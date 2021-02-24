Китайские кроссоверы до 500 000: пара неплохих вариантов

Почти все паркетники из Китая лет десять назад казались выгодной покупкой: дешево! На вторичке их цена упала вдвое и больше. Это подозрительно, правда?

За пятнадцать лет китайские компании выпустили на наш рынок три десятка моделей кроссоверов и внедорожников. Большинство — только с передним приводом, о них и пойдет речь.

Две большие проблемы «китайцев»

Почти все китайские модели не стали массовыми в России — в лучшем случае продано несколько тысяч, а иногда — лишь сотни. Поэтому данные об их характерных болезнях скудны и разрозненны, за исключением более-менее массовых машин наподобие Chery Tiggo T11. Но обобщения по самым ­ходовым моделям мы сделали.

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Общая проблема для владельцев китайской техники — поиск расходников и запчастей . Магазины не держат на прилавке детали, которые спрашивают пару раз в году. Сложности есть даже у дилеров. Конечно, всё можно заказать почтой из Китая, но на это уйдет время — неизвестно сколько.

Еще одна общая черта китайских кроссоверов 2005–2015 годов — посредственная сопротивляемость кузовов коррозии . Конечно, не все машины за два-три года покрываются сыпью, но выделено несколько особо торопливых. Среди них, например, Lifan X60 и Geely Emgrand X7. Это результат применения недорогих лакокрасочных и антикоррозионных ­технологий в борьбе за низкие цены.

Ниже идут в алфавитном порядке семь «китайцев», сравнительно широко представленных на вторичке. Мы изучили отзывы их владельцев. Претензии есть по каждому кроссоверу. Но имеются среди них и годные модели.

Brilliance V5

Длина — 4405 мм; клиренс — 175 мм

Модель V5 выпускают с 2011 года, в России продают с 2014‑го. Велась локальная сборка в Черкесске (завод Derways).

Основные предложения: машины 2014–2015 годов с пробегами 50–120 тысяч км по цене 400–600 тысяч рублей или рестайлинговые 2017 года за 800–850 тысяч.

Бензиновый атмосферник 1.6 (110 л.с.) — адаптированный Mitsubishi 4A92S; с 2017 года ставили только турбомотор 1.5 (143 л.с.). Гидроавтомат ведет родословную от Hyundai, механическая коробка — от Тойоты.

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По главным агрегатам лавины претензий от владельцев нет, кроме той, что мотор 1.6 «не едет». Отзывы о надежности противоречивы. Известны экземпляры, отходившие свыше 200 тысяч км без ремонта. При этом много жалоб на отказы электрики и прочие внезапные мелкие поломки. Встречался брак важных узлов типа рулевой рейки. Слабоватая ходовая, ватные ­тормоза. Ржавчина появляется быстро.

Вердикт: сомнительный вариант.

Сhangan CS35

Длина — 4160 мм; клиренс — 180 мм

Выпускали с 2012 года, в России продавали с 2014 по 2018 год (c 2015 — российская сборка, Липецкая область). Затем появилась версия CS35 Plus.

Основные предложения: машины 2014–2017 годов с пробегом 50–120 тысяч км по цене 450–700 тысяч рублей.

Бензиновый мотор 1.6 BlueCore (113 л.с.) — алюминиевый, собственной разработки (при содействии Форда). Автомат — проверенный четырехступенчатый Aisin, пятиступенчатая механика оригинальной конструкции.

Коррозионная стойкость — выше «средней по цеху», хотя элементы днища защищены неидеально. У новых машин были случаи некачественной покраски. Слабая шумоизоляция, жесткая подвеска, маленький багажник. Часты жалобы на замок пятой двери, свист топливного насоса, блок управления стеклоподъемниками и биение руля (причина не выявлена). В целом отзывы владельцев скорее позитивны.

Вердикт: можно брать.

Chery Tiggo T11

Длина — 4390 мм; клиренс — 180–190 мм

Модель Т11 выпускали с 2005 года, продавали в России с 2007 года (сборка в Калининграде, Таганроге, Черкесске — до 2012 года). В 2011–2013 годах поставляли также лицензионного близнеца Vortex Tingo (бренд ТагАЗа).

