Тест-драйв легенд бездорожья: Lada 4x4, Suzuki Jimny, Jeep Wrangler

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Честь России отстаивает
Lada 4×4, которую мы взяли еще до обновления. В версии Urban с кондиционером наш 83‑сильный внедорожник с безальтернативной механикой тянет на 620 тысяч рублей. Suzuki Jimny чуть ли не втрое дороже: полтора с лишним миллиона за 102‑сильную версию с автоматом и в максимальной комплектации GLX. Дорого?
Еще один участник нашего взвода, суровый 272‑сильный «автоматический»
Jeep Wrangler Rubicon, уже втрое дороже Джимника — 4 700 000 рублей.
Но разве цена тут главное? Они собрались не для того, чтобы помериться прайсами, а показать мастер-класс настоящего оффроуда.
Suzuki Jimny | 1 649 000 ₽* ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,5 л (102 л.с.) ТРАНСМИССИЯ: четырехступенчатый автомат, раздаточная коробка с понижающей передачей, жестко подключаемый передний мост. КОМПЛЕКТАЦИЯ: GLX
Первый Jimny (сперва он назывался LJ10) показали пятьдесят лет назад — в 1970 году. Нынешнее поколение, дебютировавшее в России в конце 2019 года, пятое по счету (хотя третья генерация больше известна под именем Samurai). Под капотом только один двигатель — объемом 1,5 литра. Автомобиль поставляется из Косая, Япония.
*Здесь и далее цены приведены по состоянию на январь 2020 г. Jeep Wrangler | 4 720 000 ₽ ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 2,0 л (272 л.с.) ТРАНСМИССИЯ: восьмиступенчатый автомат, раздаточная коробка Rock Trac с понижающей передачей, жестко подключаемый передний мост, блокировка межколесных дифференциалов, отключение переднего стабилизатора. КОМПЛЕКТАЦИЯ: Rubicon
Первое поколение увидело свет в 1987 году и было прямым наследником Jeep CJ, ведущего родословную еще от Willys MB времен Второй мировой войны. Нынешний Wrangler технически полностью соответствует прошлым поколениям — неразрезные мосты и рама. Автомобили собираются в Толедо, США.
Lada 4×4 Urban | 592 900 ₽ ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,7 л (83 л.с.) ТРАНСМИССИЯ: пятиступенчатая механическая, раздаточная коробка с понижающей передачей, постоянный полный привод, блокировка межосевого дифференциала. КОМПЛЕКТАЦИЯ: Luxe
Lada 4×4 или просто «Нива» была представлена в далеком 1977 году. С тех пор автомобиль неоднократно модернизировали. Самые крупные обновления случились в 1993 году и в период с 2009 по 2015 год. В 2014‑м появилась версия Urban. Самая свежая модернизация поступила в продажу в конце января 2020‑го.
Досье
Внешность Джимника не вызывает трепета. Suzuki субтилен и невысок, уступает в габаритах даже русской «девушке» Ладе. Но в его роду были настоящие «Самураи»! А новая машина стала сильнее, сохранив жесткий передний мост, связывающий ее с грозными предками. Обвес ниже ватерлинии кузова не знает, что такое краска, и веток не боится. Зубастая «атэшная» обувка BF Goodrich идет малышу как никому. Салон нарочито брутален. Нельзя скрывать болты под пластик! Нельзя отдавать переключение режимов трансмиссии на откуп шайбам и клавишам! Только рычаги.
Suzuki Jimny Бесхитростная, но очень понятная комбинация приборов упрятана в стильные кожухи, прикрученные винтами.
Бесхитростная, но очень понятная комбинация приборов упрятана в стильные кожухи, прикрученные винтами.
Никакой красивой анимации: о включении переднего моста сообщит вот такая индикация.
Никакой красивой анимации: о включении переднего моста сообщит вот такая индикация.
Над интерьером Jimny потрудились на славу: он намного интереснее салона предшественника.
Над интерьером Jimny потрудились на славу: он намного интереснее салона предшественника.
В отличие от машины прошлого поколения, управление раздаткой на новом Джимнике вновь отдали рычагу. И за это большое спасибо!
В отличие от машины прошлого поколения, управление раздаткой на новом Джимнике вновь отдали рычагу. И за это большое спасибо!
Ассистент спуска с горы — вещь, конечно, нужная. Но для Suzuki не очень актуальная: для этого с успехом можно использовать понижающую передачу.
Ассистент спуска с горы — вещь, конечно, нужная. Но для Suzuki не очень актуальная: для этого с успехом можно использовать понижающую передачу.
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Lada 4×4 — это последний раз, когда я так назову
эту машину. «Нива»! Для тех, кто отдал бренд на откуп американцам, давно закипел котел в аду. Она, покорившая сердца по всему миру и собравшая урожай кубков во всех мыслимых ралли-рейдах, - заслуженный ветеран Советского Союза.
Даже немножко забавно, как Лада стремится идти в ногу со временем и оделась в модный костюм Urban с пластиковыми бамперами. Лучше б интерьер ей сменили. Ведь нынешнее убранство вызывает лишь тоску и уныние. Мы считаем дни до того момента, когда эта убогая передняя панель (честное слово, интерьер оригинальной 2121 был куда харизматичней) и сидушки от «восьмерки» останутся в прошлом. Уже когда откатали этот тест, был анонсирован старт продаж в очередной раз обновленного внедорожника, но принципиальных «ездовых» отличий нет.
Lada 4x4 Это уже третий вариант комбинации приборов для этой панели — после «щитков» от ВАЗ‑2109 и ВАЗ‑2114. Выглядит никак, читается нормально.
Это уже третий вариант комбинации приборов для этой панели — после «щитков» от ВАЗ‑2109 и ВАЗ‑2114. Выглядит никак, читается нормально.
Активация межосевой блокировки сопровождается вот такой вот ламповой индикацией. Ламповой в прямом смысле слова.
Активация межосевой блокировки сопровождается вот такой вот ламповой индикацией. Ламповой в прямом смысле слова.
Интерьер Нивы давно устарел. Нет ни шарма старой машины с глубокими колодцами приборов и большими контрольными лампами, ни актуальности.
Интерьер Нивы давно устарел. Нет ни шарма старой машины с глубокими колодцами приборов и большими контрольными лампами, ни актуальности.
Вот уже больше сорока лет управление раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала отдано двум рычагам. И табличка схемы их переключения тоже на месте.
Вот уже больше сорока лет управление раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала отдано двум рычагам. И табличка схемы их переключения тоже на месте.
Да, у Нивы есть и кондиционер. Простой, но эффективный: маленький салон охлаждается быстро.
Да, у Нивы есть и кондиционер. Простой, но эффективный: маленький салон охлаждается быстро.
Wrangler Rubicon родом из знаменитой военной династии с богатой историей. Достаточно сказать, что он прямой потомок Виллиса — героя Второй мировой войны. И осанка соответствующая! Наружные петли дверей и капота — с ладонь, пропасть между колесами и арками и все еще «открытые» передние крылья. Ему одинаково к лицу и военный камуфляж, и звезда шерифа, и логотипы спецназа. А потратив пятнадцать минут, можно легко сбросить крышу и двери, превратив Wrangler в открытый вездеход.
Jeep Wrangler
Комбинация приборов — идеальный сплав классики и технологий. Как спортивные часы с циферблатом и кучей возможностей.
Комбинация приборов — идеальный сплав классики и технологий. Как спортивные часы с циферблатом и кучей возможностей.
Передние секции крыши демонтируются за пару минут: достаточно отщелкнуть четыре замка у каждой половинки.
Передние секции крыши демонтируются за пару минут: достаточно отщелкнуть четыре замка у каждой половинки.
Управление «раздаткой» олдскульное — с помощью рычага. Селектор автомата заслуживает отдельного внимания — кнопка блокировки напоминает «огонь» на штурвале истребителя. А сверху силуэтом напоминает тот самый Виллис.
Управление «раздаткой» олдскульное — с помощью рычага. Селектор автомата заслуживает отдельного внимания — кнопка блокировки напоминает «огонь» на штурвале истребителя. А сверху силуэтом напоминает тот самый Виллис.
Интерьер Джипа — настоящая сокровищница для любителей мелких деталей. Каждую кнопку, каждый тумблер можно рассматривать и фотографировать отдельно.
