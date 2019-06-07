Две обновленные модели Jaguar: в Россию приедет только одна

Вторая попытка под именем XE вышла явно лучше. Младший седан на заднеприводной платформе — чистокровный Jaguar до мозга алюминиевых костей. Породы не хватало лишь салону — получился домашний кот, а не дикий хищник.
Высокие материи
С омоложением интерьер обрел больше мягкости и благородства. Касаться сенсорных кнопок климат-контроля и мультимедиасистемы приходится по необходимости, а пощупать прочие панели хочется для удовольствия. «Дореформенная» машина такого желания не вызывала. Вдогонку к виртуальной приборной панели и климатической установке помолодевший XE обзавелся салонным зеркалом ClearSight. Его можно переключить с реального отражения в режим монитора, соединенного с камерой. К четкой картинке, которую не перекроют никакие подголовники с пассажирами, я привык мгновенно: время, убитое в детстве за Need for Speed, не прошло даром!
Смотреть на серпантине в зеркало необязательно: маловероятно, что кто-то подопрет сзади. С каким бы мотором ни был XE, он с кошачьей грацией мчит по извилистой дороге. Скорость ограничивается лишь здравым смыслом и штрафами за превышение. И это тот случай, когда заднеприводное шасси понравилось больше: обратная связь на руле чистейшая.
Редкий автомобиль дает право не доворачивать руль в повороте даже на грани сцепления шин. Выставил угол, прошел вираж, дал XE распрямить траекторию — и снова газ! Верный почерк филигранно настроенного шасси. Причем ХЕ облизывает повороты не только грациозно, но и деликатно. Дорожные шумы почти не проникают в салон.
Ingenium heart
Пересадкой кожи в салоне не обошлось: обновленному ХЕ пересадили и сердце. Гамму моторов не только пересмотрели, но и основательно сократили. Теперь под капотом исключительно четырехцилиндровые двигатели семейства Ingenium. Дизельный «джаг» остался лишь в одном исполнении — 180‑сильном. И это отличный двигатель. Ненавязчивый дизельный тембр вкупе со скромным расходом и приятным подхватом. Но восхвалять дизель хочется лишь до тех пор, пока не поедешь на бензине.
Гидромеханический автомат добросовестно скачет по восьми ступеням. Иногда ему не хватает сообразительности, но эти редкие мгновения компенсирует взрывной характер мотора. Чего же тогда ждать от 300‑сильной версии?
Восторг... и легкое разочарование. Первые 100 км/ч такой XE набирает на доли секунды быстрее, но я не нашел серьезных аргументов в пользу переплаты за такой мотор вкупе с высоким транспортным налогом впоследствии.
Не спешите бежать за калькулятором. В головном офисе пока не решили, везти к нам обновленный XE или нет. Кассу делает кроссовер F‑Pace, а прочие модели лишь ассистируют ему.
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Управляемый взрыв
А вот заряженный Jaguar F‑Pace SVR появится в России почти наверняка. Под капотом — 5-литровый мотор V8 с нагнетателем, который развивает 550 сил и разгоняет машину до первой сотни за 4,3 секунды. В то, что он выезжает из пяти секунд, вестибулярный аппарат верит охотно. А если открыть заслонки в выпускной системе, то впечатляющий разгон сопровождается столь же эпичным саундтреком. SVR получил более мощные тормоза и перенастроенную подвеску с адаптивными амортизаторами.
|
Jaguar XE
|
D180
|
P250
|
P300
|
Длина / ширина / высота / база
|
4678 / 1967 / 1416 / 2835 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
410 л
|
Снаряженная масса
|
1640 кг
|
1611 кг
|
1690 кг
|
Двигатель
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 132 кВт / 180 л.с. при 4000 об/мин; 430 Н·м при 1750–2500 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 184 кВт / 250 л.с. при 5500 об/мин; 365 Н·м при 1300–4500 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 221 кВт / 300 л.с. при 5500 об/мин; 400 Н·м при 1500–4500 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,1 с
|
6,5 с
|
5,7 с
|
Максимальная скорость
|
228 км/ч
|
250 км/ч
|
250 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 56 л
|
АИ-95 / 56 л
|
АИ-95 / 56 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
4,9 л / 100 км
|
7,0 л / 100 км
|
7,3 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
задний привод; А8
|
задний привод; А8
|
полный привод; А8
Фото: компании Jaguar Land Rover
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