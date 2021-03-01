4 принципа: как выбрать ремень ГРМ, чтобы он не порвался

Приводные ремни ГРМ для вазовских 8-клапанников — мы детально изучили, как и почему они выходят из строя. Делимся выводами, которые могут вам пригодиться.

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Выход из строя ремня ГРМ — это всегда неприятно. Самый жесткий случай — его обрыв на «втыковом» моторе, когда клапаны встречаются с поршнями. Если эта вероятность исключена конструктивно, как на нынешних вазовских моторах, приятного все равно мало — автомобиль-то обездвиживается.

Часто бывает по-другому: ремень не рвется, но у него срезаются зубья — и это тоже приговор вашей поездке. Если вы не готовы к замене ремня в полевых условиях, стоит следить за его состоянием, а на замену покупать тот, что надежнее. Вот наши рекомендации.

Победитель и аутсайдер наших испытаний. На одном в маркировке значится Великобритания, на втором — Германия. Но в одном из случаев маркировка врет: перед нами подделка.

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