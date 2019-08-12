Большой тест стиляг: Toyota C-HR, Citroen C3 Aircross и новый Kia Soul

Компактные кроссоверы разбились на два лагеря: массовые серые мышки и стильные, но умеренно популярные у нас персонажи. Kia Soul умудряется уже много лет воевать на два фронта. Он самобытен, если не сказать экстравагантен, но стабильно пользуется спросом.

Материалы по теме Новый Kia Soul: все его плюсы и недостатки

Компактные кроссоверы разбились на два лагеря: массовые серые мышки и стильные, но умеренно популярные у нас персонажи. Kia Soul умудряется уже много лет воевать на два фронта. Он самобытен, если не сказать экстравагантен, но стабильно пользуется спросом.

Двухлитровый Soul с автоматом и двумя томами опций в максимальном исполнении Premium+ тянет на миллион шестьсот пятьдесят тысяч. Ой… Но это не предел! В соперниках у него переднеприводные Toyota C‑HR с вариатором и теми же двумя литрами и Citroen С3 Aircross 1.2 с турбомотором и автоматом: оба преодолели планку «миллион семьсот».

Citroen C3 Aircross Дебютировал в конце 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Привод исключительно передний. Помимо бензиновых агрегатов есть и дизельный. Поставляется из Испании, с завода в Сарагосе. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.2 (82 л.с.) — от 1 227 000 ₽

1.2 Т (110 л.с.) — от 1 425 000 ₽

дизельный:

1.6 (92 л.с.) — от 1 350 000 ₽ Toyota C-HR Дебют состоялся еще в 2016 году, но на российский рынок машина попала лишь в 2018‑м. Построена на новой компактной платформе TNGA. Импортируют из Турции, с завода в Сакарье. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.2Т (115 л.с.) — от 1 367 000 ₽

2.0 (148 л.с.) — от 1 756 000 ₽ Kia Soul Машину третьего поколения представили в конце 2018 года. Дебют на российском рынке состоялся в этом году. Привод только передний. Сборка — в Калининграде. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (123 л.с.) — от 1 029 900 ₽

2.0 (150 л.с.) — от 1 259 900 ₽

1.6 Т (200 л.с.) — от 1 629 900 ₽

Дерзкие и красивые

Не прошло и четверти века, как Toyota вновь разродилась стильным паркетником. Со времен первого RAV4 ничего более стильного у священной для многих автомобилистов марки не рождалось. Упрятанные в стойки ручки задних дверей — кошмар для прекрасного пола. ­Внутри — ловушка в виде стыка двух панелей, в которую легко попадут длинные ногти. Берегите маникюр, дамы!

Citroen C3 Aircross напоминает нам, из какой страны мишленовский Бибендум. Плюшевая зефирка с рыжими вставками, «жалюзи» задних боковых окон и нагло обрывающиеся релинги на крыше. Французский Mini Countryman. Кто-то сморщит нос, но равнодушных нет. Citroen — мастер эпатажа с вековым опытом.

Комбинация приборов — с радиальной оцифровкой. И несмотря на это проста и понятна. На размере некоторых индикаций явно сэкономили.

На тачскрин развлекательного центра выведено всё, в том числе и управление климат-контролем. В солнечную погоду экран сильно бликует.

Дополнительные режимы есть и у автомата. В спортивном отзывчивость коробки лучшая в тесте.

Торжество стиля — дефлекторы вентиляции с рыжими соплами, ткань на передней панели. Но сами материалы простенькие — пластик жесткий. К геометрии посадки претензий нет.

Система Grip Control позволяет выбрать один из нескольких режимов движения, которые влияют на отзывчивость акселератора и степень допустимой пробуксовки.

Единственная «теплая» опция, помимо обогрева передних сидений, - обогрев лобового стекла.

Рукоятка стояночного тормоза — маленькое произведение искусства. А искусство требует жертв: для бокса между передними сиденьями мéста не нашлось.



Soul недоверчиво щурится на дерзких конкурентов: да что они себе позволяют? Я главный стиляга на рынке!

