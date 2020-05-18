Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — журнал За рулем

Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса)

Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, загнали их на роликовые платформы, заставили преодолеть «лежачих полицейских» и подготовили подробный технический отчет.

Kia Seltos
Kia Seltos

Kia > Seltos

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Skoda > Karoq

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Nissan > Qashqai

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Kia Seltos, Skoda Karoq и Nissan Qashqai, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Три минус два

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Все кроссоверы «обуты» в зимние фрикционные шины, поэтому мы не отказали себе в удовольствии загнать их на наши фирменные роликовые платформы.

Сначала ставим две под переднюю ось. Seltos и Qashqai съезжают с них без малейшего напряга.

Теперь одну платформу ставим под левое переднее колесо, вторую — под заднее правое. Поначалу показалось, что для Селтоса это препятствие непреодолимо — на «заземленные» колеса импульсы даже не передавались. Однако после отключения системы стабилизации дело наладилось — машина после некоторых потуг выбралась на волю.


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Qashqai сначала тоже не подавал намеков на благополучный исход — даже после блокировки муфты. Но опять-таки после отключения системы стабилизации препятствие было взято. Но три платформы (две спереди и одна сзади) эта парочка победить не смогла.

А что же Karoq? Передний привод! Мы загнали его лишь на одну платформу. Благодаря грамотной имитации межколесной блокировки Карок съехал с роликов в мгновение ока. Но на большее рассчитывать нельзя.

Итог.

Первое место между собой разделили Seltos и Qashqai. Karoq — второй!

Полицейская история

Как оценить способность подвески противостоять неровностям? Мы купили быстровозводимого «лежачего полицейского» и теперь будем прогонять через него все тестовые машины. Процедура проста: проезжаем препятствие на 40, 60 и 80 км/ч. Именно на таких скоростях обычно пролетают «полицейских» по невнимательности.


Skoda на малом ходу болезненно вздрагивает и некомфортно громыхает подвеской. На 60 км/ч чуть лучше: спереди трясет поменьше, но задняя подвеска все равно реагирует жестковато. На 80 км/ч препятствие Karoq пролетает без удара, но очень громко.

Kia на 40 км/ч проез­жает «полисмена» совершенно невозмутимо — никакого сравнения со Шкодой! На шестидесяти — еще увереннее. Даже на 80 км/ч подвеска едва щелкает. Блеск!

Qashqai на первых двух этапах тряс экипаж лишь чуть сильнее Селтоса, но при этом был столь же тих. На восьмидесяти он и вовсе вышел в лидеры по комфорту.

Если много ездите по неровным дорогам и любите комфорт — берите Seltos или Qashqai.

Полку прибыло

В сегменте компактных кроссоверов в этом году жарко: помимо Карока и Селтоса на рынок выйдет Opel Grandland X — исключительно с передним приводом и 1,6‑литровым 150‑сильным бензиновым турбомотором.
В сегменте компактных кроссоверов в этом году жарко: помимо Карока и Селтоса на рынок выйдет Opel Grandland X — исключительно с передним приводом и 1,6‑литровым 150‑сильным бензиновым турбомотором.

Обновился Mitsubishi ASX — он заметно изменился снаружи и не так сильно внутри (более современная мультимедийка). Моторы остались прежними: атмосферники 1.6 (117 л.с.) и 2.0 (150 л.с.).
Обновился Mitsubishi ASX — он заметно изменился снаружи и не так сильно внутри (более современная мультимедийка). Моторы остались прежними: атмосферники 1.6 (117 л.с.) и 2.0 (150 л.с.).

Глядя на Renault Kaptur образца 2020 года, можно подумать, что это легкий фейслифт. На самом деле он серьезно изменился технически: переехал на платформу Арканы со всеми вытекающими — в частности, появился электроусилитель руля. Главное же новшество — замена атмосферного двигателя 2.0 аркановским турбомотором мощностью 150 л.с. Базовым останется агрегат 1.6, который локализован в России.
Глядя на Renault Kaptur образца 2020 года, можно подумать, что это легкий фейслифт. На самом деле он серьезно изменился технически: переехал на платформу Арканы со всеми вытекающими — в частности, появился электроусилитель руля. Главное же новшество — замена атмосферного двигателя 2.0 аркановским турбомотором мощностью 150 л.с. Базовым останется агрегат 1.6, который локализован в России.

Обновится и многолетний лидер сегмента — Hyundai Creta. Изменений немного: новое оформление радиаторной решетки и колесных дисков да возможность двухцветной окраски кузова.
Обновится и многолетний лидер сегмента — Hyundai Creta. Изменений немного: новое оформление радиаторной решетки и колесных дисков да возможность двухцветной окраски кузова.

Еще одна премьера в этом классе — китайский Geely Coolray.
Еще одна премьера в этом классе — китайский Geely Coolray.


ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

KIA SELTOS

NISSAN QASHQAI

SKODA KAROQ

Снаряженная / полная масса

1450 / 1890 кг

1575 / 1950 кг

1390 / 1925 кг

Время разгона 0–100 км/ч

10,4 с

10,5 с

8,8 с

Максимальная скорость

190 км/ч

182 км/ч

199 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 50 л

АИ-95 / 60 л

АИ-95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный /смешанный цикл

9,4 / 6,1 / 7,3 л / 100 км

9,6 / 6,0 / 7,3 л / 100 км

7,8 / 5,4 / 6,3 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

P4 / 16

Рабочий объем

1999 см³

1997 см³

1395 см³

Мощность

110 кВт/150 л.с. при 6200 об/мин

106 кВт/144 л.с. при 6000 об/мин

110 кВт/150 л.с. при 5000 об/мин

Крутящий момент

180 Н·м при 4500 об/мин

200 Н·м при 4400 об/мин

250 Н·м при 1500–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

передний

Коробка передач

CVT

CVT

А8

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

2,68–0,38 / 2,82–1,82

2,63–0,38 / 1,96

5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00

Главная передача

6,05

6,39

3,87

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / вентилируемые

Шины

215/55 R17

215/55 R18

215/60 R18


СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

KIA SELTOS

15 000 км
или
12 месяцев

5 лет или 150 000 км

198

NISSAN QASHQAI

3 года или 100 000 км

127

SKODA KAROQ

3 года или 100 000 км

121



ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Kia Seltos

Nissan Qashqai

Skoda Karoq

Просвет

a

180 мм*

175 мм*

165 мм*

b

190 мм

210 мм

195 мм

c

205 мм

205 мм

215 мм

Угол

α

20,5°

20,0°

22,0°

β

28,5°

29,5°

29,0°

γ

16,5°

18,0°

17,0°

*По защите силового агрегата.


ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Kia Seltos

Nissan Qashqai

Skoda Karoq

Рабочее место водителя

Меньше всего понравилось ниссановское сиденье — слишком уж короткая у него подушка. А вот в Шкоде и Kia «сёдла» чудо как хороши. У «корейца» много жесткого пластика, но по оснащенности он в лидерах — есть даже HUD-дисплей. Камеры заднего вида нет только в Кароке, зато у него тонкие передние стойки, так что оценку за обзорность ему снижать не стали. А лучший по этой части — Qashqai, с его системой кругового обзора.

Сиденье

9

8

9

Органы управления

9

9

9

Обзор

8

9

8

Салон

По простору спереди все три машины очень близки. Сзади же больше всего воздуха в Шкоде. Nissan — самый тесный. Багажник у Селтоса наименее вместительный, а в лидерах (не только по объёму, но и по функциональности) — Karoq. Кроме того, только чех смог предложить лючок для длинномеров.

Передняя часть

9

9

9

Задняя часть

8

7

9

Багажник

7

8

10

Ходовые качества

Разгонная динамика у Карока и Селтоса одинаково хороша. Qashqai же в отстающих. По управляемости точно такой же расклад: Ниссану сложно угнаться за молодыми соперниками. Тормоза у всех трех кроссоверов работают одинаково эффективно.

Динамика

9

8

9

Тормоза

8

8

8

Управляемость

9

8

9

Комфорт

Karoq лучше всех изолирует экипаж от шумов. Подвеска у «чеха» — самая жесткая. Seltos неплохо противостоит одиночным неровностям, однако на череде ям пасует, в отличие от Кашкая. Сняли с Карока один балл за отсутствие обогрева ветрового стекла, но тут же накинули обратно — за двухзонный климат-контроль.

Шум

8

8

9

Плавность хода

8

9

8

Климат

9

9

9

Приспособленность к России

У Шкоды — самый скромный дорожный просвет: 165 мм для кроссовера явно мало. По количеству дилеров в отрыв уходит Kia — почти 200! В графе «эксплуатация» мы пенализировали Karoq — за докатку и неготовность переваривать 92‑й бензин.

Геометрическая проходимость

8

8

7

Сервис

9

8

8

Эксплуатация

9

8

7

Промежуточная оценка

8,47

8,27

8,53

Поведение вне дороги

В Шкоде система стабилизации неотключаемая — она зачастую вступает в дело, когда не нужно. Nissan и Kia порадовали возможностью заблокировать межосевую муфту. Есть вопрос к выносливости вариатора Kia — при длительной пробуксовке он перегревается. Ходы подвесок у всей троицы по-кроссоверному невелики.

Энерговооруженность

9

9

8

Выносливость

7

8

8

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

8,39

8,28

8,44



Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса)

Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, загнали их на роликовые платформы, заставили преодолеть «лежачих полицейских» и подготовили подробный технический отчет.

Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122727Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122726Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122729Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122728Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122731Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122730Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122732Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса)
Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса)

Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, загнали их на роликовые платформы, заставили преодолеть «лежачих полицейских» и подготовили подробный технический отчет.

Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122726Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122727Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122731Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122730Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122732Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122729Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) — фото 1122728Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса)
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