Вольница скоро закончится. Вопрос лишь в дате.

Забавно наблюдать, как идет процесс отмены поблажки в +19 км/ч относительно допустимой скорости. Первым идею «вернуть всё как было до 1 сентября 2013 года» высказал московский департамент транспорта. Ее поддержали министр транспорта и глава ГИБДД. Затем стали повторять различные авторитеты МВД и Госдумы. Коллективный призыв дошел, наконец, до экс-премьер-министра, который шесть лет назад и установил «+20». Теперь Дмитрий Медведев признал, что есть повод для обсуждений. Сомнений не остается — вольница скоро закончится. Вопрос лишь в дате.

Идем на снижение

Трудно поверить, что нашлось так много причин, побуждающих снизить допуск. Казалось бы, вполне достаточно слов «безопасность движения». Однако если их произносить слишком часто, может возникнуть вопрос: о чем думали эти же люди шесть лет назад, допуская, что при ограничении в 60 км/ч в городах и поселках можно безнаказанно разгоняться до 79?

Среди причин называют, например, трудности, возникающие при использовании интеллектуальных систем в организации движения. Еще — нигде в мире, мол, нет столь высокого порога лояльности +20 км/ч. Который, если вспомнить, диктовался прежде всего высокой погрешностью измерений у тогдашних камер. Сегодня, как утверждают власти, возможность столь крупных ошибок электроники исключена. Слов «необходимо собирать больше штрафов» никто из представителей властей, конечно, не произнес. Хотя именно эта причина видится обычным людям главной.

Власти обсуждают также щадящий вариант, при котором допуск «+10» введут только в населенных пунктах, а на загородных трассах он останется прежним. Но звучали и другие предложения. Например, оставить «+20» или ввести «+3» (исходя из погрешности современных измерительных приборов).

Где надо и где не надо

Механизм внедрения нового-старого допуска пока не выработан. В высших кругах идут оживленные дискуссии. Весьма взвешенный подход демонстрирует глава ГИБДД Михаил Черников. По его мнению, допуск может быть изменен только после тщательной ревизии всех дорог страны — на предмет бессмысленных и незаконных ограничений скоростного режима. Из-за возврата к «+10» не должна снизиться пропускная способность.

Такая проверка осложнена тем, что на многих дорогах местные власти установили ограничения с учетом «+ 20». В населенных пунктах появилось множество знаков «50» и «40» там, где до 2013 года их не было. Благодаря этому реальные скорости движения остались близки к тем, что прописаны в ПДД как базовые. Подобные местные ограничения потребуют коррекции, равно как и в ситуациях, когда знаки установлены специально под камеру фиксации превышения и без всякой необходимости, с точки зрения безопасности.

Однако, думаю, пересмотр не даст желаемых результатов. Большинство бессмысленных знаков останется на местах — либо будут убраны на время, а потом опять появятся. Так что российский среднесуточный пробег дальнобойщиков по-прежнему будет меньше европейского вдвое.

Невелика надежда и на то, что на федеральных дорогах по итогам аудита разрешенную скорость увеличат, дабы не провоцировать нарушения. В качестве примера чаще всего приводят М-1 «Беларусь»: по своим параметрам она на многих участках практически магистраль, скорость 110 км/ч допустима. Тем более что при пересечении границы РФ для легковушек появляется разрешенный режим «120», притом что на нашей стороне — «90», а характер дороги существенно не меняется.

С высокой вероятностью снижение допустимого превышения лимита скорости совместят с принятием новой редакции КоАП РФ. По планам проект документа поступит на рассмотрение в Думу в марте. При самом оптимистичном раскладе примут закон не раньше осени, а в силу он вступит еще позже.

Неприятно, что попутно рассматривают и увеличение штрафов: за превышение на 10–20 км/ч предложена кара в размере 1500 рублей, за 20–40 км/ч — 3000 рублей.

Мнение народа

Автомобилистам предстоящие изменения не по душе — примерно две трети относятся к отмене «+20» негативно. А поддерживает инициативу властей лишь пятая часть. Но если провести опрос на тему «Нужны ли вообще ограничения скорости на дорогах?», то результаты могут быть поразительные.

Здраво рассуждая, 90 км/ч — скорость, достаточная для того, чтобы при неблагоприятном стечении обстоятельств отправиться к праотцам. Да и 60 км/ч во многих случаях хватает. Конечно, имея современные автомобили с калибровкой до «200» или «260» на спидометре, хочется перемещаться по стране пошустрее. Но все исследования однозначно указывают на то, что рост скорости приводит к увеличению числа аварий, в том числе со смертельным исходом.

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В Европе для населенных пунктов введено ограничение скорости в 50 км/ч. Кое-где это тоже используется для наполнения казны, но изначально основано на результатах анализа ДТП, прежде всего на статистике наездов на пешеходов. Граница жизни и смерти пешехода пролегает где-то между значениями 30 и 35 миль в час (48 и 56 км/ч).

Мое мнение: допуск «+20» слишком велик, если нас волнует именно безопасность. Для многих российских поселений даже 69 км/ч — многовато. А 100 км/ч на МКАД (нештрафуемые сейчас 119 км/ч!) — вообще преступление против человечества: вспомните, какая загрузка у этой дороги и сколько у нее примыканий. В хаотичном насыщенном потоке водители часто не успевают принимать решения и реагировать, из-за этого и происходит большинство ДТП.

Штрафы от камер унизительны, но другого эффективного способа сдерживать у нас пока не изобрели. Поэтому готовимся терпеть. И запасаемся радар-детекторами, пока их не запретили по примеру стран-передовиков в области безопасности дорожного движения.