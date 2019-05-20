Как поступить в ситуации, когда знаки не соответствуют разметке? Рядом с домом есть такое место, где знаки разрешают поворот направо из двух рядов, а разметка — только из одного, крайнего правого.
Т. Голубева, Москва
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
— К таким ситуациям приложима норма, содержащаяся в приложении 2 к Правилам дорожного движения: если значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками.
Кроме того, необходимо незамедлительно информировать о подобных фактах орган власти, являющийся владельцем дороги, либо соответствующую дорожно-эксплуатационную службу, ответственную за данный участок дороги.
Одновременно целесообразно сообщить об этом в Госавтоинспекцию для проведения надзорных мероприятий.
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