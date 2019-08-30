Универсалы за 600 тысяч. Часть 2: Octavia Combi и еще 3 варианта

На первичном рынке выбор универсалов ограничен, зато на вторичке можно подыскать вполне годные экземпляры. «За рулем» присмотрел интересные варианты в разных классах.

В первой части обзора (доступна по этой ссылке) мы рассмотрели преимущества и недостатки универсалов Chevrolet Cruze, Ford Focus, Kia Cee'd и Opel Astra. Теперь — вторая часть, посвященная универсалам Opel Insignia, Skoda Octavia Combi, Subaru Outback, Volvo XC70.

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER (первое поколение, дорестайлинг)



Insignia может похвастаться широким выбором модификаций, есть даже вариант с дизелем и механической коробкой. Экземпляры за 600 тысяч — не самые свежие и с приличным пробегом.

Opel Insignia Sports Tourer

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Годы выпуска: 2009–2011

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,8 л (140 л.с.); 2,0 л (220 л.с.); дизельный, Р4, 2,0 л (130 и 160 л.с.)

Коробки передач: М6, А6

Привод: передний

КУЗОВ: уж с чем-чем, а с качеством лакокрасочного покрытия и уровнем антикоррозионной защиты у Инсигнии всё хорошо.

МОТОРЫ: бензиновый атмосферник 1.8 обладает надежной механической частью (и, следовательно, у него высокий ресурс), но страдает от многочисленных отказов навесного оборудования. Наддувный мотор 2.0 — крепкий середнячок среди одноклас­сников, имеет стандартные слабости в виде скромного срока жизни цепи ГРМ и поршневой группы. Дизель 2.0 не имеет серьезных проблем — всё как у большинства моторов этого типа.

ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка достаточно надежна, как и автомат Aisin, представляющий удачное семейство TF‑80.

ШАССИ: рулевое управление не вызывает нареканий. Опционное адаптивное шасси FlexRide довольно капризно, особенно в части электроники, которая удивляет разнообразием неисправностей. Стандартная подвеска гораздо предпочтительнее: обеспечивает достойный уровень комфорта и не имеет откровенно слабых мест.

САЛОН: интерьер и по сей день выглядит современным и выделяется качеством отделки среди одноклассников.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Insignia очень быстро дешевеет и имеет ограниченный спрос. Среди ее модификаций нет явных фаворитов или гадких утят — все версии востребованы примерно одинаково.

ИТОГ: при всей своей привлекательности Insignia имеет массу недостатков, которые загоняют ее в группу аутсайдеров. Это машина для почитателей продукции концерна GM, которые готовы мириться с типичными для его моделей слабыми местами.А если у Инсигнии богатый набор дополнительных систем, будьте уверены: приключения не за горами.

SKODA OCTAVIA COMBI (третье поколение, дорестайлинг)

Универсалы для нашего рынка собирали в Чехии, поэтому они существенно дороже нижегородских лифтбеков. Но и за 600 тысяч реально найти живой ­автомобиль, - правда, с пробегом за 100 000 км.

Skoda Octavia Combi

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Годы выпуска: 2013–2014

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,2 л (105 л.с.); 1,4 л (140 л.с.); 1,6 л (110 л.с.)

Коробки передач: М5, М6, А6, Р7

Привод: передний

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия среднее. Кузов не имеет слабых мест, подверженных коррозии.

МОТОРЫ: атмосферный мотор 1.6 наиболее предпочтителен. При невысокой отдаче он имеет достойный ресурс и высокую надежность. Самый дружелюбный среди наддувных агре­гатов — вариант 1.4. Он является представителем нового, более удачного поколения. Мотор 1.2 — самый проблемный и менее надежный.

ТРАНСМИССИЯ: 6-ступенчатый автомат Aisin и механические коробки не вызывают нареканий. «Сухой» робот DSG серии DQ200 после модернизации 2013 года стал гораздо покладистее, значительно повысилась надежность отдельных узлов и агрегата в целом. Однако подержанный автомобиль с коробкой этого типа — по-прежнему кот в мешке.

ШАССИ: механическая рейка не доставляет хлопот. Элементы электрического усилителя встроены в рулевую колонку. Все компоненты подвески — долгожители, явных расходников нет.

САЛОН: Octavia Combi по объему салона может дать фору даже многим автомобилям классом выше. А среди одноклассников она выделяется высоким качеством отделки.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Octavia — одна из самых ликвидных позиций. Однако версий с наддувным мотором 1.2 покупатели опасаются. Подобные малообъемные двигатели никогда не были в почете.

