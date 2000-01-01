Сравнили расход машин по паспорту и в жизни: экспертиза «За рулем»

В инструкции по эксплуатации автомобиля записан один расход топлива, а по чекам с заправок показатели иные. Все дело в устаревшей методике.

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Расхождение заложено самой методикой измерения аппетита машины. Автомобили на европейском и российском рынках до последнего времени подтверждали расход топлива по так называемому новому ездовому циклу NEDC (New European Driving Cycle). С годами от новизны осталось одно название: городскую часть представили в 1970 году, загородную — 20 лет спустя.

Несмотря на несколько последующих изменений, методика уже не выдерживает критики. Основная претензия — оторванность от реальной жизни: показатели у многих автомобилей получаются сильно заниженными. И это неудивительно — ритм движения из семидесятых (и даже из девяностых) от нынешнего отличается значительно.

Почему расход не совпадает с паспортным

Городской цикл NEDC длится 780 секунд. Средняя скорость составляет около 18 км/ч. Казалось бы, при таких вводных расход должен оказаться правдоподобным. К примеру, в Москве такая средняя скорость означает серьезные пробки. Но зачетная езда предполагает разгон до 50 км/ч. Динамика при этом тракторная: «полтинник» автомобиль набирает аж за 26 секунд! Реальное движение более динамичное, а потому и расход топлива выше.

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Трассовая часть рассчитана на 400 секунд. С ней та же история. Пик скорости — 120 км/ч. Причем действительно пик: набрал — и сразу финишное торможение. Разгон до основных 70 км/ч идет 41 секунду. А по средней скорости набегают 63 км/ч. Опять же, на российских шоссе выходит примерно столько же, но ритм движения принципиально иной, что и приводит к расхождению теории с практикой.

Древний цикл отлично подходит для получения парадных показателей: результаты некоторых моделей выглядят фантастически. Долгие остановки (25% времени) позволяют раскрыть себя в полной мере системе «Старт/стоп». Не запрещено выключать все системы комфорта, которых сейчас множество, и ставить на машину колеса минимально допустимой размерности, расход на которых ниже. Эти нюансы только усугубляют разницу.

Кроме того, современные многоступенчатые коробки передач стремятся загнать моторы на минимальные обороты, потому что так экономичнее. А турбодвигатели выходят на пик крутящего момента раньше атмосферников , тем самым тоже помогая экономить литры топлива.

Плюс общая протяженность NEDC — 11 км и меньше 20 минут — позволяет многим гибридам едва ли не весь путь проделать на аккумуляторе. И получается, что большой внедорожник или спорткар с сотнями сил под капотом расходуют на сотню километров меньше 3 литров бензина. Всем очевидно, что в реальной жизни расход будет больше не на десятки процентов, а в несколько раз. Однако по документам всё чисто.

Кстати, японский цикл JC08 еще медленнее и «экономичнее». Американский FTP‑75, напротив, ближе к жизни.

Методика измерений проста: в заглохший с пустым баком автомобиль заливаем 15 л бензина на трассе и 10 л в городе. И снова едем до «высыхания». Примерно зная, на сколько хватит топлива, несложно подгадать остановку в безопасном месте.

А как правильно?

Но правда скоро должна восторжествовать. Новые модели уже начали прогонять по гармонизированному «мировому» циклу WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Пока его сторонятся США, но, вероятно, и там скоро примут. От замеров по старой методике NEDС планируют отказаться уже в следующем году .

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Цикл WLTP разделен на четыре фазы: медленную с максимальной скоростью 56,5 км/ч, среднюю до 77 км/ч, быструю с разгоном до 97 км/ч и очень быструю с пределом на 131 км/ч. Если посмотреть на график, бросается в глаза отсутствие горизонтальных линий. Равномерное движение не предусмотрено, только разгоны и торможения. Остановок меньше (всего 13% времени), разгоны интенсивнее примерно в полтора раза. Средняя скорость выше (46,5 км/ч против 33,6 по NEDC). И ездить подопытной машине приходится дольше: полчаса и 23,4 км. Положен конец манипуляциям с шинами и комплектациями.

Теперь результаты должны быть намного ближе к тем, что мы получаем в реальной эксплуатации. Подтверждение легко найти на немецких сайтах автопроизводителей. Почти все в характеристиках автомобиля указывают два расхода топлива — по старому циклу NEDC и по новому WLTP.

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Переход от устаревшего цикла NEDC к приближенному ­ к реальной жизни WLTP ­сделает паспортные данные честнее.

Для наглядности возьмем Volkswagen Passat 2.0 TSI с преселективным роботом. Такая машина со 190‑сильным мотором и старт-стопом продается с начала года и в России. Замеры по прежней схеме сулили аппетит 5,1 л/100 км на трассе, 8,0 л/100 км в городе и 6,3 л на сотню в смешанном цикле. WLTP доказал, что в городских заторах реальный расход составит 11,2 л/100 км. На трассе, не разгоняясь быстрее сотни в час, уложитесь в лучшем случае в 6,5 л, а в ультрабыстром цикле увеличите аппетит до 7 литров. Средний же вышел 7,6 л/100 км.

