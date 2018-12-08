Почему мы смотрим чемпионат России по кольцевым гонкам

Если в отечественном автоспорте в последние годы и есть какой-то прогресс, то почти весь он сосредоточился в Российской серии кольцевых гонок. Только здесь отчетливо видно развитие — с каждым годом больше машин, пилотов и зрителей. А видно оно отчасти благодаря тому, что заезды топового класса Туринг показывают по телевизору в прямом эфире. Честно говоря, к ним не мешало бы добавить и класс Национальный, где участников и борьбы еще больше. Вероятно, в будущем так и произойдет, а пока «За рулем» предлагает вспомнить ключевые моменты прошедшего сезона.

В Грозном пилоты команды Lada Sport заняли весь подиум в классе Туринг, да и раньше играли важные роли. Но в целом сезон не отнесешь к числу больших удач команды.

Туринг: титул не для всех

Говорят, что титул легче завоевать, чем отстоять. К титулам Дмитрия Брагина, видимо, это не относится. Тольяттинец, выступающий за казанскую команду «ТАИФ Моторспорт», защитил титул второй раз подряд. Начал сезон ни шатко ни валко, но затем набрал чемпионский темп. И уже после первого заезда последнего этапа на арене «Крепость Грозная» стал недосягаем по набранным очкам в классе машин с 350‑сильными 2-литровыми двигателями с наддувом.

В классе Туринг собраны самые быстрые пилоты страны. Дмитрий Брагин третий год подряд стал среди них лучшим.

Весь подиум заняли гонщики заводской команды Lada Sport на Вестах. Брагину же достаточно было финишировать шестым на своем Audi RS3. Серебро сезона взял Алексей Дудукало (Lukoil Racing, Audi RS3), а бронза досталась лучшему из ладовских пилотов Кириллу Ладыгину. Он, кстати, будучи обладателем бессчетного количества титулов в самых разных гонках, чемпионом в кольцевом Туринге пока что не становился.

Суперпродакшн: имени Весты

В классе, где весь сезон побеждали только Весты, на последнем этапе наконец-то отличилась и Гранта. На итоги турнира это повлияло слабо.

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Надо полагать, команда Lada Sport осталась не вполне довольна итогами Туринга. Но в этом зачете машин ей жаловаться не на что.

Михаил Митяев и Владислав Незванкин, опять-таки на Вестах (мощностью около 260 л.с.), весь сезон имели тотальное превосходство и выиграли вообще все заезды. Кроме одного — на этапе в Грозном, где впервые отличилась не Веста, а Гранта — под управлением Евгения Мейтеса. Бронзовым призером сезона стал казанец Ильсур Ахметвалеев.

Из-за доминирования Вест по ходу сезона всплыл вопрос модернизации технического регламента. Суперпродакшн был задуман как класс для немолодых машин, отходивших свое в Туринге. А с приходом в РСКГ команды АВТОВАЗа ситуация заметно изменилась — Вестам просто нет равных.

Туринг-Лайт: дорогу молодым!

Сенсация в юниорском зачете (до 17 лет) — впервые победителем сезона стала девушка! Ирина Сидоркова обошла с десяток парней.

Здесь легкий кризис проявился несколько иначе. В ходе нормальной для автоспорта «гонки вооружений» подготовка конкурентоспособных машин с моторами 1.6 постепенно становилась всё дороже и дороже — в результате падало число участников.

Сражения, тем не менее, кипели нешуточные, и чемпиона от вице-чемпиона в итоге разделило всего одно зачетное очко. Петербуржец Григорий Бурлуцкий на Peugeot 208 оказался чуть сильнее — или просто удачливее, чем Андрей Масленников на Фиесте. Оба, кстати, весьма молодые люди, равно как и третий ­призер Игорь Самсонов (Volkswagen Polo).

Национальный: одолеть Калину?

Ну что тут сказать — тридцать с лишним пилотов устроили подлинный калейдоскоп в зачете произведенных в России машин с моторами 1.6. Подготовка техники — минимальная, а потому это самый доступный по расходам класс. Заодно самый массовый и самый ­боевитый: победы есть у пяти гонщиков, представляющих пять разных команд. Аварий — не сосчитать!

Класс Национальный был и остается главным поставщиком зрелищных инцидентов в серии РСКГ.

Одна из вечных интриг в Национальном — сумеет ли иномарка из числа собираемых в стране одолеть коренных обитателей. Многие годы разные модели пробовали это сделать — и Polo, и Rio, но Калина в той или иной ипостаси неизменно брала верх. И наконец свершилось: победа сезона завоевана на Солярисе усилиями тольяттинца Павла Кальмановича. Второе место занял юный Глеб Кузнецов (Москва), который также вел по дистанции «чужака» — Volkswagen Polo Sedan. Калина II в версии NFR вывезла петербуржца Андрея Петухова на третье место в сезоне.

РСКГ: вчера и завтра

Азартные баталии иномарок и нашемарок в классе Национальный впервые привели к успеху Соляриса и Павла Кальмановича.

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Аббревиатура СМП, которая соседствует с названием серии РСКГ, обозначает программу поддержки автоспорта SMP Racing — ту самую, что поддерживает и Сергея Сироткина в Формуле‑1. Без должного финансирования даже очень интересный чемпионат выжить не сможет — так устроен современный мир.

Добавим, что серии в определенные моменты ее истории действительно приходилось выживать. РСКГ — прямой наследник чемпионата СССР по кольцевым гонкам, который преобразовался сначала в чемпионат России, а затем в RTCC и RRC, пока, наконец, название вновь не стало русскоязычным.

Технической вершиной когда-то был Супертуризм, и наполняли его в основном Лады 110. Но сегодня РСКГ мало чем отличается от аналогичных европейских серий — градация классов машин очень схожа. С появлением международного свода требований TCR российский Туринг стал идентичен Турингу в Германии, Италии и даже в США и Китае. На этих же машинах можно выступать хоть в Кубке мира.

Возможно, это и есть главное достижение РСКГ. Но оно наверняка не последнее. Может, скоро по телевизору покажут и гонки в классе Национальный — как зрелище, достойное ­всеобщего просмотра.

Фото: Григорий Голышев и Виталий Блинушов