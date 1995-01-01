Наш 1993-й: ракушки, проект Березовского, штрафные баллы

Автомобилистам тот далекий и сложный год запомнился еще кремлевским смотром продукции ВАЗа, попыткой корейцев прийти в Россию и… дефицитом пиломатериалов.

Более или менее освоившись с новыми рыночными реалиями и даже — довольно ловко — со скачущей инфляцией, страна продолжала жить, ездить, покупать и продавать и, что самое удивительное, даже производить. И, как всегда, строить планы.

Конвейер ГАЗа

Забытый родстер

Горьковский завод наконец-то объявил о прекращении производства ГАЗ-53, выпуск которого начали аж в год полета Гагарина — 1961-м. ГАЗ-3307, который понемногу производили еще с 1989 года, полностью вытеснил с конвейера грузовик эпохи оттепели.

Одновременно завод сообщил, что «в связи с дефицитом пиломатериалов» бортовые грузовики будут оснащать теперь не деревянными, а металлическими кузовами. Впрочем, спрос на грузовики семейства ГАЗ-3307 с любыми кузовами, да и без них, становился все ниже.

Reliant Scimitar SS 1

Автокам-Симитар — перспективный отечественный спортивный родстер. Таких машин компания «Автокам» планировала выпускать аж по 1000 штук в год в Ленинградской области. Автомобиль, в Британии известный под именем Reliant Scimitar SS 1, продавался крайне плохо и скоро сошел со сцены. А гражданам России тем временем пообещали две версии с двигателями Ford и Nissan мощностью 75 л.с. и 135 л.с. соответственно. Разумеется, вскоре все затихло.

Ford Crown Victoria на службе в ГАИ Москвы

Балльная система

Два главных события в мире безопасности дорожного движения — введение, вернее, возвращение отмененной в 1987-м как репрессивной балльной системы за нарушение ПДД и новые автомобили московской ГАИ.

Балльная система подразумевала начисление штрафных очков вместе с денежными штрафами. Пятнадцать баллов — лишение прав на три-шесть месяцев.

В столице появились огромные американские красавцы Ford Crown Victoria с 6-литровыми «восьмерками» под капотами и в милицейской окраске. По этому показателю страна стала уже на шажок ближе к главному на мировой арене конкуренту.

Балльную систему вновь отменили в 1997-м, а Форды проработали куда дольше.

Daewoo Racer

Первый заход корейцев

Президент еще недавно почти неизвестной в мире компании Daewoo Ким У Чжунг объявил, что через два года в Елабуге начнут выпуск корейских автомобилей. Предполагали, что Daewoo Racer — в прошлой жизни Opel Kadett, в будущей — Daewoo Neхia. Видимо, денег не собрали. По 500 млн долларов планировали скинуться корейцы и правительство Татарии. Но многострадальный завод в Елабуге вновь (уже не в первый раз) ориентировали на иные проекты, да и фирму Daewoo ожидали не лучшие времена.

Правый руль решили запретить

Правительство энергично, недолго раздумывая, постановило запретить с 1 июля ввоз, а с 1 января 1995-го эксплуатацию автомобилей с правым рулем. Этот вердикт вызвал такой общественный резонанс — особенно на Дальнем Востоке, что премьер Виктор Черномырдин специальным указом отменил это решение. «Праворукие» машины, таким образом, продолжают жить в России и сегодня. Правда, в Европейской части их осталось совсем мало.

УАЗ-3160

Наши новые модели

Ульяновский завод показал прессе новый УАЗ-3160. Автомобиль с иным кузовом и салоном — правда, только в этом и оказался новым. Многолетним путем проб и ошибок совершенствования модели завод через полтора десятилетия пришел к УАЗу Патриот с далеко не исчерпанными еще, как оказалось, ресурсами модернизации.

АВТОВАЗ на смотринах в Кремле

В соответствии с давними, еще довоенными традициями в Кремле состоялся показ новых российских автомобилей.

Глава ВАЗа Владимир Каданников лично представил президенту Борису Ельцину Оку ВАЗ-1111, ВАЗ-21099 и перспективный седан ВАЗ-2110.

Лейтмотив показа: завод делает новые и очень перспективные и передовые модели, но ему надо помочь деньгами. Помогли…

В Москву пришел Rolls-Royce

На тихой столичной улице Мытной открылся первый в России официальный дилер марок Rolls-Royce и Bentley. Там же появилась небольшая официальная станция обслуживания, нормочас на которой стоил около 100 долларов. Это и сегодня не очень дешево. А тогда… Планировали продавать 15–20 автомобилей в год. Что при стремительном росте в стране армии ценителей автомобильного прекрасного оказалось совсем не трудно. Позднее этот показатель был заметно превзойден.

Проект АВВА 1116

Помните АВВА?

Очередной автомобильный проект новой России поразил размахом даже видавших виды. Автомобильный Всероссийский Альянс (АВВА) выпустил ни много ни мало тридцать семь миллионов ценных бумаг стоимостью от 10 тысяч до 10 миллионов рублей.

По планам: уже в 1998-м с конвейера завода, рассчитанного на 300 тысяч автомобилей в год, пойдут малолитражки под индексом 1116. Их семейство быстро разрастется за счет нескольких кузовов и двигателей.

Кроме индекса, под которым куда позднее выпустили Калину, ничего не сбылось. Ценные бумаги АВВА, которые успели приобрести оптимисты, позднее поменяли желающим на акции АВТОВАЗа.

Даешь собственный гараж!

Крупные российские города стали стремительно наполняться частными легкосборными гаражами — «пеналами», «ракушками», «хлебницами». Сбылась вековечная мечта отечественных автолюбителей — теперь дом для автомобиля можно было поставить возле дома, да еще и недорого. Из легкосборных гаражей стали возникать целые поселки, порой строения появлялись в непредсказуемых местах, скажем, на газонах или пешеходных дорожках.

Великое народное гаражестроительство расцветало несколько лет, пока городские власти не начали успешную борьбу с ними.

Наш 1993-й: ракушки, проект Березовского, штрафные баллы Автомобилистам тот далекий и сложный год запомнился еще кремлевским смотром продукции ВАЗа, попыткой корейцев прийти в Россию и… дефицитом пиломатериалов. Наш 1993-й: ракушки, проект Березовского, штрафные баллы

Фото: из архива автора