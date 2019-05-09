Самый популярный автомобиль войны: все факты о Willys MB4

Хочется еще и еще попрыгать по кочкам, покрутить коротенький автомобиль с легким заносом задней оси! Тем более что он очень охотно, по-дружески откликается на подобное мальчишество.

Вообще-то, мы знакомы не один десяток лет. Приходилось ездить на Виллисах и летом, и зимой. Но каждый раз, устраиваясь за рулем, стараюсь быть беспристрастным, словно пробую машину впервые. И каждый раз убеждаюсь, насколько хорош этот автомобиль. Впрочем, тоже мне открытие! Это было известно задолго до нас — три четверти века тому назад.

В 1940‑м, когда мировая война уже захватывала многие страны, но США в нее формально еще не вступили, американское правительство активно к войне готовилось. Тогда и объявили конкурс на компактный и легкий армейский разведывательный и командирский автомобиль. Сроки были очень сжатые, а основными конкурентами оказались отнюдь не лидеры американского рынка, входящие в «большую тройку», а компании American Bantam и Willys-Overland Motors. Делá их шли неблестяще, и, очевидно, именно это побудило почти забытые теперь фирмы к активному участию в конкурсе. Ведь замаячила перспектива выгодного государственного заказа. Впрочем, чуть позже к работе подключился и Ford. Но к тому моменту решение фактически уже приняли: за основу взяли Willys Quad, который предстояло немного доработать.

До сих пор кипят страсти: по мнению некоторых историков, компания Willys, по сути, содрала конструкцию Bantam BRC. А компанию, ее создавшую, даже к производству уже готовой машины не допустили. Истину в последней инстанции определить, вероятно, уже не удастся никому. Главное, что в результате получился этот, самый массовый, самый знаменитый в своем классе автомобиль Второй мировой и Великой Отечественной.

Расписано буквально всё: и что максимальная скорость на марше не должна превышать 40 миль/ч, и даже что автомобиль — с левым рулем.

Производство серийного Виллиса MA начали в июне 1941 года, а к концу года на конвейер встал немного модернизированный Willys MB. Ему и суждено было стать одним из главных автомобильных героев Второй мировой.

Конечно, Willys MB далеко не первый полноприводный легковой автомобиль. В СССР уже существовал ГАЗ‑61 и на подходе был ГАЗ‑64. Не говоря о том, что легковые внедорожники в США мелкосерийно делала компания Marmon-Herrington. Но все эти машины базировались на серийных конструкциях (в США это, как правило, Ford). А армейский Willys американцы разрабатывали, по сути, с чистого листа, не связанные по рукам необходимостью использовать уже готовые узлы и детали. Во многом именно этим и объясняется успех Виллиса.

Годен к строевой

В этом автомобиле все вроде бы очень просто, но отнюдь не примитивно. Дешево, однако не только прочно и надежно, но и удобно (конечно, если этот эпитет уместен по отношению к армейским, боевым условиям и нуждам). Крепкая рама выдерживает высокие нагрузки, в том числе прыжки. А прыгать короткая, с базой всего 2080 мм, машина очень любит!

В комплекте к Виллису — инструмент и даже огнетушитель.

Мотор объемом 2,2 литра развивает очень солидные для такого объема и по меркам тех лет 60 л.с. К слову, газовский агрегат на внедорожнике ГАЗ‑67 в полтора раза большего объема выдавал максимум 54 силы. Кроме того, у американского двигателя потрясающая тяговитость, что позволяет экономить на переключении передач. Первая, в общем-то, нужна лишь для старта с полной нагрузкой или в гору. В большинстве случаев хватает второй и третьей — прямой. Даже на ней можно ехать практически шагом.

Максимальный момент 140 Н·м двигатель развивает уже при 2000 об/мин. А если подключить передний мост и активировать пониженный ряд (передаточное отношение — 1,97), то машина проявляет просто чудеса тяги. В грязи или снегу колёса неспешно, но настойчиво цепляются бесхитростным, но злым протектором за всё что угодно, и автомобиль уверенно выбирается на хотя бы относительную твердь.

Доступ в моторный отсек идеальный. Можно работать и ночью, в кромешной тьме — фары легко развернуть и осветить его.

Бензобак — под сиденьем водителя. На войне как на войне…

самым быстрым (уж точно одним из самых быстрых) автомобилем той войны.

Если надо, Willys вполне способен разгоняться достаточно резво. По крайней мере, он, вероятно, былПомните, у Владимира Богомолова в знаменитом романе «Момент истины» («В августе 44‑го»): «Так рванешь — „виллис“ обгонишь!»? Паспортная максималка внедорожника — 65 миль/ч, то есть примерно 104 км/ч. Правда, инструкция рекомендовала ездить не быстрее 40 миль/ч (около 64 км/ч). Но и этого в большинстве ситуаций вполне хватало.

Аскетичный, простой и жесткий, как воинский устав, кузов без дверей сочетается не только с мощным мотором и грамотной трансмиссией, но и с вполне передовыми инженерными решениями. Скажем, телескопические амортизаторы в те годы применяли еще не на всех даже гражданских легковых автомобилях.

Остроумно смещенный к центру машины маятниковый рычаг обеспечивает удивительно легкое по тем временам управление. А еще у Виллиса эффективные гидравлические тормозá.

Аскетизм армейского автомобиля сочетается с продуманностью каждой детали. Например, предусмотрена ниша для автомата. Трансмиссией управляли тремя рычагами — так было принято многие годы. Большим рычагом переключали скорости, а более короткими задействовали передний мост и демультипликатор.