ИТОГ: Octavia третьего поколения — яркий пример автомобиля, дружелюбие которого напрямую зависит от его модификации. Самый неприхотливый, но аморфный вариант — пара из атмосферного мотора 1.6 и классического автомата, а наиболее опасное сочетание — наддувный ­двигатель 1.2 и «сухая» DSG.

SUBARU OUTBACK (третье поколение, рестайлинг)

Знаковый полноприводный универсал из Японии. В наш бюджет попадают ­великовозрастные экземпляры с пробегом под 200 000 км.

Subaru Outback

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Годы выпуска: 2006–2008

Двигатель: бензиновый, Оп4, 2,5 л (165 и 173 л.с.)

Коробки передач: М5, А4

Привод: полный

КУЗОВ: лакокрасочное покрытие — хорошего качества, проблем с коррозией кузова нет. В случае Аутбека выражение «сделано в Японии» действительно дорогого стоит.

МОТОРЫ: атмосферный мотор 2.5 серии EJ — один из самых надежных и удачных среди однообъемников и даже имеет заводские ремонтные размеры. Однако важно следить за температурным режимом: значительные перегревы он переносит плохо.

ТРАНСМИССИЯ: автомат и механическая коробка собственного производства относятся к возрастным, зато неубиваемым агрегатам. Они хорошо зарекомендовали себя, например, на более внедорожном Форестере. Элементы полноприводной трансмиссии редко требуют внимания и имеют внушительный срок службы.

ШАССИ: компоненты подвески и рулевого управления не вызывают серьезных нареканий. Откровенные расходники — лишь стойки и втулки стабилизаторов.

САЛОН: субаровский салон традиционно не может похвастаться хорошей шумоизоляцией, высоким уровнем комфорта и добротными материалами отделки. Утилитарный интерьер — характерная особенность всех Subaru, особенно прежних поколений.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Outback можно назвать фанатским автомобилем с соответствующей покупательской аудиторией. На ликвидность влияет в первую очередь состояние автомобиля. Добротные варианты находят покупателя очень быстро.

ИТОГ: Subaru Outback — наиболее разумный вариант, если требуется полноприводный универсал. В нем сочетаются достойные внедорожные возможности и азартная управляемость, а также высокая надежность, неприхотливость и разумная стоимость содержания. Но придется потратить немало времени, чтобы найти живой экземпляр среди имеющихся на рынке машин.

VOLVO XC70 (второе поколение, дорестайлинг)

Эта модель адресована почитателям больших полноприводных универсалов. Но с шестью сотнями тысяч в кармане придется очень долго искать неубитый автомобиль.

Volvo XC70

Годы выпуска: 2007–2008

Двигатели: бензиновый, Р6, 3,2 л (238 л.с.); дизельный, Р5, 2,4 л (185 л.с.)

Коробка передач: A6

Привод: полный

КУЗОВ: антикоррозионная защита — на высоком уровне, как и качество лакокрасочного покрытия.

МОТОРЫ: дизель отличается высоким ресурсом и надежностью, но имеет серьезный конструктивный просчет: при обрыве ремня навесных агрегатов рвется и ремень ГРМ — встреча поршней с клапанами гарантирована. Бензиновая рядная «шестерка» — удачный двигатель, не страда­ющий серьезными заболеваниями.

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ТРАНСМИССИЯ: автомат Aisin серии TF‑80 имеет хорошую репутацию, но на XC70 он склонен к перегреву (особенно в паре с бензиновым мотором 3.2), который влечет за собой серьезный ремонт. Основное слабое место в полноприводной трансмиссии — передние приводы. Встречаются проблемы с угловым редуктором и карданным валом.

ШАССИ: XC70 делит платформу (включая архитектуру подвески) с Mondeo. Поэтому на более тяжелом шведском универсале некоторые детали имеют меньший ресурс. Явных расходников нет, но раскошеливаться придется чаще. Рулевое управление с гидроусилителем вполне жизнеспособно.

САЛОН: качество отделки салона и комфорт — на образцовом уровне. XC70 радует богатым набором опций, которые есть далеко не у всех одноклассников.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Volvo любят на нашем рынке, хотя XC70 имеет специфическую и довольно узкую целевую аудиторию. Если машина в хорошем состоянии, покупатель найдется быстро.

ИТОГ: XC70 требует серьезных затрат на содержание, даже если удастся найти машину в хорошем состоянии. Возможны проблемы с основными узлами и агрегатами, свою лепту вносит чересчур капризная и дорогостоящая электрика (обилие электронных модулей). Цена содержания соответствует высокому уровню комфорта и универсальности.

Фото: компании-производители