Знакомый силуэт, но — прищуренные фары (привыкнуть к ним весьма непросто) и нахально заехавшие на крышу задние фонари, которые заставили подвинуться островок крашеного пластика.

Не устаем делать комплименты комбинации приборов любого современного Kia — чита­емость на высоте при любом освещении. Десятидюймовый экран понравился высоким разрешением, но по быстроте отклика это явно не эталон.

Интерьер Kia — словно диплом молодого дизайнера, он приятен на глаз и на ощупь. В темноте его оживляет «танцу­ющая» подсветка.

Большой список «теплых» опций дополнен «холодной» — вентиляцией передних сидений.

Помимо мониторинга слепых зон у Соула есть система удержания в полосе, которая порой чересчур активно вмешивается в процесс.

Задние пассажиры также не в обиде — есть двухступенчатый обогрев задних сидений.



Материалы по теме Новые кроссоверы: Citroen C3 Aircross со товарищи

Внутренний мир Kia — праздник света и музыки. Топовая акустика Harman Kardon наполняет разнофактурный интерьер отменным звуком, в такт пульсирует фоновая подсветка, играя тенями на рельефных дверных вставках. Soul — душа компании, причем большой. Мéста сзади достаточно, багажник достойный. Расставить стаканы тоже есть где.

В Тойоте сзади рай интроверта. Как в танке. Чтобы выглянуть в окно через высокий подоконник, нужно оторваться от спинки сиденья. Аудиосистема так себе, «светопредставления» нет, но водитель не в обиде: водительское кресло спрофилировано прекрасно. Консерваторы обрадуются кнопкам из девяностых и бессмертным электронным часам.

Лаконичная и удобная комбинация приборов дополнена красочным дисплеем трип-компьютера.

Мультимедийка стандартная. У нее понятная логика управления и большой экран с неплохим откликом. Штатная навигация на нашей машине отсутствовала.

Интерьер получился не по-тойотовски ярким. Eму бы еще цветовую гамму богаче. Pадует обилие мягкого пластика.

Двухзонный климат-контроль эффективен и удобен. Очень понравились тумблеры ­температуры и интенсивности обдува.

Без стандартных древних кнопок не обошлось. Oдна из них отвечает за обогрев руля, и найти ее сразу — непросто.

Площадка под смартфон явно не рассчитана на современные аппараты, туда влезет разве что кнопочная Nokia.



Французские стилисты оторвались на полную. В Ситроене можно не ехать, а просто сидеть, смотреть и щупать. Спереди. А обитателям заднего ряда досталась лишь плоская скамейка, обтянутая диванной тканью и умеющая ездить взад-вперед.

Два по два — и один и два

Для Соула-третьего доступны атмосферные моторы 1.6 и 2.0 и 1,6‑литровая «турбочетверка» для GT-души. Мы остановились на двухлитровой золотой середине. Конечно, полутора сотен сил достаточно в большинстве случаев, но урагана, шквала и прочих «ветреных» эпитетов в адрес динамики не ждите. Паспортные десять с копейками секунд Soul показывает. Но на большее не дает рассчитывать масса в 1,4 тонны. Пыл к активному педалированию снижает и шестиступенчатая гидромеханика, которая иногда отвлекается при кикдауне. Спортрежим бодрее, но болезнь не лечит.

Шасси Ситроена оказалось самым сырым в трио, ему не хватает отточенности манер. А на плохой дороге С3 жёсток.

Передние сиденья — скорее кресла. Мягкая набивка и так себе боковая поддержка ­не располагают к быстрой езде.

Хотя задние сиденья регулируются по двум направлениям, второй ряд Эйркросса — ­наименее удобный в тесте. Это касается как запаса пространства, так и самóй посадки.

В Ситроене двойной пол. Помимо задних сидений можно сложить спинку переднего пассажирского — для перевозки больших длинномеров. В подполье нашлось место лишь для докатки и набора дорожных инструментов.

У Тойоты лишь на две «лошадки» меньше, но она на полцентнера тяжелее. И в цифрах разгон куда оптимистичнее, нежели в ощущениях. А всё вариатор, размазывающий тягу по своим конусам. Низов мотор не любит. Максимальный момент достигается на тех же 4000 об/мин, что и в Kia, но — на 50 ньютон-метров меньше. Душу отводишь лишь на АЗС: можно лить 92‑й бензин.

