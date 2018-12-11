Наверняка вопросом из заголовка задавались многие автомобилисты. Причин громкой работы дворников может быть несколько. И не всегда для устранения скрипа требуется заменить сами щетки. Чтобы не переплачивать лишнего, рассказываем, как нужно действовать.
В автомобилях каждый ищет что-то близкое себе. Индивидуалист — яркий «аксессуар». Человек семейный — комфорт и безопасность. Любитель дальних путешествий — надежность. Можно ли в одной модели объединить все разнонаправленные стремления? Давайте посмотрим на Audi Q5 с этой точки зрения.
С новым универсалом Kia Ceed я впервые познакомился месяц назад в Милане, на финальном тесте Европейского конкурса Autobest. Приятно, что Kia, в отличие от конкурентов — Тойоты и Форда, уже презентует новинку у нас в России.
В третьем поколении корейский универсал стал не только вместительнее, но и во многом просто удобнее.
Задавайте вопросы по эксплуатации автомобилей зимой
Недавно за рулем? Для вас это первая зима в статусе автовладельца? Тогда вам сюда. Присылайте свои вопросы на тему зимней эксплуатации машины. Эксперты ЗР дадут грамотный совет в нашей постоянной рубрике «Прямая линия».
Что делать, чтобы сберечь аккумулятор при длительной стоянке на холоде; как попасть в машину, если замерзли замки или примерзли уплотнители; нормально ли, что зимой средний расход топлива растет, — ответы на эти и другие вопросы знают наши эксперты. Спрашивайте — ответим!
Прием вопросов окончен. Спасибо за вашу активность. С ответами можно ознакомиться по этой ссылке.