Интерьер Джипа — настоящая сокровищница для любителей мелких деталей. Каждую кнопку, каждый тумблер можно рассматривать и фотографировать отдельно.
Блокировка межколесных дифференциалов активируется тумблером на центральной консоли. Можно замкнуть только задний или оба. Рядом отключение переднего стабилизатора.
Блокировка межколесных дифференциалов активируется тумблером на центральной консоли. Можно замкнуть только задний или оба. Рядом отключение переднего стабилизатора.
На центральный дисплей можно вывести инфографику с наглядной анимацией: режим работы трансмиссии, тангаж и угол крена, температуру масла и прочее.
На центральный дисплей можно вывести инфографику с наглядной анимацией: режим работы трансмиссии, тангаж и угол крена, температуру масла и прочее.
Забираться в салон непросто: порог высоко. Но внутренний мир Джипа стоит любых усилий, чтобы в него попасть. Уйдет немало времени, чтобы разглядеть и найти все «пасхалки» салона. Например, красную клавишу на селекторе, как у боевого истребителя. Jeep гордится своим предком и расставил его изображения везде: в углу лобового стекла, на селекторе. С таким парнем не страшно лезть в гиблое бездорожье.
По асфальту и по проселку
Асфальт — не их стихия, особенно Джимника. Маленький и валкий, да еще на мягкой «грязевой» резине, он неуклюже едет по автомагистрали. А если дорога начнет извиваться… Suzuki шарахается из стороны в сторону, ворчит мотором и шумит ветром, разбивающимся о кирпичный силуэт. Кузов качается на раме, а та качается на мягкой пружинной подвеске.
«Железная» трансмиссия, запредельные углы въезда и съезда, малая масса и зубастые шины — вот рецепт счастья и уверенности на любом бездорожье.
«Железная» трансмиссия, запредельные углы въезда и съезда, малая масса и зубастые шины — вот рецепт счастья и уверенности на любом бездорожье.
Ехать по колее нужно осторожно. Из-за короткой базы Джимника надо глядеть в оба, чтоб его не развернуло поперек.
Ехать по колее нужно осторожно. Из-за короткой базы Джимника надо глядеть в оба, чтоб его не развернуло поперек.
Полуторалитровый 102‑сильный мотор K15B мощнее старого агрегата объемом 1,3 литра.
Полуторалитровый 102‑сильный мотор K15B мощнее старого агрегата объемом 1,3 литра.
Глобально устройство ходовой части Jimny аналогично Джипу — рама на двух мостах с пружинной подвеской. Только все выполнено в уменьшенном масштабе.
Глобально устройство ходовой части Jimny аналогично Джипу — рама на двух мостах с пружинной подвеской. Только все выполнено в уменьшенном масштабе.
Jeep тоже не фанат пробежек по ровным дорожкам. Хотя обувь у него не армейская, Wrangler страдает от морской болезни на виражах. Впрочем, шумит он не так сильно, как «японец».
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Как ни странно, на асфальте Нива — самая послушная. Сказывается легковая сущность ходовой и стройная, крепко сбитая фигура несущего кузова. Но барышня она всегда была говорливая: ветер беззаботно гуляет везде, где только можно. А раздатка по традиции напоминает о себе назойливым воем. Хорошо, что остальные составляющие нивовского «оркестра» остались в истории.
Наконец, асфальт кончается, и Лада, не раздумывая, слетает на полевую дорогу. Ей не нужно останавливаться и готовиться — привод у нее постоянный, что сорок лет назад было прорывом. Нива невозмутимо скачет по проселку, словно ей опять восемнадцать. Даже если колеса отрываются от земли, не важно: подвеску не замкнуть. Главное, закрепить вещи в салоне. Но вот начинается территория, куда кроссоверы уже не суются. И тут в дело вступает внедорожный арсенал — понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала. Причем последний активировать сразу не так просто — нужно потихоньку трогаться, ловя момент включения блокировки. Хотя иногда это получается быстро: когда зубья и звезды удачно сходятся.
На грунтовке можно лететь быстро, не боясь отрыва колес. Постоянный полный привод и непробиваемая подвеска Лады это позволяют.
