Mitsubishi Eclipse Cross: экстремальный тест на бездорожье

К берегу несостоявшегося Подольского моря — одной из незавершенных комсомольских строек — «За рулем» добрался по раскисшей грунтовке на состоявшемся кроссовере Mitsubishi Eclipse Cross.

Mitsubishi Eclipse Cross

Комсомолу 100 лет! По своему размаху с ВЛКСМ тягаться некому — почти 40 миллионов советских граждан от 14 до 28 лет состояли в этой молодежной организации. Вот только уже нет ни ее, ни СССР. А уж сколько комсомольских строек прошлого остались незавершенными после распада Союза — не счесть. Далеко не до всех объектов легко добраться — нужно что-то с полным приводом.

Наш выбор пал на новичка в стане компактных кроссоверов — Mitsubishi Eclipse Cross с 1,5-литровым турбомотором, вари­атором и полным приводом. Его мы выбрали неспроста, ведь первый автомобиль Mitsubishi лишь на год старше ВЛКСМ — Model A появился в революционном и для нас, и для компании 1917 году. А поехали мы на Подольское море. Не слышали о таком? Давайте вместе поднимать историю! Этот суперпроект должен был если не повернуть реки вспять, то по крайней мере «отрегулировать сток рек южной части Московской области».

Интерьер Эклипса на порядок спокойнее внешности. К эргономике особых претензий нет.

Приборы стандартны и хорошо читаются. На центральный дисплей можно вывести графику, отражающую перераспределение момента между осями.

Проекционный дисплей чем-то напоминает прицел. При желании его можно убрать.

Мультимедийная система не отягощена штатной навигацией. В качестве альтернативы можно подключить смартфон через Apple CarPlay или Android Auto.



Против течения

В 1975 году Московский областной совет принял решение о создании Подольского моря — водохранилища на месте слияния рек Пахра и Моча, которое стало бы курортной зоной в Московской области, страдающей от недостатка больших водоемов.

Через три года сделали проект: для поддержания постоянного уровня воды было необходимо создать каскад из трех гидроузлов. В год московской Олимпиады‑80 было начато строительство первого из трех таких сооружений. Через десять лет эта грандиозная конструкция из бетона была практически готова. В зоне предполагаемого затопления даже вырубили леса. А потом грянули лихие девяностые. Страну затрясло, финансирование прекратилось. Реализованный на треть проект заморозили, и, похоже, до полноценной разморозки еще далеко. Да и надо ли так издеваться над природой?

Аббревиатура S‑AWC знакома каждому поклоннику марки по легендарным машинам Lancer Evolution. Но активных дифференциалов в трансмиссии Эклипса, конечно же, нет.

Пользоваться тачпадом в дороге неудобно. Чувствительность и быстродействие оставляют желать лучшего.



Наддувательство

Дорога к Подольскому морю пролегает по отличному Симферопольскому шоссе, на котором 150‑сильный Eclipse чувствует себя прекрасно. Задора двигателя хватает за глаза — даже в паре с вариатором, который порой резиной растягивает ускорение.

Сиденья хороши: подушка длинная, отсутствие регулировки поясничного упора не напрягает, поскольку спинка хорошо спрофилирована.

Сзади просторно даже людям ростом выше среднего. Можно регулировать угол наклона спинки и сдвигать сиденье по салазкам.

Для задних пассажиров предусмотрен двухступенчатый обогрев.



Как я ни старался, Eclipse не брал меньше 9 литров 92‑го бензина на сотню. Стоило выйти на узкую двухполосную дорогу, где периодически приходилось обгонять с выездом на встречную, и аппетит вырос еще на пару литров.

Eclipse Cross неплохо стоит на дуге и не разочаровывает пустым «нулем». Усилие на руле по мере роста скорости в вираже растет линейно, хотя и не очень активно. Но все-таки отточенных манер ему недостает. Да и крены больше, чем хотелось бы.

