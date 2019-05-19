Короткий тест на память: когда отменили региональные ПДД?

А ведь было время, когда перед поездкой в соседнюю область надо было проштудировать местные правила дорожного движения...

Материалы по теме Как менялись автономера — мини-гид по главной табличке

Еще не так давно в разных регионах СССР действовали собственные ПДД, утвержденные местной администрацией.

Могли отличаться светофоры и их сигналы, правила проезда перекрестков, технические требования к автомобилям и прочие нюансы.

К примеру, брошюра «Правила движения по дорогам и в городах Калининской области», изданная в 1956 году, разрешала правый поворот на красный свет и запрещала водителям находиться за рулем в майках, небритыми и в неряшливом виде; управлять автобусами могли только водители первого или второго классов, а водителя гужевого транспорта обязывали «содержать транспорт в исправном и опрятном состоянии».

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как прятали от воров антенны автомобильных радиоприемников? А сможете припомнить дедовский способ, с помощью которого в эпоху дефицита «оживляли» автомобили с севшими аккумуляторами?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора