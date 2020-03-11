Тест-драйв легенд бездорожья: Lada 4x4, Suzuki Jimny, Jeep Wrangler

Три настоящих трехдверных вездехода задали тренды надолго вперед и десятилетиями остаются верными себе.

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Честь России отстаивает Lada 4×4, которую мы взяли еще до обновления. В версии Urban с кондиционером наш 83‑сильный внедорожник с безальтернативной механикой тянет на 620 тысяч рублей.

Suzuki Jimny чуть ли не втрое дороже: полтора с лишним миллиона за 102‑сильную версию с автоматом и в максимальной комплектации GLX. Дорого?

Еще один участник нашего взвода, суровый 272‑сильный «автоматический» Jeep Wrangler Rubicon, уже втрое дороже Джимника — 4 700 000 рублей.

Но разве цена тут главное? Они собрались не для того, чтобы помериться прайсами, а показать мастер-класс настоящего оффроуда.



Suzuki Jimny | 1 649 000 ₽* ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,5 л (102 л.с.) ТРАНСМИССИЯ: четырехступенчатый автомат, раздаточная коробка с понижающей передачей, жестко подключаемый передний мост. КОМПЛЕКТАЦИЯ: GLX Первый Jimny (сперва он назывался LJ10) показали пятьдесят лет назад — в 1970 году. Нынешнее поколение, дебютировавшее в России в конце 2019 года, пятое по счету (хотя третья генерация больше известна под именем Samurai). Под капотом только один двигатель — объемом 1,5 литра. Автомобиль поставляется из Косая, Япония. *Здесь и далее цены приведены по состоянию на январь 2020 г.

Jeep Wrangler | 4 720 000 ₽ ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 2,0 л (272 л.с.) ТРАНСМИССИЯ: восьмиступенчатый автомат, раздаточная коробка Rock Trac с понижающей передачей, жестко подключаемый передний мост, блокировка межколесных дифференциалов, отключение переднего стабилизатора. КОМПЛЕКТАЦИЯ: Rubicon Первое поколение увидело свет в 1987 году и было прямым наследником Jeep CJ, ведущего родословную еще от Willys MB времен Второй мировой войны. Нынешний Wrangler технически полностью соответствует прошлым поколениям — неразрезные мосты и рама. Автомобили собираются в Толедо, США.

Lada 4×4 Urban | 592 900 ₽ ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,7 л (83 л.с.) ТРАНСМИССИЯ: пятиступенчатая механическая, раздаточная коробка с понижающей передачей, постоянный полный привод, блокировка межосевого дифференциала. КОМПЛЕКТАЦИЯ: Luxe Lada 4×4 или просто «Нива» была представлена в далеком 1977 году. С тех пор автомобиль неоднократно модернизировали. Самые крупные обновления случились в 1993 году и в период с 2009 по 2015 год. В 2014‑м появилась версия Urban. Самая свежая модернизация поступила в продажу в конце января 2020‑го.

Досье

Внешность Джимника не вызывает трепета. Suzuki субтилен и невысок, уступает в габаритах даже русской «девушке» Ладе. Но в его роду были настоящие «Самураи»! А новая машина стала сильнее, сохранив жесткий передний мост, связывающий ее с грозными предками. Обвес ниже ватерлинии кузова не знает, что такое краска, и веток не боится. Зубастая «атэшная» обувка BF Goodrich идет малышу как никому. Салон нарочито брутален. Нельзя скрывать болты под пластик! Нельзя отдавать переключение режимов трансмиссии на откуп шайбам и клавишам! Только рычаги.

Suzuki Jimny

Бесхитростная, но очень понятная комбинация приборов упрятана в стильные кожухи, прикрученные винтами.

Никакой красивой анимации: о включении переднего моста сообщит вот такая индикация.

Над интерьером Jimny потрудились на славу: он намного интереснее салона предшественника.

В отличие от машины прошлого поколения, управление раздаткой на новом Джимнике вновь отдали рычагу. И за это большое спасибо!

Ассистент спуска с горы — вещь, конечно, нужная. Но для Suzuki не очень актуальная: для этого с успехом можно использовать понижающую передачу.

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Lada 4×4 — это последний раз, когда я так назову эту машину. «Нива»! Для тех, кто отдал бренд на откуп американцам, давно закипел котел в аду. Она, покорившая сердца по всему миру и собравшая урожай кубков во всех мыслимых ралли-рейдах, - заслуженный ветеран Советского Союза.

Даже немножко забавно, как Лада стремится идти в ногу со временем и оделась в модный костюм Urban с пластиковыми бамперами. Лучше б интерьер ей сменили. Ведь нынешнее убранство вызывает лишь тоску и уныние. Мы считаем дни до того момента, когда эта убогая передняя панель (честное слово, интерьер оригинальной 2121 был куда харизматичней) и сидушки от «восьмерки» останутся в прошлом. Уже когда откатали этот тест, был анонсирован старт продаж в очередной раз обновленного внедорожника, но принципиальных «ездовых» отличий нет.

