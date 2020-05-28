3 плюса и 3 минуса новой Лады Гранты Drive Active

Главным недостатком стала подвеска. И главным достоинством.

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АВТОВАЗ отказался от выпуска Лады Гранты Спорт, предложив вместо нее полуспортивную версию Drive Active по цене от 653 900 до 678 900 рублей. Автомобиль отличается от стандартной модели не только обвесом и рельефными передними креслами, но и доработанной подвеской. Двигатель у машины — обычный 106-сильный.

Ее главный плюс — подвеска, которая сделала машину более устойчивой. Благодаря специальным амортизаторам и пружинам, а также меньшему дорожному просвету Гранта избавилась от излишних кренов и уже не раздражает недостаточной поворачиваемостью. Маневры совершаются точно, и автомобиль уверенно держится на дороге. И это все без вмешательства электроники, что делает управление особенно приятным.

Второй плюс Drive Active — роботизированная коробка передач. Для нее характерны быстрота переключения и наличие действительно спортивного режима, который держит двигатель ближе к пику крутящего момента.

Третий плюс — передние кресла машины, которые получили хорошую боковую поддержку и более плотную набивку. Кроме того, сиденье стало длиннее и потому удобнее. Приятнее и рулевое колесо, получившее перфорированную кожаную обивку.

К минусам стоит отнести утопленные в кузов колеса, которые портят эстетику полуспортивной версии и кажутся меньше, чем они есть на самом деле.

Двигатель недотягивает до характеристик подвески — ему не хватает мощности. Но, как заметил эксперт, лучше так, чем наоборот, когда подвеска не позволяет развернуться мотору.

Кресла, с одной стороны, получили «плюс». Но и «минус» тоже: у них есть странная особенность — спинка давит на поясницу. Вероятно, разработчики не рассчитали плотность набивки, и со временем она станет мягче.

Главным же недостатком «спортивной» версии модели стала (как и ее главным плюсом)… подвеска! С жесткостью все-таки переборщили: удары от любой трещины в асфальте передаются в салон. Итог — Гранта Drive Active существенно потеряла в комфорте.

«Гранта Drive Active — это компромисс. Вид броский, но мощности не хватает. Управляемость зачетная, но расплата за нее — невыносимая жесткость».

Подробности теста Lada Granta Drive Active, а также выводы эксперта — в июньском выпуске журнала «За рулем» (скоро в продаже).

На базе Гранты также выпускается внедорожная версия, узнать о достоинствах и недостатках которой вы можете здесь.