Citroen при виде двухлитровых товарищей дрожит на старте тремя цилиндрами. Дурачок, твой несерьезный с виду моторчик выдает больше двух сотен ньютон-метров, причем с 1500 об/мин. С такой отдачей ты идешь вровень с соперниками, а управлять гибкой тягой куда приятнее! Автомат шустр даже в обычном режиме, а если включить «спорт», что засвидетельствует еле заметная «макроиндикация» на панели, то задержки в переключениях практически сойдут на нет.

Kia Soul — самый драйверский автомобиль нашего теста, но и он не без греха: перегруженные передние колёса склонны к скольжению на длинной дуге.

Передним сиденьям Kia не хватает опоры ­в плечах и диапазона регулировки по высоте. Этим список претензий к ним исчерпывается.

Soul не уступает Тойоте в просторе в заднем ряду. Сидеть удобнее благодаря более высокой подушке.

Багажник Соула — золотая середина. Он лишь чуть недотягивает до 300 литров. Под двойным полом — докатка с инструментом и непрокрашенный металл.

Материалы по теме Toyota C-HR: 5 впечатляющих фактов и ряд досадных недочетов

Задорный моторчик никак не вяжется с «бабушкиной» управляемостью. Бесконечные три оборота руля от упора до упора, пустой, как воздушный шарик, «ноль». И совсем неприличные крены. Aircross танцует всем кузовом при каждом резком маневре, рано уходит с дуги и напрочь отбивает желание искать извилистую дорогу. Если внешне C3 рождает некие ассоциации с Кантрименом, то шасси эти иллюзии развеивает.

Toyota в поведенческих материях ушла вперед. Рулевая рейка заметно «короче», руль ожидаемо наливается тяжестью в виражах. Да и в «нуле» что-то есть. C‑HR вполне уверенно держится на дуге, но излишние крены приводят к ненужному перегрузу передних колес. В итоге на переставке Toyota требует изрядной корректировки курса для стабилизации.

Баланс настроек шасси явно смещен в сторону комфорта. Неровности C‑HR отрабатывает лучше всех, за что расплачивается излишними кренами при резких маневрах.

Передние сиденья Тойоты самые удобные в тесте: плотная набивка, отличный профиль, широкие диапазоны регулировок.

Мéста во втором ряду C‑HR достаточно. Но подушка стоит низко, а массивные задние стойки вызывают клаустрофобию.

Самый маленький грузовой отсек — у Тойоты. По нашим замерам, его объем едва переваливает за 200 литров. В подполье не разгуляешься: только докатка и небольшое отделение.

Kia Soul срывается с траектории на длинной дуге почти одновременно с Тойотой — привет скользким шинам Hankook и излишне нагруженной передней оси. И всё же Soul оказался самым точным. После резкой смены курса ему нужно меньше всего времени на стабилизацию. Корейцы делают всё больше успехов в рулежных дисциплинах.

Главное — маневры

Ровный асфальт кончился, и Soul тут же раскрыл характер, сообщая обо всех ямах, пропущенных дорожниками. На низкопрофильные 18‑дюймовые шины всё не спишешь — подвеске не хватает энергоемкости. Дорожные шумы традиционно для Kia солируют в хоре, но навязчивыми их не назвать.

У Тойоты шины гудят меньше, чего не скажешь о ветре, гуляющем в смелых росчерках кузова. Плавность хода зачетная: на разбитом асфальте очевиден баланс сил в сторону комфорта. Весь спектр колдобин грамотно фильтруется подвеской, лишь на высоких «лежачих полицейских» — жесткий отбой.

Вне асфальта первой пострадает декоративная накладка на переднем бампере Эйркросса. Задиры появились после первого съезда на грунт.

Только у Ситроена двигатель с коробкой прикрыты металлической защитой. Углы въезда и съезда у него наибольшие.

Материалы по теме Почему не стоит покупать маленький кроссовер?

