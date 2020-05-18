Сегодня, в 6:10 Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса) Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, загнали их на роликовые платформы, заставили преодолеть «лежачих полицейских» и подготовили подробный технический отчет. Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Kia Seltos, Skoda Karoq и Nissan Qashqai, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут. Три минус два
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Все кроссоверы «обуты» в зимние фрикционные шины, поэтому мы не отказали себе в удовольствии загнать их на наши
фирменные роликовые платформы
.
Сначала ставим две под переднюю ось. Seltos и Qashqai съезжают с них без малейшего напряга.
Теперь одну платформу ставим под левое переднее колесо, вторую — под заднее правое. Поначалу показалось, что для Селтоса это препятствие непреодолимо — на «заземленные» колеса импульсы даже не передавались. Однако после отключения системы стабилизации дело наладилось — машина после некоторых потуг выбралась на волю.
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Qashqai сначала тоже не подавал намеков на благополучный исход — даже после блокировки муфты. Но опять-таки после отключения системы стабилизации препятствие было взято. Но три платформы (две спереди и одна сзади) эта парочка победить не смогла.
А что же Karoq? Передний привод! Мы загнали его лишь на одну платформу. Благодаря грамотной имитации межколесной блокировки Карок съехал с роликов в мгновение ока. Но на большее рассчитывать нельзя.
Итог.
Первое место между собой разделили Seltos и Qashqai. Karoq — второй!
Полицейская история
Как оценить способность подвески противостоять неровностям? Мы купили быстровозводимого «лежачего полицейского» и теперь будем прогонять через него все тестовые машины. Процедура проста: проезжаем препятствие на 40, 60 и 80 км/ч. Именно на таких скоростях обычно пролетают «полицейских» по невнимательности.
Skoda на малом ходу болезненно вздрагивает и некомфортно громыхает подвеской. На 60 км/ч чуть лучше: спереди трясет поменьше, но задняя подвеска все равно реагирует жестковато. На 80 км/ч препятствие Karoq пролетает без удара, но очень громко.
Kia на 40 км/ч проезжает «полисмена» совершенно невозмутимо — никакого сравнения со Шкодой! На шестидесяти — еще увереннее. Даже на 80 км/ч подвеска едва щелкает. Блеск!
Qashqai на первых двух этапах тряс экипаж лишь чуть сильнее Селтоса, но при этом был столь же тих. На восьмидесяти он и вовсе вышел в лидеры по комфорту.
Если много ездите по неровным дорогам и любите комфорт — берите Seltos или Qashqai.
Полку прибыло
В сегменте компактных кроссоверов в этом году жарко: помимо Карока и Селтоса на рынок выйдет Opel Grandland X — исключительно с передним приводом и 1,6‑литровым 150‑сильным бензиновым турбомотором.
В сегменте компактных кроссоверов в этом году жарко: помимо Карока и Селтоса на рынок выйдет Opel Grandland X — исключительно с передним приводом и 1,6‑литровым 150‑сильным бензиновым турбомотором.
Обновился Mitsubishi ASX — он заметно изменился снаружи и не так сильно внутри (более современная мультимедийка). Моторы остались прежними: атмосферники 1.6 (117 л.с.) и 2.0 (150 л.с.).
Обновился Mitsubishi ASX — он заметно изменился снаружи и не так сильно внутри (более современная мультимедийка). Моторы остались прежними: атмосферники 1.6 (117 л.с.) и 2.0 (150 л.с.).
Глядя на Renault Kaptur образца 2020 года, можно подумать, что это легкий фейслифт. На самом деле он серьезно изменился технически: переехал на платформу Арканы со всеми вытекающими — в частности, появился электроусилитель руля. Главное же новшество — замена атмосферного двигателя 2.0 аркановским турбомотором мощностью 150 л.с. Базовым останется агрегат 1.6, который локализован в России.
Глядя на Renault Kaptur образца 2020 года, можно подумать, что это легкий фейслифт. На самом деле он серьезно изменился технически: переехал на платформу Арканы со всеми вытекающими — в частности, появился электроусилитель руля. Главное же новшество — замена атмосферного двигателя 2.0 аркановским турбомотором мощностью 150 л.с. Базовым останется агрегат 1.6, который локализован в России.
Обновится и многолетний лидер сегмента — Hyundai Creta. Изменений немного: новое оформление радиаторной решетки и колесных дисков да возможность двухцветной окраски кузова.
Обновится и многолетний лидер сегмента — Hyundai Creta. Изменений немного: новое оформление радиаторной решетки и колесных дисков да возможность двухцветной окраски кузова.
Еще одна премьера в этом классе — китайский Geely Coolray.
