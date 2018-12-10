10 главных зимних ошибок автовладельцев

Современные машины эксплуатируются, как правило, круглый год. Но у зимней езды есть особенности, которые необходимо учитывать.

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Летом ничего этого нет, однако большинство водителей как бы не замечают подобных нюансов. Мол, машина у меня современная, а потому никаких зимних проблем быть не может. Однако же проблемы есть — как есть и ошибки, проявляющиеся как раз в зимние месяцы, особенно у не самых опытных водителей.

Следовать нашим советам или нет, каждый решит для себя сам. Просим прощения у тех, кто полагает, что и так все знает. Будет хорошо, если такие знатоки помогут нам дополнить предлагаемый ниже список своими пожеланиями.

Пара слов про самые общие зимние пожелания от ЗР. Старайтесь зимой ездить медленнее, чем летом, — хотя бы на 10–20 км/ч. По возможности увеличивайте дистанцию по сравнению с «теплыми» условиями. И, конечно же, избегайте резких разгонов и торможений.

Всем желаем беспроблемной езды в любое время года!