Похожей мягкости ждешь и от Ситроена, но гидропневматика малышам не положена. C3 привык к европейским дорогам и асфальтовых изъянов признавать не хочет. Пассажиры и водитель должны не только чувствовать, но и слышать всё, что происходит на улице. Aircross — самый жесткий и шумный парень в нашем трио.

А еще Citroen самый неповоротливый. Toyota и Kia быстрее разворачиваются на тесной площадке. У Соула при этом нужно следить за низко висящим передним бампером: поцарапать его о бордюры можно в два счета. Обидно, ведь под защитой силового агрегата у него почти 19 см живого пространства, что весьма неплохо для машины этого класса.

Передний бампер Соула висит низко, но поцарапать некрашеный пластик не так обидно.

Под пластиком Kia мы намерили почти 19 см жизненного пространства — неплохо.

У Тойоты губа переднего бампера выше, но клиренс самый скромный, она раньше других начинает скрежетать пузом о неровности.

Citroen не прочь ободрать нижнюю кромку бампера (он ниже, чем у соперников), - у высоких бордюров надо быть предельно внимательным. Но, что удивительно, вне асфальта Citroen оказался довольно проворным. Понятно, что система Grip Control, которая имитирует блокировку дифференциала, и близко не заменяет полный привод, но кое-какие преимущества на бездорожье всё же дает. И ассистент спуска с горы есть.

Хотя у Тойоты самый маленький просвет, подъезжать вплотную к бордюрам она не боится — губа переднего бампера висит выше, чем у соперников.

Под пластиковым щитом Тойоты нам удалось обнаружить всего 160 мм. Потому неудиви-тельно, что C‑HR охотно идет на контакт с грунтом.

Для души

Александр Виноградов: «Soul — яркий, практичный и едет хорошо. Toyota и Citroen тоже ничего, но вопросов к ним больше, а цена — выше.»

Реабилитация на грунтовке не помогла Ситроену. Стильный кроссовер подойдет только тем, кому вау-эффект важнее прочих радостей жизни. Ну и конечно, нужно быть неприжимистым: Citroen C3 с самым скромным набором оснащения лишь на 50 тысяч дешевле Тойоты.

Toyota C‑HR не такая броская, но тоже о‑го-го. И радости от владения подарит с лихвой. Это очень сбалансированный и комфортный кроссовер для эгоиста и его спутницы. Семья? Дети? Берите RAV4.

Или посмотрите на новый Soul. Он сделан с душой и для души. Не провалился ни в одной дисциплине. Яркий и удобный. А тот факт, что нашпигованная опциями машина — самая доступная в нашем трио, объясняет статистику ­продаж.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CITROEN C3 AIRCROSS KIA SOUL TOYOTA C-HR Снаряженная / полная масса 1263 / 1805 кг 1349 / 1830 кг 1495 / 1960 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,6 с 10,2 с 11,0 с Максимальная скорость 183 км/ч 186 км/ч 195 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 45 л АИ-95 / 54 л АИ-92, АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,1 / 5,1 / 6,5 л / 100 км 8,9 / 5,7 / 6,9 л / 100 км 8,8 / 5,8 / 6,9 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый, с турбонаддувом бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3 / 12 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1199 см³ 1999 см³ 1987 см³ Мощность 81 кВт / 110 л.с. при 5500 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин 109 кВт / 148 л.с. при 6100 об/мин Крутящий момент 205 Н·м при 1500 об/мин 192 Н·м при 4000 об/мин 156 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач A6 А6 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19 4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44 2.52–0,39 / 1,75 Главная передача 4,07 3,61 5,79 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 215/50 R17 235/45 R18 215/60 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) CITROEN C3 AIRCROSS 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 53 KIA SOUL 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 197 TOYOTA C-HR 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 112

