Короткий тест на память: когда отменили региональные ПДД?

Еще не так давно в разных регионах СССР действовали собственные ПДД, утвержденные местной администрацией.
Могли отличаться светофоры и их сигналы, правила проезда перекрестков, технические требования к автомобилям и прочие нюансы.
К примеру, брошюра «Правила движения по дорогам и в городах Калининской области», изданная в 1956 году, разрешала правый поворот на красный свет и запрещала водителям находиться за рулем в майках, небритыми и в неряшливом виде; управлять автобусами могли только водители первого или второго классов, а водителя гужевого транспорта обязывали «содержать транспорт в исправном и опрятном состоянии».
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как прятали от воров антенны автомобильных радиоприемников? А сможете припомнить дедовский способ, с помощью которого в эпоху дефицита «оживляли» автомобили с севшими аккумуляторами?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Фото: из архива автора
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