Выходит, самое скромное преуменьшение было на 21% — в смешанном цикле. Медленный город выявил расхождение в 40%! Это коррелирует с испытаниями, проведенными в Швеции. Там в выборке из более чем полутора десятков дизельных моделей расхождение между результатами по циклам WLTP и NEDC у некоторых превышало 20% и даже 30%.





Что сделали мы

Я поставил себя на место рядового автомобилиста, у которого из инструментов проверки лишь заправочный шланг, одометр и кассовые чеки с АЗС. Конечно, так лабораторной точности не достичь, зато к реальной жизни ближе некуда — и куда интереснее и полезнее для всех владельцев.

Для проверки выбрали самые что ни на есть «рыночные» машины — легковые Ладу Веста, Volkswagen Polo и Datsun mi-DO (он же Лада Гранта и Калина), а также кроссоверы Renault Arkana и Haval F7.

Лада Веста 1.6 АМТ (106 л.с.)

Заявленный расход город/трасса, л/100 км: 9,0/5,3

Измеренный расход город/трасса, л/100 км: 7,9/6,2 Datsun mi-DO 1.6 АТ (87 л.с.)

Заявленный расход город/трасса, л/100 км: 10,4/6,1

Измеренный расход город/трасса, л/100 км: 9,9/6,5

Haval F7 2.0 Т DCT 4×4 (190 л.с.)

Заявленный расход город/трасса, л/100 км: 12,5/7,5

Измеренный расход город/трасса, л/100 км: 13,5/9,0 Renault Arkana 1.3 TCe CVT 4×4 (150 л.с.)

Заявленный расход город/трасса, л/100 км: 9,1/6,1

Измеренный расход город/трасса, л/100 км: 9,1/7,5

Volkswagen Polo 1.4 TSI DSG (125 л.с.)

Заявленный расход город/трасса, л/100 км: 7,3/4,8

Измеренный расход город/трасса, л/100 км: 7,5/5,5

Весту и mi-DO везут простенькие атмосферники, на остальных установлены турбомоторы, причем в паре с «экономичными» роботами и вариаторами. Но дополнительных ухищрений для экономии бензина, вроде старт-стопа или электромоторов, ни на одной машине нет.

Прямого сопоставления между ними не предполагалось, но сделать это проще простого: все замеры делались на одних и тех же дорогах, примерно в одинаковую погоду.





Тестовый «город» получился достаточно свободным, со средней скоростью 27 км/ч. Примерно столько и выходит в обычной жизни, если ездить по Москве без серьезных заторов: на светофорах, конечно, стоишь, но все проезжаешь с первого цикла. Разгон в полпедали: не больше 3000 об/мин у атмосферных двигателей и до 2000–2200 об/мин на «турбах».

Трассовый режим сделал настоящим, магистральным. Старался поддерживать около 110 км/ч по спидометру, что с учетом разворотов на маршруте и легких затруднений движения (ремонты, фуры в левой полосе) выдало у всех на финише среднюю в 104 км/ч. Здесь разгоны интенсивнее — на три четверти хода педали.

От измерения расхода методом долива до отсечки сознательно отказался. Она срабатывает по-разному, достаточно вставить заправочный пистолет под чуть другим углом — и это здорово повлияет на точность результатов. Поэтому заливал определенное количество топлива и ездил, пока бак не опустеет и машина не встанет. Переживающих за здоровье бензонасосов отсылаем к нашей недавней экспертизе. Ее вердикт: ничего плохого с насосом не случится. А инерции даже на небольших скоростях всегда хватало, чтобы безопасно припарковаться на обочине.

Во все автомобили заливал «улучшенный» АИ‑95 из одного и того же пистолета на одной и той же АЗС. На трассе выкатывал по 15 л топлива, в городе — 10 л.

На завалившейся за пределы шкалы стрелке и прочерках в графе запаса хода Веста 1.6 может проехать больше 120 км. Вот это я понимаю — аварийный запас! Маршрутный компьютер Фольксвагена Поло оказался самым точным. Даже при мизерном количестве топлива в баке он высвечивал средний расход, в точности совпадающий с реальным.

Сколько потребляют легковушки

Веста начала с сюрприза. Маршрутный компьютер, показывая оставшийся пробег на запасе бензина в баке, после 30 км включает прочерки: мол, конец близок. Оказалось, что в вальяжном режиме топлива хватает — внимание! — на 123 км. Так что владельцам на заметку: если окажетесь в ситуации, когда до заправки далеко, не паникуйте, протянете еще много.