Lada 4x4

Это уже третий вариант комбинации приборов для этой панели — после «щитков» от ВАЗ‑2109 и ВАЗ‑2114. Выглядит никак, читается нормально.

Активация межосевой блокировки сопровождается вот такой вот ламповой индикацией. Ламповой в прямом смысле слова.

Интерьер Нивы давно устарел. Нет ни шарма старой машины с глубокими колодцами приборов и большими контрольными лампами, ни актуальности.

Вот уже больше сорока лет управление раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала отдано двум рычагам. И табличка схемы их переключения тоже на месте.

Да, у Нивы есть и кондиционер. Простой, но эффективный: маленький салон охлаждается быстро.

Wrangler Rubicon родом из знаменитой военной династии с богатой историей. Достаточно сказать, что он прямой потомок Виллиса — героя Второй мировой войны. И осанка соответствующая! Наружные петли дверей и капота — с ладонь, пропасть между колесами и арками и все еще «открытые» передние крылья. Ему одинаково к лицу и военный камуфляж, и звезда шерифа, и логотипы спецназа. А потратив пятнадцать минут, можно легко сбросить крышу и двери, превратив Wrangler в открытый вездеход.

Jeep Wrangler

Комбинация приборов — идеальный сплав классики и технологий. Как спортивные часы с циферблатом и кучей возможностей.

Передние секции крыши демонтируются за пару минут: достаточно отщелкнуть четыре замка у каждой половинки.

Управление «раздаткой» олдскульное — с помощью рычага. Селектор автомата заслуживает отдельного внимания — кнопка блокировки напоминает «огонь» на штурвале истребителя. А сверху силуэтом напоминает тот самый Виллис.



Интерьер Джипа — настоящая сокровищница для любителей мелких деталей. Каждую кнопку, каждый тумблер можно рассматривать и фотографировать отдельно.

Блокировка межколесных дифференциалов активируется тумблером на центральной консоли. Можно замкнуть только задний или оба. Рядом отключение переднего стабилизатора.

На центральный дисплей можно вывести инфографику с наглядной анимацией: режим работы трансмиссии, тангаж и угол крена, температуру масла и прочее.

Забираться в салон непросто: порог высоко. Но внутренний мир Джипа стоит любых усилий, чтобы в него попасть. Уйдет немало времени, чтобы разглядеть и найти все «пасхалки» салона. Например, красную клавишу на селекторе, как у боевого истребителя. Jeep гордится своим предком и расставил его изображения везде: в углу лобового стекла, на селекторе. С таким парнем не страшно лезть в гиблое бездорожье.

По асфальту и по проселку

Асфальт — не их стихия, особенно Джимника. Маленький и валкий, да еще на мягкой «грязевой» резине, он неуклюже едет по автомагистрали. А если дорога начнет извиваться… Suzuki шарахается из стороны в сторону, ворчит мотором и шумит ветром, разбивающимся о кирпичный силуэт. Кузов качается на раме, а та качается на мягкой пружинной подвеске.

«Железная» трансмиссия, запредельные углы въезда и съезда, малая масса и зубастые шины — вот рецепт счастья и уверенности на любом бездорожье.

Ехать по колее нужно осторожно. Из-за короткой базы Джимника надо глядеть в оба, чтоб его не развернуло поперек.

Полуторалитровый 102‑сильный мотор K15B мощнее старого агрегата объемом 1,3 литра.

Глобально устройство ходовой части Jimny аналогично Джипу — рама на двух мостах с пружинной подвеской. Только все выполнено в уменьшенном масштабе.

Jeep тоже не фанат пробежек по ровным дорожкам. Хотя обувь у него не армейская, Wrangler страдает от морской болезни на виражах. Впрочем, шумит он не так сильно, как «японец».

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Как ни странно, на асфальте Нива — самая послушная. Сказывается легковая сущность ходовой и стройная, крепко сбитая фигура несущего кузова. Но барышня она всегда была говорливая: ветер беззаботно гуляет везде, где только можно. А раздатка по традиции напоминает о себе назойливым воем. Хорошо, что остальные составляющие нивовского «оркестра» остались в истории.

Наконец, асфальт кончается, и Лада, не раздумывая, слетает на полевую дорогу. Ей не нужно останавливаться и готовиться — привод у нее постоянный, что сорок лет назад было прорывом. Нива невозмутимо скачет по проселку, словно ей опять восемнадцать. Даже если колеса отрываются от земли, не важно: подвеску не замкнуть. Главное, закрепить вещи в салоне. Но вот начинается территория, куда кроссоверы уже не суются. И тут в дело вступает внедорожный арсенал — понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала. Причем последний активировать сразу не так просто — нужно потихоньку трогаться, ловя момент включения блокировки. Хотя иногда это получается быстро: когда зубья и звезды удачно сходятся.