Еще одна премьера в этом классе — китайский Geely Coolray.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
KIA SELTOS NISSAN QASHQAI SKODA KAROQ Снаряженная / полная масса
1450 / 1890 кг
1575 / 1950 кг
1390 / 1925 кг
Время разгона 0–100 км/ч
10,4 с
10,5 с
8,8 с
Максимальная скорость
190 км/ч
182 км/ч
199 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 50 л
АИ-95 / 60 л
АИ-95 / 50 л
Расход топлива: городской / загородный /смешанный цикл
9,4 / 6,1 / 7,3 л / 100 км
9,6 / 6,0 / 7,3 л / 100 км
7,8 / 5,4 / 6,3 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
P4 / 16
Рабочий объем
1999 см³
1997 см³
1395 см³
Мощность
110 кВт/150 л.с. при 6200 об/мин
106 кВт/144 л.с. при 6000 об/мин
110 кВт/150 л.с. при 5000 об/мин
Крутящий момент
180 Н·м при 4500 об/мин
200 Н·м при 4400 об/мин
250 Н·м при 1500–4000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
полный
передний
Коробка передач
CVT
CVT
А8
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.
2,68–0,38 / 2,82–1,82
2,63–0,38 / 1,96
5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00
Главная передача
6,05
6,39
3,87
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
McPherson / упругая балка
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые вентилируемые / дисковые
дисковые вентилируемые / дисковые
дисковые вентилируемые / вентилируемые
Шины
215/55 R17
215/55 R18
215/60 R18
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) KIA SELTOS
15 000 км
или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
198
NISSAN QASHQAI
3 года или 100 000 км
127
SKODA KAROQ
3 года или 100 000 км
121
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
Kia Seltos Nissan Qashqai Skoda Karoq Просвет
a
180 мм*
175 мм*
165 мм*
b
190 мм
210 мм
195 мм
c
205 мм
205 мм
215 мм
Угол α
20,5°
20,0°
22,0°
β
28,5°
29,5°
29,0°
γ
16,5°
18,0°
17,0°
*По защите силового агрегата. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель Kia Seltos Nissan Qashqai Skoda Karoq Рабочее место водителя
Меньше всего понравилось ниссановское сиденье — слишком уж короткая у него подушка. А вот в Шкоде и Kia «сёдла» чудо как хороши. У «корейца» много жесткого пластика, но по оснащенности он в лидерах — есть даже HUD-дисплей. Камеры заднего вида нет только в Кароке, зато у него тонкие передние стойки, так что оценку за обзорность ему снижать не стали. А лучший по этой части — Qashqai, с его системой кругового обзора.
Сиденье
9 8 9
Органы управления
9 9 9
Обзор
8 9 8 Салон
По простору спереди все три машины очень близки. Сзади же больше всего воздуха в Шкоде. Nissan — самый тесный. Багажник у Селтоса наименее вместительный, а в лидерах (не только по объёму, но и по функциональности) — Karoq. Кроме того, только чех смог предложить лючок для длинномеров.
Передняя часть
9 9 9
Задняя часть
8 7 9
Багажник
7 8 10 Ходовые качества
Разгонная динамика у Карока и Селтоса одинаково хороша. Qashqai же в отстающих. По управляемости точно такой же расклад: Ниссану сложно угнаться за молодыми соперниками. Тормоза у всех трех кроссоверов работают одинаково эффективно.
Динамика
9 8 9
Тормоза
8 8 8
Управляемость
9 8 9 Комфорт
Karoq лучше всех изолирует экипаж от шумов. Подвеска у «чеха» — самая жесткая. Seltos неплохо противостоит одиночным неровностям, однако на череде ям пасует, в отличие от Кашкая. Сняли с Карока один балл за отсутствие обогрева ветрового стекла, но тут же накинули обратно — за двухзонный климат-контроль.
Шум
8 8 9
Плавность хода
8 9 8
Климат
9 9 9 Приспособленность к России
У Шкоды — самый скромный дорожный просвет: 165 мм для кроссовера явно мало. По количеству дилеров в отрыв уходит Kia — почти 200! В графе «эксплуатация» мы пенализировали Karoq — за докатку и неготовность переваривать 92‑й бензин.
Геометрическая проходимость
8 8 7
Сервис
9 8 8
Эксплуатация
9 8 7 Промежуточная оценка 8,47 8,27 8,53 Поведение вне дороги
В Шкоде система стабилизации неотключаемая — она зачастую вступает в дело, когда не нужно. Nissan и Kia порадовали возможностью заблокировать межосевую муфту. Есть вопрос к выносливости вариатора Kia — при длительной пробуксовке он перегревается. Ходы подвесок у всей троицы по-кроссоверному невелики.
Энерговооруженность
9 9 8
Выносливость
7 8 8
Ходы подвесок
8 8 8 Общая оценка 8,39 8,28 8,44
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