Основные предложения: машины 2007–2015 годов с пробегами 50–200 тысяч км по цене 200–500 тысяч рублей.

Первоначальные моторы 2.0 (136 л.с.) и 2.4 (129 л.с.) выпускали по лицензии Mitsubishi, позже пришли двигатели собственной разработки — среди них чаще встречаются 1.6 (119 л.с.) с цепным приводом ГРМ и 1.9 (132 л.с.). Гидроавтомат — французский, механическая коробка — собственной разработки, вариатор — оригинальный (из японских и немецких узлов), робот — итальянский.

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Все моторы без особых болячек, с ресурсом 250–280 тысяч км. Среди коробок передач найти долгоиграющую трудно. Автомат Renault DP0 болезненный от природы. Механика страдает износом валов и синхронизаторов к 50 тысячам км. Вари­атор не удался. Робот… еще хуже.

Много нареканий к качеству сборки и некоторых комплектующих. Обилен список узлов с низким ресурсом: топливный насос, регулятор давления топлива, генератор, свечи, катушки зажигания. У подвески репутация сыпучей. Часты капризы электрики. Кузов ржавеет быстро. Сказанное относится и к двойнику Vortex Tingo.

Вердикт: лучше на метро.

Geely Emgrand X7

Длина — 4541 мм; клиренс — 160 мм

Продают в России с 2013 года (сборка — Черкесск, позже Беларусь). Рестайлинги — 2016 и 2019.

Основные предложения: машины 2013–2018 годов с пробегами 20–180 тысяч км по цене 400–850 тысяч рублей.

Бензиновые моторы 1.8 (125 л.с.), ­2.0 (139 л.с.) и 2.4 (148 л.с.) заимствованы у Тойоты и доработаны. Механическая коробка — Aisin, шестиступенчатый ­автомат — австралийской фирмы DSI.

Преобладают лестные отзывы в тональности «неприхотливая рабочая лошадка». У двигателей смягчена тойотовская проблема с повышенным расходом масла, но были случаи трещин в головке блока. В подвеске слабы ступичные и опорные подшипники. В остальном массовых недугов не выявлено.

На большинстве машин первые три-четыре года меняли только расходники. Внезапные поломки в любой сфере при этом не исключены. Ржавеет быстро, начиная обычно с пятой двери.

Вердикт: почему бы и нет?

Lifan X60

Длина — 4405 мм; клиренс — 179 мм

Продают в России с 2012 года. До 2018 года собирали в Черкесске, наладив полный цикл со сваркой и окраской кузовов.

Основные предложения: машины 2013–2017 годов с пробегом 40–150 тысяч км по цене 300–650 тысяч рублей.

Единственный мотор 1.8 (128 л.с.) — доработанная с помощью британцев копия тойотовского. Гидроавтомата нет, только вариатор VT2 голландской компании Punch Powertrain (в 2016‑м перешла под контроль группы китайских компаний), а также механика собственной разработки.

У новых машин регулярно находили брак окраски и сборки. Мотор с возрастом подъедает масло. У МКП неудачно подобранные передаточные числа и быстрый износ подшипников, иногда трескался корпус коробки (в 2014‑м дефект устранили). Умельцы наловчились заменять ее аналогом от Emgrand X7 (нужна доработка крепления). Вариатор относят к числу самых удачных и надежных — при хорошем уходе живет свыше 200 тысяч км.

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Подвеска выносливая. Перекосы стекол, дверей и замков — норма, как и различные внезапные поломки по мелочам. Ржавеет быстро.

Вердикт: если руки растут откуда надо — можно брать.

Luxgen7 SUV

Длина — 4800 мм; клиренс — 175 мм

Модель тайваньской марки, созданную на доработанном шасси минивэна Renault Espace, продавали в России с 2013 года. Сборку первые годы осуществляли ­в Черкесске. Есть версия 4×4 — таких ­продали чуть больше.

