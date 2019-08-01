Задача о сломавшемся кондиционере: разыгрываем приз!

За ответ на задачу № 135 «В поисках баланса» Алексей Васильев, житель Санкт-Петербурга, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новое непростое задание.

ЗАДАЧА № 138

Прохлады хочу

Звонит летним жарким днем компьютерщик Дима своему другу, автомобильному инженеру: «Дали служебный Logan, а там кондиционер не работает. Подскажи, как определить — дело в электрике (реле, может быть?), которую я и сам могу попробовать починить, или все-таки фреон улетучился?»

Расскажите о конструкции системы и помогите Диме простейшим способом отделить электрические неисправности от тех, с которыми придется ехать в сервис к кондиционер­щикам.

Напоминаем, что короткие ответы даже не рассматриваются.

Материалы по теме Пора менять колеса: конкурс про балансировку и дисбаланс

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 сентября 2019 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из апрельского номера журнала «За рулем».

Нашим читателям предстояло рассудить двух приятелей, которые заговорили о балансировке разных деталей и узлов автомобиля. Один утверждал, что балансировкой колес на своей «шниве» исчерпал тему баланса. Другой возразил, что деталей, которые балансируют, гораздо больше; а еще намекнул, что существуют детали, которые хотя и балансируют, но устанавливают на машину с огромными дисбалансами.

Читатели перечисляли разные детали, нуждающиеся в балансировке, но далеко не всё толковали правильно. Например, автор одного из писем посетовал: «Неплохо было бы отбалансировать передние тормозные диски, но это невозможно, так как рабочая поверхность у них с двух сторон». И невдомек ему, что тормозные диски балансируют в обязательном порядке.

Теперь перейдем к полному и правильному ответу.

Балансировкой называют процесс уравновешивания вращающихся деталей или узлов машины. При несовпадении оси вращения детали с главной центральной осью инерции появляются нескомпенсированные центробежные силы и моменты. Если узел или деталь несбалансированы, возникают повышенные динамические нагрузки на опоры — растет вибрация, ускоряется износ подшипников.

Различают статическую балансировку и динамическую. Статическую применяют при балансировке тонкого диска или маховика. На таких плоских деталях неуравновешенные массы не могут сильно разниться вдоль оси вращения. Нуждающиеся в динамической балансировке детали имеют вытянутую вдоль оси вращения форму (например, валы), поэтому неуравновешенные массы могут размещаться произвольно по всей длине. Эти детали раскручивают и замеряют силы, возникшие на обеих опорах вследствие вращения несбалансированных масс. Значения этих сил, измеренные на одной и другой опорах, и их направления покажут величину и место дисбаланса. Убирают такой дисбаланс либо удалением части материала с детали (например, высверливанием), либо добавлением элемента (балансировочные грузики).

Какие же детали и узлы нуждаются в балансировке? Во‑первых, вращающиеся быстро. Например, руль вряд ли кто будет балансировать, хотя автогонщики вращают его так, что спицы сливаются. Не подвергают балансировке полуоси, а также приводы колес — скорости их вращения не столь уж велики. А вот карданные валы балансировать придется — они вращаются приблизительно в четыре раза быстрее колесных приводов. Во‑вторых, балансируют массивные детали, имеющие сравнительно большой диаметр, - например, маховик.

Перечислять все автомобильные детали и узлы, подлежащие балансировке, - не хватит пальцев рук и ног. Это коленвалы и маховики двигателей, диски сцепления, гидротрансформаторы автоматических коробок передач, шкивы приводов вспомогательных агрегатов, карданные валы, тормозные диски и барабаны, колёса. Обязательно нужно балансировать роторы генераторов, крыльчатки механических и электрических вентиляторов. Кроме того, балансируют якори всех электромоторов — от стартеров и бензонасосов до насосов АБС и приводов различных систем, повышающих комфорт. Обязательно балансируют роторы турбокомпрессоров и узел, уже ставший экзотикой, - центрифугу очистки масла.

И наконец, квинтэссенция задачи. Какие детали балансируют, но оставляют с большим дисбалансом? Во многих двигателях используют пару балансирных валов, враща­ющихся в противоположные стороны вдвое быстрее, чем коленчатый вал. Эти валы должны иметь дисбаланс строго определенной величины и возникающий при определенном угле поворота коленчатого вала. Поэтому к ним присоединяют планшайбы с заданным дисбалансом и балансируют такую сборку до ликвидации дисбаланса. А затем, сняв «довески», получают идеально несбалансированные детали.





Всем участникам конкурса спасибо. Алексея Васильева поздравляем с победой! Он получает от компании ­Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.



