Конкурс автознатоков: задачка про запуск и стартер. С подвохом!

За ответ на задачу № 134 «Ключ с секретом» Евгений Шкотов, житель города Томска, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новое непростое задание.

ЗАДАЧА № 137

Пускачи

Материалы по теме Конкурс знатоков: как завестись сломанным ключом?

Сидит в гараже Петрович и ковыряется в разобранном стартере своей старенькой «семерки». Заглянул к нему сосед:

— Что, опять стартер полетел? Небось, крутишь подолгу? А иномарки уже от одной искры пускаются, да на каждом светофоре, и никакого стартера им не надо!

— Читал я про такое, - огрызнулся Петрович. - А вот ты все способы пуска двигателей припомнишь? И знаешь ли, по какому принципу эти иномарки на светофорах заводятся после паузы?

Помогите друзьям разобраться: перечислите разные способы пуска ДВС и особенности работы системы «Старт/Стоп» в разных вариантах исполнения.

Напоминаем, что короткие ответы не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 августа 2019 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из третьего номера журнала «За рулем».

Читателям предстояло объяснить автомобилистке Оле, почему не нужно было всю дорогу прижимать кусочки развалившегося ключа зажигания к кожуху рулевой колонки Алмеры. Почти все авторы присланных писем ответили правильно, вот только далеко не все — подробно. А односложные ответы не оставляют шансов стать победителем конкурса! Рассмотрим полный и правильный ответ нашего читателя.

Поверхностное представление о защите автомобиля от несанкционированного пуска двигателя наша героиня всё же имела. Или просто догадалась, что для пуска металлическое жало ключа и его электроника должны находиться вместе. Однако по незнанию решила перестраховаться — одной рукой прижимала электронную начинку к рулевой колонке, а другой вела автомобиль, тем самым подвергая опасности себя и других участников движения.

Материалы по теме Бесключевой доступ: главные уязвимости системы

Это только в боевиках герой ловко перемыкает проводá под панелью приборов и тут же уезжает на чужом автомобиле. На самом деле угонщику мешают две системы — механический замок, блокиру­ющий вал рулевого механизма от поворота, и иммобилайзер.

Иммобилайзер — электронная система, которая препятствует несанкционированному пуску двигателя. В корпусе ключа находится один из ее элементов, без которого двигатель не завести.

В состав иммобилайзера автомобиля Nissan Almera входят: коммутационный блок (блок комфорта); катушка связи, установленная на замке зажигания; микросхема в ключе (транспондер); сигнализатор состояния в комбинации приборов. Ключ вставляют в замок и поворачивают в положение включения зажигания. Катушка замка отправляет электромагнитный импульс к микрокатушке в ключе, - тот, получив «запрос», тут же посылает обратно кодированный сигнал. Если этот код совпадает с хранящимся в памяти блока, дается разрешение на пуск двигателя. Индикатор включенного иммобилайзера в комбинации приборов гаснет. Обмен данными происходит лишь в первый момент после включения зажигания — во время езды диалог уже не ведется! Это сделано из соображений безопасности, чтобы предотвратить случайную блокировку двигателя. Система снова активируется через несколько секунд после выключения зажигания.

Поэтому сервисмены справедливо упрекнули нашу героиню: после успешного пуска можно было ехать как обычно, то есть положить электронные внутренности ключа в любое место и управлять автомобилем двумя руками.

* * *

В заключение расскажем еще о паре нюансов в обращении с иммобилайзером. При монтаже сигнализации с автопуском недобросовестные установщики зачастую просто извлекают чип из второго ключа зажигания и прилепляют под кожухом рулевой колонки, поближе к катушке иммобилайзера. Тем самым они сводят на нет штатную защиту. Ведь угонщику достаточно закаленной сверткой провернуть личинку замка зажигания — и двигатель ­заведется.

Штатную защиту можно и усилить. Для этого достаточно перерезать любой из проводников, идущих к катушке иммобилайзера, и в разрыв поставить кнопку или геркон (герметизированный контакт, замыкающийся при поднесении магнита). При повороте ключа зажигания надо на секунду восстановить цепь, а после пуска ее можно размыкать. Получается еще одна эффективная секретка.

Всем участникам конкурса спасибо. Евгения Шкотова поздравляем с победой! Он получает от компании ­Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.