Выше скорость — меньше ям. Только так и надо ехать на ралли

— Красивый, убойный участок, начало каменистое — все, как я люблю! Постоянно в напряжении, скучать не приходилось, — Александр Василевский остался в восторге от спецучастка. — Он был словно подготовлен специально для меня. Промоины немного другие, чем на кольцевом участке, и кочкарника гораздо больше — по 20–30 км подряд. По такой трассе надо или очень медленно ехать, или мчать на всех скоростях. Мы держали очень высокий темп: выше скорость — меньше ям. Такими дороги и должны быть на гонке! А в итоге и время хорошее показали, как после финиша выяснилось, — даже «везли» Сергею Вязовичу.