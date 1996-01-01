Пять удивительных фактов о популярной марке.

Как расшифровывается Kia?

Хотя компания была основана в 1944 году, нынешнее название она получила спустя семь лет. «Ki» в переводе с корейского означает «показанный миру», «А» отсылает к Азии.

В итоге аббревиатуру KIA можно расшифровать как «Выйти в мир из Азии» или «Выйти из Азии в мир». Третий вариант — «Пришедший из Азии».

Логотип Kia обрел свой нынешний вид четверть века назад и с тех пор почти не менялся. Но до этого эмблема Kia выглядела иначе.

Первый автомобиль Kia — это не автомобиль

Сначала корейцы специализировались на выпуске двухколесной техники — велосипедов и мотоциклов. Первым автомобилем марки можно считать Kia K360 — это трехколесная мотоколяска с одним управляемым колесом и маленькой грузовой платформой. Микрогрузовичок массой в 500 кг обладал моторчиком в 300 кубиков мощностью 11 л.с. С таким «могучим сердцем» K360 развивал максималку аж в 65 км/ч. Выпускался первенец Kia с 1962 по 1973 год.

Подобная техника всегда была востребована в азиатских странах. А кое-где, например в Китае и Таиланде, используется и сейчас.

Kia — спорткар? Был такой!

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Kia Stinger был презентован с большой помпой: мощные двигатели, задний или полный привод, отлично настроенное шасси. Но это далеко не первая спортивная модель в линейке корейцев. В 1996 году под маркой Kia вышел заднеприводный среднемоторный (!) родстер — Kia Elan. Это не что иное, как бывший Lotus Elan, который корейцы стали выпускать по лицензии после завершения производства Лотуса на родине. Конструктивно автомобили — почти близнецы: корейцы поставили свой 16-клапанный 1,8-литровый мотор мощностью 151 л.с. С этим агрегатом легкий (масса всего 1000 кг) родстер разгонялся до 205 км/ч, а 100 км/ч набирал за 8,7 секунд. Но коммерческого успеха машина не имела, и было выпущено только 1056 экземпляров.

Жаль, что сейчас подобной техники нет у корейцев в гамме. На разных рынках этот автомобиль продавался под разными именами — Galloper Elan в Аргентине, в Германии — Kia Roadster. А в Японии — Kia Vigato.

Kia — первая иномарка, которую начали собирать в России

Конечно, кто-то сразу скажет: а как же «полуторка» ГАЗ-АА — почти точная копия Ford AA, или наши Жигули? Но если говорить о выпуске автомобилей именно под собственным брендом, то Kia тут оказалась первой. В 1996 году корейцы подписали соглашение с калининградским «Автотором» и организовали сборку некоторых своих моделей, в том числе и первого поколения Kia Sportage (тогда это был еще внедорожник, а не кроссовер). Причем Sportage оказался уникальным случаем для нашего рынка — все поколения модели вот уже почти четверть века локализованы в России.

Kia Sportage уже в первом поколении был популярен в России. Это любовь сохраняется и по сей день — Sportage один из абсолютных лидеров сегмента кроссоверов.

Kia без Hyundai — и такое было

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Мы привыкли, что все модели Kia имеют ближайших родственников в стане Hyundai: одна платформа, одни двигатели и коробки, одни сборочные площадки. Но так было не всегда. В 1998 году Kia оказалась в глубоком кризисе из-за катастрофического обрушения продаж. Чтобы не исчезнуть, Kia была продана и перешла под контроль Hyundai Motor. С тех пор это единый концерн.