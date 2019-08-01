Продажи автомобилей в России после двухлетнего роста начали снижаться. Падение пока небольшое, но пугающе устойчивое.

Хорошего понемножку

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На российский рынок вернулся тренд, который, если рассуждать логически, не должен был прерываться с 2015 года. Пять лет у нас нет объективных предпосылок для роста спроса на новые автомобили. Реальные доходы населения в лучшем случае оставались на прежнем уровне, цены поднимались. Люди вынуждены туже затягивать пояса, и одна из первых жертв экономии — автомобиль.

Положительная динамика в период с 2017 по 2018 год объясняется несколькими причинами. Кто-то успел купить новую машину по старой цене на излете 2014‑го и продал ее трехлеткой едва ли не дороже, чем брал, так что на покупку следующей пришлось добавить совсем немного. Другие отчаялись ждать, что цены откатятся к нормальному уровню, и потратили последние накопления — просто потому, что автомобиль уже надо менять.

Нынешний год начался с очередных повышений цен из-за роста НДС с 18 до 20%. Плюс подорожание топлива, инфляция, санкции. Кстати, ожидание усиления санкций похоронило уже практически состоявшийся совместный проект ГАЗа и Фольксвагена в сегменте коммерческих моделей. Пессимизм нарастает, и всё больше россиян забывают дорогу в автосалоны.

Бери, что дают

Те, кто еще может позволить себе новую машину, обращают внимание на предложения подоступнее. Статистика гласит: на долю десяти самых продаваемых моделей в России приходится 43 % всего рынка. Производители сворачивают продажи непопулярных моделей. Редкие бренды продолжают поддерживать на отечественном рынке богатый ассортимент. Из массовых марок это Kia, из премиальных — Mercedes-Benz.

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Аналитики подсчитали: сейчас в России продается 275 моделей. За пять лет их стало меньше почти на треть (на 31,4 %). Максимум зафиксировали в 2014 году (401 модель), а сейчас по ассортименту мы откатились на уровень 2005 года. Тогда продажи иномарок не шли ни в какое сравнение с продажами отечественных автомобилей и по-настоящему популярными были от силы пять моделей.

Остается надеяться, что беднее ассортимент уже не станет. Нас покинул Ford, закрыв три завода и убрав семь моделей, но вернулся Opel с тремя коммерческими машинами и одним дорогим кроссовером. Кроме того, активно расширяют модельные ряды китайские производители. По суммарному объему продаж они Ford не заменят, но это само по себе не уведет рынок в минус — покупатели переключатся на другие бренды.

Меняем прогнозы

За последний год средняя цена нового автомобиля выросла на 10%. А с начала кризиса импортируемые машины подорожали фактически вдвое! Локализованные — меньше, но цены на них всё равно увеличились на десятки процентов. У кого на столько же выросла зарплата?

Чтобы поддержать продажи, правительство выделило деньги еще на два этапа программ «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и льготного лизинга. За первое полугодие они помогли реализовать 63 тысячи машин, во втором планируется продать еще 75 тысяч.

Но на положительную динамику по итогам всего года не рассчитывают даже безнадежные оптимисты.

В январе Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) предположила, что спрос в течение года может вырасти на 3,6% — до 1,87 миллиона машин. За первые шесть месяцев рынок просел: минус 2,4%. Причем налицо тенденция к ухудшению: в мае было минус 6,7%, в июне — минус 3,3%. Даже чтобы выйти в ноль, на уровень ­прошлогодних 1,8 миллиона проданных новых легковых автомобилей, продажи должны пойти в заметный рост во второй половине года, а этого, очевидно, не произойдет. Реалистичный сценарий по итогам текущего года: минус пять процентов. Падаем.

Только факты

К началу лета доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке новых легковых автомобилей достигла 42,2%. На втором месте — легковушки В‑класса: 39,6%. Третье место — у машин сегмента D: 5,8%. В мае средняя цена новой иномарки на российском рынке составила 1 776 900 рублей, отечественной машины — 660 500 рублей. Это соответственно на 11,1 и 8,2% больше показателей годичной давности. Машины дорожают! Вся тройка марок-лидеров по итогам полугодия показала результат лучше среднего по рынку. Лада увеличила продажи на 3%, у Kia нулевая динамика, Hyundai вырос на 1%. За последний год Лада увеличила свою долю в общем объеме продаж с 20 до 21%. Спрос постепенно смещается в сторону более доступных машин. В июне на волне финальных скидок в топ‑25 рынка ­неожиданно пробился Ford Kuga: 1801 машина. В полугодовой статистике двадцать две из двадцати пяти самых популярных машин относятся к семи маркам — Лада, Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault, Skoda и Toyota. Эту компанию разбавили только три чужака, и они находятся внизу таблицы: Nissan Qashqai (22‑е место), Mitsubishi Outlander (23‑е) и Chevrolet Niva (25‑е). Новые модели, имеющие шансы закрепиться в топ‑25, - Skoda Kodiaq, Kia Ceed и Soul. Скорее всего, к ним примкнет Renault Arkana. BMW уверенно лидирует среди премиальных марок и занимает 11‑е место в «абсолюте». За полгода спрос на машины BMW вырос на 17 %, тогда как идущий следом Mercedes-Benz прибавил лишь 3 %. Свои рекорды бьют китайские бренды. У Geely продажи выросли вчетверо (с 1051 до 4032 машин), у Хавейла — втрое (с 1155 до 3492 машин), и это без учета горячей новинки F7 тульской сборки. Антирекорды отмечены у Лифана (- 64%) и коммерческого подразделения Mercedes-Benz (- 77%). У обоих — проблемы с локальной сборкой: китайцы лишились сборочной площадки на заводе Дервейс, немцы перестали делать Sprinter Classic на ГАЗе.