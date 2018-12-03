Второе обновление Mitsubishi Outlander: вечная молодость

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Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
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Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
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Mitsubishi Outlander 3.0 GT
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Длина / ширина / высота / база 4695 / 1810 / 1703 / 2670 мм
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Объем багажника (VDA) 477 / 1640 л
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Снаряженная / полная масса
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1570 / 2210 кг
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1685 / 2210 кг
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1585 / 2270 кг
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Двигатель
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бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 107 кВт/146 л.с. при 6000 об/мин; 196 Н·м при 4200 об/мин
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бензиновый, Р4, 16 клапанов,2360 см³; 123 кВт/167 л.с. при 6000 об/мин; 222 Н·м при 4100 об/мин
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бензиновый, V6, 24 клапана, 2998 см³; 167 кВт/222 л.с. при 6250 об/мин; 291 Н∙м при 3750 об/мин
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Время разгона 0–100 км/ч
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12,0 с
|
10,5 с
|
8,7 с
|
Максимальная скорость
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188 км/ч
|
198 км/ч
|
205 км/ч
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Топливо / запас топлива
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АИ-92, АИ-95 / 60 л
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АИ-92, АИ-95 / 60 л
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АИ-95 / 60 л
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Расход топлива: смешанный цикл
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7,7 л / 100 км
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7,8 л / 100 км
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8,9 л / 100 км
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Трансмиссия
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полный привод; CVT
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полный привод; CVT
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полный привод; А6
Кислые щи
Нынешнему Аутлендеру перекройка фасада была позарез нужна с самого рождения. Узенькие фары и такая же решетка в сочетании с массивным передним бампером создавали странное впечатление — будто «айрон мэн» с похмелья. Глобальное обновление 2015 года изменило автомобиль до неузнаваемости: он посвежел и избавился от отекшего лица. Нашумевший «икс-дизайн», якобы тянутый у Лады, пошел Аутлендеру на пользу.
Хотя о чем я? У Mitsubishi икс-образные элементы в передке именуются Dynamic Shield, все совпадения случайны. Главное, что теперь масштабных изменений не нужно — второй рестайлинг принес слегка обновленные бамперы, новую решетку радиатора да светодиодный дальний свет.
Передние сиденья обрели боковую поддержку — не выдающуюся, но это лучше, чем ничего. Клавиши стеклоподъемников обзавелись подсветкой, а сами механизмы — доводчиками. У полноприводных моделей теперь электромеханический ручник.
Ни эталонной эргономики, ни внимания к мелочам, ни стиля. С отсутствием последнего придется смириться до глобальных перемен. Есть и другие проблемы. За рулем сидишь по-прежнему высоко, и с этим ничего не поделаешь. Диапазона «лифта» сиденья и регулировки руля по вылету не хватает даже человеку среднего роста.
Мясо с овощами
Под капотом без новостей: рядные «четверки» объемом 2,0 и 2,4 литра, а на версии GT — трехлитровая «шестерка».
Динамики у 167‑сильного «аута» 2.4 с вариатором как не было, так и нет. Обгон с выездом на встречную сопровождается натужным ревом мотора с уходом стрелки тахометра в стратосферу. Что уж говорить про самый популярный у нас «дохлый» 146‑сильный вариант.
То ли дело GT! После «сезонных овощей» с четырьмя цилиндрами это спелый экзотический фрукт. V‑образная 222‑сильная «шестерка» вкупе с шестиступенчатым автоматом достойно тащит нелегкий кроссовер, не заставляя покрываться холодным потом при выходе на обгон. Есть окно — нырнул!
Аппетит под стать динамике — кушать 95‑й бензин Outlander GT любит. Почти 11 литров на загородной трассе — это много. «Четверки» экономичнее на пару литров, а в качестве бонуса могут перебиться «девяносто вторым».
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Интерьер наводит тоску. Из нового — лишь фактура псевдокарбоновых вставок. Стало чуть тише: рестайлинг принес улучшенную «шумку» в задней части кузова.
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Версия GT отличается трансмиссией с активным передним межколесным дифференциалом.
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На все полноприводные версии теперь ставят электромеханический стояночный тормоз.
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Для задних пассажиров предусмотрены персональные дефлекторы.
Наследие
Про внятную управляемость Outlander раньше знать не знал. Теперь он уверенно держится в повороте, даря неожиданную обратную связь и, пускай неяркое, ощущение «нуля» — всё это заслуга перенастроенного усилителя руля.
Увы, с перебором скорости «аут» распрямляет траекторию, уходя наружу поворота. У версии GT спереди стоит активный дифференциал — привет от славного спортивного прошлого седана Lancer Evolution. С активным «дифом» кроссовер задорно ввинчивается в дугу даже под полным газом. И вне асфальта чувствуешь себя гораздо увереннее, поскольку дифференциал грамотно жонглирует моментом между передними колесами.
Но внедорожные возможности отнюдь не беспредельные. У всех модификаций подключением задней оси ведает электромагнитная муфта, которую лучше заранее заблокировать.
Быстродействие в авторежиме — так себе. Геометрическая проходимость не выдающаяся. С одной стороны — клиренс 215 мм, с другой — «блек-джек» со знаком минус: по 21 градусу на рампе, въезде и съезде. Приложиться бампером — как два байта переслать, в чем я убедился, стоило попасть на грунтовку
с глубокой колеей.
Разбитых дорог Outlander не боится. Подвеска стала плотнее, избавив машину от неприятной раскачки на волнах. И до пробоя ходовую довести непросто. Расплата за это — трансляция мелких и средних неровностей в салон, особенно на сиденья. Подобный «налог» вполне терпим на фоне ощущения цельности шасси, которого раньше не было и в помине.
* * *
При всем своем несовершенстве обновленный Outlander мне нравится. Из гадкого утенка он постепенно вырос во вполне удобный среднеразмерный паркетник. И если непобедимая Toyota RAV4 по-прежнему лидирует по объему продаж, то второй принципиальный соперник — а это Nissan X‑Trail — уже остался позади.
|Outlander приобрел много приятных мелочей
|Прыти ему по-прежнему недостает
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