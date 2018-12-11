Недавно за рулем? Для вас это первая зима в статусе автовладельца? Тогда вам сюда. Присылайте свои вопросы на тему зимней эксплуатации машины. Эксперты ЗР дадут грамотный совет в нашей постоянной рубрике «Прямая линия».
В спешке несложно ошибиться и ввести номер собственной машины в мобильном приложении или на экране паркомата с ошибкой. Сочетание цифр и букв, сфотографированное парконом, не совпадет с попавшим в базу, и вы получите «письмо счастья». Но этот штраф можно отменить!
— Да ты знаешь, кто я?! Да я сейчас позвоню своим, они с тобой такое сделают, — наверняка вы пару раз в жизни слышали в свой адрес подобное. Герой этой истории тоже на беду поспорил с прохожим и... попал под суд за пьяное вождение.
Рестайлинговый Kia Sportage — без турбомотора и робота, которые подпортили карму многим автопроизводителям, но с атмосферником 2.4 GDI семейства Theta II и новым 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом.
Audi Q3 второго поколения начнут продавать у нас в 2019 году. В Россию привезут кроссоверы не с новейшими «придушенными дизельгейтом» двигателями, а с уже знакомыми по предшественнику моторами. И наша машина едет явно лучше, чем «кушки» в европейской спецификации!
Задавайте вопросы по эксплуатации автомобилей зимой
Недавно за рулем? Для вас это первая зима в статусе автовладельца? Тогда вам сюда. Присылайте свои вопросы на тему зимней эксплуатации машины. Эксперты ЗР дадут грамотный совет в нашей постоянной рубрике «Прямая линия».
Что делать, чтобы сберечь аккумулятор при длительной стоянке на холоде; как попасть в машину, если замерзли замки или примерзли уплотнители; нормально ли, что зимой средний расход топлива растет, — ответы на эти и другие вопросы знают наши эксперты. Спрашивайте — ответим!
Все вопросы, касающиеся содержания, обслуживания, ухода за автомобилем зимой, присылайте на электронную почту question@zr.ru Постарайтесь сформулировать в них больше вводных — так эксперту будет проще дать правильный совет. Ответы будут опубликованы в ближайшее время.