Основные предложения: машины 2014–2015 годов с пробегом 100–150 тысяч км по цене 500–800 тысяч рублей.

Двигатель 2.2 (175 л.с.) с турбокомпрессором Garrett — совместной разработки с французской фирмой LMM. Пятиступенчатый автомат Aisin, механики нет.

Негатив в отзывах владельцев касается, в основном, конструктивных недостатков, отсутствия фирменного сервиса (официально Luxgen ушел из России в 2015‑м) и запчастей. Невелик клиренс, мотор неважно дружит с автоматом, высок расход топлива. Есть претензии к материалам салона и странностям в оснащении (имеется электронный контроль разметки, но нет подстаканников).

По надежности на главные агрегаты, подвеску и оборудование жалоб нет. ­Коррозионная стойкость выше средней.

Вердикт: можно рассмотреть, если ездите мало.

Zotye T600

Длина — 4631 мм; клиренс — 185 мм

Модель выпускают с 2013 года, продажи в России начались в 2016 году. Сборка — белорусская.

Основные предложения: машины 2017 года с пробегом 20–100 тысяч км по цене от 670 тысяч до миллиона рублей.

Турбомоторы 1.5 (149 л.с.) и 2.0 (177 л.с.) заимствованы у Mitsubishi (4G15, 4G63). Коробки передач собственной разработки — с 1.5 работает механика, с 2.0 — робот с двумя сцепле­ниями.

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Много нареканий к качеству сборки — неровные зазоры и перекосы дверей, нестабильная затяжка крепежа, кривой сход-развал. Масса посторонних стуков и скрипов в морозы. Странные комплектации: есть бесключевой доступ и парктроник, но нет обогрева зеркал и сидений. Поломки по мелочам и отказы электрики — обычное дело. Ржавеет почти сразу.

Вердикт: смысла переплачивать относительно других вариантов — никакого.

Кто остался за кадром Модели Great Wall Hover M4, Lifan X50, Chery Tiggo 5, Haval H6, совсем уж редкий Hawtai Boliger и другие. Нет смысла описывать каждую машину отдельно — по большому счету, плюсы и минусы у всех китайских кроссоверов схожие. Главные плюсы — цена, богатое оснащение в части электроники, у большинства моделей работоспособные главные агрегаты. Обычные минусы, помимо склонности к ржавлению: плохонькая адаптация к России (порой даже нет обогрева сидений), огрехи сборки, дешевые материалы интерьера, неоднозначная управляемость, нечеткие тормоза, различные мелкие поломки. Ввиду этого среди китайских кроссоверов невозможно выделить лидера во всем. Только отдельно по комфорту, или по качеству сборки, или по ходовым качествам. Запчасти тоже примерно одинаково трудно добывать для всех: при ремонте часто применяют подходящие от машин европейских, японских, корейских марок. Пуск в России фирменного завода компании Haval под Тулой может поменять эту ситуацию. Но на вторичном рынке изменения если и будут, то нескоро.

Кто на что похож

Не секрет, что китайские компании в начале XX века заимствовали многие решения у популярных моделей известных концернов. Это отразилось и в инженерии, и в дизайне.

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Так, Brilliance V5 перекликается с BMW X1 — но этому хотя бы есть официальное объяснение, поскольку китайская компания сотрудничает с баварцами в технической сфере, есть совместное предприятие.

В облике Чангана CS35 нетрудно найти черты кроссовера Mercedes-Bens GLK.

Создатели Geely Emgrand X7 не скрывают, что в техническом плане ориентировались на Тойоту RAV4.

При взгляде на Zotye T600 на ум невольно приходит Volkswagen Touareg.

Lifan X60 напоминает Hyundai Santa Fe.

Но всё это не полное сходство, а «похожесть». А вот модель Landwind X7, если убрать шильдик, действительно можно принять за Range Rover Evoque. Правда, в России её не продавали, поэтому мы не перепутаем.

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Фото: «За рулем» и фирмы-производители