На грунтовке можно лететь быстро, не боясь отрыва колес. Постоянный полный привод и непробиваемая подвеска Лады это позволяют.
Нива легко ударит в грязь лицом, в хорошем смысле этого слова. Ее родовая черта — не проходимость, а пролетаемость. Штурмовать оффроуд нужно хорошим ходом!
Нива легко ударит в грязь лицом, в хорошем смысле этого слова. Ее родовая черта — не проходимость, а пролетаемость. Штурмовать оффроуд нужно хорошим ходом!
За 40 лет двигатель Нивы обзавелся впрыском, прибавил сто кубиков объема и восемь лошадей. Факт: для легкой трехдверки его хватает. Для пятидверной Нивы или Нивы-Шеви — нет.
За 40 лет двигатель Нивы обзавелся впрыском, прибавил сто кубиков объема и восемь лошадей. Факт: для легкой трехдверки его хватает. Для пятидверной Нивы или Нивы-Шеви — нет.
По конструкции Нива была новаторской для своего времени: постоянный полный привод с дифференциалом в раздаточной коробке, несущий кузов. Предвестник кроссоверов.
По конструкции Нива была новаторской для своего времени: постоянный полный привод с дифференциалом в раздаточной коробке, несущий кузов. Предвестник кроссоверов.
Почти сразу Нива натыкается на диагональное вывешивание, которое ой как не любит — колеса беспомощно крутятся в воздухе. Но не беда, машина легкая, ее можно раскачать даже в одиночку. Висящие колеса цепляются за грунт, и Нива трогается с места. Больше газу! Дальше подъем — песчаный, процентов под 70 и высотой метров десять. Пробую взять с наскока: шины скользят по глине перед подъемом, и Ладу сносит мордой на молодую поросль. Вот сейчас-то и аукнутся нам модные пластиковые бампера! На удивление — они целы. А что если штурмовать горку внатяг? Первая попытка, вторая. Под рев старого жигулевского сердца Нива становится царицей горы.
Suzuki по полевой дороге мчит не столь уверенно и за Нивой поспевает с трудом. Но подвеску «японца» тоже не пробить, колдобины ему не страшны. Однако по умолчанию тяга идет только на заднюю ось, из-за чего Jimny постоянно норовит развернуться поперек дороги. Передний мост у него включается тоже по старинке, рычагом. Гул раздатки усиливается, и Suzuki подгребает к «диагональному» участку, который тяжело покорился Ниве. История та же: стоит колесам повиснуть по диагонали, и Jimny в ловушке. Но и его так же легко раскачать. Причем даже не выходя из машины! Подъем Suzuki дался легче — спасибо «злым» шинам. Крутая песчаная горка покорилась с первой попытки.
Самое точное определение проходимости Рубикона — «прет как танк». Действительно, даже на самых лютых участках Jeep абсолютно невозмутим.
Самое точное определение проходимости Рубикона — «прет как танк». Действительно, даже на самых лютых участках Jeep абсолютно невозмутим.
На грунтовке любого качества можно мчать во весь опор: подвеска непробиваема.
На грунтовке любого качества можно мчать во весь опор: подвеска непробиваема.
Двухлитровый турбомотор Jeep в 272 л.с. и 400 Нм внушает надежность во всех ситуациях. Но все-таки стоило уложить его в 250 сил, чтобы владелец на налогах не разорился.
Двухлитровый турбомотор Jeep в 272 л.с. и 400 Нм внушает надежность во всех ситуациях. Но все-таки стоило уложить его в 250 сил, чтобы владелец на налогах не разорился.
У Рубикона все по старинке: рама на двух неразрезных мостах с пружинной подвеской. Защита мотору или коробке просто не нужна — их надежно прикрывает балка моста.
У Рубикона все по старинке: рама на двух неразрезных мостах с пружинной подвеской. Защита мотору или коробке просто не нужна — их надежно прикрывает балка моста.
Jeep чихал на диагональное вывешивание. Ходы подвески просто запредельные, и даже если на земле останется только одно колесо, Wrangler выберется — межколесные блокировки сделают свое дело. А вот горка Джипу пришлась не по вкусу: шины зимние, но не самые внедорожные. Впрочем, 400 ньютонов затащат куда угодно, и Wrangler взял рубеж.
