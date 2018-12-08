Почему мы смотрим чемпионат России по кольцевым гонкам

Туринг: титул не для всех
Говорят, что титул легче завоевать, чем отстоять. К титулам Дмитрия Брагина, видимо, это не относится. Тольяттинец, выступающий за казанскую команду «ТАИФ Моторспорт», защитил титул второй раз подряд. Начал сезон ни шатко ни валко, но затем набрал чемпионский темп. И уже после первого заезда последнего этапа на арене «Крепость Грозная» стал недосягаем по набранным очкам в классе машин с 350‑сильными 2-литровыми двигателями с наддувом.
Весь подиум заняли гонщики заводской команды Lada Sport на Вестах. Брагину же достаточно было финишировать шестым на своем Audi RS3. Серебро сезона взял Алексей Дудукало (Lukoil Racing, Audi RS3), а бронза досталась лучшему из ладовских пилотов Кириллу Ладыгину. Он, кстати, будучи обладателем бессчетного количества титулов в самых разных гонках, чемпионом в кольцевом Туринге пока что не становился.
Суперпродакшн: имени Весты
Надо полагать, команда Lada Sport осталась не вполне довольна итогами Туринга. Но в этом зачете машин ей жаловаться не на что.
Михаил Митяев и Владислав Незванкин, опять-таки на Вестах (мощностью около 260 л.с.), весь сезон имели тотальное превосходство и выиграли вообще все заезды. Кроме одного — на этапе в Грозном, где впервые отличилась не Веста, а Гранта — под управлением Евгения Мейтеса. Бронзовым призером сезона стал казанец Ильсур Ахметвалеев.
Из-за доминирования Вест по ходу сезона всплыл вопрос модернизации технического регламента. Суперпродакшн был задуман как класс для немолодых машин, отходивших свое в Туринге. А с приходом в РСКГ команды АВТОВАЗа ситуация заметно изменилась — Вестам просто нет равных.
Туринг-Лайт: дорогу молодым!
Здесь легкий кризис проявился несколько иначе. В ходе нормальной для автоспорта «гонки вооружений» подготовка конкурентоспособных машин с моторами 1.6 постепенно становилась всё дороже и дороже — в результате падало число участников.
Сражения, тем не менее, кипели нешуточные, и чемпиона от вице-чемпиона в итоге разделило всего одно зачетное очко. Петербуржец Григорий Бурлуцкий на Peugeot 208 оказался чуть сильнее — или просто удачливее, чем Андрей Масленников на Фиесте. Оба, кстати, весьма молодые люди, равно как и третий призер Игорь Самсонов (Volkswagen Polo).
Национальный: одолеть Калину?
Ну что тут сказать — тридцать с лишним пилотов устроили подлинный калейдоскоп в зачете произведенных в России машин с моторами 1.6. Подготовка техники — минимальная, а потому это самый доступный по расходам класс. Заодно самый массовый и самый боевитый: победы есть у пяти гонщиков, представляющих пять разных команд. Аварий — не сосчитать!
Одна из вечных интриг в Национальном — сумеет ли иномарка из числа собираемых в стране одолеть коренных обитателей. Многие годы разные модели пробовали это сделать — и Polo, и Rio, но Калина в той или иной ипостаси неизменно брала верх. И наконец свершилось: победа сезона завоевана на Солярисе усилиями тольяттинца Павла Кальмановича. Второе место занял юный Глеб Кузнецов (Москва), который также вел по дистанции «чужака» — Volkswagen Polo Sedan. Калина II в версии NFR вывезла петербуржца Андрея Петухова на третье место в сезоне.
РСКГ: вчера и завтра
Аббревиатура СМП, которая соседствует с названием серии РСКГ, обозначает программу поддержки автоспорта SMP Racing — ту самую, что поддерживает и Сергея Сироткина в Формуле‑1. Без должного финансирования даже очень интересный чемпионат выжить не сможет — так устроен современный мир.
Добавим, что серии в определенные моменты ее истории действительно приходилось выживать. РСКГ — прямой наследник чемпионата СССР по кольцевым гонкам, который преобразовался сначала в чемпионат России, а затем в RTCC и RRC, пока, наконец, название вновь не стало русскоязычным.
Технической вершиной когда-то был Супертуризм, и наполняли его в основном Лады 110. Но сегодня РСКГ мало чем отличается от аналогичных европейских серий — градация классов машин очень схожа. С появлением международного свода требований TCR российский Туринг стал идентичен Турингу в Германии, Италии и даже в США и Китае. На этих же машинах можно выступать хоть в Кубке мира.
Возможно, это и есть главное достижение РСКГ. Но оно наверняка не последнее. Может, скоро по телевизору покажут и гонки в классе Национальный — как зрелище, достойное всеобщего просмотра.
Фото: Григорий Голышев и Виталий Блинушов
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