 литра, а на версии GT — трехлитровая «шестерка».

Динамики у 167‑сильного «аута» 2.4 с вари­атором как не было, так и нет. Обгон с выездом на встречную сопровождается натужным ревом мотора с уходом стрелки тахометра в стратосферу. Что уж говорить про самый популярный у нас «дохлый» 146‑сильный вариант.

Вне зависимости от типа полноприводной трансмиссии (AWC или S‑AWC) подключением задней оси ведает электромагнитная муфта, которая не блещет быстродействием. Вне асфальта лучше заранее ее заблокировать, благо такая возможность есть.

То ли дело GT! После «сезонных овощей» с четырьмя цилиндрами это спелый экзотический фрукт. V‑образная 222‑сильная «шестерка» вкупе с шестиступенчатым автоматом достойно тащит нелегкий кроссовер, не заставляя покрываться холодным потом при выходе на обгон. Есть окно — ­нырнул!

Аппетит под стать динамике — кушать 95‑й бензин Outlander GT любит. Почти 11 литров на загородной трассе — это много. «Четверки» экономичнее на пару литров, а в качестве бонуса могут перебиться «девяносто вторым».

Интерьер наводит тоску. Из нового — лишь фактура псевдокарбоновых вставок. Стало чуть тише: рестайлинг принес улучшенную «шумку» в задней части кузова.

Версия GT отличается трансмиссией с активным передним межколесным дифференциалом.

На все полноприводные версии теперь ставят электромеханический стояночный тормоз.

Для задних пассажиров предусмотрены персональные дефлекторы.



Наследие

Перепрофилированные сиденья не верх совершенства, но после старых они кажутся очень удобными.

Про внятную управляемость Outlander раньше знать не знал. Теперь он уверенно держится в повороте, даря неожиданную обратную связь и, пускай неяркое, ощущение «нуля» — всё это заслуга перенастроенного усилителя руля.

Увы, с перебором скорости «аут» распрямляет траекторию, уходя наружу поворота. У версии GT спереди стоит активный дифференциал — привет от славного спортивного прошлого седана Lancer Evolution. С активным «дифом» кроссовер задорно ввинчивается в дугу даже под полным газом. И вне асфальта чувствуешь себя гораздо увереннее, поскольку дифференциал грамотно жонглирует моментом между передними колесами.

Но внедорожные возможности отнюдь не беспредельные. У всех модификаций подключением задней оси ведает электромагнитная муфта, которую лучше заранее заблокировать.

Быстродействие в авторежиме — так себе. Геометрическая проходимость не выдающаяся. С одной стороны — клиренс 215 мм, с другой — «блек-джек» со знаком минус: по 21 градусу на рампе, въезде и съезде. Приложиться бампером — как два байта переслать, в чем я убедился, стоило попасть на грунтовку ­

с глубокой колеей.

Разбитых дорог Outlander не боится. Подвеска стала плотнее, избавив машину от неприятной раскачки на волнах. И до пробоя ходовую довести непросто. Расплата за это — трансляция мелких и средних неровностей в салон, особенно на сиденья. Подобный «налог» вполне терпим на фоне ощущения цельности шасси, которого раньше не было и в помине.

Из гадкого утенка Outlander постепенно вырос во вполне удобный среднеразмерный паркетник.

* * *

При всем своем несовершенстве обновленный Outlander мне нравится. Из гадкого утенка он постепенно вырос во вполне удобный среднеразмерный паркетник. И если непобедимая Toyota RAV4 по-прежнему лидирует по объему продаж, то второй принципиальный соперник — а это Nissan X‑Trail — уже остался позади.