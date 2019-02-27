Какие омывайки опасны: заблуждения, обман и реальность

Эксперт «За рулем» рассказывает, какая омывайка как моет.

Чтобы стеклоомывающая жидкость обрела способность не замерзать при отрицательных температурах, в ее состав должен входить спирт. При производстве омывающих жидкостей могут использоваться три спирта: изопропиловый (СН₃СН(ОН)СН₃), этиловый (С₂Н₅OH) и метиловый (СН₃ОН). Химические формулы спиртов близкие, а вот свойства довольно сильно различаются. И, прежде всего, дело во влиянии на человеческий организм.

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Любая жидкость, содержащая спирт, привлекает внимание граждан, злоупотребляющих алкоголем. Омывайка не исключение. Так вот, этиловый спирт, при умеренном потреблении внутрь, можно считать продуктом относительно безвредным. Изопропиловый при принятии внутрь оказывает негативное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы, а также на желудочно-кишечный тракт. Но если человек принял не очень большое количество изопропилового спирта, то после промывания желудка прогноз медиков чаще всего благоприятный — жить будет. К тому же едкий запах изопропилового спирта не очень способствует тому, чтобы его хотелось выпить.

Другое дело — метиловый спирт. Эта хорошо растворимая в воде бесцветная жидкость, обладающая резким жгучим вкусом и острым винным запахом, относится к ядовитым наркотическим веществам нервного и сосудистого действия. Опасные последствия, включая потерю зрения, могут наступить, если выпить хотя бы 10 мл метанола. При большем количестве возможен летальный исход. В результате, чтобы обезопасить вышеупомянутый слой населения, на государственном уровне запрещено производство стеклоомывающих жидкостей на основе метанола.

Получается, что самым безопасным для здоровья является этиловый спирт. Что же мешает его широкому распространению?

Цена и качество

Казалось бы, проще всего для производства омываек использовать этиловый спирт. Но это начинание на корню губит акциз. Согласно «Таблице ставок акцизов на 2020 год в России», он составляет 111 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. При цене литра спирта около 500 рублей получается, что пятилитровая банка омывающей жидкости будет стоить больше 1000 рублей. Очевидно, что это непреодолимый ценовой барьер.

В итоге разрешенным и одновременно рентабельным для производителей омываек оказывается неподакцизный и потому сравнительно дешевый изопропиловый спирт. Только такую омывающую жидкость сегодня можно приобрести легально.

Есть ли минусы у изопропиловой омывайки? Безусловно. Во-первых, едкий запах, который пытаются замаскировать различными ароматизаторами. От чего становится только хуже: при пользовании такой омывайкой салон автомобиля заполняется неприятным душком, от которого у некоторых водителей начинает болеть голова и слезятся глаза. В этом случае советую, перед тем как полить на лобовое стекло омывайкой, включить функцию рециркуляции воздуха в системе кондиционирования салона.

Но главный недостаток изопропиловой омывайки заключается в далеко не лучших рабочих характеристиках. Взгляните на следующую таблицу.

Вязкость спирта при низких температурах

Спирт Кинематическая вязкость при —20°С, сСт Изопропиловый 12,8 Этиловый 5,2 Метиловый 1,69

На что влияет этот динамический коэффициент вязкости? Да на то, насколько хорошо будет бить струя из форсунки омывателя на ветровое стекло. Жидкости на основе изопропилового спирта будут распылятся в семь раз хуже метанольных. То есть струя изопропиловой омывайки, бьющая выше середины стекла летом, зимой будет вяло стекать ниже уровня дворников, находящихся в зоне парковки. А омывайка на основе этилового спирта — всего в три раза хуже.

Имейте в виду, что расход омывайки зависит и от других факторов. К примеру, чем лучше чистят щетки стеклоочистителей, которые стоят на вашем автомобиле, тем ниже расход незамерзающей жидкости. Так что не забывайте менять старые изношенные щетки на новые.

Миф о вреде омывающей жидкости

Адепты запрета метанольных омываек придумали новый аргумент. Мол, при использовании такой жидкости по назначению в салон автомобиля проникают пары вредоносного метанола. На самом деле концентрация паров — величина непрогнозируемая. Она зависит от многих факторов: насколько часто вы включаете омыватель, в каком режиме работает отопитель салона, с какой скоростью вы едете и т.д. Поскольку метанольные жидкости даже в морозы бьют на ветровое стекло достаточно высоко, то скоростным напором их сдувает на крышу автомобиля. Поэтому чем ниже температура за бортом, тем концентрация паров метанола в салоне будет меньше, чем в случае с изопропиловыми жидкостями, которые почти не попадают на стекло, стекая в зону, из которой происходит забор воздуха в отопитель салона.

Комментарий эксперта

Игорь Сандулов, специалист компании по производству омывающих жидкостей ООО «Гелена Химавто»:

Метиловый спирт опасен своим канцерогенным действием. При вдыхании паров в течение длительного времени он накапливается в организме. Попадание его на руки тоже приводит к отравлению организма через кожу. Изопропиловый спирт менее токсичен, но также при больших концентрациях вреден при вдыхании. Этиловый спирт в чистом виде сравнительно безопасен для человеческого организма, а вот технический может содержать вредные примеси (доля метилового спирта в нем может достигать 12%).

Нелегальная омывайка

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К счастью для многих разбирающихся в этой теме автомобилистов, на обочинах всегда можно приобрести недорогую (пока еще не дороже 150 рублей) метанольную жидкость. Такая омывайка и на стекло распыляется хорошо, и моет прилично. Вот ее и следует использовать в зимнюю пору. Не нужно объяснять, как важна хорошая обзорность при движении в сложных погодных условиях. Автовладельцы, приобретающие легальную незамерзайку, подвергают себя и пассажиров повышенному риску во время зимних поездок. А все потому, что какой-то деклассированный элемент гипотетически может хлебнуть стеклоомывающей жидкости. На мой взгляд, давно пора сделать омывайку на основе метанола легальной. И зарубежный опыт подтверждает это.

Единственное, от чего стоит предостеречь при использовании метанольных жидкостей, — это продувка трубок и жиклеров стеклоомывателей. Ни в коем случае не делайте этого ртом. Воспользуйтесь компрессором для накачки шин или обратитесь на сервис.