Официально редакционная Веста со 106‑сильным двигателем и роботом должна потреблять 9 л/100 км в городе и 5,3 л/100 км за городом. Первый параметр очень похож на правду, ибо по чекам за пройденные с 2015 года 90 000 км мне больший расход отмечать не приходилось. Даже зимой. А сейчас, при умеренном весеннем тепле, седан выдал результат 7,9 л/100 км. Еще раз подтвердилась экономичность вазовского мотора 1.6.

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А вот трассового показателя достичь не удалось. Мой результат — 6,2 л/100 км. Совпадает с замером двухлетней давности, когда мы проверяли аппетит двух Вест на разных бензинах. Тогда был разгар лета, но результат оказался почти таким же, 6,3 л/100 км. Впрочем, на «пятерку» на сотню Весту тоже можно уговорить. Надо просто сбросить скорость и ехать в темпе фуры.

Редакционный Datsun mi-DO оснащен классическим автоматом Jatco. Едет весьма бодро, если учесть, что под капотом всего 87 «лошадей» — хвала инженерам, столь удачно подобравшим настройки. Однако коробка немолодая, четырехступенчатая, а потому не способствует экономии бензина. Зато на умеренный аппетит работают небольшая масса машины и нежадный до топлива вазовский восьмиклапанник. Производитель обещает 10,4 л/100 км в городе и 6,1 л/100 км на трассе. На деле получилось так же, как и с Вестой. По Москве mi-DO довольствовался меньшим, выпив 9,9 л/100 км. На магистрали сумел уложиться в 6,5 л/100 км. Для его четырехступки итог неплохой, но по сравнению с одноклассниками mi-DO ест многовато.

Третий из «народников» вызывал у меня наибольший интерес. Volkswagen Polo экономичен даже с мотором 1.6 в связке с шестиступенчатым автоматом. А что он покажет, когда под капотом 125‑сильный двигатель 1.4 TSI и робот DSG? Должна же быть весомая компенсация за техническую сложность! Ожидания оправдались отчасти. Обещано было 7,3 л на сотню в городе и 4,8 на шоссе — получено 7,5 и 5,5 соответственно. При своей мощности и динамике, лучших в сегменте, Polo еще и обладает выдающейся экономичностью. Официальная характеристика почти не врет, а на выходе — отличный баланс потребительских качеств.

А что с аппетитом у кроссоверов?

Кроссоверы — заведомо более прожорливые машины. И у них расхождение между парадными показателями и реальными должно оказаться больше.

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Renault Arkana в топовой версии оснащена 150‑сильным турбомотором 1.3 в связке с вариатором. Для кросс-купе декларируется расход 9,1 л/100 км в городе и 6,1 л/100 км на трассе. В городском цикле результат получился копейка в копейку: расчет показал ровно 9,1 л на сотню. С шоссейным режимом, как и во всех предыдущих случаях, вышел перебор. Arkana потребовала 7,5 л бензина на зачетные 100 км. И все равно — неплохой показатель.

Haval F7 — самый жадный до бензина. Производитель обещает 12,5 л/100 км в городе и 7,5 л/100 км вне населенных пунктов. И он единственный из всей компании заметно выбился из обоих показателей. По Москве F7 превысил паспортный расход ровно на литр, на магистрали — на полтора. Ездящий на нём коллега Максим Сачков подтвердил: даже на трассе не так просто убедить машину есть меньше десяти литров. Прожорливый малый. И турбомотор с преселективом не помогают.

ГОСТ Р 58404–2019 разрешает заправлять топливо на АЗС в пластиковые канистры, сертифицированные для хранения горючего. Под прямым запретом — стеклянные емкости и «пластик» для иных целей. И все равно, ссылаясь на внутренние запреты, многие заправки отказываются обслуживать. И сам не зальешь: ретивые заправщики бегут к кассиру и выключают колонку. К счастью, проблемы нет на автоматических АЗС.

ИТОГИ

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Тест показал: замеры по устаревшей методике NEDC для простых машин без старт-стопа и гибридного довеска не выдают больших расхождений с реальностью. Город все испытуемые за исключением Хавейла откатали близко к паспортным характеристикам или даже лучше них. Да и у него разница сравнительно невелика, около 8%. Но это «нормальный» город — без пробок, с умеренно-активными разгонами. Если ехать чуть жестче, расход вырастет заметно.

Магистральные показатели оказались больше обещанных. Но я и ездил достаточно активно: средняя 104 км/ч — это много. В реальности трассовый режим в большей степени отличается от сертификационного, нежели городской. На двухполосной дороге картину портят обгоны с выкручиванием мотора к максимальным оборотам. На магистрали движение более равномерное, но многие держат разрешенные 110 км/ч (а порой и выше), что тоже выходит за рамки экономичного цикла. Если хотите увидеть на маршрутном компьютере паспортные показатели, держите не больше девяноста, а лучше даже восьмидесяти.

Мы будем проверять реальный расход топлива у попадающих на наши тесты интересных моделей и копить статистику. О результатах непременно расскажем.