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

CITROEN C3 AIRCROSS KIA SOUL TOYOTA C-HR Просвет a 170 мм 185 мм 160 мм b 185 мм 195 мм 220 мм c 185 мм 235 мм 220 мм Угол α 20,5° 20,0° 18,0° β 31,5° 31,5° 27,5° γ 16,0° 17,0° 19,0°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель CITROEN C3 AIRCROSS KIA SOUL TOYOTA C-HR Рабочее место водителя Самое удобное сиденье — в Тойоте: профиль, диапазон регулировок. У Kia не хватает диапа­зона регулировки по высоте, в С3 недостает боковой поддержки. Органы управления у всех близки и почти без недостатков. Меньше всего претензий к обзорности — в Соуле: удобно ориентироваться по зеркалам, картинка с камеры дополнена динамической разметкой и удобной инфографикой. В Тойоте плох обзор через салонное зеркало, картинка с камеры не имеет динамической разметки, нет передних парктроников. Citroen оснащен системой кругового обзора, но за передними стойками — большие мертвые зоны. Сиденье 8 8 9 Органы управления 9 9 9 Обзор 8 9 8 Салон Лидеры по организации передней части салона — Soul и C‑HR. Удобные подстаканники, отделения для смартфона. С запасом пространства тоже всё хорошо. В Ситроене остро не хватает отделений, бокс между сиденьями не предусмотрен, меньше всего пространства во втором ряду, посадка туда самая неудобная. В Соуле и Тойоте мéста гораздо больше, однако рослым не хватает опоры для бедер. Самый большой багажник — в С3. К тому же задние сиденья регулируются в продольном направлении, что позволяет увеличить его объем. Переднее пассажирское кресло можно сложить для перевозки длинномеров. Объем багажника Kia меньше, чуть недотягивает до 300 литров. Самый маленький грузовой отсек — в Тойоте. Передняя часть 8 9 9 Задняя часть 8 9 9 Багажник 9 8 7 Ходовые качества Лучше всех рулится Soul, хотя и не без огрехов. Точные реакции, короткий руль, но в пределе автомобиль резко скользит наружу из-за перегруженных передних колес. Toyota чуть лучше стоит на дуге, но реакции медленнее, а крены излишние. Сильно кренится и Citroen. К тому же у него самый «длинный» руль, а «ноль» абсолютно пустой. Динамические возможности всех трех машин близки. Хотя С3 и слабее, внушительный момент позволяет ему не отставать. К тормозам Тойоты и Kia есть вопросы. «Японке» не хватило эффективности замедления, в «корейце» не лучшим образом настроен привод. К тормозам Ситроена претензий нет. Динамика 8 8 8 Тормоза 9 8 8 Управляемость 8 9 8 Комфорт Наиболее мягкая — Toyota, весь спектр неровностей отрабатывает уверенно. Лишь на выдающихся колдобинах подвеска жестко срабатывает на отбой. Kia грубее (особенно на мелочовке), не в последнюю очередь — из-за низкопрофильных шин. Самый жесткий — Citroen, к тому же его двигатель сильно нагружен вибрациями на холостых оборотах. «Француз» и самый шумный. Уровни шума в Тойоте и Kia близки. Самые широкие возможности климатической установки — у Соула: обогревается всё, включая задние сиденья. А передние сиденья — с вентиляцией. Шум 7 8 8 Плавность хода 8 8 9 Климат 8 10 9 Приспособленность к России У всех в качестве запасного колеса — докатка. Капот Соула поддерживают гидроупоры. У Тойоты и Ситроена очень хорошо прикрыты пороги. Наиболее разветвленная дилерская сеть — у Kia, плюс расширенная гарантия. Toyota традиционно огорчает маленьким межсервисным интервалом, а Citroen — слабой сетью официальных СТО. Самый большой дорожный просвет под защитой — у Соула, самый скромный — у Тойоты. Геометрическая проходимость 8 9 8 Сервис 8 9 8 Эксплуатация 8 8 8 Промежуточная оценка 8,13 8,60 8,33 Поведение вне дороги Возможности трансмиссии Ситроена — самые широкие. Система Grip Control предлагает выбор из нескольких режимов движения, есть ассистент спуска с горы. А большой крутящий момент, доступный с малых оборотов, позволяет ехать внатяг. Каких-то дополнительных возможностей у Kia и Тойоты нет. Ход подвески у каждого из трех автомобилей небольшой. Геометрическая проходимость троицы не лучшая, что быстро остужает пыл вне асфальта. Энерговооруженность 9 8 8 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,17 8,50 8,28