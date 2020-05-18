Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса)

Три минус два

Все кроссоверы «обуты» в зимние фрикционные шины, поэтому мы не отказали себе в удовольствии загнать их на наши фирменные роликовые платформы

Сначала ставим две под переднюю ось. Seltos и Qashqai съезжают с них без малейшего напряга.

Теперь одну платформу ставим под левое переднее колесо, вторую — под заднее правое. Поначалу показалось, что для Селтоса это препятствие непреодолимо — на «заземленные» колеса импульсы даже не передавались. Однако после отключения системы стабилизации дело наладилось — машина после некоторых потуг выбралась на волю.

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Qashqai сначала тоже не подавал намеков на благополучный исход — даже после блокировки муфты. Но опять-таки после отключения системы стабилизации препятствие было взято. Но три платформы (две спереди и одна сзади) эта парочка победить не смогла.

А что же Karoq? Передний привод! Мы загнали его лишь на одну платформу. Благодаря грамотной имитации межколесной блокировки Карок съехал с роликов в мгновение ока. Но на большее рассчитывать нельзя.

Итог.

Первое место между собой разделили Seltos и Qashqai. Karoq — второй!

Полицейская история

Как оценить способность подвески противостоять неровностям? Мы купили быстровозводимого «лежачего полицейского» и теперь будем прогонять через него все тестовые машины. Процедура проста: проезжаем препятствие на 40, 60 и 80 км/ч. Именно на таких скоростях обычно пролетают «полицейских» по невнимательности.

Skoda на малом ходу болезненно вздрагивает и некомфортно громыхает подвеской. На 60 км/ч чуть лучше: спереди трясет поменьше, но задняя подвеска все равно реагирует жестковато. На 80 км/ч препятствие Karoq пролетает без удара, но очень громко.

Kia на 40 км/ч проез­жает «полисмена» совершенно невозмутимо — никакого сравнения со Шкодой! На шестидесяти — еще увереннее. Даже на 80 км/ч подвеска едва щелкает. Блеск!

Qashqai на первых двух этапах тряс экипаж лишь чуть сильнее Селтоса, но при этом был столь же тих. На восьмидесяти он и вовсе вышел в лидеры по комфорту.

Если много ездите по неровным дорогам и любите комфорт — берите Seltos или Qashqai.

Полку прибыло

В сегменте компактных кроссоверов в этом году жарко: помимо Карока и Селтоса на рынок выйдет Opel Grandland X — исключительно с передним приводом и 1,6‑литровым 150‑сильным бензиновым турбомотором.

Обновился Mitsubishi ASX — он заметно изменился снаружи и не так сильно внутри (более современная мультимедийка). Моторы остались прежними: атмосферники 1.6 (117 л.с.) и 2.0 (150 л.с.).

Глядя на Renault Kaptur образца 2020 года, можно подумать, что это легкий фейслифт. На самом деле он серьезно изменился технически: переехал на платформу Арканы со всеми вытекающими — в частности, появился электроусилитель руля. Главное же новшество — замена атмосферного двигателя 2.0 аркановским турбомотором мощностью 150 л.с. Базовым останется агрегат 1.6, который локализован в России.

Обновится и многолетний лидер сегмента — Hyundai Creta. Изменений немного: новое оформление радиаторной решетки и колесных дисков да возможность двухцветной окраски кузова.

Еще одна премьера в этом классе — китайский Geely Coolray.







ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

KIA SELTOS NISSAN QASHQAI SKODA KAROQ Снаряженная / полная масса 1450 / 1890 кг 1575 / 1950 кг 1390 / 1925 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,4 с 10,5 с 8,8 с Максимальная скорость 190 км/ч 182 км/ч 199 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 50 л АИ-95 / 60 л АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный /смешанный цикл 9,4 / 6,1 / 7,3 л / 100 км 9,6 / 6,0 / 7,3 л / 100 км 7,8 / 5,4 / 6,3 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 P4 / 16 Рабочий объем 1999 см³ 1997 см³ 1395 см³ Мощность 110 кВт/150 л.с. при 6200 об/мин 106 кВт/144 л.с. при 6000 об/мин 110 кВт/150 л.с. при 5000 об/мин Крутящий момент 180 Н·м при 4500 об/мин 200 Н·м при 4400 об/мин 250 Н·м при 1500–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный передний Коробка передач CVT CVT А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 2,68–0,38 / 2,82–1,82 2,63–0,38 / 1,96 5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00 Главная передача 6,05 6,39 3,87 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / вентилируемые Шины 215/55 R17 215/55 R18 215/60 R18



СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) KIA SELTOS 15 000 км

или

12 месяцев 5 лет или 150 000 км 198 NISSAN QASHQAI 3 года или 100 000 км 127 SKODA KAROQ 3 года или 100 000 км 121









ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Kia Seltos Nissan Qashqai Skoda Karoq Просвет a 180 мм* 175 мм* 165 мм* b 190 мм 210 мм 195 мм c 205 мм 205 мм 215 мм Угол α 20,5° 20,0° 22,0° β 28,5° 29,5° 29,0° γ 16,5° 18,0° 17,0°

*По защите силового агрегата.





ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Kia Seltos Nissan Qashqai Skoda Karoq Рабочее место водителя Меньше всего понравилось ниссановское сиденье — слишком уж короткая у него подушка. А вот в Шкоде и Kia «сёдла» чудо как хороши. У «корейца» много жесткого пластика, но по оснащенности он в лидерах — есть даже HUD-дисплей. Камеры заднего вида нет только в Кароке, зато у него тонкие передние стойки, так что оценку за обзорность ему снижать не стали. А лучший по этой части — Qashqai, с его системой кругового обзора. Сиденье 9 8 9 Органы управления 9 9 9 Обзор 8 9 8 Салон По простору спереди все три машины очень близки. Сзади же больше всего воздуха в Шкоде. Nissan — самый тесный. Багажник у Селтоса наименее вместительный, а в лидерах (не только по объёму, но и по функциональности) — Karoq. Кроме того, только чех смог предложить лючок для длинномеров. Передняя часть 9 9 9 Задняя часть 8 7 9 Багажник 7 8 10 Ходовые качества Разгонная динамика у Карока и Селтоса одинаково хороша. Qashqai же в отстающих. По управляемости точно такой же расклад: Ниссану сложно угнаться за молодыми соперниками. Тормоза у всех трех кроссоверов работают одинаково эффективно. Динамика 9 8 9 Тормоза 8 8 8 Управляемость 9 8 9 Комфорт Karoq лучше всех изолирует экипаж от шумов. Подвеска у «чеха» — самая жесткая. Seltos неплохо противостоит одиночным неровностям, однако на череде ям пасует, в отличие от Кашкая. Сняли с Карока один балл за отсутствие обогрева ветрового стекла, но тут же накинули обратно — за двухзонный климат-контроль. Шум 8 8 9 Плавность хода 8 9 8 Климат 9 9 9 Приспособленность к России У Шкоды — самый скромный дорожный просвет: 165 мм для кроссовера явно мало. По количеству дилеров в отрыв уходит Kia — почти 200! В графе «эксплуатация» мы пенализировали Karoq — за докатку и неготовность переваривать 92‑й бензин. Геометрическая проходимость 8 8 7 Сервис 9 8 8 Эксплуатация 9 8 7 Промежуточная оценка 8,47 8,27 8,53 Поведение вне дороги В Шкоде система стабилизации неотключаемая — она зачастую вступает в дело, когда не нужно. Nissan и Kia порадовали возможностью заблокировать межосевую муфту. Есть вопрос к выносливости вариатора Kia — при длительной пробуксовке он перегревается. Ходы подвесок у всей троицы по-кроссоверному невелики. Энерговооруженность 9 9 8 Выносливость 7 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,39 8,28 8,44