Mitsubishi Eclipse Cross

Раскисшая грунтовка с глубокой колеей Эклипсу по зубам. Но бездорожья посерьезнее лучше избегать — автомобиль не того класса.

С жесткой диагоналкой Eclipse Cross справился не сразу, пришлось его немного раскачать.



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Вскоре съехали с асфальта. К заброшенному гидроузлу плелись по влажной грунтовке. Пришлось и побуксовать, чтобы не свалиться в глубокую колею, в которой даже 200‑миллиметровый клиренс не спасет. Потом рельеф стал совсем грустным, пробирались «на цыпочках».

В один прекрасный момент Cross повис на двух колесах — «диагональ» во всей красе. Mitsubishi упорно вращал свободными колесами и наотрез отказывался передать момент тем, что контактировали с землей. Пришлось вручную раскачать машину взад-вперед, чтобы зацепить опору третьим колесом. ­Получилось!

Недостроенный гидроузел — одновременно внушительное и печальное зрелище. Высоченные бетонные стены посреди полей и лесов, сплошь покрытые граффити. Подольский гидроузел — место паломничества начинающих и не очень фотографов. Главное, чтобы было на чем доехать. Eclipse прополз.

Мост близ деревни Игнатово выглядит футуристично. Высокий пролет в овраге — и ни намека на хоть какую-то дорогу поблизости.

Недостроенный гидроузел примагничивает фотографов и любителей настенной живописи.



Штурмовать подъем пришлось ходом, но очень аккуратно — дабы не повредить красивые бамперы. Сердце сжималось: рельеф такой, что машина постоянно скребла брюхом. И всё же Mitsubishi выбрался без посторонней помощи — с отключенной противобуксовочной системой и «гравийным» режимом трансмиссии S‑AWC, хотя активных дифференциалов, как у Лансера Evo, понятное дело, нет.

Мост в никуда

Найти его оказалось сложнее — недостроенный мост возвышается далеко от основных трасс. Свернули на узкую извилистую тропку. Поперечные ямки, торчащие корни деревьев Eclipse Cross отрабатывает гораздо лучше, чем жесткие асфальтовые стыки. Чем хуже дороги, тем меньше проблем! Разве что на большой волне надо быть аккуратным, чтобы не раскачать машину и не приложиться о грунт.

В конце концов дорога кончилась. От слова «совсем» — глубина раскисшей колеи позволит пролезть разве что на армейском грузовике. И мы, как настоящие комсомольцы, пошли на разведку. Пешком. И нашли! А затем по отвратительной скользкой грунтовке, изрядно заросшей травой, всё же доехали до недостроенного моста, что близ деревни Игнатово.

По иронии судьбы застрявший по соседству автомобиль — тоже Mitsubishi. Молодой фотограф бездумно бросился в атаку, за что и поплатился.

Выглядит конструкция по меньшей мере странно. Пролет высокого моста стоит посреди глуши. Ни дорог, ни подхода, ни въезда. Ничего! Да и река Дороховка совсем неглубокая. Вот если бы задуманное воплотили, уровень воды в этом месте был бы высоким. Но увы. Мост в никуда и ниоткуда — отличный символ последних лет существования СССР.

* * *

Мода на всё, что напоминает о былых советских временах, потихоньку возвращается. Так уж устроена наша память — плохое забывается, а позитив остается в умах. Столетняя история автомобильного направления Mitsubishi в чем-то схожа с историей ВЛКСМ. Спортивно-раллийные достижения свежи и вспоминаются с теплотой фанатами и в самóй компании. И умело ностальгиру­ющий по тем временам Eclipse Cross — яркое тому подтверждение. Не зря же вернулось из небытия гремевшее когда-то имя Eclipse. Новый кроссовер — однозначно самая видная модель в нынешней линейке. Так что в истории легендарной японской марки наверняка еще будут яркие страницы.