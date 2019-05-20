Читательница «За рулем» растеряна: дорожные знаки разрешают поворот направо из двух рядов, а разметка — только из одного. Чем руководствоваться в такой ситуации и кто виноват, разъясняет глава Госавтоинспекции.

Как поступить в ситуации, когда знаки не соответствуют разметке? Рядом с домом есть такое место, где знаки разрешают поворот направо из двух рядов, а разметка — только из одного, крайнего правого.

Т. Голубева, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

— К таким ситуациям приложима норма, содержащаяся в приложении 2 к Правилам дорожного движения: если значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками.

Кроме того, необходимо незамедлительно информировать о подобных фактах орган власти, являющийся владельцем дороги, либо соответствующую дорожно-эксплуатационную службу, ответственную за данный участок дороги.

Одновременно целесообразно сообщить об этом в Госавтоинспекцию для проведения надзорных мероприятий.