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В общем, если привыкнуть к посадке (к рулю водитель уж очень близок, а ведь зимой ездили и в полушубках!), то Willys просто провоцирует погонять, покрутиться по проселкам и пересеченной местности. Только надо помнить о патологической прыгучести и крепче держаться за руль. А вот бедным задним пассажирам придется ухватиться за каркас тента или наружные ручки (они, кстати, предназначены для помощи автомобилю, который пытается выехать из грязи или снега).

На бездорожье не надо забывать и об узкой, всего 1230 мм, колее. У нашего ГАЗ‑67 образца 1943 года она была 1446 мм, что позволяло ездить по углублениям, проделанным в рыхлом грунте или снегу грузовиками, и обеспечивало чуть лучшую стойкость к переворачиванию на высоких продольных неровностях. Зато масса Виллиса MB ниже, чем у ГАЗ‑67, почти на 450 кг.

продуманности всяких мелочей — запоров капота и фиксаторов ветрового стекла, которое можно опустить на капот, в простых, но надежных замкáх тента, в рационально организованных местах хранения инструмента и оружия. Есть даже удобное брезентовое ведро, закрепленное сзади на канистре. Фары, отвернув барашки, легко направить в сторону моторного отсека, и темнота уже не помеха. Придумали же! И всё это удачно сочетается с безотказностью и надежностью. Неслучайно у наших военных водителей времен Великой Отечественной Willys был одним из самых уважа­емых и любимых автомобилей.

По уставу и по совести

Сила американского автомобиля еще и в

Willys MB

Фары — с легко снима­емой светомаскировкой.

С Красной Армией Виллисы проехали по всем фронтам. Массово к нам по ленд-лизу такие машины начали поступать с лета 1942‑го. Легкие и быстрые, надежные и прочные американские внедорожники ценили и рядовые водители, и офицеры.

С Виллисами не спешили расставаться и после войны. Причем тогда они использовались отнюдь не только офицерами и местными руководителями среднего звена для поездок на охоту-рыбалку-за грибами. Постепенно машины переходили в руки обычных граждан и десятилетиями служили им в качестве повседневного транспортного средства.

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На некоторые Виллисы приспосабливали самодельные двери, а иногда и «будки», обычно из комбинации дерева и жести. К слову, подобные сооружения для защиты от ветра и холода умельцы делали и во время войны.

Сегодня мы лишь очень и очень приблизительно способны понять, как ездили и воевали, что при этом чувствовали фронтовые шоферы тогда, три четверти века назад. Никакие, даже самые реалистичные, реконструкции или прыжки по кочкам и преодоление сугробов к той жизни почти не приближают. Нам остается лишь в той или иной степени сжиться с рычагами и педалями и вспомнить тех, кто проехал на таких машинах дорогами войны.

Поздравить с Днем Победы живых и помянуть мертвых.

АНАЛОГИ

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Вермахт во время ­войны так и не получил аналогичного по классу и конструкции массового легкого автомобиля. Основной командирский автомобиль KdF 82 остался моноприводным. Одноклассники Виллиса ­выпускали в СССР и Японии.

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ГАЗ‑64 делали с 1941 года, с 1943‑го — модернизированный ГАЗ‑67 (позднее — ГАЗ‑67Б). Двигатель рабочим объемом 3,3 литра развивал 54 л.с. Подключаемый передний привод, раздаточная коробка — без понижающей передачи. До конца войны выпустили 762 экземпляра ГАЗ‑64 и менее пяти тысяч ГАЗ‑67 и ГАЗ‑67Б.

Kurogane Type 95 строили в Японии в 1936–1944 годах. Серийные полноприводные машины имели 1,3‑литровый 33‑сильный двигатель V2 воздушного ­охлаждения. Существовали двух- и четырех­дверные версии. Всего изготовили 4775 авто­мобилей.

ГАЗ‑64

Kurogane Type 95

ДО И ПОСЛЕ

Первым автомобилем, представленным на конкурс правительства США, был Bantam с четырехцилиндровым 45‑сильным мотором. Но он не стал основной армейской машиной США. До конца 1941 года изготовили лишь чуть более 2600 экземпляров модели Bantam BRC‑40. Часть из них попала в СССР. На конкурс внедорожников представили также Ford Pygmy, но он и вовсе остался лишь опытным образцом.

Первый гражданский вариант Виллиса под именем CJ (civilian Jeep) создали еще в 1944 году. Массовое производство Willys CJ‑2A с проверенным войной 2,2‑литровым мотором начали в 1945‑м. После войны Виллисы или их немного измененные аналоги делали в Аргентине, Индии, Югославии, Японии, в других странах.

Bantam BRC‑40

Ford Pygmy

Willys CJ‑2A



ПОБЕДИТЕЛЬ

Willys MA

Производство полноприводного автомобиля Willys MA начали летом 1941‑го, с конца года делали немного модернизированную версию МВ. Двигатель объемом 2,2 литра развивал 60 л.с. Автомобиль выпускали также под именем Ford GPW, а на его базе и амфибию — Ford GPA. Уже в 1941 году машина получила прозвище Jeep (джип). По одной из версий, за созвучие с аббревиатурой GPW, по другой — от глагола jump, прыгать. Позже, уже после войны, имя Jeep стало официальной товарной маркой. До 1945 года изготовили около 660 тысяч внедорожников, из них примерно 360 тысяч — на заводе фирмы Willys, остальные — под маркой Ford. Более 50 тысяч машин поставили по ленд-лизу в Красную Армию.





Редакция благодарит военно-патриотический клуб «Дивизион» и его председателя Юрия Леонидовича Москвина за предоставленный автомобиль и помощь в организации съемки.