На грунтовке можно лететь быстро, не боясь отрыва колес. Постоянный полный привод и непробиваемая подвеска Лады это позволяют.

Нива легко ударит в грязь лицом, в хорошем смысле этого слова. Ее родовая черта — не проходимость, а пролетаемость. Штурмовать оффроуд нужно хорошим ходом!

За 40 лет двигатель Нивы обзавелся впрыском, прибавил сто кубиков объема и восемь лошадей. Факт: для легкой трехдверки его хватает. Для пятидверной Нивы или Нивы-Шеви — нет.

По конструкции Нива была новаторской для своего времени: постоянный полный привод с дифференциалом в раздаточной коробке, несущий кузов. Предвестник кроссоверов.

Почти сразу Нива натыкается на диагональное вывешивание, которое ой как не любит — колеса беспомощно крутятся в воздухе. Но не беда, машина легкая, ее можно раскачать даже в одиночку. Висящие колеса цепляются за грунт, и Нива трогается с места. Больше газу! Дальше подъем — песчаный, процентов под 70 и высотой метров десять. Пробую взять с наскока: шины скользят по глине перед подъемом, и Ладу сносит мордой на молодую поросль. Вот сейчас-то и аукнутся нам модные пластиковые бампера! На удивление — они целы. А что если штурмовать горку внатяг? Первая попытка, вторая. Под рев старого жигулевского сердца Нива становится царицей горы.

Suzuki по полевой дороге мчит не столь уверенно и за Нивой поспевает с трудом. Но подвеску «японца» тоже не пробить, колдобины ему не страшны. Однако по умолчанию тяга идет только на заднюю ось, из-за чего Jimny постоянно норовит развернуться поперек дороги. Передний мост у него включается тоже по старинке, рычагом. Гул раздатки усиливается, и Suzuki подгребает к «диагональному» участку, который тяжело покорился Ниве. История та же: стоит колесам повиснуть по диагонали, и Jimny в ловушке. Но и его так же легко раскачать. Причем даже не выходя из машины! Подъем Suzuki дался легче — спасибо «злым» шинам. Крутая песчаная горка покорилась с первой попытки.

Самое точное определение проходимости Рубикона — «прет как танк». Действительно, даже на самых лютых участках Jeep абсолютно невозмутим.

На грунтовке любого качества можно мчать во весь опор: подвеска непробиваема.

Двухлитровый турбомотор Jeep в 272 л.с. и 400 Нм внушает надежность во всех ситуациях. Но все-таки стоило уложить его в 250 сил, чтобы владелец на налогах не разорился.

У Рубикона все по старинке: рама на двух неразрезных мостах с пружинной подвеской. Защита мотору или коробке просто не нужна — их надежно прикрывает балка моста.

Jeep чихал на диагональное вывешивание. Ходы подвески просто запредельные, и даже если на земле останется только одно колесо, Wrangler выберется — межколесные блокировки сделают свое дело. А вот горка Джипу пришлась не по вкусу: шины зимние, но не самые внедорожные. Впрочем, 400 ньютонов затащат куда угодно, и Wrangler взял рубеж.

По бездорожью

Размякшая глина и колея от армейских грузовиков — как раз то, что нужно нашим «проходимцам»!

Вывесить Suzuki непросто — ходы огромны. Но «диагоналка» дается ему тяжело. Нужно раскачать машину, чтобы на земле было три колеса. Или брать ловушку ходом.

Багажник? Это не про Suzuki. Чтобы хоть что-то положить, нужно сделать машину двухместной. И даже в этом случае объем меньше, чем у седана В-класса.

Передние сиденья Suzuki просты: минимум регулировок и незатейливый профиль.

Задний ряд — номинальный.

Прыгаю в Ниву, врубаю понижайку и блокирую центр. Езда внатяг по вязкому бездорожью — это не про нее. Недаром у Нивы всегда была не проходимость, а «пролетаемость». Трудные участки надо брать нагло и ходом. Тогда уже не так остро ощущается дефицит сил мотора. И не надо боятся держать газ: подвеску не пробить даже на гигантских кочках. Как бы она ни лязгала — это только звуки. Запас прочности ходовой потрясающий. Так что трос доставать не пришлось. И это обычная Нива, а есть еще версия Bronto с межколесными ­блокировками!

Диагональное вывешивание Лада, как и Сузуки, не любит. Нужно проходить ходом или раскачивать машину. Ну или купить злую Ниву Бронто с межколесными блокировками.

Еще одно открытие — багажник Нивы оказался самым большим. Конечно, 216 литров тоже курам на смех. Но это намного больше, чем у Джипа и Сузуки.