По бездорожью
Размякшая глина и колея от армейских грузовиков — как раз то, что нужно нашим «проходимцам»!
Вывесить Suzuki непросто — ходы огромны. Но «диагоналка» дается ему тяжело. Нужно раскачать машину, чтобы на земле было три колеса. Или брать ловушку ходом.
Вывесить Suzuki непросто — ходы огромны. Но «диагоналка» дается ему тяжело. Нужно раскачать машину, чтобы на земле было три колеса. Или брать ловушку ходом.
Багажник? Это не про Suzuki. Чтобы хоть что-то положить, нужно сделать машину двухместной. И даже в этом случае объем меньше, чем у седана В-класса.
Багажник? Это не про Suzuki. Чтобы хоть что-то положить, нужно сделать машину двухместной. И даже в этом случае объем меньше, чем у седана В-класса.
Передние сиденья Suzuki просты: минимум регулировок и незатейливый профиль.
Передние сиденья Suzuki просты: минимум регулировок и незатейливый профиль.
Задний ряд — номинальный.
Задний ряд — номинальный.
Прыгаю в Ниву, врубаю понижайку и блокирую центр. Езда внатяг по вязкому бездорожью — это не про нее. Недаром у Нивы всегда была не проходимость, а «пролетаемость». Трудные участки надо брать нагло и ходом. Тогда уже не так остро ощущается дефицит сил мотора. И не надо боятся держать газ: подвеску не пробить даже на гигантских кочках. Как бы она ни лязгала — это только звуки. Запас прочности ходовой потрясающий. Так что трос доставать не пришлось. И это обычная Нива, а есть еще
версия Bronto с межколесными блокировками! Диагональное вывешивание Лада, как и Сузуки, не любит. Нужно проходить ходом или раскачивать машину. Ну или купить злую Ниву Бронто с межколесными блокировками.
Диагональное вывешивание Лада, как и Сузуки, не любит. Нужно проходить ходом или раскачивать машину. Ну или купить злую Ниву Бронто с межколесными блокировками.
Еще одно открытие — багажник Нивы оказался самым большим. Конечно, 216 литров тоже курам на смех. Но это намного больше, чем у Джипа и Сузуки.
Еще одно открытие — багажник Нивы оказался самым большим. Конечно, 216 литров тоже курам на смех. Но это намного больше, чем у Джипа и Сузуки.
Передним сиденьям от ВАЗ‑2108 место там же, где и невзрачному салону. Профиль и диапазоны регулировок — из восьмидесятых годов.
Передним сиденьям от ВАЗ‑2108 место там же, где и невзрачному салону. Профиль и диапазоны регулировок — из восьмидесятых годов.
Как и у соперников, задний диван Нивы зажат между арками. Но факт: места тут не меньше, чем у куда более крупного Джипа.
Как и у соперников, задний диван Нивы зажат между арками. Но факт: места тут не меньше, чем у куда более крупного Джипа.
В Suzuki с жестко подключаемым передком ничего блокировать не нужно. Ехать внатяг на нем легче — сил у мотора больше, и тягу с автоматом легче дозировать. Зубастые шины BF Goodrich яростно вгрызаются в грунт. Но и ходом пролетать коварные участки Suzuki позволяет, хотя делать это страшнее, чем на Ниве. Из-за крохотной базы и высоченного центра тяжести Jimny скачет — того и гляди опрокинешься на бок! Однако он не падает и стойко держится выбранного направления. Этакий квадроцикл с закрытым кузовом.
Вывесить Jeep почти нереально. Но даже если это удалось — не страшно. Блокировки межколесных дифференциалов заставят крутиться все четыре колеса.
Вывесить Jeep почти нереально. Но даже если это удалось — не страшно. Блокировки межколесных дифференциалов заставят крутиться все четыре колеса.
Несмотря на самые большие габарит, багажнику в Джипе почти не осталось места — он в полтора раза меньше, чем на Ниве. Дверь из двух секций, что логично: крыша-то снимается.
Несмотря на самые большие габарит, багажнику в Джипе почти не осталось места — он в полтора раза меньше, чем на Ниве. Дверь из двух секций, что логично: крыша-то снимается.
