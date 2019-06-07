Две обновленные модели Jaguar: в Россию приедет только одна

В головном офисе Ягуара еще не решили, привозить ли в Россию обновленный седан XE. Зато кроссовер Jaguar F‑Pace в исполнении SVR появится у нас почти наверняка. Под капотом у него 5-литровый мотор V8 с нагнетателем, который развивает 550 сил и разгоняет машину до первой сотни за 4,3 секунды!

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Jaguar уже пробовал взять D‑сегмент — в начале двухтысячных годов. Седан X‑Type скрывал под лаком Ford Mondeo третьего поколения — за девять лет шутку оценили лишь 350 тысяч человек при расчетных ста тысячах в год.

Вторая попытка под именем XE вышла явно лучше. Младший седан на заднеприводной платформе — чистокровный Jaguar до мозга алюминиевых костей. Породы не хватало лишь салону — получился домашний кот, а не дикий хищник.

Jaguar XE

Высокие материи

С омоложением интерьер обрел больше мягкости и благородства. Касаться сенсорных кнопок климат-контроля и мультимедиасистемы приходится по необходимости, а пощупать прочие панели хочется для удовольствия. «Дореформенная» машина такого желания не вызывала. Вдогонку к виртуальной приборной панели и климатической установке помолодевший XE обзавелся салонным зеркалом ClearSight. Его можно переключить с реального отражения в режим монитора, соединенного с камерой. К четкой картинке, которую не перекроют никакие подголовники с пассажирами, я привык мгновенно: время, убитое в детстве за Need for Speed, не прошло даром!

Материалы салона стали благороднее, изменен дизайн руля и обивки дверей, а шайбу-селектор автомата сменил рычаг. С эргономикой как был порядок, так и остался. Вне зависимости от двигателя и типа привода (задний или полный) коробка передач одна — 8-ступенчатый автомат. Вместо кнопочного блока климат-контроля — общекорпоративная сенсорная панель с многофункци­ональными регуляторами.

Виртуальная панель приборов позволяет менять графику и функционал. С переходом в «спортивный» режим шкáлы краснеют.

Следом за новым кроссовером Evoque система ClearSight обосновалась и в ХЕ. Ретроградам, не желающим смотреть на изображение с камеры, достаточно щелкнуть рычажком снизу — и зеркало станет «аналоговым».

Смотреть на серпантине в зеркало необязательно: маловероятно, что кто-то подопрет сзади. С каким бы мотором ни был XE, он с кошачьей грацией мчит по извилистой дороге. Скорость ограничивается лишь здравым смыслом и штрафами за превышение. И это тот случай, когда заднеприводное шасси понравилось больше: обратная связь на руле чистейшая.

Редкий автомобиль дает право не доворачивать руль в повороте даже на грани сцепления шин. Выставил угол, прошел вираж, дал XE распрямить траекторию — и снова газ! Верный почерк филигранно настроенного шасси. Причем ХЕ облизывает повороты не только грациозно, но и деликатно. Дорожные шумы почти не проникают в салон.

Несмотря на боевой вид, сиденья совмещают спортивность и комфорт.

Как и любой спортседан этого класса, ХЕ заточен в первую очередь под водителя. Задний ряд — яркий тому пример: сиденье отформовано для двоих. Но даже им мéста — впритык.

Ingenium heart

Теперь гамма моторов состоит сплошь из «четверок». Двухлитровый наддувный бензиновый Ingenium мощностью 250 л.с. - оптимальный, на мой взгляд, двигатель для ХЕ.

Пересадкой кожи в салоне не обошлось: обновленному ХЕ пересадили и сердце. Гамму моторов не только пересмотрели, но и основательно сократили. Теперь под капотом исключительно четырехцилиндровые двигатели семейства Ingenium. Дизельный «джаг» остался лишь в одном исполнении — 180‑сильном. И это отличный двигатель. Ненавязчивый дизельный тембр вкупе со скромным расходом и приятным подхватом. Но восхвалять дизель хочется лишь до тех пор, пока не поедешь на бензине.

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Jaguar с 250‑сильной 2-литровой бензиновой «четверкой» в груди мгновенно срывается с места, разделываясь с очередной медленной жертвой на дороге. Педаль газа слегка задемпфирована, но с переходом в «спортивный» режим всё встает на свои места.

Гидромеханический автомат добросовестно скачет по восьми ступеням. Иногда ему не хватает сообразительности, но эти редкие мгновения компенсирует взрывной характер мотора. Чего же тогда ждать от 300‑сильной версии?

Корма обзавелась новым бампером и подретушированными фонарями.

Восторг... и легкое разочарование. Первые 100 км/ч такой XE набирает на доли секунды быстрее, но я не нашел серьезных аргументов в пользу переплаты за такой мотор вкупе с высоким транспортным налогом впоследствии.

Не спешите бежать за калькулятором. В головном офисе пока не решили, везти к нам обновленный XE или нет. Кассу делает кроссовер F‑Pace, а прочие модели лишь ассистируют ему.

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Управляемый взрыв

Jaguar F‑Pace SVR

Под капотом SVR скрывается 5-литровый V8 с нагнетателем мощностью 550 л.с.

А вот заряженный Jaguar F‑Pace SVR появится в России почти наверняка. Под капотом — 5-литровый мотор V8 с нагнетателем, который развивает 550 сил и разгоняет машину до первой сотни за 4,3 секунды. В то, что он выезжает из пяти секунд, вестибулярный аппарат верит охотно. А если открыть заслонки в выпускной системе, то впечатляющий разгон сопровождается столь же эпичным саундтреком. SVR получил более мощные тормоза и перенастроенную подвеску с адаптивными аморти­заторами.

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Трансмиссия не отдает передним колесам больше половины крутящего момента, дабы сохранялся заднеприводный характер шасси. До определенного момента F‑Pace монументально стоит на траектории, но на грани сцепных свойств шин Pirelli, сваренных специально для SVR, он сколь­зит передними «лапами» наружу поворота. Слишком тяжелый мотор висит над передней осью! Этот харизматичный монстр не для выписывания дуг, его стихия — прямые хайвеи США или Ближнего Востока, которые рассматриваются как основные рынки сбыта.

Jaguar XE D180 P250 P300 Длина / ширина / высота / база 4678 / 1967 / 1416 / 2835 мм Объем багажника (VDA) 410 л Снаряженная масса 1640 кг 1611 кг 1690 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 132 кВт / 180 л.с. при 4000 об/мин; 430 Н·м при 1750–2500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 184 кВт / 250 л.с. при 5500 об/мин; 365 Н·м при 1300–4500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 221 кВт / 300 л.с. при 5500 об/мин; 400 Н·м при 1500–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,1 с 6,5 с 5,7 с Максимальная скорость 228 км/ч 250 км/ч 250 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 56 л АИ-95 / 56 л АИ-95 / 56 л Расход топлива: смешанный цикл 4,9 л / 100 км 7,0 л / 100 км 7,3 л / 100 км Трансмиссия задний привод; А8 задний привод; А8 полный привод; А8

Фото: компании Jaguar Land Rover