Машины за 350–400 тысяч: самые достойные варианты

По-настоящему выгодные предложения появляются нечасто, а исчезают быстро. Потому просматривать сайты стоит по несколько раз в день.

Ниссаны, каких уже не делают, Фокус, Солярисы/Рио

В этом диапазоне появляются очень привлекательные предложения. В первую очередь — сравнительно молодые Солярисы (I) и Rio (III) в большом количестве. Нередки ухоженные машины из первых рук. Разумеется, Solaris этих же лет бывает и на сотню дешевле, но наверняка с большим набором недомоганий — например, после работы в такси.

Solaris — сочетание цены-качества, близкое к оптимальному. Простые долгоиграющие агрегаты, никаких вариаторов и турбо. Общий ресурс уходит далеко за 200 тысяч км, судя по отзывам таксопарков. Главное — избегать экземпляров со стажем работы в такси.

Ко «второму» Фокусу обильно добавляется «третий»-дорестайлинг, по ряду причин не ставший бестселлером. Варианты с роботом PowerShift надо рассматривать осторожно — даже после модернизации он остался несколько «дерганым», и ресурс сцепления невысок. Но вообще, у Фокуса живучая подвеска, богатый салон и хорошее базовое оснащение.

Десять лет назад «третий» Focus воспринимался слишком молодежным. Сегодня — машина как машина. В активе — неплохие агрегаты с невеликими нареканиями (кроме робота), жизнеспособная подвеска. Салон, к сожалению, не слишком просторный.

Logan, Sandero и Almera на логановской платформе расходятся быстро. Машины шести-семи лет в простых комплектациях можно найти с пробегом 40–60 тысяч км.

Те же проверенные моторы и коробки у Renault Fluence — модель из числа недооцененных на первичном рынке. Хотя, конечно, выглядит она не так ярко, как Chevrolet Cruze. Fluence и упакован лучше, а сбыт подержанных Крузов сдерживают хронически гремучие суппорты наряду с особенностями бензинового мотора 1.8 и автомата серии 6T30/6T40. Они прекрасны, пока новые, но после 100 000 км могут начаться множественные проблемы (чаще связаны с небрежной эксплуатацией). Вариант 1.6 с механикой при пробеге до 100 тысяч км — самый предпочтительный, хотя динамичной езды от него не дождешься.

Chevrolet Cruze был популярен, много продали и универсалов. На вторичке есть версии, которых лучше избегать при пробегах под 150 тысяч км. Но есть и приемлемые варианты с мотором 1.6. Грохочущая подвеска — особенность конструкции, а не результат износа.

«Десятую» Короллу или Auris за эти деньги предлагают не моложе 12 лет и с пробегами в диапазоне 150–250 тысяч км. Возможно, есть смысл глянуть на седан Nissan Teana (I, рестайлинг). При схожих возрасте и пробеге это машина более высокого класса — с серьезным мотором 2.4 (173 л.с.) и классическим автоматом. Интересна Tiida 2010–2013 годов с пробегом менее 100 тысяч км. Беспроблемный мотор 1.6 и надежные коробки, включая старый 4‑ступенчатый автомат Jatco, обычно ходят до 200 тысяч км без особых вмешательств.

Поиск по объявлениям в интернете дает наилучшие плоды, если просматривать сайты регулярно по несколько раз в день

Nissan Tiida пришел к нам как замена хэтчбеку Almera под кризис 2008‑го, поэтому машин старше десяти лет немного. А модель оказалась достойной и без особых слабых мест. Даже автомат ходит до 300 тысяч км, а моторы — свыше 350 тысяч.

Кроссоверы: не только «китайцы»

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Настораживает обилие кроссоверов Mazda CX‑7 (объявлений по тем же Дастерам вчетверо меньше!). Почти все 2007–2008 годов, с пробегами 120–200 тысяч км. Подозрительно дешево для крупной машины с полным приводом и 238 «конями» под капотом! Что с ней не так? Скорее всего, отпугивает бензиновый турбомотор L3‑VDT, который до модернизации отличался крайне скверным нравом: отказы турбины, разрушения поршневой, низкий ресурс цепи ГРМ, масложор. При наличии сизо-голубоватого дымления из выхлопных труб от покупки лучше отказаться и поискать что-нибудь другое.

Уязвимое звено у Мазды CX‑7, как ни прискорбно, - распространенный турбомотор 2.3. Те экземпляры, где он в хорошем состоянии, за 350 тысяч рублей не купить. А где в плохом — неизбежно потребуются средства и терпение для приведения машины в порядок.

В число самых предлагаемых попадают Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson и Santa Fe выпуска 2005–2008 годов — с вызывающими доверие агрегатами, но изрядными пробегами. Более свежая альтернатива только среди китайских марок — Hover H3 и Lifan X60, или более молодой X50. Lifan доступен 4–6 лет с пробегом до 60 тысяч км. У Лифанов того периода, впрочем, репутация всесторонне ломучей машины.

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Но 20‑летний Jeep Grand Cherokee или Land Rover Freelander с пробегами под двести — тоже изрядные коты в мешке. И не случайно их в этом ценовом диапазоне численно больше, чем Дастеров 2012–2013 года.

Вариаторы, отходившие 180–200 тысяч, долго не протянут. Лучше искать машину с классическим автоматом.

По-настоящему выгодные предложения появляются нечасто, а исчезают быстро. И не забывайте про трейд-ин. Возможно, там выйдет чуть дороже, но машины в хорошем состоянии все чаще попадают именно туда — плюс возможность покупки в кредит.

Удачного вам поиска!

Топ‑5 самых массовых моделей на вторичке

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*Для центрального региона РФ.