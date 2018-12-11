Задавайте вопросы по эксплуатации автомобилей зимой

Недавно за рулем? Для вас это первая зима в статусе автовладельца? Тогда вам сюда. Присылайте свои вопросы на тему зимней эксплуатации машины. Эксперты ЗР дадут грамотный совет в нашей постоянной рубрике «Прямая линия».

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Что делать, чтобы сберечь аккумулятор при длительной стоянке на холоде; как попасть в машину, если замерзли замки или примерзли уплотнители; нормально ли, что зимой средний расход топлива растет, — ответы на эти и другие вопросы знают наши эксперты. Спрашивайте — ответим!

Прием вопросов окончен. Спасибо за вашу активность. С ответами можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото: Онлайн-редакция
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