Передним сиденьям от ВАЗ‑2108 место там же, где и невзрачному салону. Профиль и диапазоны регулировок — из восьмидесятых годов.

Как и у соперников, задний диван Нивы зажат между арками. Но факт: места тут не меньше, чем у куда более крупного Джипа.

В Suzuki с жестко подключаемым передком ничего блокировать не нужно. Ехать внатяг на нем легче — сил у мотора больше, и тягу с автоматом легче дозировать. Зубастые шины BF Goodrich яростно вгрызаются в грунт. Но и ходом пролетать коварные участки Suzuki позволяет, хотя делать это страшнее, чем на Ниве. Из-за крохотной базы и высоченного центра тяжести Jimny скачет — того и гляди опрокинешься на бок! Однако он не падает и стойко держится выбранного направления. Этакий квадроцикл с закрытым кузовом.

Вывесить Jeep почти нереально. Но даже если это удалось — не страшно. Блокировки межколесных дифференциалов заставят крутиться все четыре колеса.

Несмотря на самые большие габарит, багажнику в Джипе почти не осталось места — он в полтора раза меньше, чем на Ниве. Дверь из двух секций, что логично: крыша-то снимается.

Простые с виду сиденья Джипа на деле очень удобны. Только смущает стойкость кожи: машина с пробегом 15 000 км, а обивка подушки уже теряет товарный вид.

Пробираться на задний ряд непросто. Кроме того, зажатый между арками диван тесен и не очень удобен. Из-за того, что задняя ось под сиденьем, на всех кочках будет сильно трясти.

Wrangler Rubicon такое бездорожье штурмует играючи. Понижайка с гигантским передаточным отношением 4,00 позволяет двигаться со скоростью ленивца. Jeep непринужденно продавливает колесами грязное месиво, даже не думая запинаться. Хотите веселее? Громадные ходы энергоемкой подвески и 272 силы на это готовы — можно нестись с любой скоростью, хоть с отрывом колес. Главное, не улететь с дороги. И это единственное ограничение для автомобиля. Пожалуй, Jeep Wrangler — лучший внедорожник из тех, что выпускаются сегодня.

Закончив с бездорожьем, я услышал возмущение оператора: как-то слабо! Даже трос и лопату не достали. Так это не оффроуд слабый, а машины хорошо подготовлены для таких условий. И сунься мы сюда на кроссовере, даже неплохом — сели бы еще на подъезде.

Постоянные переменные

Александр Виноградов: «Как и породистые суперкары на треке, эти трое на бездорожье вызывают искреннюю улыбку. Даже когда приходится час сидеть на мойке, отмывая машину от грязи».

Вне зависимости от цены — Jeep почти на порядок дороже Нивы, — все они являются настоящими вездеходами без всяких «но». И пока есть такие неправильные, квадратные, но честные машины, остается надежда, что автомобильный мир не окончательно выдохся.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

JEEP WRANGLER RUBICON LADA 4×4 URBAN SUZUKI JIMNY Снаряженная / полная масса 1995 / 2404 кг 1285 / 1610 кг 1135 / 1435 кг Время разгона 0–100 км/ч 7,3 с 17 с н.д. Максимальная скорость 156 км/ч 142 км/ч 140 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 66 л АИ-95/42 л АИ-95/40 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 12,0 / 8,1 / 10,0 л / 100 км 12,1 / 8,3 / 9,9 л / 100 км 8,4 / 6,9 / 7,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1995 см³ 1690 см³ 1462 см³ Мощность 200 кВт / 272 л.с. при 5250 об/мин 61 кВт / 83 л.с. при 5000 об/мин 75 кВт / 102 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 400 Н·м при 3000 об/мин 129 Н·м при 4000 об/мин 130 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач А8 М5 А4 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,29 3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 0,82 / — / — / — / 3,53 2,87 / 1,57 / 1,00 / 0,70 / — / — / — / — / 2,30 Главная передача 4,10 3,90 4,30 Понижающая передача 4,00 2,13 2,64 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди/сзади зависимая, пружинная / зависимая пружинная независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная зависимая, пружинная / зависимая пружинная Рулевое управление винт-гайка, с ГУР винт-гайка, с ГУР винт-гайка, с ЭУР Тормоза: спереди/сзади дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые / барабанные дисковые / барабанные Шины 255/75R17 185/75R16 195/80R15

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

Jeep Wrangler Rubicon Lada 4×4 URBAN Suzuki Jimny Просвет a 245 мм 235 мм 205 мм b 260 мм 290 мм 225 мм c 240 мм 235 мм 210 мм Угол α 38,0° 38,0° 38,5° β 29,5/35,0° 38,5° 49,5° γ 24,0° 29,5° 22,5°