Простые с виду сиденья Джипа на деле очень удобны. Только смущает стойкость кожи: машина с пробегом 15 000 км, а обивка подушки уже теряет товарный вид.
Простые с виду сиденья Джипа на деле очень удобны. Только смущает стойкость кожи: машина с пробегом 15 000 км, а обивка подушки уже теряет товарный вид.
Пробираться на задний ряд непросто. Кроме того, зажатый между арками диван тесен и не очень удобен. Из-за того, что задняя ось под сиденьем, на всех кочках будет сильно трясти.
Пробираться на задний ряд непросто. Кроме того, зажатый между арками диван тесен и не очень удобен. Из-за того, что задняя ось под сиденьем, на всех кочках будет сильно трясти.
Wrangler Rubicon такое бездорожье штурмует играючи. Понижайка с гигантским передаточным отношением 4,00 позволяет двигаться со скоростью ленивца. Jeep непринужденно продавливает колесами грязное месиво, даже не думая запинаться. Хотите веселее? Громадные ходы энергоемкой подвески и 272 силы на это готовы — можно нестись с любой скоростью, хоть с отрывом колес. Главное, не улететь с дороги. И это единственное ограничение для автомобиля. Пожалуй, Jeep Wrangler — лучший внедорожник из тех, что выпускаются сегодня.
Закончив с бездорожьем, я услышал возмущение оператора: как-то слабо! Даже трос и лопату не достали. Так это не оффроуд слабый, а машины хорошо подготовлены для таких условий. И сунься мы сюда на кроссовере, даже неплохом — сели бы еще на подъезде.
Постоянные переменные Александр Виноградов: «Как и породистые суперкары на треке, эти трое на бездорожье вызывают искреннюю улыбку. Даже когда приходится час сидеть на мойке, отмывая машину от грязи».
Александр Виноградов: «Как и породистые суперкары на треке, эти трое на бездорожье вызывают искреннюю улыбку. Даже когда приходится час сидеть на мойке, отмывая машину от грязи».
Вне зависимости от цены — Jeep почти на порядок дороже Нивы, — все они являются настоящими вездеходами без всяких «но». И пока есть такие неправильные, квадратные, но честные машины, остается надежда, что автомобильный мир не окончательно выдохся.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
JEEP WRANGLER RUBICON
LADA 4×4 URBAN
SUZUKI JIMNY
Снаряженная / полная масса
1995 / 2404 кг
1285 / 1610 кг
1135 / 1435 кг
Время разгона 0–100 км/ч
7,3 с
17 с
н.д.
Максимальная скорость
156 км/ч
142 км/ч
140 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-95 / 66 л
АИ-95/42 л
АИ-95/40 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
12,0 / 8,1 / 10,0 л / 100 км
12,1 / 8,3 / 9,9 л / 100 км
8,4 / 6,9 / 7,5 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, продольно
спереди, продольно
спереди, продольно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1995 см³
1690 см³
1462 см³
Мощность
200 кВт / 272 л.с. при 5250 об/мин
61 кВт / 83 л.с. при 5000 об/мин
75 кВт / 102 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий момент
400 Н·м при 3000 об/мин
129 Н·м при 4000 об/мин
130 Н·м при 4000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
полный
полный
Коробка передач
А8
М5
А4
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.
4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,29
3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 0,82 / — / — / — / 3,53
2,87 / 1,57 / 1,00 / 0,70 / — / — / — / — / 2,30
Главная передача
4,10
3,90
4,30
Понижающая передача
4,00
2,13
2,64
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди/сзади
зависимая, пружинная / зависимая пружинная
независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная
зависимая, пружинная / зависимая пружинная
Рулевое управление
винт-гайка, с ГУР
винт-гайка, с ГУР
винт-гайка, с ЭУР
Тормоза: спереди/сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые / барабанные
дисковые / барабанные
Шины
255/75R17
185/75R16
195/80R15 ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
Jeep Wrangler Rubicon
Lada 4×4 URBAN
Suzuki Jimny
Просвет
a
245 мм
235 мм
205 мм
b
260 мм
290 мм
225 мм
c
240 мм
235 мм
210 мм
Угол
α
38,0°
38,0°
38,5°
β
29,5/35,0°
38,5°
49,5°
γ
24,0°
29,5°
22,5°